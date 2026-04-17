Χανιά: Ανετράπη λεωφορείο από τους ισχυρούς ανέμους

Με τις ρόδες στον αέρα, κατέληξε λεωφορείο που ανετράπη στον δρόμο που οδηγεί στην Ανώπολη Σφακίων, το απόγευμα της Παρασκευής.

Το μεσαίου μεγέθους λεωφορείο του ΚΤΕΛ το οποίο πραγματοποιεί εσωτερικό δρομολόγιο, τοπικά στην περιοχή ανατράπηκε και επισήμως δεν έχει αναφερθεί κάποιος τραυματισμός, ενώ και οι Αρχές ενημερώθηκαν το απόγευμα.

Δεν έχουν γίνει γνωστές οι αιτίες του ατυχήματος ωστόσο αξίζει να σημειωθεί ότι τοπικά έγινε λόγος ακόμα και για την πιθανότητα να το ανέτρεψαν οι ισχυρότατοι άνεμοι που πνέουν στην περιοχή.

Οι άνεμοι που πνέουν στα Σφακιά από χθες με πολύ ισχυρές εντάσεις, «σηκώνουν πέτρες», προκαλώντας αρκετά προβλήματα.

Διακοπή ηλεκτροδότησης και προβλήματα λόγω των ανέμων

Όπως ανέφερε μιλώντας στο Flashnews, ο δήμαρχος Σφακίων, Γιάννης Ζερβός, «λόγω των πολύ ισχυρών ανέμων που πνέουν στην περιοχή έχουν προκληθεί ζημιές αλλά και εκτεταμμένα προβλήματα στην ηλεκτροδότηση. Χθες έγινε στην περιοχή μπλακ άουτ. Σήμερα παραμένει το πρόβλημα ηλεκτροδότησης στην περιοχή των Κομιτάδων καθώς ο αέρας έριξε ολόκληρο στύλο, ενώ στην Ανώπολη και το Λουτρό έχει αποκατασταθεί η ηλεκτροδότηση, χωρίς ωστόσο να λείπουν τοπικά προβλήματα».

«Τέλος, πρόβλημα αντιμετωπίζει η Αγία Ρουμέλη που δεν έχει δυνατότητα πρόσβασης λόγω ανέμων» πρόσθεσε ο κ. Ζερβός.