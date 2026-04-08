Έπεσαν δέντρα στη Θεσσαλονίκη από τους ισχυρούς ανέμους – Τραυματίστηκαν ελαφρά δύο παιδιά, καταπλακώθηκε ΙΧ

Πτώσεις δέντρων και αντικειμένων καταγράφονται το μεσημέρι της Μεγάλης Τετάρτης, 8 Απριλίου, σε διάφορες περιοχές στη Θεσσαλονίκη λόγω των δυνατών ανέμων που πνέουν στην πόλη.

Όπως διακρίνεται σε βίντεο, δέντρο ξεριζώθηκε από τη δενδροδόχο και έπεσε στην πλατεία Δικαστηρίων, πίσω από το άγαλμα Βενιζέλου.

Σύμφωνα με πληροφορίες του voria.gr, στο σημείο έπαιζαν εκείνη την ώρα δύο παιδιά τα οποία φέρεται να τραυματίστηκαν πολύ ελαφρά, με εκδορές. Οι γονείς αρνήθηκαν την παραλαβή των ανηλίκων από το ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ λόγω της ελαφρότητας των τραυμάτων.

Παράλληλα, έσπευσε συνεργαζόμενο συνεργείο του δήμου Θεσσαλονίκης για την κοπή και απομάκρυνση του δέντρου.

Ένα ακόμη δέντρο έπεσε και στην περιοχή του ΑΧΕΠΑ, στο κέντρο της πόλης, μπροστά από το κέντρο αιμοδοσίας, επί της οδού Κυριάκου Μάτση. Το μεγάλο δέντρο καταπλάκωσε αυτοκίνητο, χωρίς να αναφερθεί τραυματισμός ατόμου.

Η πυροσβεστική υπηρεσία έχει κληθεί σε 3-4 συμβάντα στο κέντρο της πόλης και στην Καλαμαριά, στην ανατολική πλευρά. Στη Θεσσαλονίκη πνέουν άνεμοι εντάσεως 4 έως 5 μποφόρ.