Ίντερ – Κάλιαρι 3-0: Ακόμη πιο κοντά στο πρωτάθλημα οι «νερατζούρι»

Η Ίντερ δυσκολεύτηκε για ένα ημίχρονο κόντρα στην Κάλιαρι, αλλά στο δεύτερο πήρε τη νίκη με 3-0 για την 33η αγωνιστική της Serie A και ξέφυγε με 12 ολόκληρους βαθμούς από τη δεύτερη Νάπολι που έχει ματς λιγότερο.

Οπότε είναι θέμα χρόνου να «κλειδώσει» και μαθηματικά τον τίτλο η ομάδα του Κρίστιαν Κίβου την ώρα που οι φιλοξενούμενοι παρέμειναν στο +6 από τη ζώνη του υποβιβασμού.

Το σκορ άνοιξε στο 53′ όταν ο Ντιμάρκο γύρισε για τον Τουράμ και εκείνος έκανε το 1-0 από κοντά. Τρία λεπτά μετά ο Μπαρέλα με σουτ μέσα από την περιοχή έγραψε το 2-0 και ουσιαστικά τελείωσε το παιχνίδι. Το κερασάκι στην τούρτα το έβαλε ο Ζιελίνσκι με σουτ στο δεύτερο λεπτό του έξτρα χρόνου.

Ίντερ: Μαρτίνες, Ακάντζι, Ντε Φράι, Κάρλος Αουγκούστο, Ντούμφριες, Μπαρέλα (89’Ντιούφ), Τσαλχάνογλου (85’Φρατέζι), Μκιταριάν (76’Ζιελίνσκι), Ντιμάρκο (76’Λουίς Ενρίκε), Τουράμ (76’Μπονί), Εσπόζιτο.

Κάλιαρι: Καπρίλε, Ζε Πέδρο (85’Μπελότι), Μίνα, Ροντρίγκες, Παλέστρα, Αντόπο, Γκαετάνο (57’Ντεϊόλα), Σουλεμανά (77’Φαλορούνσο), Ομπέρτ (77’Τζάπα), Μπορέλι (56’Μεντί), Εσπόζιτο.

Τα αποτελέσματα και το υπόλοιπο πρόγραμμα της 33ης αγωνιστικής:

Παρασκευή (17/4)

Σασουόλο-Κόμο 2-1

Ίντερ-Κάλιαρι 3-0

Σάββατο (18/4)

Oυντινέζε-Πάρμα (16:00)

Νάπολι-Λάτσιο (19:00)

Ρόμα-Αταλάντα (21:45)

Κυριακή (19/4)

Kρεμονέζε-Τορίνο (13:30)

Βερόνα-Μίλαν (16:00)

Πίζα-Τζένοα (19:00)

Γιουβέντους-Μπολόνια (21:45)

Δεύτερα (20/4)

Λέτσε-Φιορεντίνα (21:45)



Η βαθμολογία στη Serie A

H επόμενη (34η) αγωνιστική:

Παρασκευή (24/4)

Nάπολι-Κρεμονέζε (21:45)

Σάββατο (25/4)

Πάρμα-Πίζα (16:00)

Μπολόνια-Ρόμα (19:00)

Βερόνα-Λέτσε (21:45)

Κυριακή (26/4)

Φιορεντίνα-Σασουόλο (13:30)

Τζένοα-Κόμο (16:00)

Τορίνο-Ίντερ (19:00)

Mίλαν-Γιουβέντους (21:45)

Δευτέρα (27/4)

Kάλιαρι-Αταλάντα (19:30)

Λάτσιο-Ουντινέζε (21:45)