Ίντερ – Κάλιαρι 3-0: Ακόμη πιο κοντά στο πρωτάθλημα οι «νερατζούρι»
Ποδόσφαιρο 18 Απριλίου 2026, 00:25

Ίντερ – Κάλιαρι 3-0: Ακόμη πιο κοντά στο πρωτάθλημα οι «νερατζούρι»

Με ξέσπασμα στο δεύτερο ημίχρονο, η Ίντερ νίκησε με 3-0 την Κάλιαρι στο Μιλάνο και είναι ακόμη πιο κοντά στην κατάκτηση του ιταλικού πρωταθλήματος.

Η Ίντερ δυσκολεύτηκε για ένα ημίχρονο κόντρα στην Κάλιαρι, αλλά στο δεύτερο πήρε τη νίκη με 3-0 για την 33η αγωνιστική της Serie A και ξέφυγε με 12 ολόκληρους βαθμούς από τη δεύτερη Νάπολι που έχει ματς λιγότερο.

Οπότε είναι θέμα χρόνου να «κλειδώσει» και μαθηματικά τον τίτλο η ομάδα του Κρίστιαν Κίβου την ώρα που οι φιλοξενούμενοι παρέμειναν στο +6 από τη ζώνη του υποβιβασμού.

Το σκορ άνοιξε στο 53′ όταν ο Ντιμάρκο γύρισε για τον Τουράμ και εκείνος έκανε το 1-0 από κοντά. Τρία λεπτά μετά ο Μπαρέλα με σουτ μέσα από την περιοχή έγραψε το 2-0 και ουσιαστικά τελείωσε το παιχνίδι. Το κερασάκι στην τούρτα το έβαλε ο Ζιελίνσκι με σουτ στο δεύτερο λεπτό του έξτρα χρόνου.

Ίντερ: Μαρτίνες, Ακάντζι, Ντε Φράι, Κάρλος Αουγκούστο, Ντούμφριες, Μπαρέλα (89’Ντιούφ), Τσαλχάνογλου (85’Φρατέζι), Μκιταριάν (76’Ζιελίνσκι), Ντιμάρκο (76’Λουίς Ενρίκε), Τουράμ (76’Μπονί), Εσπόζιτο.

Κάλιαρι: Καπρίλε, Ζε Πέδρο (85’Μπελότι), Μίνα, Ροντρίγκες, Παλέστρα, Αντόπο, Γκαετάνο (57’Ντεϊόλα), Σουλεμανά (77’Φαλορούνσο), Ομπέρτ (77’Τζάπα), Μπορέλι (56’Μεντί), Εσπόζιτο.

Τα αποτελέσματα και το υπόλοιπο πρόγραμμα της 33ης αγωνιστικής:

Παρασκευή (17/4)

Σασουόλο-Κόμο 2-1
Ίντερ-Κάλιαρι 3-0

Σάββατο (18/4)

Oυντινέζε-Πάρμα (16:00)
Νάπολι-Λάτσιο (19:00)
Ρόμα-Αταλάντα (21:45)

Κυριακή (19/4)

Kρεμονέζε-Τορίνο (13:30)
Βερόνα-Μίλαν (16:00)
Πίζα-Τζένοα (19:00)
Γιουβέντους-Μπολόνια (21:45)

Δεύτερα (20/4)

Λέτσε-Φιορεντίνα (21:45)


Η βαθμολογία στη Serie A

H επόμενη (34η) αγωνιστική:

Παρασκευή (24/4)

Nάπολι-Κρεμονέζε (21:45)

Σάββατο (25/4)

Πάρμα-Πίζα (16:00)
Μπολόνια-Ρόμα (19:00)
Βερόνα-Λέτσε (21:45)

Κυριακή (26/4)

Φιορεντίνα-Σασουόλο (13:30)
Τζένοα-Κόμο (16:00)
Τορίνο-Ίντερ (19:00)
Mίλαν-Γιουβέντους (21:45)

Δευτέρα (27/4)

Kάλιαρι-Αταλάντα (19:30)
Λάτσιο-Ουντινέζε (21:45)

Αθλητική Ροή
Euroleague 17.04.26

Τι δείχνει η παράδοση για τις ομάδες που παίζουν στα play in της Euroleague

Η 38η και τελευταία αγωνιστική της Euroleague ξεκαθάρισε την κατάσταση της εξάδας, με τις ομάδες που απομένουν για τα play in να έχουν μπροστά τους -πέρα από τα play off- και μια αρνητική παράδοση…

Άκης Στρατόπουλος
Άκης Στρατόπουλος
Μπάσκετ 17.04.26

Ολυμπιακός - Παναθηναϊκός: Το «μονοπάτι» των «αιωνίων» και πώς μπορούν να συναντηθούν

Ο Ολυμπιακός κατέλαβε την 1η θέση στην κανονική περίοδο της Euroleague και Παναθηναϊκός την 7η. Δείτε πως μπορούν να «πέσουν» μαζί οι δύο «αιώνιοι» στα πλέι οφ της διοργάνωσης.

Σύνταξη
Τι δείχνει η παράδοση για τις ομάδες που παίζουν στα play in της Euroleague
Euroleague 17.04.26

Τι δείχνει η παράδοση για τις ομάδες που παίζουν στα play in της Euroleague

Η 38η και τελευταία αγωνιστική της Euroleague ξεκαθάρισε την κατάσταση της εξάδας, με τις ομάδες που απομένουν για τα play in να έχουν μπροστά τους -πέρα από τα play off- και μια αρνητική παράδοση…

Άκης Στρατόπουλος
Άκης Στρατόπουλος
Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός: Το «μονοπάτι» τους και πώς μπορούν να συναντηθούν στα πλέι οφ της Euroleague
Μπάσκετ 17.04.26

Ολυμπιακός - Παναθηναϊκός: Το «μονοπάτι» των «αιωνίων» και πώς μπορούν να συναντηθούν

Ο Ολυμπιακός κατέλαβε την 1η θέση στην κανονική περίοδο της Euroleague και Παναθηναϊκός την 7η. Δείτε πως μπορούν να «πέσουν» μαζί οι δύο «αιώνιοι» στα πλέι οφ της διοργάνωσης.

Σύνταξη
Πρώτος σκόρερ της Euroleague ο Βεζένκοφ, πρώτος στα τρίποντα ο Ντόρσεϊ
Euroleague 17.04.26

Πρώτος σκόρερ της Euroleague ο Βεζένκοφ, πρώτος στα τρίποντα ο Ντόρσεϊ

Ο Σάσα Βεζένκοφ αναδείχθηκε πρώτος σκόρερ στην κανονική διάρκεια της Euroleague, την ώρα που ο Τάιλερ Ντόρσεϊ συγκατοίκησε με τον Σιλβέν Φρανσίσκο στην κορυφή της λίστας με τα εύστοχα «τρίποντα».

Σύνταξη
Η τελική βαθμολογία της Euroleague – Τα ζευγάρια των play off και των play in και όλες οι ημερομηνίες
Euroleague 17.04.26

Η τελική βαθμολογία της Euroleague – Τα ζευγάρια των play off και των play in και όλες οι ημερομηνίες

Η κανονική περίοδος της Euroleague ολοκληρώθηκε και αυτά είναι τα ζευγάρια των play in και των play off. Πότε παίζουν Παναθηναϊκός - Μονακό και πότε μαθαίνει αντίπαλο ο Ολυμπιακός - Όλο το πρόγραμμα και οι ημερομηνίες.

Σύνταξη
Ανακοίνωση της ΚΑΕ Ολυμπιακός για Τζόουνς και Παναθηναϊκό – Επιβεβαίωσε την προσφυγή στο ΑΣΕΑΔ
Μπάσκετ 17.04.26

Ανακοίνωση της ΚΑΕ Ολυμπιακός για Τζόουνς και Παναθηναϊκό – Επιβεβαίωσε την προσφυγή στο ΑΣΕΑΔ

Η ΚΑΕ Ολυμπιακός εξέδωσε σχετική ανακοίνωση γνωστοποιώντας ότι θα κάνει προσφυγή στο ΑΣΕΑΔ για την ποινή στον Ταϊρίκ Τζόουνς. – Τι αναφέρει για Super Cup και Παναθηναϊκό.

Σύνταξη
LIVE: Ίντερ – Κάλιαρι
Ποδόσφαιρο 17.04.26

LIVE: Ίντερ – Κάλιαρι

LIVE: Ίντερ – Κάλιαρι. Παρακολουθήστε live στις 21:45 την εξέλιξη της αναμέτρησης Ίντερ – Κάλιαρι για την 33η αγωνιστική της Serie A.

Σύνταξη
LIVE: Παναθηναϊκός – Αναντολού Εφές
Μπάσκετ 17.04.26

LIVE: Παναθηναϊκός – Αναντολού Εφές

LIVE: Παναθηναϊκός – Αναντολού Εφές. Παρακολουθήστε live στις 21:15 την εξέλιξη της αναμέτρησης Παναθηναϊκός – Αναντολού Εφές για την 38η αγωνιστική της Euroleague. Τηλεοπτικά από το Novasports Prime.

Σύνταξη
Α1 μπάσκετ Γυναικών: Αναβολή στους τελικούς μέχρι την απόφαση του αθλητικού δικαστή για το πρώτο παιχνίδι
Μπάσκετ 17.04.26

Α1 μπάσκετ Γυναικών: Αναβολή στους τελικούς μέχρι την απόφαση του αθλητικού δικαστή για το πρώτο παιχνίδι

Η ΕΟΚ ενημέρωσε πως αναβάλλονται οι τελικοί της Α1 Γυναικών μέχρι να παρθεί απόφαση από τον αθλητικό δικαστή για τον πρώτο αγώνα Αθηναϊκός – Παναθηναϊκός ο οποίος διακόπηκε στο ημίχρονο.

Αλέξανδρος Κωτάκης
Ζέλσον Μαρτίνς: «Πρέπει να κερδίσουμε όλα τα παιχνίδια από εδώ και πέρα»
Ποδόσφαιρο 17.04.26

Ζέλσον Μαρτίνς: «Πρέπει να κερδίσουμε όλα τα παιχνίδια από εδώ και πέρα»

Ο Ζέλσον Μαρτίνς αναφέρθηκε στο επικείμενο, εκτός έδρας ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό, ενώ επισήμανε ότι όλα τα παιχνίδια μέχρι το φινάλε των πλέι οφ πρέπει να κερδηθούν από τον Ολυμπιακό.

Σύνταξη
Κεφαλονιά: Από την πίσω πόρτα των δικαστηρίων φυγαδεύτηκαν οι τρεις κατηγορούμενοι – Θα οδηγηθούν στις φυλακές Κορυδαλλού
uncategorized 18.04.26

Κεφαλονιά: Από την πίσω πόρτα των δικαστηρίων φυγαδεύτηκαν οι τρεις κατηγορούμενοι – Θα οδηγηθούν στις φυλακές Κορυδαλλού

Στις φυλακές Κορυδαλλού αναμένεται να οδηγηθούν οι τρεις κατηγορούμενοι για τον θάνατο της 19χρονης στην Κεφαλονιά μετά την απόφαση ανακριτή και εισαγγελέα να προφυλακιστούν. Η απόφαση ελήφθη έπειτα από τη μαραθώνια διαδικασία που προηγήθηκε στο Δικαστικό Μέγαρο Κεφαλονιάς, όπου οι τρεις κατηγορούμενοι έδωσαν τις δικές τους εξηγήσεις ενώπιον των δικαστικών αρχών, παρουσία των συνηγόρων τους. […]

Σύνταξη
Συγκλονίζει ο θάνατος της 17χρονης από το Ψυχικό – Το σημείωμα που άφησε στο σπίτι της
Ελλάδα 18.04.26

Συγκλονίζει ο θάνατος της 17χρονης από το Ψυχικό – Το σημείωμα που άφησε στο σπίτι της

Η 17χρονη κόρη γνωστού καρδιολόγου έφυγε χθες αργά το απόγευμα από το σπίτι της για να πάει στο φροντιστήριο και βρέθηκε νεκρή το πρωί της Παρασκευή στον Ισθμό της Κορίνθου

Σύνταξη
Τι δείχνει η παράδοση για τις ομάδες που παίζουν στα play in της Euroleague
Euroleague 17.04.26

Τι δείχνει η παράδοση για τις ομάδες που παίζουν στα play in της Euroleague

Η 38η και τελευταία αγωνιστική της Euroleague ξεκαθάρισε την κατάσταση της εξάδας, με τις ομάδες που απομένουν για τα play in να έχουν μπροστά τους -πέρα από τα play off- και μια αρνητική παράδοση…

Άκης Στρατόπουλος
Άκης Στρατόπουλος
Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός: Το «μονοπάτι» τους και πώς μπορούν να συναντηθούν στα πλέι οφ της Euroleague
Μπάσκετ 17.04.26

Ολυμπιακός - Παναθηναϊκός: Το «μονοπάτι» των «αιωνίων» και πώς μπορούν να συναντηθούν

Ο Ολυμπιακός κατέλαβε την 1η θέση στην κανονική περίοδο της Euroleague και Παναθηναϊκός την 7η. Δείτε πως μπορούν να «πέσουν» μαζί οι δύο «αιώνιοι» στα πλέι οφ της διοργάνωσης.

Σύνταξη
Πρώτος σκόρερ της Euroleague ο Βεζένκοφ, πρώτος στα τρίποντα ο Ντόρσεϊ
Euroleague 17.04.26

Πρώτος σκόρερ της Euroleague ο Βεζένκοφ, πρώτος στα τρίποντα ο Ντόρσεϊ

Ο Σάσα Βεζένκοφ αναδείχθηκε πρώτος σκόρερ στην κανονική διάρκεια της Euroleague, την ώρα που ο Τάιλερ Ντόρσεϊ συγκατοίκησε με τον Σιλβέν Φρανσίσκο στην κορυφή της λίστας με τα εύστοχα «τρίποντα».

Σύνταξη
Η τελική βαθμολογία της Euroleague – Τα ζευγάρια των play off και των play in και όλες οι ημερομηνίες
Euroleague 17.04.26

Η τελική βαθμολογία της Euroleague – Τα ζευγάρια των play off και των play in και όλες οι ημερομηνίες

Η κανονική περίοδος της Euroleague ολοκληρώθηκε και αυτά είναι τα ζευγάρια των play in και των play off. Πότε παίζουν Παναθηναϊκός - Μονακό και πότε μαθαίνει αντίπαλο ο Ολυμπιακός - Όλο το πρόγραμμα και οι ημερομηνίες.

Σύνταξη
«Αχ και να ήξερε ο Πούτιν τι τραβάει ο απλός κόσμος» – Influencers στη Ρωσία «ασκούν κριτική» στην κυβέρνηση
Κόσμος 17.04.26

«Αχ και να ήξερε ο Πούτιν τι τραβάει ο απλός κόσμος» – Influencers στη Ρωσία «ασκούν κριτική» στην κυβέρνηση

Εν μέσω σοβαρών προβλημάτων και ενός διαδικτυακού μπλακ άουτ στη Ρωσία, influencers «ασκούν κριτική» στην κυβέρνηση Πούτιν, χωρίς να ασκούν κριτική στον Πούτιν.

Σύνταξη
Σερ: Ζητά εσπευσμένα την κηδεμονία του γιου της για να τον σώσει – «Τα εκατομμύρια θα τον καταστρέψουν»
Οικογενειακές ιστορίες 17.04.26

Σερ: Ζητά εσπευσμένα την κηδεμονία του γιου της για να τον σώσει – «Τα εκατομμύρια θα τον καταστρέψουν»

Σε μια απέλπιδα προσπάθεια να ανακόψει την αυτοκαταστροφική πορεία του γιου της, η Σερ προσέφυγε στη δικαιοσύνη ζητώντας τον πλήρη έλεγχο των οικονομικών του, μετά από μια σειρά επεισοδιακών συλλήψεων

Σύνταξη
Κεφαλονιά: Ευθύνες ο ένας στον άλλον και όλοι στην Μυρτώ ρίχνουν οι κατηγορούμενοι – Πώς περιγράφουν τις κρίσιμες στιγμές
Ελλάδα 17.04.26

Κεφαλονιά: Ευθύνες ο ένας στον άλλον και όλοι στην Μυρτώ ρίχνουν οι κατηγορούμενοι – Πώς περιγράφουν τις κρίσιμες στιγμές

Ενώπιον του ανακριτή για να απολογηθούν βρέθηκαν οι τρεις νεαροί που κατηγορούνται για την υπόθεση θανάτου της 19χρονης στην Κεφαλονιά η οποία έχει συγκλονίσει όχι μόνο την τοπική κοινωνία της Κεφαλονιάς, αλλά και το πανελλήνιο.

Δημήτρης Πέρρος
Δημήτρης Πέρρος
Αρπαγή 7χρονου από τον πατέρα του στη Θεσσαλονίκη – «Πιθανό να κινδυνεύει η ζωή του»
Amber Alert 17.04.26

Αρπαγή 7χρονου από τον πατέρα του στη Θεσσαλονίκη – «Πιθανό να κινδυνεύει η ζωή του»

Ενεργοποίηση Amber Alert για την αρπαγή του 7χρονου Βαγγέλη από τον πατέρα του στις Συκιές Θεσσαλονίκης. «Πιθανόν συντρέχουν λόγοι που θέτουν τη ζωή του ανήλικου σε κίνδυνο», σύμφωνα με το «Χαμόγελο του Παιδιού».

Σύνταξη
Ντέιβ Τσάπελ εναντίον Ρεπουμπλικανικού Κόμματος – Τα «πολιτικοποιημένα αστεία»
Ευθεία επίθεση 17.04.26

Ο Ντέιβ Τσάπελ επικρίνει το Ρεπουμπλικανικό Κόμμα για την πολιτικοποίηση των αστείων του για τα τρανς άτομα

«Με ενόχλησε το γεγονός ότι το Ρεπουμπλικανικό Κόμμα χρησιμοποίησε αστεία για τα τρανς άτομα στην προεκλογική του εκστρατεία», ανέφερε σε πρόσφατη συνέντευξή του ο κωμικός Ντέιβ Τσάπελ.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ημέρα Παλαιστινίων Κρατουμένων: Μία μέρα για εκείνους που «σαπίζουν» στις φυλακές του Ισραήλ, χωρίς δικαιοσύνη
17 Απριλίου 17.04.26

Ημέρα Παλαιστινίων Κρατουμένων: Μία μέρα για εκείνους που «σαπίζουν» στις φυλακές του Ισραήλ, χωρίς δικαιοσύνη

Η φετινή επέτειος επισκιάζεται από τον νέο νόμο περί θανατικής ποινής του Ισραήλ, ο οποίος αφορά αποκλειστικά Παλαιστινίους που έχουν καταδικαστεί για θανατηφόρες επιθέσεις.

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Ανακοίνωση της ΚΑΕ Ολυμπιακός για Τζόουνς και Παναθηναϊκό – Επιβεβαίωσε την προσφυγή στο ΑΣΕΑΔ
Μπάσκετ 17.04.26

Ανακοίνωση της ΚΑΕ Ολυμπιακός για Τζόουνς και Παναθηναϊκό – Επιβεβαίωσε την προσφυγή στο ΑΣΕΑΔ

Η ΚΑΕ Ολυμπιακός εξέδωσε σχετική ανακοίνωση γνωστοποιώντας ότι θα κάνει προσφυγή στο ΑΣΕΑΔ για την ποινή στον Ταϊρίκ Τζόουνς. – Τι αναφέρει για Super Cup και Παναθηναϊκό.

Σύνταξη
Κεφαλονιά: Πλήθος κόσμου έξω από τα δικαστήρια – Αναμένεται η απόφαση για τους τρεις κατηγορούμενους μετά τις απολογίες τους
Ελλάδα 17.04.26

Κεφαλονιά: Πλήθος κόσμου έξω από τα δικαστήρια – Αναμένεται η απόφαση για τους τρεις κατηγορούμενους μετά τις απολογίες τους

Συγκλονισμένη η τοπική κοινωνία στην Κεφαλονιά παρακολουθεί τις εξελίξεις στην τραγική υπόθεση με τον θάνατο της 19χρονης στο Αργοστόλι

Σύνταξη
Αρβανίτης: Η κτηνοτροφία και η οικονομία της Λέσβου καταστρέφονται
Αφθώδης πυρετός 17.04.26

Αρβανίτης: Η κτηνοτροφία και η οικονομία της Λέσβου καταστρέφονται

Όπως υπογραμμίζει ο ευρωβουλευτής, «τα μέτρα που επιβάλλονται χωρίς επαρκή επιστημονική τεκμηρίωση δεν αποδίδουν. Αντιθέτως, γεννούν νέα περιβαλλοντικά, οικονομικά και κοινωνικά προβλήματα».

Σύνταξη
LIVE: Ίντερ – Κάλιαρι
Ποδόσφαιρο 17.04.26

LIVE: Ίντερ – Κάλιαρι

LIVE: Ίντερ – Κάλιαρι. Παρακολουθήστε live στις 21:45 την εξέλιξη της αναμέτρησης Ίντερ – Κάλιαρι για την 33η αγωνιστική της Serie A.

Σύνταξη
Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

