ΠΑΓΝΗ: Κίνδυνος στα χειρουργεία λόγω υποστελέχωσης στην καθαριότητα
Ελάχιστο προσωπικό για την απολύμανση – Φόβοι ότι θα χρειαστεί να μειωθούν τα χειρουργικά τραπέζια
Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης θα βρεθεί ο χειρουργικός τομέας του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου καθώς από τον Μάιο, η υποστελέχωση στο κρίσιμο τμήμα της καθαριότητας, θα αγγίζει πλέον το όριο της επικινδυνότητας.
Όπως αναφέρει το patris.gr, oι συνταξιοδοτήσεις προσωπικού αλλά και η άδεια ανατροφής που θα πάρει εργαζόμενος, μειώνουν σοβαρά τον αριθμό των ανθρώπων που θα πρέπει να καλύπτουν τις βάρδιες.
Για να καθαρίζουν και να απολυμαίνουν 9 αίθουσες χειρουργείου, μένουν 5 εργαζόμενοι στην καθαριότητα, 3 το πρωί, 2 το απόγευμα και ένας το βράδυ.
Αυτό σημαίνει ότι είναι πρακτικά αδύνατον να γίνεται σωστός καθαρισμός σε ένα τόσο ευαίσθητο χώρο, που βρίθει μικροβίων.
Η καθαριότητα ενός χειρουργικού χώρου, είναι κυριολεκτικά ζήτημα ζωής και θανάτου.
Σε ένα περιβάλλον όπου πραγματοποιούνται καθημερινά δεκάδες επεμβάσεις, η τήρηση των αυστηρών πρωτοκόλλων απολύμανσης είναι ο μοναδικός φραγμός απέναντι στα πολυανθεκτικά μικρόβια.
Με την παρουσία τόσο λίγων ατόμων για την κάλυψη πολλαπλών αιθουσών χειρουργείου, ο χρόνος που απαιτείται για τον καθαρισμό μεταξύ των επεμβάσεων, συμπιέζεται δραματικά.
Λιγότερα χέρια σημαίνουν είτε καθυστερήσεις στα χειρουργεία, είτε, το χειρότερο, εκπτώσεις στην ποιότητα της απολύμανσης.
Είναι γνωστό ότι η πλημμελής καθαριότητα αυξάνει δραματικά τον κίνδυνο ενδονοσοκομειακών λοιμώξεων, οι οποίες αποτελούν μια από τις μεγαλύτερες πληγές του Εθνικού Συστήματος Υγείας.
Η Ελλάδα αντιμετωπίζει σοβαρό πρόβλημα με τα πολυανθεκτικά μικρόβια και τις ενδονοσοκομειακές λοιμώξεις, κατέχοντας μία από τις πρώτες θέσεις στην Ευρώπη
Μικρόβια που παραμένουν σε επιφάνειες ή εξοπλισμό μπορούν να προκαλέσουν σοβαρές επιπλοκές στους ασθενείς και να τους οδηγήσουν ακόμη και στον θάνατο.
Δραματική η κατάσταση
«Η κατάσταση είναι δραματική, την γνωρίζουν οι αρμόδιοι, πρέπει οπωσδήποτε να ληφθούν μέτρα είπε στην «Π» και στο patris.gr ο πρόεδρος του Σωματείου Εργαζομένων Δημήτρης Βρύσαλης ,υπογραμμίζοντας ότι οι βάρδιες είναι αδύνατον να βγουν με αυτό τον αριθμό εργαζομένων.
Ο ίδιος σημείωσε ότι στις 27 Απριλίου οι εργαζόμενοι προγραμματίζουν στάση εργασίας και τόνισε ότι αν δεν βρεθεί ,έστω, προσωρινή λύση με προσλήψεις προσωπικού, θα μειωθούν αναγκαστικά τα διαθέσιμα χειρουργικά τραπέζια.
- ΠΑΓΝΗ: Κίνδυνος στα χειρουργεία λόγω υποστελέχωσης στην καθαριότητα
