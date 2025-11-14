Κρήτη: Ξύπνησε μετά από 3 μήνες, έκανε 30 χειρουργεία – 18 χρόνια από την τραγωδία στο Δοξαρό

Για τα όσα τραγικά βίωσε στη φονική φωτιά στο Δοξαρό Ρεθύμνου στις 11 Ιουλίου του 2007 κατά την οποία έχασαν τη ζωή τους τρεις εποχικοί Πυροσβέστες, μίλησε ο εποχικός τότε πυροσβέστης Μανώλης Μανωλιτσάκης, ο οποίος κατάφερε να γλίτωσε φέροντας εγκαύματα 40% σε ολόκληρο το σώμα του, εκ των οποίων το 25% ήταν δευτέρου βαθμού.

Από την πύρινη λαίλαπα, τραγικό θάνατο βρήκαν ο 38χρονος Κορομηλάς Νικήτας (πατέρας ενός παιδιού), ο 37χρονος Μαρκάκης Στυλιανός και ο 40χρονος Τζανάκης Ηρακλής οι οποίοι υπηρετούσαν στο πεζοπόρο τμήμα της ΠΕ.ΠΥ.Δ. Κρήτης.

Ο Μανώλη Μανωλιτσάκη, εξιστορεί, 18χρόνια μετά, όλα όσα έζησε εκείνη την τραγική ημέρα. Για το πώς ξεκίνησε η φονική φωτιά, πώς χάθηκαν τα τρία παλικάρια, τα εγκαύματα στο σώμα του και τα 30 χειρουργεία που έχει κάνει.

«Η φωτιά πέρασε από πάνω μου»

«Ήμασταν συνάδελφοι, ήμασταν οικογένεια», τονίζει χαρακτηριστικά. «Αυτό που συνέβη στο Δοξαρό δεν το έχω ξαναδεί. Πήγαμε στο βουνό για να σβήσουμε τη φωτιά. Συνηθισμένοι ήμασταν. Πήγαμε στο βουνό και αρχίσαμε να σβήνουμε. Μία εστία ξέσπασε από κάτω και έγινε σαν καμινάδα. Δεν το ‘χω ξαναδεί αυτό το πράμα».

Ο ίδιος περιγράφει στο patris.gr, πως κατάφερε να σωθεί. «Τρέχαμε να βγούμε στο βουνό. Τα παιδιά που ήμασταν μαζί τρέξανε να περάσουν απέναντι το βουνό που ήταν άκαυτο και τους βρήκε η φωτιά στη χαράδρα μέσα. Μόνο ένα “Αααααα” άκουσα και μετά σιγή.

Εγώ ανέβαινα το βουνό αλλά κουράστηκα. Δεν μπορούσα άλλο και βρήκα ένα βράχο και κρύφτηκα. Η φωτιά πέρασε από πάνω μου».

Ξύπνησε 3 μήνες μετά

Ο κ. Μανωλιτσάκης περιγράφει για πρώτη φορά τα όσα συνέβησαν μετά το τραγικό περιστατικό. Τα ασθενοφόρα, όταν ξύπνησε μετά από 3 περίπου μήνες στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας του νοσοκομείου Γεννηματάς και τα 30 χειρουργεία που έχει κάνει για να αποκατασταθεί η υγεία του. 18 χρόνια μετά και ακόμα μπαινοβγαίνει στα νοσοκομεία. Παρά την ταλαιπωρία και τους πόνους ο ίδιος δε χάνει το κουράγιο και την πίστη του. «Άμα έχεις την οικογένεια σου δίπλα σου όλα αντιμετωπίζονται» λέει χαρακτηριστικά.

Ο εποχιακός πυροσβέστης θυμάται το πρώτο ασθενοφόρο που τον παρέλαβε από το σημείο της τραγωδίας. Θυμάται τη διαδρομή μέχρι να συναντήσουν την κινητή μονάδα του ΕΚΑΒ και τους γιατρούς να τον διασωληνώνουν. Έκτοτε άνοιξε τα μάτια του μετά από 3 μήνες. 18χρόνια μετά ο εποχικός τότε δασοπυροσβέστης αντιμετωπίζει σοβαρά κινητικά προβλήματα και προβλήματα στα μάτια του.

Η σύζυγος του Χρυσούλα Τιτομιχελάκη θυμάται την αγωνία της όταν άκουσε την τραγική είδηση στο ραδιόφωνο. Να πάρει τηλέφωνα για να μάθει που είναι ο άντρας της. Το στρατιωτικό ελικόπτερο που ήρθε για να τους μεταφέρει στην Αθήνα. Τα τρία παιδιά που άφησε πίσω της σε συγγενείς και φίλους για να είναι στο πλευρό του συζύγου της.

«Έξι μήνες ήμασταν στο Γεννηματάς. Τρεις μήνες σχεδόν ο Μανώλης σε κώμα στη ΜΕΘ και άλλους τρεις μήνες με χειρουργεία. Το τελευταίο χειρουργείο το έκανε πριν από δυόμιση χρόνια».

Αν και αρχικά η πολιτεία του υποσχέθηκε σύνταξη στο βαθμό του αρχιπυροσβέστη, ο κ. Μανωλιτσάκης δεν την έλαβε ποτέ. Και πάλι όμως χαμογελάει και λέει: «δε βαριέσαι…όλα καλά. Πήραν την σύζυγο μου διοικητικό προσωπικό στην πυροσβεστική Υπηρεσία».

Η σύζυγος του, Χρυσούλα Τιτομιχελάκη που υπηρετεί ως διοικητικό προσωπικό στην Πυροσβεστική Υπηρεσία αναφέρει ότι κάτι άλλαξε από την τραγωδία της 11ης Ιουλίου όμως και πάλι υπάρχουν ελλείψεις στον εξοπλισμό των Πυροσβεστών.

«Να δίνουν εξοπλισμό σε αυτά τα παλικάρια. Αν και τα παιδιά αυτά είχαν εξοπλισμό ίσως να ήταν διαφορετικά σήμερα τα πράγματα. Αν ο άνδρας μου είχε το ειδικό κουβερτάκι που σήμερα τους δίνει η υπηρεσία ίσως να είχαμε αποφύγει πολλά. Ενδεχομένως να ήταν αλλιώς τα πράγματα».