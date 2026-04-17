Ημέρα Παλαιστινίων Κρατουμένων: Μία μέρα για εκείνους που «σαπίζουν» στις φυλακές του Ισραήλ, χωρίς δικαιοσύνη
Κόσμος 17 Απριλίου 2026, 22:09

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Κάθε χρόνο, στις 17 Απριλίου, γιορτάζεται η Ημέρα των Παλαιστινίων Κρατουμένων, για να τιμηθεί η μνήμη των χιλιάδων ανδρών, γυναικών και παιδιών που κρατούνται στις φυλακές του Ισραήλ.

Η φετινή επέτειος επισκιάζεται από τον νέο νόμο περί θανατικής ποινής του Ισραήλ, ο οποίος στοχεύει αποκλειστικά Παλαιστινίους που έχουν καταδικαστεί για θανατηφόρες επιθέσεις.

Οργανώσεις για τα ανθρώπινα δικαιώματα χαρακτήρισαν το μέτρο ως παραβίαση του διεθνούς δικαίου ενώ ο επικεφαλής των Ηνωμένων Εθνών για τα ανθρώπινα δικαιώματα το χαρακτήρισε ως πιθανό «έγκλημα πολέμου», σύμφωνα με το Al Jazeera.

Όπως αναφέρει η οργάνωση για τα δικαιώματα των κρατουμένων Addameer, σχεδόν 10.000 Παλαιστίνιοι κρατούνται σήμερα σε ισραηλινές φυλακές στο Ισραήλ και στα κατεχόμενα εδάφη.

Μάλιστα, σύμφωνα με το δημοσίευμα του Wafa, ο αριθμός των Παλαιστινίων κρατουμένων έχει αυξηθεί κατά 83% από την έναρξη του γενοκτονικού πολέμου του Ισραήλ στη Γάζα τον Οκτώβριο του 2023.

Και είναι αυτή η χρόνια πρακτική καταπίεσης και εθνοκάθαρσης η οποία τώρα μετατρέπεται σε μία θεσμοθετημένη εργαλειοποίηση του σωφρονιστικού συστήματος του Ισραήλ, που αποτελεί ακριβώς τον λόγο για τον οποίο αυτή η μέρα έχει σημασία.

Τι συνέβη στις 17 Απριλίου 1971;

Η 17η Απριλίου 1971 ήταν η ημερομηνία κατά την οποία ο Μαχμούντ Μπακρ Χετζάζι αφέθηκε ελεύθερος κατά την πρώτη ανταλλαγή κρατουμένων μεταξύ Ισραήλ και Παλαιστίνης.

Το 1974, το Παλαιστινιακό Εθνικό Συμβούλιο (PNC) όρισε επίσημα την 17η Απριλίου ως Ημέρα των Παλαιστινίων Κρατουμένων.

Έκτοτε, η ημέρα αυτή αποτελεί ημέρα εθνικής και διεθνούς αλληλεγγύης, αναδεικνύοντας τον αγώνα των Παλαιστινίων ενάντια στη συνεχιζόμενη ισραηλινή κατοχή παλαιστινιακών εδαφών.

Πόσοι Παλαιστίνιοι βρίσκονται υπό ισραηλινή κράτηση;

Στις αρχές Απριλίου, περισσότεροι από 9.600 Παλαιστίνιοι βρίσκονταν υπό ισραηλινή κράτηση. Από τους κρατούμενους:

  • 3.532 είναι διοικητικά κρατούμενοι – κρατούνται χωρίς κατηγορία ή δίκη.
  • 342 είναι παιδιά.
  • 84 είναι γυναίκες.
  • 119 εκτίουν ποινές ισόβιας κάθειρξης.

Τι είναι η διοικητική κράτηση;

Η διοικητική κράτηση είναι μια μακροχρόνια ισραηλινή πολιτική που επιτρέπει την κράτηση Παλαιστινίων – ανδρών, γυναικών και παιδιών – χωρίς κατηγορία ή δίκη για περιόδους έξι μηνών που μπορούν να ανανεώνονται επ’ αόριστον.

Ενώ το Ισραήλ υποστηρίζει ότι η πολιτική αυτή επιτρέπει στις αρχές να κρατούν υπόπτους ενώ συνεχίζουν να συλλέγουν αποδεικτικά στοιχεία, επικριτές και οργανώσεις για τα ανθρώπινα δικαιώματα υποστηρίζουν ότι το σύστημα αποτελεί αντικείμενο ευρείας κατάχρησης και παραβιάζει το δικαίωμα σε δίκαιη δίκη.

Περισσότερο από το ένα τρίτο (3.532) των 9.600 Παλαιστινίων που κρατούνται από το Ισραήλ από τις αρχές αυτού του μήνα βρίσκονται υπό διοικητική κράτηση.

Το Ισραήλ είναι η μόνη χώρα στον κόσμο που δικάζει παιδιά σε στρατιωτικά δικαστήρια, στερώντας τους συχνά τα βασικά τους δικαιώματα

Γιατί κρατούνται παιδιά σε ισραηλινές φυλακές;

Το Ισραήλ είναι η μόνη χώρα στον κόσμο που δικάζει παιδιά σε στρατιωτικά δικαστήρια, στερώντας τους συχνά τα βασικά τους δικαιώματα. Σύμφωνα με την Addameer, 342 παιδιά κρατούνταν αυτό το μήνα σε ισραηλινές φυλακές.

Από την έναρξη της δεύτερης Ιντιφάντα το 2000, περισσότερα από 12.000 Παλαιστίνια παιδιά έχουν κρατηθεί από τις ισραηλινές δυνάμεις.

Τα παιδιά που συλλαμβάνονται συχνά υποβάλλονται σε σωματικά και ψυχολογικά βασανιστήρια, σύμφωνα με οργανώσεις για τα δικαιώματα των παιδιών.

Ανακρίνονται χωρίς την παρουσία γονέα ή δικηγόρου, και συχνά το Ισραήλ εκμεταλλεύεται την κράτησή τους για να τα μετατρέψει σε πληροφοριοδότες και να εκβιάσει οικονομικά τις οικογένειές τους, αναγκάζοντάς τις να πληρώσουν υψηλά πρόστιμα.

Τι είδους δίκες δέχονται οι Παλαιστίνιοι;

Οι Παλαιστίνιοι κρατούμενοι δικάζονται και καταδικάζονται σε στρατιωτικά δικαστήρια και όχι σε πολιτικά.

Το διεθνές δίκαιο επιτρέπει στο Ισραήλ να χρησιμοποιεί στρατιωτικά δικαστήρια στα εδάφη που κατέχει.

Ωστόσο, στην Παλαιστίνη λειτουργεί ένα διπλό νομικό σύστημα: οι Ισραηλινοί έποικοι που ζουν στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη και στην Ανατολική Ιερουσαλήμ υπόκεινται στο ισραηλινό αστικό δίκαιο, ενώ οι Παλαιστίνιοι εκεί δικάζονται βάσει του ισραηλινού στρατιωτικού δικαίου σε δικαστήρια που διευθύνονται από Ισραηλινούς στρατιώτες και αξιωματικούς.

Ποιος είναι ο νέος νόμος για τη θανατική ποινή;

Σύμφωνα με τον νέο νόμο, τα στρατιωτικά δικαστήρια μπορούν να επιβάλλουν τη θανατική ποινή σε Παλαιστίνιους που έχουν καταδικαστεί για τη δολοφονία Ισραηλινών σε πράξεις «τρομοκρατίας».

Ο νόμος αυτός δεν θα επιβάλλει την ίδια ποινή σε Εβραίους Ισραηλινούς που έχουν καταδικαστεί για τη δολοφονία Παλαιστινίων, γεγονός που ενισχύει τις νομικές ανισότητες που παρέχουν προνόμια στους Εβραίους πολίτες, ενώ στοχοποιούν τους Παλαιστινίους.

Ο νόμος, ο οποίος εγκρίθηκε στις 30 Μαρτίου και πρόκειται να τεθεί σε ισχύ μέχρι τα τέλη Απριλίου, θα ισχύει για Παλαιστινίους από τη Δυτική Όχθη που δικάζονται σε ισραηλινά στρατιωτικά δικαστήρια, καθώς συνεχίζεται η γενοκτονία του Ισραήλ εναντίον των Παλαιστινίων στη Λωρίδα της Γάζας.

Η Παλαιστινιακή Αρχή καταδίκασε το νομοσχέδιο ως «έγκλημα πολέμου κατά του παλαιστινιακού λαού», αναφέροντας ότι παραβιάζει την Τέταρτη Σύμβαση της Γενεύης, ιδίως τις προστασίες που εγγυάται για τα άτομα και τις εγγυήσεις για δίκαιες δίκες.

Η οργάνωση για τα δικαιώματα B’Tselem επισήμανε πριν από την έγκριση του νομοσχεδίου από την Κνεσέτ ότι το ποσοστό καταδίκης για Παλαιστινίους που δικάζονται σε στρατιωτικά δικαστήρια είναι περίπου 96%.

«Ο νόμος είναι διατυπωμένος με τέτοιο τρόπο ώστε να στοχεύει μόνο τους Παλαιστινίους. Και θα μετατρέψει τη δολοφονία Παλαιστινίων σε ένα αποδεκτό και κοινό εργαλείο τιμωρίας μέσω διάφορων μηχανισμών», ανέφερε σε ανάρτησή της στο X.

«Σε πολλές περιπτώσεις, αυτές οι καταδίκες βασίζονται σε ‘ομολογίες’ που έχουν ληφθεί μέσω πίεσης και βασανιστηρίων κατά τη διάρκεια ανακρίσεων», ανέφερε η οργάνωση.

Ένα εκατομμύριο Παλαιστίνιοι έχουν συλληφθεί από το 1967

Οι πολιτικές κράτησης του Ισραήλ έχουν επηρεάσει βαθιά τη ζωή των Παλαιστινίων για δεκαετίες.

Σύμφωνα με την Παλαιστινιακή Επιτροπή Υποθέσεων Κρατουμένων και Πρώην Κρατουμένων, από το 1967, οι ισραηλινές δυνάμεις έχουν κρατήσει περίπου ένα εκατομμύριο Παλαιστίνιους, ή περίπου το 20% του παλαιστινιακού πληθυσμού.

Στατιστικά, αυτό σημαίνει ότι ένας στους πέντε Παλαιστινίους έχει φυλακιστεί κάποια στιγμή.

Για πολλές οικογένειες, οι συλλήψεις έχουν γίνει αναπόφευκτες.

Αυτή η συστηματική πρακτική έχει κατακερματίσει τις κοινότητες, έχει διαιωνίσει κύκλους τραύματος και έχει προκαλέσει ευρεία δυσαρέσκεια.

Καθώς η εκστρατεία συλλήψεων του Ισραήλ συνεχίζεται, πολλοί Παλαιστίνιοι φοβούνται ότι η μαζική φυλάκιση δεν είναι απλώς ένα υποπροϊόν της κατοχής, αλλά ένα σκόπιμο εργαλείο ελέγχου και εθνοκάθαρσης.

Για τους χιλιάδες που βρίσκονται σήμερα πίσω από τα κάγκελα, η ελευθερία παραμένει αβέβαιη, όπως και για τις γενιές πριν από αυτούς.

Ευρωπαϊκά χρηματιστήρια: Ράλι μετά το άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ

Η ιδανική θερμοκρασία για ύπνο, σύμφωνα με την επιστήμη

Τα πλοία χρειάζονται την άδειά μας για να περάσουν από το Ορμούζ, λένε οι Φρουροί της Επανάστασης

Ο «Αυτόχειρας» έρχεται στο θέατρο Αλκμήνη
Ο «Αυτόχειρας» του Νικολάι Έρντμαν σε σκηνοθεσία του Θανάση Θεολόγη κάνει πρεμιέρα στις 17 Απριλίου. Παραστάσεις κάθε Σάββατο και Κυριακή στο θέατρο Αλκμήνη.

Υεμένη: Εκατοντάδες χιλιάδες Χούθι μαζεύτηκαν στη Σαναά διαδηλώνοντας υπέρ της Χεζμπολάχ

Λίβανος: Χιλιάδες εκτοπισμένοι επιστρέφουν στον νότο και αντικρίζουν ερείπια και συντρίμμια

Ο Νετανιάχου δηλώνει ότι το Ισραήλ «δεν έχει ακόμη ολοκληρώσει τη δουλειά» εναντίον της Χεζμπολάχ

Ιράν: Τα Στενά του Ορμούζ «πλήρως ανοιχτά» κατά τη διάρκεια της εκεχειρίας στον Λίβανο

«Παρέλυσε» το Δημόσιο στην Πορτογαλία – Γιατί απεργούν οι υπάλληλοι;

Παρίσι: Συμβολικός ο χαρακτήρας της διεθνούς διάσκεψης για την ασφάλεια της ναυσιπλοΐας στα Στενά του Ορμούζ

Να ορκιστεί την ημέρα της συνεδρίασης της νέας Βουλής θέλει ο Μαγιάρ και ζητά τα «παγωμένα » κονδύλια από ΕΕ

Κινηματογραφικό «ριφιφί» με ομηρία σε τράπεζα στη Νάπολη μέρα μεσημέρι - Διέφυγαν οι δράστες

Κάποτε «όμορφη γυναίκα», τώρα «δειλή»: Πώς οι θερμές σχέσεις της Μελόνι με τον Τραμπ πήραν την κάτω βόλτα

Ο Τραμπ τώρα λέει ότι... τερμάτισε 10 πολέμους - Υπολογίζει Ιράν και Λίβανο

Ο Ντέιβ Τσάπελ επικρίνει το Ρεπουμπλικανικό Κόμμα για την πολιτικοποίηση των αστείων του για τα τρανς άτομα

Ανακοίνωση της ΚΑΕ Ολυμπιακός για Τζόουνς και Παναθηναϊκό – Επιβεβαίωσε την προσφυγή στο ΑΣΕΑΔ

Κεφαλονιά: Πλήθος κόσμου έξω από τα δικαστήρια – Αναμένεται η απόφαση για τους τρεις κατηγορούμενους μετά τις απολογίες τους

Αρβανίτης: Η κτηνοτροφία και η οικονομία της Λέσβου καταστρέφονται

LIVE: Ίντερ – Κάλιαρι

Υεμένη: Εκατοντάδες χιλιάδες Χούθι μαζεύτηκαν στη Σαναά διαδηλώνοντας υπέρ της Χεζμπολάχ

Κυβέρνηση σε παρακμή: Το Μαξίμου απέναντι σε μια νέα κανονικότητα που δεν προμηνύει τίποτε καλό

LIVE: Παναθηναϊκός – Αναντολού Εφές

Λίβανος: Χιλιάδες εκτοπισμένοι επιστρέφουν στον νότο και αντικρίζουν ερείπια και συντρίμμια

Δουδωνής: «Ως πότε αυτή η κοροϊδία;» – Πώς σχολίασε τις αποφάσεις της σύσκεψης για τη Λέσβο

Α1 μπάσκετ Γυναικών: Αναβολή στους τελικούς μέχρι την απόφαση του αθλητικού δικαστή για το πρώτο παιχνίδι

Αεροπορικό σοκ: Η Ευρώπη ξεμένει από καύσιμα, οι εταιρείες καθηλώνουν τα αεροπλάνα

Κεφαλονιά: Μυστήριο με τα όσα έγιναν πριν λιποθυμήσει η Μυρτώ – Θρίλερ με την εμπλοκή και άλλων προσώπων

