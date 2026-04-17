Αρναούτογλου: Πότε αλλάζει το σκηνικό του καιρού – Έρχονται βροχές και πτώση της θερμοκρασίας
Ήπιος παραμένει ο καιρός μέχρι την αρχή της επόμενης εβδομάδας, ωστόσο στη συνέχεια χαλάει με βροχές και καταιγίδες από τα βόρεια και στη συνέχεια σε όλη τη χώρα σύμφωνα με τον Σάκη Αρναούτογλου
Αλλαγή στο σκηνικό του καιρού αναμένεται την επόμενη εβδομάδα με τη σταδιακή επικράτηση αστάθειας και φθινοπωρινών συνθηκών σε αρκετές περιοχές της χώρας.
Σύμφωνα με τον μετεωρολόγο Σάκης Αρναούτογλου, η μεταβολή θα ξεκινήσει μετά τις 22 Απριλίου, αρχικά από τη βόρεια Ελλάδα και στη συνέχεια θα επεκταθεί και στην υπόλοιπη χώρα, φέρνοντας βροχές, μπόρες και καταιγίδες.
Πώς θα είναι ο καιρός το Σαββατοκύριακο
Το Σάββατο θα σημειωθούν τοπικές μπόρες κυρίως από τα Δωδεκάνησα έως το Καστελόριζο, με τα φαινόμενα να εξασθενούν γρήγορα.
Στην υπόλοιπη χώρα ο καιρός θα είναι γενικά καλός, αν και σε περιοχές όπως η Δράμα, η Καβάλα, το Κιλκίς και η Θεσσαλονίκη θα σημειωθούν κατά διαστήματα μπόρες ή και τοπικές καταιγίδες.
Παροδικές νεφώσεις αναμένονται και στα ορεινά της Θεσσαλίας, της Στερεάς και της Πελοποννήσου, όπου δεν αποκλείονται σύντομες βροχές κυρίως τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες.
Την Κυριακή, ο καιρός βελτιώνεται στις περισσότερες περιοχές, με λίγες τοπικές μπόρες να περιορίζονται κυρίως σε ορεινά τμήματα της βόρειας και κεντρικής Ελλάδας.
Αναφορικά με τις θερμοκρασίες, το Σάββατο θα παραμείνουν υψηλές σε δυτικά και βόρεια, ενώ στη νότια Ελλάδα θα επικρατεί περισσότερη ψύχρα. Την Κυριακή ο καιρός θα «μαλακώσει» και στον νότο.
Από την Τρίτη ξεκινά νέα αλλαγή
Τη Δευτέρα η αστάθεια υποχωρεί, ωστόσο από την Τρίτη το σκηνικό αρχίζει να αλλάζει ξανά. Από το απόγευμα και μετά, κυρίως στη βόρεια Ελλάδα, αναμένονται περισσότερες μπόρες και καταιγίδες, ενώ σταδιακά η αστάθεια θα ενισχυθεί.
Τη Δευτέρα η θερμοκρασία θα κυμανθεί στους 20-22 βαθμούς. Την Τρίτη θα σημειωθεί μικρή άνοδος, πριν αρχίσει εκ νέου πτώση στη βόρεια χώρα.
Στις 24 με 25 Απριλίου, το σύστημα επεκτείνεται και στην υπόλοιπη χώρα με βροχές και καταιγίδες.
Μετά τις 26-27 Απριλίου θα υπάρξει σταδιακή βελτίωση του καιρού.
