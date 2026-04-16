Αλλάζει ο καιρός και η αφρικανική σκόνη που έκανε την εμφάνισή της στις αρχές της εβδομάδας σταδιακά υποχωρεί και τη θέση της παίρνουν βροχές, τοπικές καταιγίδες και ενισχυμένοι βοριάδες.

Όπως αναφέρει χαρακτηριστικά στο ιστολόγιο του ο Δημήτρης Ζιακόπουλος αναμένεται να καταγραφεί «σαχαριανή ύφεση».

Ο καιρός της Παρασκευής

Σύμφωνα με την πρόγνωση, βαρομετρικό χαμηλό που κινείται νότια της Κρήτης θα επηρεάσει (Παρασκευή) κυρίως τα νότια και νοτιοανατολικά νησιωτικά τμήματα με τοπικά φαινόμενα, ενώ στην υπόλοιπη χώρα θα επικρατήσουν νεφώσεις και κατά τόπους αστάθεια.

Πέρα από αυτό, το συγκεκριμένο χαμηλό, συνδυαζόμενο με τις υψηλές πιέσεις των Β. Βαλκανίων, θα προκαλέσει στην περιοχή μας ενισχυμένους ΒΑ ανέμους με ένταση ως τα 8 μποφόρ (Αιγαίο). Κατά τα άλλα, περιορισμένη απογευματινή αστάθεια αναμένεται στη ΒΔ Ελλάδα και οι υψηλότερες μέγιστες τιμές της θερμοκρασίας (23 με 24 βαθμοί) θα σημειωθούν στη Δ. Ελλάδα.

Τετραήμερη πρόγνωση

Το Σάββατο (18/4), τοπικές βροχές μικρής διάρκειας αναμένονται το πρωί στα Δωδεκάνησα και το απόγευμα -λόγω θερμικής αστάθειας- στις ηπειρωτικές περιοχές της χώρας. Οι άνεμοι θα πνέουν Β-ΒΑ με ένταση στα δυτικά 4 με 5 μποφόρ, στα ανατολικά 6 με 7 και πρόσκαιρα κατά τόπους στο Αιγαίο 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία στην κεντρική και τη βόρεια Ελλάδα θα σημειώσει μικρή πτώση.

Την Κυριακή (19/4), προβλέπονται τοπικές νεφώσεις και το απόγευμα στην ηπειρωτική Ελλάδα είναι πιθανό να εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι κυρίως στις ορεινές περιοχές. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις στα δυτικά 3 με 4 μποφόρ, στα ανατολικά 5 με 6 και πρόσκαιρα στα Δωδεκάνησα 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία στα ανατολικά και τα βόρεια θα σημειώσει μικρή πρόσκαιρη πτώση.

Τη Δευτέρα (20/4), γενικά, δεν προβλέπονται βροχές. Οι βόρειοι άνεμοι βαθμιαία θα εξασθενήσουν παντού και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο ως προς τις μέγιστες τιμές της.

Την Τρίτη (21/4), τοπικοί όμβροι είναι πιθανό να σημειωθούν το απόγευμα στη Β. Ελλάδα και κυρίως στις ορεινές περιοχές της. Οι άνεμοι θα πνέουν από δυτικές διευθύνσεις με ένταση ως τα 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω άνοδο.