Καιρός: Φεύγει η αφρικανική σκόνη, έρχονται βροχές και καταιγίδες
Αλλάζει ο καιρός τις επόμενες ημέρες. Υποχωρεί η αφρικανική σκόνη και τη θέση της παίρνουν βροχές, τοπικές καταιγίδες και ενισχυμένοι βοριάδες.
- O θάνατος του ελεύθερου χρόνου: Γιατί νιώθουμε ενοχές όταν δεν κάνουμε τίποτα;
- Κρήτη: Χειμερινός κολυμβητής εντοπίστηκε νεκρός σε σπηλιά
- Αεροπορική εταιρεία στην Ολλανδία ακυρώνει πτήσεις λόγω της αύξησης του κόστους των καυσίμων
- Ζεις τη ζωή σου ή τη σκηνοθετείς; Η γενιά που ξέχασε πώς να χτίζει αληθινές σχέσεις
Αλλάζει ο καιρός και η αφρικανική σκόνη που έκανε την εμφάνισή της στις αρχές της εβδομάδας σταδιακά υποχωρεί και τη θέση της παίρνουν βροχές, τοπικές καταιγίδες και ενισχυμένοι βοριάδες.
Τουλάχιστον μέχρι την Παρασκευή θα συνεχίσει να σαρώνει τη χώρα η αφρικανική σκόνη
Όπως αναφέρει χαρακτηριστικά στο ιστολόγιο του ο Δημήτρης Ζιακόπουλος αναμένεται να καταγραφεί «σαχαριανή ύφεση».
Ο καιρός της Παρασκευής
Σύμφωνα με την πρόγνωση, βαρομετρικό χαμηλό που κινείται νότια της Κρήτης θα επηρεάσει (Παρασκευή) κυρίως τα νότια και νοτιοανατολικά νησιωτικά τμήματα με τοπικά φαινόμενα, ενώ στην υπόλοιπη χώρα θα επικρατήσουν νεφώσεις και κατά τόπους αστάθεια.
Πέρα από αυτό, το συγκεκριμένο χαμηλό, συνδυαζόμενο με τις υψηλές πιέσεις των Β. Βαλκανίων, θα προκαλέσει στην περιοχή μας ενισχυμένους ΒΑ ανέμους με ένταση ως τα 8 μποφόρ (Αιγαίο). Κατά τα άλλα, περιορισμένη απογευματινή αστάθεια αναμένεται στη ΒΔ Ελλάδα και οι υψηλότερες μέγιστες τιμές της θερμοκρασίας (23 με 24 βαθμοί) θα σημειωθούν στη Δ. Ελλάδα.
Τετραήμερη πρόγνωση
Το Σάββατο (18/4), τοπικές βροχές μικρής διάρκειας αναμένονται το πρωί στα Δωδεκάνησα και το απόγευμα -λόγω θερμικής αστάθειας- στις ηπειρωτικές περιοχές της χώρας. Οι άνεμοι θα πνέουν Β-ΒΑ με ένταση στα δυτικά 4 με 5 μποφόρ, στα ανατολικά 6 με 7 και πρόσκαιρα κατά τόπους στο Αιγαίο 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία στην κεντρική και τη βόρεια Ελλάδα θα σημειώσει μικρή πτώση.
Την Κυριακή (19/4), προβλέπονται τοπικές νεφώσεις και το απόγευμα στην ηπειρωτική Ελλάδα είναι πιθανό να εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι κυρίως στις ορεινές περιοχές. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις στα δυτικά 3 με 4 μποφόρ, στα ανατολικά 5 με 6 και πρόσκαιρα στα Δωδεκάνησα 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία στα ανατολικά και τα βόρεια θα σημειώσει μικρή πρόσκαιρη πτώση.
Τη Δευτέρα (20/4), γενικά, δεν προβλέπονται βροχές. Οι βόρειοι άνεμοι βαθμιαία θα εξασθενήσουν παντού και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο ως προς τις μέγιστες τιμές της.
Την Τρίτη (21/4), τοπικοί όμβροι είναι πιθανό να σημειωθούν το απόγευμα στη Β. Ελλάδα και κυρίως στις ορεινές περιοχές της. Οι άνεμοι θα πνέουν από δυτικές διευθύνσεις με ένταση ως τα 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω άνοδο.
- ΕKT: Κρατάει στάση αναμονής για αύξηση των επιτοκίων
- Δολάριο: Ο θρόνος του τρίζει, αλλά δεν γκρεμίζεται – Τι λένε οι αναλυτές
- Ολυμπιακός: Οι πιθανοί αντίπαλοί του στα πλέι οφ της Euroleague
- Λιονέλ Μέσι: Από «βασιλιάς των γηπέδων», επιχειρηματίας, ιδιοκτήτης ομάδων και στρατηγικός επενδυτής
- Η ΑΕΚ έκανε το 3-0 με τον Ζίνι, αλλά η Ράγιο μείωσε σε 3-1! (vids)
- «Εγώ μαζί με το παιδί μου θα πάω. Γιατί μου το σκότωσαν;» – Τα σπαρακτικά λόγια των γονιών της Μυρτούς
- Μέγκαν Μαρκλ: «Έχω δεχθεί το περισσότερο διαδικτυακό τρολάρισμα στον κόσμο» – Η κατάρρευση του Χάρι, η πικρία για την Νταϊάνα
- Η βαθμολογία στη Euroleague μετά τη νίκη του Ολυμπιακού επί της Αρμάνι
