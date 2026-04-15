Αφρικανική σκόνη και λασποβροχές έως την Παρασκευή – Δείτε χάρτες
Ελλάδα 15 Απριλίου 2026, 16:36

Αφρικανική σκόνη και λασποβροχές έως την Παρασκευή – Δείτε χάρτες

Εκτός από τις αυξημένες συγκεντρώσεις σκόνης που θα περιορίζουν την ορατότητα, αναμένεται να εκδηλωθούν και λίγες τοπικές λασποβροχές

Τουλάχιστον μέχρι την Παρασκευή θα συνεχίσει να σαρώνει τη χώρα η αφρικανική σκόνη, ενώ έντονες λασποβροχές αναμένονται στα νότια τμήματα της χώρας.

Σύμφωνα με τα προγνωστικά στοιχεία του μοντέλου DUST/METEO του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, το επεισόδιο μεταφοράς Αφρικανικής σκόνης προς τη χώρα μας, το οποίο βρίσκεται σε εξέλιξη από χθες αναμένεται να ενταθεί ελαφρώς από την Τετάρτη.

Εκτός από τις αυξημένες συγκεντρώσεις σκόνης που θα περιορίζουν την ορατότητα, αναμένεται να εκδηλωθούν και λίγες τοπικές λασποβροχές. Το επεισόδιο δε θα είναι έντονο, ωστόσο σύμφωνα με το meteo θα διαρκέσει τουλάχιστον έως και την Παρασκευή, ημέρα κατά την οποία αναμένεται να εκδηλωθούν εντονότερες λασποβροχές, ιδιαίτερα στα νότια τμήματα της χώρας.

Στους προγνωστικούς χάρτες που ακολουθούν παρουσιάζονται: η διασπορά των συγκεντρώσεων Αφρικανική σκόνης στην ατμόσφαιρα.

Η ανάρτηση του Θοδωρή Κολυδά

«Το επεισόδιο μεταφοράς αφρικανικής σκόνης που θα απασχολήσει τη χώρα τις επόμενες ημέρες δεν φαίνεται να συγκρίνεται με το πρόσφατο ακραίο συμβάν που προηγήθηκε. Η ατμοσφαιρική κυκλοφορία διαφοροποιείται ουσιαστικά, καθώς οι άνεμοι κοντά στην επιφάνεια θα διατηρηθούν σε βόρειες διευθύνσεις έως και το τέλος της εβδομάδας, περιορίζοντας τη δυναμική μεταφοράς σκόνης στα χαμηλά στρώματα.

Η μεταφορά, αυτή τη φορά, εντοπίζεται κυρίως στα ανώτερα επίπεδα της τροπόσφαιρας, γεγονός που πρακτικά σημαίνει ότι η σκόνη θα παραμείνει «αιωρούμενη» χωρίς έντονη επίδραση στην καθημερινότητα. Παράλληλα, η αναμενόμενη απουσία αξιόλογου υετού δεν ευνοεί τη διαδικασία της υγρής εναπόθεσης. Με απλά λόγια, οι γνωστές «λασποβροχές» δεν αναμένεται να αποτελέσουν χαρακτηριστικό αυτού του επεισοδίου.

Οι συγκεντρώσεις σκόνης εκτιμώνται σε χαμηλά έως μέτρια επίπεδα, χωρίς ουσιαστική επιβάρυνση της ποιότητας του αέρα, ενώ και η ορατότητα δεν προβλέπεται να παρουσιάσει αξιόλογη μείωση. Πρόκειται, λοιπόν, για ένα ήπιο επεισόδιο μεταφοράς σκόνης, περισσότερο «υψηλού επιπέδου» παρά επιφανειακής όχλησης, που εντάσσεται στη φυσιολογική εποχική δραστηριότητα της άνοιξης.

Για όσους επιθυμούν πιο εξειδικευμένη πληροφόρηση, υπάρχουν διαθέσιμα διαδραστικά εργαλεία παρακολούθησης της σκόνης ανά περιοχή. Μέσα από τα λεγόμενα dustgrams, μπορεί κανείς να δει την εξέλιξη των συγκεντρώσεων και της κατακόρυφης κατανομής της σκόνης, επιλέγοντας την πόλη που τον ενδιαφέρει. Σε κάθε περίπτωση, η ψυχραιμία και η σωστή ερμηνεία των δεδομένων είναι το “κλειδί”. Δεν είναι κάθε μεταφορά σκόνης και επεισόδιο υψηλής επικινδυνότητας — και αυτή τη φορά, η φύση δείχνει να κρατά τους τόνους χαμηλά».

ΔΝΤ για δημόσιο χρέος: Στο τέλος του 2026 η Ιταλία θα ξεπεράσει την Ελλάδα

ΔΝΤ για δημόσιο χρέος: Στο τέλος του 2026 η Ιταλία θα ξεπεράσει την Ελλάδα

Κόσμος
Συμφωνία για νέα συνάντηση ΗΠΑ και Ιράν

Συμφωνία για νέα συνάντηση ΗΠΑ και Ιράν

«Ρώσοι χάκερ» παραβίασαν λογαριασμούς email του ΓΕΕΘΑ
Ελλάδα 15.04.26

Οι χάκερ έκλεψαν email από 28 λογαριασμούς του ΓΕΕΘΑ και σε δύο περιπτώσεις κατάφεραν να προωθήσουν όλα τα εισερχόμενα σε δικό τους διακομιστή. Τα μηνύματα, πάντως, «δεν ήταν διαβαθμισμένα».

Νέο σκάνδαλο με ΟΠΕΚΕΠΕ – Εγκλειστος στις φυλακές έκοβε εικονικά τιμολόγια για αγροτικές επιδοτήσεις
Ελλάδα 15.04.26

Σύμφωνα με στοιχεία του ΟΠΕΚΕΠΕ, συνολικά 289 παραγωγοί φέρονται να αξιοποίησαν τα επίμαχα παραστατικά και τις πλαστές ετικέτες στις αιτήσεις τους, με σκοπό την παράνομη είσπραξη ενισχύσεων.

Μυτιλήνη: Δεν υποχωρούν οι κτηνοτρόφοι – Ένταση στο λιμάνι – Δεν επέτρεψαν αποβίβαση φορτηγών
Κλιμάκωση 15.04.26

Οι κτηνοτρόφοι εδώ και 30 μέρες βρίσκονται σε κινητοποιήσεις απαιτώντας άμεσα μέτρα για την επιβίωσή τους, μετά το lock down που επέβαλε η κυβέρνηση στη Λέσβο λόγω του αφθώδους πυρετού

Κρήτη: Αποκολλήθηκε κομμάτι τσιμέντου από γέφυρα στον ΒΟΑΚ και έπεσε σε διερχόμενο αυτοκίνητο
Σοκ 15.04.26

Το Ι.Χ. κινούνταν στον ΒΟΑΚ και ο οδηγός, που επέβαινε στο όχημα μαζί με τη σύζυγό του, κατάφερε να διατηρήσει την ψυχραιμία του - «Αν ο όγκος τσιμέντου είχε πέσει στο παρμπρίζ, θα είχαμε σκοτωθεί»

ΟΠΕΚΕΠΕ: Στηρίζουν τους Έλληνες Ευρωπαίους Εισαγγελείς οι συνάδελφοί τους από τα άλλα κράτη μέλη
Ελλάδα 15.04.26

Η Ένωση των εντεταλμένων Ευρωπαίων εισαγγελέων «εκφράζει την πλήρη υποστήριξή της στους Έλληνες συναδέλφους που αποτελούν μέρος του ενιαίου γραφείου μας»

Μυτιλήνη: Κλιμακώνουν οι κτηνοτρόφοι – Νέα κινητοποίηση την Πέμπτη
Ελλάδα 15.04.26

Λόγω του συνεχιζόμενου αποκλεισμού του λιμανιού του νησιού, από το πρωί σήμερα, Τετάρτη, ανεστάλησαν τα δρομολόγια των πλοίων που συνδέουν τη Μυτιλήνη με πόλεις στα μικρασιατικά παράλια

Λέσβος: Στη ΜΕΘ με μικροβιακή μηνιγγίτιδα νοσηλεύεται 30χρονη στο Νοσοκομείο Μυτιλήνης
Λέσβος 15.04.26

Η νεαρή γυναίκα εισήχθη την Κυριακή του Πάσχα στο νοσοκομείο με ύποπτα συμπτώματα, όπου οι γιατροί διέγνωσαν μηνιγγίτιδα από πνευμονιόκοκκο και έκριναν αναγκαία τη νοσηλεία της στη ΜΕΘ

LIVE: ΠΑΟΚ – Άρης Betsson
Μπάσκετ 15.04.26

LIVE: ΠΑΟΚ – Άρης Betsson. Παρακολουθήστε live στις 18:00 την εξέλιξη της εξ αναβολής αναμέτρησης ΠΑΟΚ – Άρης Betsson για την 21η αγωνιστική της Stoiximan GBL. Τηλεοπτικά από ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ.

Σαράντα πλοία με φιλοπαλαιστίνιους ακτιβιστές απέπλευσαν από τη Βαρκελώνη για τη Γάζα
Κόσμος 15.04.26

Ο στολίσκος «Sumud» απέπλευσε από τη Βαρκελώνη για τη Γάζα, μεταφέροντας ανθρωπιστική βοήθεια και ακτιβιστές, σε μια προσπάθεια σπασίματος του ισραηλινού αποκλεισμού.

«Ρώσοι χάκερ» παραβίασαν λογαριασμούς email του ΓΕΕΘΑ
Ελλάδα 15.04.26

Οι χάκερ έκλεψαν email από 28 λογαριασμούς του ΓΕΕΘΑ και σε δύο περιπτώσεις κατάφεραν να προωθήσουν όλα τα εισερχόμενα σε δικό τους διακομιστή. Τα μηνύματα, πάντως, «δεν ήταν διαβαθμισμένα».

Νέο σκάνδαλο με ΟΠΕΚΕΠΕ – Εγκλειστος στις φυλακές έκοβε εικονικά τιμολόγια για αγροτικές επιδοτήσεις
Ελλάδα 15.04.26

Σύμφωνα με στοιχεία του ΟΠΕΚΕΠΕ, συνολικά 289 παραγωγοί φέρονται να αξιοποίησαν τα επίμαχα παραστατικά και τις πλαστές ετικέτες στις αιτήσεις τους, με σκοπό την παράνομη είσπραξη ενισχύσεων.

Η κορυφαία πεντάδα του Βεζένκοφ στη Euroleague: Μέσα ο ίδιος και ο Μιλουτίνοφ
Μπάσκετ 15.04.26

Ο Σάσα Βεζένκοφ κλήθηκε να επιλέξει την κορυφαία πεντάδα του για την κανονική περίοδο της Euroleague, συμπεριλαμβάνοντας τόσο τον εαυτό του, όσο και τον Νίκολα Μιλουτίνοφ.

Προκόπης Παυλόπουλος: Δυσοίωνες προβλέψεις για τον τερματισμό του πολέμου στη Μέση Ανατολή
Επικαιρότητα 15.04.26

Ο Προκόπης Παυλόπουλος μιλά για «έναν πόλεμο χωρίς ορατό τέλος» με «απρόβλεπτες διεθνείς συνέπειες». Εκτιμά πως «εκείνοι που άρχισαν αυτό τον πόλεμο δεν είναι οι πιο κατάλληλοι για να τον τερματίσουν» και εστιάζει στον ρόλο που μπορεί να παίξει η Ευρωπαϊκή Ένωση.

Κοινή δήλωση υπουργών Οικονομικών: Προειδοποίηση για παγκόσμιο οικονομικό σοκ από τη σύγκρουση στη Μέση Ανατολή
Διεθνής Οικονομία 15.04.26

Οι Υπουργοί Οικονομικών 11 χωρών προειδοποιούν για τις σοβαρές οικονομικές και ενεργειακές συνέπειες της κρίσης στη Μέση Ανατολή, ζητώντας άμεση τήρηση της εκεχειρίας και επιστροφή σε διαπραγματεύσεις για μια διαρκή λύση.

Νίκολιτς: «Πρέπει να έχουμε πίστη, υπομονή και ενέργεια κόντρα στη Ράγιο»
Ποδόσφαιρο 15.04.26

Μάρκο Νίκολιτς και Φελίπε Ρέλβας μίλησαν στη συνέντευξη Τύπου για τη ρεβάνς της ΑΕΚ με τη Ράγιο Βαγιεκάνο, τονίζοντας αμφότεροι πως η «Ένωση» θα πολεμήσει μέχρι τέλους για να πετύχει την ανατροπή.

Η ιστορία του 82χρονου που αγάπησε δύο ανθρώπους: τον Σινάτρα και τη σύζυγό του
Ιστορία ζωής 15.04.26

Ένας 82χρονος άνδρας από τη Σκωτία (με μπόλικη αγάπη για τον Φρανκ Σινάτρα) ταξίδεψε στο Χόλγιουντ με μια μονάχα σκέψη: όσα είπε στην αποθανούσα σύζυγό του, να γίνουν πραγματικότητα.

Μαρκογιαννάκη: Η κυβέρνηση δεν μπορεί να μιλήσει για αξιοκρατία – Ο Λαζαρίδης είναι η κορυφή του παγόβουνου
Πολιτική Γραμματεία 15.04.26

«Μπορεί η κυβέρνηση της ΝΔ να κοιτάξει στα μάτια όλους αυτούς τους πτυχιούχους που είναι εκεί έξω και είτε δουλεύουν ως σερβιτόροι είτε δουλεύουν σεζόν είτε έχουν φύγει από τη χώρα μας για να βρουν κάπου αλλού μια αξιοπρεπή θέση εργασίας αξιοποιώντας τον τίτλο των σπουδών τους;», διερωτήθηκε η Όλγα Μαρκογιαννάκη

Μέση Ανατολή: Τα «μάτια» του Ιράν στην περιοχή – Ο δορυφόρος made in china που βοηθά την Τεχεράνη
Κατασκοπευτικό θρίλερ 15.04.26

Ένα κατασκοπευτικό θρίλερ αποκαλύπτουν οι Financial Times. Η βρετανική εφημερίδα φέρνει στο φως της δημοσιότητας στρατιωτικά έγγραφα για έναν κατασκοπευτικό δορυφόρο made in china που αξιοποίησε το Ιράν για να πλήξει αμερικανικές στρατιωτικές βάσεις σε ολόκληρη τη Μέση Ανατολή. Οργισμένη αντίδραση της Κίνας και διάψευση του δημοσιεύματος.

5+1 ανοιχτά μέτωπα ρίχνουν βαριά σκιά πάνω στην ομιλία Μητσοτάκη στη Βουλή για το Κράτος Δικαίου
Πολιτική Γραμματεία 15.04.26

Όχι μόνο δεν κλείνουν, αλλά ανοίγουν και νέα μέτωπα για τον Κυρ. Μητσοτάκη, ο οποίος θα βρεθεί αντιμέτωπος με όλα στην αυριανή συζήτηση στη Βουλή. Από υποκλοπές και ΟΠΕΚΕΠΕ μέχρι το εσωκομματικό μέτωπο που φουντώνει, με τελευταίο λάδι στη φωτιά την υπόθεση Λαζαρίδη.

Μιχάλης Μητρούσης: «Ξεπέρασα την κατάθλιψη όταν έπαιξα ποδόσφαιρο στην ομάδα του Άρη» (vid)
Ποδόσφαιρο 15.04.26

Ο ηθοποιός Μιχάλης Μητρούσης εξήγησε πώς ο αθλητισμός και συγκεκριμένα το ποδόσφαιρο τον βοήθησε να ξεπεράσει μια δύσκολη ψυχολογικά κατάσταση στην οποία είχε περιέλθει όταν ήταν μικρός.

Φάμελλος: Ο πολιτικός απατεώνας Λαζαρίδης είναι σήμα κατατεθέν της ρουσφετολογικής αντίληψης ΝΔ και Μητσοτάκη
Πολιτική Γραμματεία 15.04.26

«Τι άλλο πρέπει να αποκαλυφθεί για να διώξει ο Κυριάκος Μητσοτάκης τον Μακάριο Λαζαρίδη από τη θέση του υφυπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης;», αναρωτιέται ο Σωκράτης Φάμελλος

TUDOR 2026: Νέα συλλογή, νέα εποχή
Τα Νέα της Αγοράς 15.04.26

Η TUDOR παρουσιάζει τη νέα της σειρά ρολογιών, επιβεβαιώνοντας για ακόμη μία χρονιά τη θέση της στην αιχμή της σύγχρονης ωρολογοποιίας. Με έμφαση στην πιστοποίηση Master Chronometer, την εξέλιξη των αυτόματων μηχανισμών και τον διαχρονικό σχεδιασμό, η νέα συλλογή ενώνει το παρελθόν με το μέλλον της μάρκας

Έρχονται δύο νέα φιλμ για τον θρύλο της F1 Μίκαελ Σουμάχερ
Μοναδικός 15.04.26

Μια ταινία μικρού μήκους και ένα νέο ντοκιμαντέρ φέρνουν ξανά στο προσκήνιο τη μεγαλοφυία του Μίκαελ Σουμάχερ όταν έπιανε στα χέρια του το τιμόνι του μονοθεσίου

Washington Post: Οι ΗΠΑ στέλνουν πάνω από 10.000 επιπλέον στρατιώτες στη Μέση Ανατολή
Κόσμος 15.04.26

Περίπου 6.000 στρατιώτες με το αεροπλανοφόρο USS George H.W. Bush και συνοδευτικά πλοία κατευθύνονται στην περιοχή, ενώ άλλοι 4.200 από την αμφίβια ομάδα Boxer και την 11η Μονάδα Πεζοναυτών αναμένονται έως το τέλος του μήνα.

ΕΕ για Τουρκία: Καμία ενταξιακή πρόοδος χωρίς μεταρρυθμίσεις – Ρητές αναφορές στις σχέσεις με την Ελλάδα και την Κύπρο
Διπλωματία 15.04.26

Η έκθεση καταδικάζει τις συνεχιζόμενες παραβιάσεις της ελληνικής κυριαρχίας από την Τουρκία, συμπεριλαμβανομένης της πολιτικής κατάχρησης του συστήματος NAVTEX, των παραβιάσεων της ελληνικής ΑΟΖ και της παρεμπόδισης κρίσιμων ενεργειακών έργων της ΕΕ, όπως το καλώδιο Great Sea Interconnector και ο αγωγός EastMed

Παιδιά και social media: Οι Βρυξέλλες ανακοινώνουν ότι το app της ΕΕ για την επαλήθευση ηλικίας είναι έτοιμο
Παιδιά και social media 15.04.26

Η επικεφαλής ψηφιακών θεμάτων της ΕΕ, δήλωσε ότι η Ένωση σχεδιάζει να θεσπίσει μηχανισμό συντονισμού για να διασφαλίσει ότι η επαλήθευση της ηλικίας εφαρμόζεται σε όλα τα διάφορα εθνικά συστήματα

Πρόωρες εκλογές βλέπει… η αγορά, ο Στουρνάρας τις ξορκίζει, «βράζουν» βιομηχανία και σούπερ μάρκετ, συν 14 δισ. στο ΧΑ, οι «σκιές» σε Εθνική και Coca Cola και τα βαριά ονόματα στη CrediaBank

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

