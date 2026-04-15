Αφρικανική σκόνη και λασποβροχές έως την Παρασκευή – Δείτε χάρτες
Εκτός από τις αυξημένες συγκεντρώσεις σκόνης που θα περιορίζουν την ορατότητα, αναμένεται να εκδηλωθούν και λίγες τοπικές λασποβροχές
Τουλάχιστον μέχρι την Παρασκευή θα συνεχίσει να σαρώνει τη χώρα η αφρικανική σκόνη, ενώ έντονες λασποβροχές αναμένονται στα νότια τμήματα της χώρας.
Σύμφωνα με τα προγνωστικά στοιχεία του μοντέλου DUST/METEO του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, το επεισόδιο μεταφοράς Αφρικανικής σκόνης προς τη χώρα μας, το οποίο βρίσκεται σε εξέλιξη από χθες αναμένεται να ενταθεί ελαφρώς από την Τετάρτη.
Εκτός από τις αυξημένες συγκεντρώσεις σκόνης που θα περιορίζουν την ορατότητα, αναμένεται να εκδηλωθούν και λίγες τοπικές λασποβροχές. Το επεισόδιο δε θα είναι έντονο, ωστόσο σύμφωνα με το meteo θα διαρκέσει τουλάχιστον έως και την Παρασκευή, ημέρα κατά την οποία αναμένεται να εκδηλωθούν εντονότερες λασποβροχές, ιδιαίτερα στα νότια τμήματα της χώρας.
Στους προγνωστικούς χάρτες που ακολουθούν παρουσιάζονται: η διασπορά των συγκεντρώσεων Αφρικανική σκόνης στην ατμόσφαιρα.
Η ανάρτηση του Θοδωρή Κολυδά
«Το επεισόδιο μεταφοράς αφρικανικής σκόνης που θα απασχολήσει τη χώρα τις επόμενες ημέρες δεν φαίνεται να συγκρίνεται με το πρόσφατο ακραίο συμβάν που προηγήθηκε. Η ατμοσφαιρική κυκλοφορία διαφοροποιείται ουσιαστικά, καθώς οι άνεμοι κοντά στην επιφάνεια θα διατηρηθούν σε βόρειες διευθύνσεις έως και το τέλος της εβδομάδας, περιορίζοντας τη δυναμική μεταφοράς σκόνης στα χαμηλά στρώματα.
Η μεταφορά, αυτή τη φορά, εντοπίζεται κυρίως στα ανώτερα επίπεδα της τροπόσφαιρας, γεγονός που πρακτικά σημαίνει ότι η σκόνη θα παραμείνει «αιωρούμενη» χωρίς έντονη επίδραση στην καθημερινότητα. Παράλληλα, η αναμενόμενη απουσία αξιόλογου υετού δεν ευνοεί τη διαδικασία της υγρής εναπόθεσης. Με απλά λόγια, οι γνωστές «λασποβροχές» δεν αναμένεται να αποτελέσουν χαρακτηριστικό αυτού του επεισοδίου.
Οι συγκεντρώσεις σκόνης εκτιμώνται σε χαμηλά έως μέτρια επίπεδα, χωρίς ουσιαστική επιβάρυνση της ποιότητας του αέρα, ενώ και η ορατότητα δεν προβλέπεται να παρουσιάσει αξιόλογη μείωση. Πρόκειται, λοιπόν, για ένα ήπιο επεισόδιο μεταφοράς σκόνης, περισσότερο «υψηλού επιπέδου» παρά επιφανειακής όχλησης, που εντάσσεται στη φυσιολογική εποχική δραστηριότητα της άνοιξης.
Για όσους επιθυμούν πιο εξειδικευμένη πληροφόρηση, υπάρχουν διαθέσιμα διαδραστικά εργαλεία παρακολούθησης της σκόνης ανά περιοχή. Μέσα από τα λεγόμενα dustgrams, μπορεί κανείς να δει την εξέλιξη των συγκεντρώσεων και της κατακόρυφης κατανομής της σκόνης, επιλέγοντας την πόλη που τον ενδιαφέρει. Σε κάθε περίπτωση, η ψυχραιμία και η σωστή ερμηνεία των δεδομένων είναι το “κλειδί”. Δεν είναι κάθε μεταφορά σκόνης και επεισόδιο υψηλής επικινδυνότητας — και αυτή τη φορά, η φύση δείχνει να κρατά τους τόνους χαμηλά».
