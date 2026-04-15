Αφρικανική σκόνη και λασποβροχές έως την Παρασκευή – Δείτε χάρτες

Τουλάχιστον μέχρι την Παρασκευή θα συνεχίσει να σαρώνει τη χώρα η αφρικανική σκόνη, ενώ έντονες λασποβροχές αναμένονται στα νότια τμήματα της χώρας.

Σύμφωνα με τα προγνωστικά στοιχεία του μοντέλου DUST/METEO του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, το επεισόδιο μεταφοράς Αφρικανικής σκόνης προς τη χώρα μας, το οποίο βρίσκεται σε εξέλιξη από χθες αναμένεται να ενταθεί ελαφρώς από την Τετάρτη.

Εκτός από τις αυξημένες συγκεντρώσεις σκόνης που θα περιορίζουν την ορατότητα, αναμένεται να εκδηλωθούν και λίγες τοπικές λασποβροχές. Το επεισόδιο δε θα είναι έντονο, ωστόσο σύμφωνα με το meteo θα διαρκέσει τουλάχιστον έως και την Παρασκευή, ημέρα κατά την οποία αναμένεται να εκδηλωθούν εντονότερες λασποβροχές, ιδιαίτερα στα νότια τμήματα της χώρας.

Στους προγνωστικούς χάρτες που ακολουθούν παρουσιάζονται: η διασπορά των συγκεντρώσεων Αφρικανική σκόνης στην ατμόσφαιρα.