Meteo: Η αφρικανική σκόνη ήρθε και θα μείνει – Πότε αναμένονται λασποβροχές – Οι περιοχές που θα επηρεαστούν
Το meteo δημοσιεύει χάρτες με τη διασπορά αφρικανικής σκόνης τις επόμενες μέρες - Το φαινόμενο θα διαρκέσει τουλάχιστον έως την Παρασκευή ενώ θα σημειωθούν και έντονες λασποβροχές
- Κτηνοτρόφοι απέκλεισαν ξανά το λιμάνι της Μυτιλήνης - Ο λόγος που διαμαρτύρονται
- Προς το χειρότερο οι προβλέψεις του ΔΝΤ για την Ελλάδα – Ψαλίδι σε ανάπτυξη, άνοδος του πληθωρισμού
- Κωνσταντίνος Παπαρρηγόπουλος: Ο μέγας Βυτιναίος
- Φυλάκιση 90χρονης για ξέπλυμα χρημάτων από εμπόριο ναρκωτικών που έκανε ο γιος της
Σύμφωνα με τα προγνωστικά στοιχεία του μοντέλου DUST/METEO του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, το επεισόδιο μεταφοράς αφρικανικής σκόνης προς τη χώρα μας, το οποίο βρίσκεται σε εξέλιξη την Τρίτη 14/04, αναμένεται να ενταθεί ελαφρώς από την Τετάρτη 15/04.
Εκτός από τις αυξημένες συγκεντρώσεις σκόνης που θα περιορίζουν την ορατότητα, αναμένεται να εκδηλωθούν και λίγες τοπικές λασποβροχές.
Το επεισόδιο δε θα είναι έντονο, ωστόσο θα διαρκέσει τουλάχιστον έως και την Παρασκευή 17/04, ημέρα κατά την οποία αναμένεται να εκδηλωθούν εντονότερες λασποβροχές, ιδιαίτερα στα νότια τμήματα της χώρας.
Στους προγνωστικούς χάρτες που ακολουθούν παρουσιάζονται: η διασπορά των συγκεντρώσεων Αφρικανική σκόνης στην ατμόσφαιρα
- Τις μεσημεριανές ώρες της Τετάρτης 15/04/2026
- Τις πρωινές ώρες της Πέμπτης 16/04/2026
- Τις απογευματινές ώρες της Πέμπτης 16/04/2026
Η πρόγνωση της ΕΜΥ
Σύμφωνα με την ΕΜΥ, για σήμερα Τρίτη, αναμένονται αραιές νεφώσεις κατά τόπους πυκνότερες σε όλη τη χώρα. Toπικές βροχές ή όμβροι θα σημειωθούν κυρίως από τις μεσημβρινές ώρες στα δυτικά. Τις απογευματινές ώρες τα φαινόμενα θα επεκταθούν στα κεντρικά και νότια ηπειρωτικά και μέχρι το βράδυ στη δυτική και κεντρική Μακεδονία.
Ευνοείται η μεταφορά αφρικανικής σκόνης κυρίως στα δυτικά και τα νότια.
Οι άνεμοι θα πνέουν ανατολικοί νοτιοανατολικοί, στα δυτικά 4 με 6 τοπικά 7 και στα νησιά του Ιονίου έως 8 μποφόρ, στα ανατολικά 3 με 5 και στο νότιο Αιγαίο 6 μποφόρ.
Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή και θα φτάσει στα βόρεια τους 18 με 19 και τοπικά τους 20 βαθμούς, στα δυτικά τους 24 με 25 και στις υπόλοιπες περιοχές τους 21 με 22 και τοπικά στην Κρήτη τους 23 βαθμούς Κελσίου.
- Προς το χειρότερο οι προβλέψεις του ΔΝΤ για την Ελλάδα – Ψαλίδι σε ανάπτυξη, άνοδος του πληθωρισμού
- Ντέιβιντ Σεντάρις: Γιατί ήθελα να κρατήσω μυστικό τον γάμο μου με τον Χιου
- Απίθανη ομιλία του προπονητή της Σεβίλλης: «Θέλω να σας σκοτώσω όλους!» (vid)
- Κερατσίνι: Οροφές που στάζουν στο 7ο νηπιαγωγείο – Φόβους για την ασφάλεια των παιδιών τους εκφράζουν οι γονείς
- Κομισιόν: Δεν έχουμε άμεση έλλειψη καυσίμων – Η ανησυχία επικεντρώνεται στην επάρκεια για τα αεροσκάφη
- ΕΚΠΑ: Ανάμνηση νόστιμη και ευχάριστη
- Λέσβος: Κτηνοτρόφοι απέκλεισαν ξανά το λιμάνι της Μυτιλήνης – Ο λόγος που διαμαρτύρονται
- Με προβλήματα η επιστροφή των τελευταίων εκδρομέων του Πάσχα – Πού καταγράφεται μποτιλιάρισμα
