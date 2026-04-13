Υψηλές θερμοκρασίες, σκόνη αλλά και λασποβροχές θα είναι τα κύρια χαρακτηριστικά του καιρού τις επόμενες μέρες. Ο υδράργυρος θα ξεπεράσει τους 21 με 22 βαθμούς ενώ η ατμοσφαιρική κυκλοφορία ευνοεί την μεταφορά αφρικανικής σκόνης.

Σύμφωνα με την μετεωρολόγο Γιάννη Καλλιάνο κύριο χαρακτηριστικό της εβδομάδας θα αποτελέσει η παρουσία αφρικανικής σκόνης, η οποία από την Τρίτη και κυρίως στη συνέχεια θα καταστεί ιδιαίτερα αισθητή.

Παράλληλα, αναμένονται την Πέμπτη τοπικές λασποβροχές, στο Ιόνιο, τα ηπειρωτικά και την Παρασκευή πιθανότατα στο κεντρικό, ανατολικό και νότιο Αιγαίο.

Πολύ υψηλές θερμοκρασίες στη Δυτική Ελλάδα – Στους 27 βαθμούς κελσίου στην Ηγουμενίτσα

Υψηλές θερμοκρασίες επικράτησαν στη Δυτική Ελλάδα τις μεσημεριανές ώρες της Δευτέρας του Πάσχα, με τις μέγιστες τιμές να φτάνουν στους 25-27 °C. Σύμφωνα με το δίκτυο αυτόματων μετεωρολογικών σταθμών του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών / meteo.gr, η υψηλότερη μέγιστη θερμοκρασία καταγράφηκε στην Ηγουμενίτσα με 27 °C.

Στον χάρτη της εικόνας που ακολουθεί παρουσιάζεται η κατανομή της μέγιστης θερμοκρασίας στη χώρα καθώς και οι 8 σταθμοί με τις υψηλότερες μέγιστες σύμφωνα με 568 επί του παρόντος ενεργούς σταθμούς.