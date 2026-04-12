Νέο επεισόδιο μεταφοράς αφρικανικής σκόνης είναι σε εξέλιξη και θα διαρκέσει έως και τα μέσα της εβδομάδας αναφέρει σε ανάρτησή του ο μετεωρολόγος Γιώργος Τσατραφύλλιας ο οποίος τονίζει ότι η επιστροφή των εκδρομέων θα γίνει με σκόνη, νοτιάδες και λασποψιχάλες.

Στην ανάρτησή του τονίζει ότι η θερμοκρασία θα πάρει ανοδική πορεία με τα θερμόμετρα να αγγίζουν ακόμα και τους 25 βαθμούς στα δυτικά.

Από την Τρίτη ωστόσο μέχρι την Πέμπτη, θα εκδηλωθούν και διάσπαρτες λασποψιχάλες στις περισσότερες περιοχές της χώρας.

Οι άνεμοι νοτιάδες θα φτάσουν τα 7-8 μποφόρ στο Ιόνιο με ριπές στα 9 κυρίως τη Δευτέρα.

Όπως σημειώνει, από την Πέμπτη θα έρθουν βοριάδες και θα φέρνουν περισσότερη ψύχρα και περιορισμένη αστάθεια ενώ θα υποχωρήσει και η σκόνη.

Η πρόγνωση της ΕΜΥ μέχρι και την Παρασκευή

Σύμφωνα με την ΕΜΥ, για αύριο Δευτέρα του Πάσχα αναμένονται νεφώσεις παροδικά αυξημένες με λίγες ασθενείς τοπικές βροχές έως νωρίς το απόγευμα, στην κεντρική και τη δυτική Μακεδονία και με πιθανότητα στη Θεσσαλία και την ανατολική Πελοπόννησο. Στις υπόλοιπες περιοχές αραιές νεφώσεις κατά τόπους και κατά περιόδους πυκνότερες.

Η ορατότητα θα είναι τοπικά περιορισμένη τις πρωινές και βραδινές κυρίως ώρες στα ηπειρωτικά.

Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά ανατολικοί νοτιοανατολικοί 4 με 6 και στο Ιόνιο 7 τοπικά 8 μποφόρ. Στα ανατολικά θα πνέουν από ανατολικές διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο κυρίως στα δυτικά όπου θα κυμανθεί σε υψηλά για την εποχή επίπεδα και θα φτάσει τους 23 τοπικά 24 βαθμούς Κελσίου. Στις βόρεια θα φτάσει τους 17 με 18 βαθμούς και στην υπόλοιπη χώρα τους 20 με 21, τοπικά στα ηπειρωτικά και την Κρήτη τους 22 βαθμούς Κελσίου. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ

Καιρός: Νεφώσεις παροδικά αυξημένες με λίγες τοπικές βροχές στην κεντρική και δυτική Μακεδονία έως νωρίς το απόγευμα.

Ανεμοι: Ανατολικοί νοτιοανατολικοί 3 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 08 έως 17 τοπικά 18 βαθμούς Κελσίου. ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Αραιές νεφώσεις κατά τόπους και κατά περιόδους πυκνότερες.

Ανεμοι: Ανατολικοί νοτιοανατολικοί 4 με 6 και στο Ιόνιο 7 τοπικά 8 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 12 έως 23 τοπικά 24 βαθμούς Κελσίου. Στο εσωτερικό της Ηπείρου 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη. ΘΕΣΣΑΛΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Νεφώσεις παροδικά αυξημένες με πιθανότητα ασθενών τοπικών βροχών έως νωρίς το απόγευμα στη Θεσσαλία και την ανατολική Πελοπόννησο.

Ανεμοι: Ανατολικοί νοτιοανατολικοί 3 με 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 11 έως 21 τοπικά 22 βαθμούς Κελσίου. Στα βόρεια 2 βαθμούς χαμηλότερη. ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος με αραιές νεφώσεις κατά τόπους.

Ανεμοι: Από ανατολικές διευθύνσεις 4 με 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 13 έως 21 τοπικά στην Κρήτη 22 βαθμούς Κελσίου. ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ – ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ

Καιρός: Αραιές νεφώσεις.

Ανεμοι: Βόρειοι βορειοανατολικοί 3 με 5 και από το μεσημέρι μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 11 έως 21 βαθμούς Κελσίου. Στα βόρεια 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη. ΑΤΤΙΚΗ

Καιρός: Αραιές νεφώσεις κατά τόπους και κατά περιόδους πυκνότερες.

Ανεμοι: Από ανατολικές διευθύνσεις 3 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 12 έως 20 τοπικά 21 βαθμούς Κελσίου. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Καιρός: Νεφώσεις παροδικά αυξημένες.

Ανεμοι: Νοτιοανατολικοί 3 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 10 έως 18 βαθμούς Κελσίου. Την Τρίτη, θα σημειωθούν αραιές νεφώσεις που βαθμιαία από τα νότια θα πυκνώσουν και από το μεσημέρι θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές αρχικά στο Ιόνιο και την Πελοπόννησο και βαθμιαία στη Στερεά, τη Θεσσαλία και τη δυτική και κεντρική Μακεδονία.

Η ορατότητα θα είναι τοπικά περιορισμένη τις πρωινές ώρες στα ηπειρωτικά.

Ευνοείται η μεταφορά σκόνης στα δυτικά και τα νότια.

Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά ανατολικοί νοτιοανατολικοί 4 με 6 και στο Ιόνιο τοπικά 7 με 8 μποφόρ. Στα ανατολικά θα πνέουν από ανατολικές διευθύνσεις 3 με 5 και στο νότιο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο στα βορειοανατολικά όπου θα φτάσει τους 19 με 20 βαθμούς, στα δυτικά θα φτάσει τους 23 με 24 και στις υπόλοιπες περιοχές τους 21 με 22 βαθμούς Κελσίου.

Την Τετάρτη αναμένονται αυξημένες νεφώσεις σε όλη τη χώρα με τοπικές βροχές στα δυτικά, τα κεντρικά και τα βόρεια.

Η ορατότητα θα είναι τοπικά περιορισμένη τις πρωινές και βραδινές ώρες στα ηπειρωτικά.

Ευνοείται η μεταφορά σκόνης στα δυτικά και τα νότια.

Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά ανατολικοί νοτιοανατολικοί 4 με 6 και στο νότιο Ιόνιο τοπικά 7 με 8 μποφόρ. Στα ανατολικά θα πνέουν ανατολικοί βορειοανατολικοί 3 με 5 και στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δε θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή. Την Πέμπτη νεφώσεις παροδικά αυξημένες σε όλη τη χώρα με τοπικές βροχές κυρίως στα ανατολικά και τα νότια.

Η ορατότητα θα είναι τοπικά περιορισμένη τις πρωινές ώρες στα δυτικά.

Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι βορειοανατολικοί 4 με 6 και στο Αιγαίο 7 τοπικά 8 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δε θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή. Τέλος, την Παρασκευή στα δυτικά και τα βόρεια αραιές νεφώσεις κατά διαστήματα πιο πυκνές. Στις υπόλοιπες περιοχές νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές και στην Κρήτη πιθανόν καταιγίδες.

Η ορατότητα θα είναι τοπικά περιορισμένη τις πρωινές ώρες στα δυτικά.

Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι βορειοανατολικοί 4 με 6 και στο Αιγαίο 7 τοπικά 8 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση.