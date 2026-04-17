Σοκάρουν τα στοιχεία για τον θάνατο της 30χρονης – Κάμερα κατέγραψε τι συνέβη με τον 45χρονο Ιταλό και την άτυχη γυναίκα
Ελλάδα 17 Απριλίου 2026, 19:04

Σοκάρουν τα στοιχεία για τον θάνατο της 30χρονης – Κάμερα κατέγραψε τι συνέβη με τον 45χρονο Ιταλό και την άτυχη γυναίκα

Ο 45χρονος φέρεται να έδιωξε από το δωμάτιο την 30χρονη και αυτή σε κατάσταση αμόκ φαίνεται να σπάει το τζάμι και να πέφτει στο κενό στην οδό Κολοκοτρώνη στο κέντρο της Αθήνα

Συγκλονίζουν οι εικόνες που έχουν καταγραφεί από κάμερα ασφαλείας στο ξενοδοχείο στην οδό Κολοκοτρώνη στο κέντρο της Αθήνας όπου έχασε τη ζωή της η 30χρονη από την Αιθιοπία τα ξημερώματα της Παρασκευής.

Σύμφωνα με πληροφορίες η αστυνομία έχει στην κατοχή της όλο το υλικό από τις κάμαρες που φαίνεται να ξεκαθαρίζει τι ακριβώς συνέβη και η 30χρονη βρέθηκε στο κενό από τον 4ο όροφο της πολυκατοικίας.

Τραγωδία στο κέντρο της Αθήνας

Η 30χρονη είχε επισκεφθεί το διαμέρισμα βραχυχρόνιας μίσθωσης του τρίτου ορόφου που είχε νοικιάσει ο 45χρονος Ιταλός.

Κάποια στιγμή, η γυναίκα φαίνεται να φεύγει μόνη της και να ανεβαίνει στον τέταρτο όροφο από τον οποίο και έπεσε στο κενό. Ο άνδρας φέρεται να βγαίνει από το δωμάτιό του, μετά την πτώση της νεαρής γυναίκας.

Ο 45χρονος έχει πει στους αστυνομικούς ότι γνώρισε την 30χρονη μέσω της εφαρμογή γνωριμιών Tinder. Αφού τον επισκέφθηκε στο διαμέρισμα, κατανάλωσαν αλκοόλ και είχαν σεξουαλική επαφή.

Την έδιωξε από το δωμάτιο

Ο ίδιος ισχυρίζεται ότι ζήτησε από την 30χρονη να αποχωρήσει αλλά αυτή δεν έφευγε με συνέπεια να ακολουθήσει έντονη λογομαχία. Τελικά κατάφερε να την διώξει και όπως λέει δεν γνωρίζει τι συνέβη στη συνέχεια.

Σύμφωνα με πληροφορίες από το βιντεληπτικό υλικό που συγκέντρωσε η Αστυνομία, φαίνεται η 30χρονη να ανεβαίνει από τον 3ο όροφο στον 4ο και εκεί κρατώντας ένα σιδερένιο αντικείμενο να σπάει το τζάμι στο παράθυρο του διαδρόμου και στη συνέχεια να πέφτει στο κενό με συνέπεια να βρει ακαριαίο θάνατο. Οι αμηχές και οι εκδορές που είχε στο σώμα της εικάζεται ότι προέρχονται από το σπασμένο τζάμι.

Η κάμερα έχει καταγράψει και τον 45χρονο να βγαίνει από το δωμάτιό του. Μάλιστα φέρεται να κάλεσε και το 112 όταν είδε τι είχε συμβεί.

Όλα αυτά φαίνεται να επιβεβαιώνονται και από τις καταθέσεις των ενοίκων της πολυκατοικίας.

Σύμφωνα με πληροφορίες ανέφεραν ότι άκουσαν τη νεαρή γυναίκα και τον 45χρονο να καβγαδίζουν. Λίγο μετά τις 3.30 τα ξημερώματα, ακούστηκε έντονος διαπληκτισμός για περίπου 10–15 λεπτά και μετά η γυναίκα φώναξε έξω από την πόρτα του διαμερίσματος «γλυκέ μου, άνοιξε».

Για μερικά λεπτά επικράτησε ησυχία αλλά λίγο πριν από τις 4.00 π.μ. ακούστηκε εκ νέου φασαρία και ένας έντονος ήχος από σπάσιμο τζαμαρίας. Επρόκειτο για το τζάμι του παραθύρου του τέταρτου ορόφου από τον οποίο έπεσε η γυναίκα.

Από τον Αστυνομία εικάζεται το ενδεχόμενο η άτυχη γυναίκα από την Αιθιοπία να είχε κάποιο πρόβλημα ψυχικής υγείας ή εξάρτηση από ουσίες που την οδήγησαν σε αυτές τις ενέργειες και τελικά να πέσει στο κενό.

Η Τεχεράνη απειλεί να κλείσει ξανά τα Στενά του Ορμούζ αν συνεχιστεί ο αποκλεισμός των ΗΠΑ

Η Τεχεράνη απειλεί να κλείσει ξανά τα Στενά του Ορμούζ αν συνεχιστεί ο αποκλεισμός των ΗΠΑ

Ο «Αυτόχειρας» έρχεται στο θέατρο Αλκμήνη
Ο «Αυτόχειρας» έρχεται στο θέατρο Αλκμήνη

Ο «Αυτόχειρας» του Νικολάι Έρντμαν σε σκηνοθεσία του Θανάση Θεολόγη κάνει πρεμιέρα στις 17 Απριλίου. Παραστάσεις κάθε Σάββατο και Κυριακή στο θέατρο Αλκμήνη.

Κεφαλονιά: Μυστήριο με τα όσα έγιναν πριν λιποθυμήσει η Μυρτώ – Θρίλερ με την εμπλοκή και άλλων προσώπων
Ελλάδα 17.04.26

Κεφαλονιά: Μυστήριο με τα όσα έγιναν πριν λιποθυμήσει η Μυρτώ – Θρίλερ με την εμπλοκή και άλλων προσώπων

Σύμφωνα με πληροφορίες η αστυνομική έρευνα εξετάζει ακόμα και το ενδεχόμενο κάποιοι να ήθελαν να παρασύρουν την άτυχη κοπέλα στα δίχτυα κυκλώματος μαστροπίας

Σύνταξη
Τέμπη: Νεκρός ελεγκτής της ΕΑΔ – Κατηγορούνταν για παράβαση καθήκοντος στη «Σύμβαση 717» του ΟΣΕ
Ελλάδα 17.04.26

Τέμπη: Νεκρός ελεγκτής της ΕΑΔ – Κατηγορούνταν για παράβαση καθήκοντος στη «Σύμβαση 717» του ΟΣΕ

Ο άνδρας βρέθηκε νεκρός στο σπίτι του στις 15 Απριλίου, με τους συναδέλφους του να αναφέρουν ότι η αιφνίδια απώλειά του ίσως συνδέεται με την στρεσογόνο κατάσταση που βίωνε μετά το δυστύχημα στα Τέμπη

Σύνταξη
Αρναούτογλου: Πότε αλλάζει το σκηνικό του καιρού – Έρχονται βροχές και πτώση της θερμοκρασίας
Ελλάδα 17.04.26

Αρναούτογλου: Πότε αλλάζει το σκηνικό του καιρού – Έρχονται βροχές και πτώση της θερμοκρασίας

Ήπιος παραμένει ο καιρός μέχρι την αρχή της επόμενης εβδομάδας, ωστόσο στη συνέχεια χαλάει με βροχές και καταιγίδες από τα βόρεια και στη συνέχεια σε όλη τη χώρα σύμφωνα με τον Σάκη Αρναούτογλου

Σύνταξη
Κόρινθος: Από το Ψυχικό η 17χρονη που βρέθηκε νεκρή στη Διώρυγα – Την αναζητούσαν οι γονείς της, βρέθηκε σημείωμα
Ελλάδα 17.04.26

Κόρινθος: Από το Ψυχικό η 17χρονη που βρέθηκε νεκρή στη Διώρυγα – Την αναζητούσαν οι γονείς της, βρέθηκε σημείωμα

Η 17χρονη, κόρη γιατρού, είχε αποχωρήσει από το σπίτι της στο Ψυχικό το απόγευμα της Πέμπτης - Οι γονείς της δήλωσαν την εξαφάνισή της το ίδιο βράδυ στις αρχές και σήμερα το πρωί βρέθηκε νεκρή στον Ισθμό στην Κόρινθο

Σύνταξη
ΕΛ.ΑΣ: Συνελήφθη 46χρονος για παιδική πορνογραφία – Είχε χιλιάδες αρχεία με υλικό σεξουαλικής κακοποίησης
Ελλάδα 17.04.26

Συνελήφθη 46χρονος για παιδική πορνογραφία - Είχε χιλιάδες αρχεία με υλικό σεξουαλικής κακοποίησης

Όπως ανακοινώθηκε από την ΕΛΑΣ, η διερεύνηση της υπόθεσης που αφορά σε παιδική πορνογραφία, ξεκίνησε έπειτα από αξιοποίηση πληροφοριακών στοιχείων που περιήλθαν από τη Europol

Σύνταξη
Πετράλωνα: Χειροπέδες σε 27χρονο που παρέλαβε ταχυδρομικό δέμα με «βούτυρο» κάνναβης και ροζ κοκαΐνη
Ελλάδα 17.04.26

Χειροπέδες σε 27χρονο που παρέλαβε ταχυδρομικό δέμα με «βούτυρο» κάνναβης και ροζ κοκαΐνη

Το ταχυδρομικό δέμα με το «βούτυρο» κάνναβης και την ροζ κοκαΐνη εντοπίστηκε από τους αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης Ναρκωτικών και διαπιστώθηκε ότι προέρχεται από τις ΗΠΑ

Σύνταξη
Την ενοχή του πρώην αστυνομικού της Βουλής και της συζύγου του εισηγείται η εισαγγελέας
Βαρύ κατηγορητήριο 17.04.26

Την ενοχή του πρώην αστυνομικού της Βουλής και της συζύγου του εισηγείται η εισαγγελέας

Η δίκη για την υπόθεση της κακοποίησης των παιδιών του αστυνομικού, από τον ίδιο και τη σύζυγό του, διεξάγεται κεκλεισμένων των θυρών για λόγους προστασίας της προσωπικότητας των ανήλικων θυμάτων

Μίνα Μουστάκα
Μίνα Μουστάκα
Αφθώδης πυρετός: Σχέδιο για μερική άρση απαγόρευσης διακίνησης τυριού από τη Λέσβο – Τα μέτρα που αποφασίστηκαν
Σύσκεψη στο ΥπΑΑΤ 17.04.26 Upd: 14:59

Αφθώδης πυρετός: Σχέδιο για μερική άρση απαγόρευσης διακίνησης τυριού από τη Λέσβο – Τα μέτρα που αποφασίστηκαν

Ολοκληρώθηκε η σύσκεψη στο υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων για τον αφθώδη πυρετό στο Λέσβο και τη διαχείρισή του. Ποιοι συμμετείχαν

Σύνταξη
Σοβαρά προβλήματα υποδομής στο Δικαστικό Μέγαρο Κορίνθου καταγγέλλει η Ένωση Διοικητικών Δικαστών
Καταγγελία 17.04.26

Σοβαρά προβλήματα υποδομής στο Δικαστικό Μέγαρο Κορίνθου καταγγέλλει η Ένωση Διοικητικών Δικαστών

Η Ένωση Διοικητικών Δικαστών θεωρεί «επιβεβλημένη και απολύτως αναγκαία την άμεση αντιμετώπιση των σοβαρών ελλείψεων στη συντήρηση και επισκευή των δικαστικών μεγάρων»

Σύνταξη
Κρήτη: Είχε τις αισθήσεις του ο 50χρονος χειμερινός κολυμβητής όταν εντοπίστηκε στη σπηλιά
Στην Κρήτη 17.04.26

Είχε τις αισθήσεις του ο 50χρονος χειμερινός κολυμβητής όταν εντοπίστηκε στη σπηλιά

Τον άτυχο άνδρα τον βρήκε ξάδελφός του σε σπηλιά στα Φαλάσαρνα, στην Κρήτη, ο οποίος είχε ανησυχήσει που ο 50χρονος δεν είχε δώσει σημεία ζωής για ώρες και τον έψαχνε

Σύνταξη
Αθήνα: Ηχητικό ντοκουμέντο από τον καυγά που είχε η 30χρονη λίγο προτού εντοπιστεί νεκρή στον ακάλυπτο
Στην Αθήνα 17.04.26

Ηχητικό ντοκουμέντο από τον καυγά που είχε η 30χρονη λίγο προτού εντοπιστεί νεκρή στον ακάλυπτο

Τις κραυγές λίγο προτού η 30χρονη βρεθεί στο κενό άκουσε νεαρός ένοικος, που ξύπνησε από τη φασαρία και ειδοποίησε την Αστυνομία - «Κατάλαβα μόνο ένα 'συγγνώμη, μωρό μου, γύρνα πίσω' στα αγγλικά»

Σύνταξη
Που κρύβεται η Σάρα Φέργκιουσον όλους αυτούς τους μήνες;
Στη σκιά σκανδάλων 17.04.26

«Ιδανικό μέρος για κάποιον που θέλει να εξαφανιστεί»: Που κρύβεται η Σάρα Φέργκιουσον όλους αυτούς τους μήνες;

Η Σάρα Φέργκιουσον εντοπίστηκε σε απομονωμένο καταφύγιο στις Άλπεις, μακριά από τη δημοσιότητα, μετά τη σύλληψη του πρώην συζύγου της, Άντριου Μαουντμπάτεν-Ουίνδσορ

Σύνταξη
Ζέλσον Μαρτίνς: «Πρέπει να κερδίσουμε όλα τα παιχνίδια από εδώ και πέρα»
Ποδόσφαιρο 17.04.26

Ζέλσον Μαρτίνς: «Πρέπει να κερδίσουμε όλα τα παιχνίδια από εδώ και πέρα»

Ο Ζέλσον Μαρτίνς αναφέρθηκε στο επικείμενο, εκτός έδρας ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό, ενώ επισήμανε ότι όλα τα παιχνίδια μέχρι το φινάλε των πλέι οφ πρέπει να κερδηθούν από τον Ολυμπιακό.

Σύνταξη
Ο Νετανιάχου δηλώνει ότι το Ισραήλ «δεν έχει ακόμη ολοκληρώσει τη δουλειά» εναντίον της Χεζμπολάχ
Κόσμος 17.04.26

Ο Νετανιάχου δηλώνει ότι το Ισραήλ «δεν έχει ακόμη ολοκληρώσει τη δουλειά» εναντίον της Χεζμπολάχ

«Έχουμε και έναν άλλο στόχο, δηλαδή τη διάλυση της Χεζμπολάχ», και αυτό «δεν θα επιτευχθεί αύριο», δήλωσε ο Μπενιαμίν Νετανιάχου, σημειώνοντας ότι απαιτείται «υπομονή» και «επιμονή»

Σύνταξη
Σε δύο μέτωπα οι εξελίξεις για Λιόλιο: Αθλητικός Εισαγγελέας και ΕΕΑ για σκιές σε ασυμβίβαστα, διοίκηση ομάδων και διαιτησίες – Τι απαντά ο πρόεδρος της ΕΟΚ
Καταγγελίες 17.04.26

Σε δύο μέτωπα οι εξελίξεις για Λιόλιο: Αθλητικός Εισαγγελέας και ΕΕΑ για σκιές σε ασυμβίβαστα, διοίκηση ομάδων και διαιτησίες – Τι απαντά ο πρόεδρος της ΕΟΚ

Τι ζήτησε ο Γιάννης Βρούτσης - Τι αποφάσισε ο Γενικός Γραμματέας Αθλητισμού, Γιώργος Μαυρωτάς

Σύνταξη
Κενά στις εφαρμογές επαλήθευσης ηλικίας – «Χάκαραν» μέσα σε δύο λεπτά την πλατφόρμα της ΕΕ
Τεχνολογία 17.04.26

Κενά στις εφαρμογές επαλήθευσης ηλικίας – «Χάκαραν» μέσα σε δύο λεπτά την πλατφόρμα της ΕΕ

Eιδικοί στην κυβερνοασφάλεια ανέλυσαν τον κώδικα της εφαρμογής επαλήθευσης ηλικίας, όπου εντόπισαν αδυναμίες στον σχεδιασμό, εκφράζοντας επιφυλάξεις για την ασφάλεια και τη λειτουργικότητά της.

Σύνταξη
Η «τοξική κυβέρνηση» μιλάει για τοξικότητα, λέει η αντιπολίτευση – «Λαγός του Μητσοτάκη ο Γεωργιάδης»
«Κοίτα ποιος μιλάει» 17.04.26

Η «τοξική κυβέρνηση» μιλάει για τοξικότητα, λέει η αντιπολίτευση – «Λαγός του Μητσοτάκη ο Γεωργιάδης»

Με την κυβέρνηση να «βαφτίζει» τοξικότητα ό,τι διατυπώνεται εναντίον της, φθάνοντας σε σημείο ακραίου λαϊκισμού, σύσσωμη η αντιπολίτευση αντιστρέφει τα «πυρά», ενώ υπογραμμίζει ότι ο Άδωνις Γεωργιάδης ενεργεί «υπό τις εντολές» του Κυριάκου Μητσοτάκη

Νατάσα Ρουγγέρη
Νατάσα Ρουγγέρη
Φάμελλος: Ο Μητσοτάκης αν διαφωνεί με τον Γεωργιάδη πρέπει να τον διώξει, αν συμφωνεί είναι επικίνδυνος
ΣΥΡΙΖΑ 17.04.26

Φάμελλος: Ο Μητσοτάκης αν διαφωνεί με τον Γεωργιάδη πρέπει να τον διώξει, αν συμφωνεί είναι επικίνδυνος

Πυρά του Σωκράτη Φάμελλου σε Άδωνι Γεωργιάδη και Παύλο Μαρινάκη για τις επιθέσεις στην ευρωπαϊκή εισαγγελία. Καλεί τον πρωθυπουργό να αποπέμψει τον υπουργό Υγείας

Σύνταξη
Ιράν: Τα Στενά του Ορμούζ «πλήρως ανοιχτά» κατά τη διάρκεια της εκεχειρίας στον Λίβανο
Κόσμος 17.04.26

Ιράν: Τα Στενά του Ορμούζ «πλήρως ανοιχτά» κατά τη διάρκεια της εκεχειρίας στον Λίβανο

Οι τιμές του πετρελαίου καταγράφουν μεγάλη πτώση μετά την ανακοίνωση από το Ιράν ότι τα στενά του Ορμούζ θα είναι πλήρως ανοικτά για το υπόλοιπο της κατάπαυσης του πυρός με τις ΗΠΑ.

Σύνταξη
Σε εξέλιξη η ανάπλαση της χερσαίας λιμενικής ζώνης Χερσονήσου
Αστική παρέμβαση 17.04.26

Σε εξέλιξη η ανάπλαση της χερσαίας λιμενικής ζώνης Χερσονήσου

«Η ανάπλαση της λιμενικής ζώνης Λιμένα Χερσονήσου, αποτελεί ένα εξαιρετικά σύνθετο, κρίσιμο, αλλά και σημαντικό έργο για την ευρύτερη περιοχή» αναφέρει με δηλώσεις του ο Δήμαρχος Χερσονήσου.

Σύνταξη
Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

