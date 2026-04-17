Σοκάρουν τα στοιχεία για τον θάνατο της 30χρονης – Κάμερα κατέγραψε τι συνέβη με τον 45χρονο Ιταλό και την άτυχη γυναίκα

Συγκλονίζουν οι εικόνες που έχουν καταγραφεί από κάμερα ασφαλείας στο ξενοδοχείο στην οδό Κολοκοτρώνη στο κέντρο της Αθήνας όπου έχασε τη ζωή της η 30χρονη από την Αιθιοπία τα ξημερώματα της Παρασκευής.

Σύμφωνα με πληροφορίες η αστυνομία έχει στην κατοχή της όλο το υλικό από τις κάμαρες που φαίνεται να ξεκαθαρίζει τι ακριβώς συνέβη και η 30χρονη βρέθηκε στο κενό από τον 4ο όροφο της πολυκατοικίας.

Τραγωδία στο κέντρο της Αθήνας

Η 30χρονη είχε επισκεφθεί το διαμέρισμα βραχυχρόνιας μίσθωσης του τρίτου ορόφου που είχε νοικιάσει ο 45χρονος Ιταλός.

Κάποια στιγμή, η γυναίκα φαίνεται να φεύγει μόνη της και να ανεβαίνει στον τέταρτο όροφο από τον οποίο και έπεσε στο κενό. Ο άνδρας φέρεται να βγαίνει από το δωμάτιό του, μετά την πτώση της νεαρής γυναίκας.

Ο 45χρονος έχει πει στους αστυνομικούς ότι γνώρισε την 30χρονη μέσω της εφαρμογή γνωριμιών Tinder. Αφού τον επισκέφθηκε στο διαμέρισμα, κατανάλωσαν αλκοόλ και είχαν σεξουαλική επαφή.

Την έδιωξε από το δωμάτιο

Ο ίδιος ισχυρίζεται ότι ζήτησε από την 30χρονη να αποχωρήσει αλλά αυτή δεν έφευγε με συνέπεια να ακολουθήσει έντονη λογομαχία. Τελικά κατάφερε να την διώξει και όπως λέει δεν γνωρίζει τι συνέβη στη συνέχεια.

Σύμφωνα με πληροφορίες από το βιντεληπτικό υλικό που συγκέντρωσε η Αστυνομία, φαίνεται η 30χρονη να ανεβαίνει από τον 3ο όροφο στον 4ο και εκεί κρατώντας ένα σιδερένιο αντικείμενο να σπάει το τζάμι στο παράθυρο του διαδρόμου και στη συνέχεια να πέφτει στο κενό με συνέπεια να βρει ακαριαίο θάνατο. Οι αμηχές και οι εκδορές που είχε στο σώμα της εικάζεται ότι προέρχονται από το σπασμένο τζάμι.

Η κάμερα έχει καταγράψει και τον 45χρονο να βγαίνει από το δωμάτιό του. Μάλιστα φέρεται να κάλεσε και το 112 όταν είδε τι είχε συμβεί.

Όλα αυτά φαίνεται να επιβεβαιώνονται και από τις καταθέσεις των ενοίκων της πολυκατοικίας.

Σύμφωνα με πληροφορίες ανέφεραν ότι άκουσαν τη νεαρή γυναίκα και τον 45χρονο να καβγαδίζουν. Λίγο μετά τις 3.30 τα ξημερώματα, ακούστηκε έντονος διαπληκτισμός για περίπου 10–15 λεπτά και μετά η γυναίκα φώναξε έξω από την πόρτα του διαμερίσματος «γλυκέ μου, άνοιξε».

Για μερικά λεπτά επικράτησε ησυχία αλλά λίγο πριν από τις 4.00 π.μ. ακούστηκε εκ νέου φασαρία και ένας έντονος ήχος από σπάσιμο τζαμαρίας. Επρόκειτο για το τζάμι του παραθύρου του τέταρτου ορόφου από τον οποίο έπεσε η γυναίκα.

Από τον Αστυνομία εικάζεται το ενδεχόμενο η άτυχη γυναίκα από την Αιθιοπία να είχε κάποιο πρόβλημα ψυχικής υγείας ή εξάρτηση από ουσίες που την οδήγησαν σε αυτές τις ενέργειες και τελικά να πέσει στο κενό.