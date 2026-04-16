«Ανάληψη ευθύνης» για την αναστάτωση στην Κυψέλη – «Διαρροή εδαφικού πολφού από αγωγό αποχέτευσης» λέει η Ελληνικό Μετρό

Από τις εργασίες για τη διάνοιξη της Γραμμής 4 του Μετρό προκλήθηκε η αναστάτωση το πρωί της Πέμπτης 16 Απριλίου στην Κυψέλη, με το άγνωστο υγρό που γέμισε τους δρόμους.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της Ελληνικό Μετρό Α.Ε., το υλικό που βρέθηκε στο δρόμο προήλθε από την έγχυση αφρού αποτελούμενου από ειδικά χημικά πρόσμικτα, προκειμένου να εξισορροπηθεί η εδαφική πίεση κατά τη διάρκεια των εργασιών εκσκαφής του μετροπόντικα.

Όπως τόνισε η εταιρεία, το συγκεκριμένο υλικό έφτασε μέχρι τους δρόμους από ένα παλαιό αγωγό αποχέτευσης και η ίδια μερίμνησε για τον καθαρισμό του χώρου.

Αξίζει να σημειωθεί ότι νωρίτερα υπήρξε ανησυχία για το υλικό που γέμισε τους δρόμους στην Κυψέλη, με ειδικούς να αναφέρουν ότι ίσως να ήταν επικίνδυνο για τη δημόσια υγεία.

Η ανακοίνωση της εταιρείας:

Στις εργασίες εκσκαφής με TBM (μετροπόντικα) για την διάνοιξη της σήραγγας της Γραμμής 4, στο μέτωπο εκσκαφής, πραγματοποιείται υπό ελεγχόμενη πίεση έγχυση αφρού αποτελούμενου από ειδικά χημικά πρόσμικτα, προκειμένου κυρίως για λόγους ασφαλείας των υπερκείμενων κατασκευών, να εξισορροπηθεί η εδαφική πίεση. Με τον τρόπο αυτόν και χωρίς να υπάρξει οποιαδήποτε καθίζηση ολοκληρώθηκε ήδη η διάνοιξη της σήραγγας στο τμήμα της Γραμμής μεταξύ Κατεχάκη και Ευαγγελισμού.

Στην περιοχή της Κυψέλης, νωρίτερα σήμερα, παρατηρήθηκε η διαρροή μέσω παλαιού αγωγού αποχέτευσης, εδαφικού πολφού, δηλαδή μείγματος του ίδιου του εκσκαπτόμενου υλικού με εγχυνόμενο υπό πίεση αφρό, που κατέληξε στην αυλή εγκαταλελειμμένου κτιρίου και στην συνέχεια σε παρακείμενες οδούς.

Η ανάδοχος κοινοπραξία του έργου προέβη ήδη στην απομάκρυνση του υλικού αυτού και στον καθαρισμό του χώρου. Από το γεγονός αυτό δεν δημιουργείται κανένα πρόβλημα ασφαλείας ή μόνιμης ρύπανσης.