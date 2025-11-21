newspaper
Λουτράκι: «Ένα 6χρονο παιδί καταλαβαίνει, δεν είναι μωρό» – Τι λέει η δασκάλα που κατήγγειλε τον μαθητή για θωπεία
Ελλάδα 21 Νοεμβρίου 2025 | 17:17

Λουτράκι: «Ένα 6χρονο παιδί καταλαβαίνει, δεν είναι μωρό» – Τι λέει η δασκάλα που κατήγγειλε τον μαθητή για θωπεία

Η δασκάλα στο Λουτράκι που κατήγγειλε τον 6χρονο μαθητή της γιατί όπως λέει την άγγιξε στο στήθος μίλησε αποκλειστικά στο Live News

Σύνταξη
Για πρώτη φορά, η 55χρονη εκπαιδευτικός που αποφάσισε να περάσει το κατώφλι της αστυνομίας για να καταγγείλει έναν μαθητή Α’ δημοτικού για… θωπεία μιλά αποκλειστικά στο Live News.

«Το θεώρησα εγώ κάτι πάρα πολύ άσχημο αυτό το πράγμα. Και το θεώρησα πολύ άσχημο – όχι εντάξει δεν θα φοβηθώ, ένα 6χρονο παιδί αλλά καταλαβαίνετε – φοβήθηκα και για τα άλλα παιδιά. Πώς να σας το πω; Καταλαβαίνετε ότι ήταν κάτι άσχημο δηλαδή, δεν είναι καλό να συμβαίνει κάτι τέτοιο στην εκπαίδευση κι εμείς πρέπει να προστατευόμαστε επιτέλους».

Το χρονικό

Όλα συνέβησαν σε δημοτικό στο Λουτράκι. Την ώρα των εικαστικών όταν ο μικρός μαθητής θέλησε να απλά να δείξει τη ζωγραφιά που έκανε στη δασκάλα του.

«Ό,τι ήταν να πω, το έχω πει στην καταγγελία. Τα είπα όλα. Την ώρα που έκανα μάθημα στα εικαστικά, το παιδάκι με άγγιξε στο στήθος. Είχαν τα παιδιά ένα θέμα να ζωγραφίσουν -δεν θυμάμαι- κάτι ζωγραφίζανε εκεί πέρα. Μου λέει ‘’κυρία’’ σηκώνει το χεράκι του, του λέω ‘’τι θες παιδάκι μου;’’ και μου λέει ‘’να έρθω να σας δείξω τη ζωγραφική’’ και απαντάω ‘’ναι παιδί μου. Έλα να μου δείξεις τη ζωγραφιά σου’’. Έρχεται να μου δείξει την ζωγραφιά και γίνεται αυτό το περιστατικό. Κι εντάξει κι εγώ δεν μπορούσα να το αφήσω έτσι. Γιατί φοβήθηκα… καταλαβαίνετε δεν είναι και το καλύτερο. Γιατί κι εμείς δουλεύουμε τόσα χρόνια και θέλω κι εγώ την ασφάλεια μας».

Αυτή η γυναίκα εργάζεται 25 χρόνια στην εκπαίδευση. Διδάσκει μικρούς μαθητές και θεωρεί πως ένα παιδί 6 χρονών φυσικά και γνωρίζει πως αυτό που έκανε δεν επιτρέπεται.

«Νομίζω ότι το καταλαβαίνετε κι εσείς. Δεν είμαστε μωρά παιδιά τώρα. Ένα παιδί 6 χρονών πιστεύω ότι καταλαβαίνει. Δεν είναι ένα μωρό ενός έτους που δεν καταλαβαίνει. Εκεί είναι το θέμα. Για σκεφτείτε κι εσείς… 6 χρονών θα τα κάνατε αυτά σε έναν εκπαιδευτικό; Εγώ δεν τολμούσα. Ήμουν τόσο ντροπαλή που δεν τολμούσα να κουνηθώ. Δηλαδή κάτσε, έξι χρονών παιδί θα κάνει αυτό το πράγμα στην εκπαιδευτικό; Πραγματικά είναι πολύ καλό παιδί και το αγαπώ. Αλλά ρε παιδιά και λίγο σεβασμός. Σήμερα η εποχή έχει ξεφύγει σε όλα».

Όπως λέει δεν θα μπορούσε να κοιμάται ήσυχη τα βράδια αν δεν προχωρούσε σε επίσημη καταγγελία στην αστυνομία. Ο λόγος όπως λέει που αποφάσισε να προβεί σε μια τόσο αμφιλεγόμενη κίνηση –που έχει σηκώσει θύελλα αντιδράσεων- ήταν για να προστατέψει το μαθητή της αλλά και να αφυπνίσει τους γονείς που παρεμπιπτόντως δεν τους κάλεσε ποτέ για να τους μιλήσει.

-Εσείς ειδοποιήσατε τους γονείς να τους ενημερώσετε;

-Κοιτάξτε όχι, όχι. Με το που συνέβη αυτό το περιστατικό, στο παιδί είπα αυτό που έκανες δεν ήταν σωστό. Το παιδί δεν καταλάβαινε. Μικρό είναι. Στον διευθυντή μίλησα. Αυτός δεν είπε κάτι εκείνη την στιγμή. Δεν ξέρω πως το είδε. Και στη δασκάλα του μίλησα. Μου είπε «θα το κοιτάξω, θα το έχω στο νου μου» και τα λοιπά. Ε και εντάξει εγώ δεν ήθελα να το αφήσω να πάει έτσι…

«Είναι ένας μελλοντικός βιαστής»

Αυτή είναι εκδοχή της δασκάλας με τον διευθυντή της πρωτοβάθμιας πάντως να εξηγεί στο Live News πως το παιδάκι την ακούμπησε κατά λάθος στο ύψος του στήθους της γιατί πολύ απλά μέχρι εκεί έφτανε.

«Πήγε κοντά της για να δείξει την ζωγραφιά του, ότι τελείωσε και εκεί την ακουμπάει στο στήθος. Αυτή η συνάδελφος όμως θεώρησε ότι είναι θωπεία, ότι της χάιδεψε το στήθος, ενώ το παιδί την χτύπησε στο στήθος γιατί εκεί έφτανε το παιδί στο ύψος του», είπε ο Δημήτρης Ντρίμερης, διευθυντής πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης Κορινθίας.

«Όλοι οι εκπαιδευτικοί έμειναν ενεοί. Προσπάθησαν οι δάσκαλοι, οι συνάδελφοί της, να την ηρεμήσουν, να τη νουθετήσουν, να της εξηγήσουν ότι κάτι άλλο συμβαίνει, δεν μπορεί να συμβαίνει αυτό, διότι και λόγω της μικρής ηλικίας του δεν μπορεί το παιδί να είχε τέτοια πρόθεση», αναφέρει μαρτυρία.

Η 55χρονη ήταν ανένδοτη. Επέμενε πως υπέστη σεξουαλική παρενόχληση ενώ –όπως καταγγέλλεται- υποστήριζε σθεναρά πως μπροστά τους έχουν έναν ανερχόμενο, μελλοντικό βιαστή.

«Υποστήριζε ότι ‘’όχι αυτό δεν το δέχομαι, είναι σεξουαλική παρενόχληση προς το πρόσωπό μου’’. Τίποτα ήταν πάρα πολύ κάθετη σε αυτό. Υποστήριξε ότι αυτός ήταν ένας ανερχόμενος, μελλοντικός βιαστής. Ότι θα γινόταν αυτό το πράγμα, ήταν σίγουρη γ΄ αυτό».

«Είναι θρησκόληπτη»

Δύσκολα μπορεί να ακολουθήσει κανείς τον συλλογισμό της με γονείς να υποστηρίζουν ότι είναι ιδιαίτερα συντηρητική και θρησκόληπτη και πως έβαζε τους μικρούς μαθητές να ζωγραφίζουν αγίους.

«Έχουμε κι εμείς δικαιώματα, όχι μόνο οι γονείς θα έχουν δικαιώματα. Γιατί τώρα το έχουν δει όλοι στην εκπαίδευση ότι οι γονείς πάντα έχουν δίκιο και τα παιδιά τους έχουν δίκιο. Και σήμερα τα πιο πολλά παιδιά δυστυχώς τα βλέπετε κι εσείς δεν είναι και τα αγγελούδια του Θεού, του ουρανού», πρόσθεσε η δασκάλα.

Οι γονείς έκαναν καταγγελία στη δασκάλα, ενώ και η διεύθυνση της πρωτοβάθμιας διεξάγει έρευνα για το περιστατικό ενώ πήρε την πρωτοβουλία να μετακινήσει την εκπαιδευτικό σε άλλο σχολείο.

«Μετά έφεραν και σχολική σύμβουλο. Δεν ξέρω τι κάνανε μετά, δεν με αφορά εμένα. Εγώ τώρα είμαι σε άλλο σχολείο τώρα. Είμαι αλλού. Δεν το ζήτησα. Αλλά πήγα σε ένα άλλο σχολείο πολύ πιο ωραίο και είμαι ευτυχισμένη που πήγα σε αυτό. Είναι πάρα πολύ ωραίο το μέρος. Συνηθισμένα τα βουνά από τα χιόνια, έχω αλλάξει πολλά σχολεία».

Ούσα 19 χρόνια αναπληρώτρια δασκάλα έχει αλλάξει πολλά σχολεία. Πριν 4 χρόνια διορίστηκε και αυτός θα ήταν ο 4ος χρόνος στο συγκεκριμένο δημοτικό πριν πάρει απόσπαση μετά αυτό το απίστευτο περιστατικό.

-Θα μπορούσε αυτή η κίνηση με την καταγγελία να στιγματίσει το παιδάκι;

-Όχι, όχι. Και να σας πω γιατί. Γιατί είναι 6 χρονών και δεν υπάρχει τέτοιο θέμα. Εγώ ρώτησα την αστυνομικό και μου είπε μέχρι 12 ετών δεν τους κάνουν κάτι στα παιδιά.

«Δεν πήγα στην οικογένεια γιατί πίστευα ότι θα το αντιμετωπίσει το σχολείο»

Μιλώντας στην εκπομπή η δασκάλα τόνισε πως ο λόγος που προχώρησε στην καταγγελία είναι για να θορυβηθούν οι γονείς του.

«Αν δεν βάλουν όρια στο παιδί όταν μεγαλώσει καταλαβαίνετε τι έχει να γίνει. Δεν θέλω να στιγματίσω το παιδί αλλά να προσέχουμε όλοι. Δεν πήγα στην οικογένεια γιατί πίστευα ότι θα το αντιμετωπίσει το σχολείο.

Ο Γεράσιμος Κολαΐτης, ομότιμος Καθηγητής Παιδοψυχιατρικής ΕΚΠΑ, μιλώντας στην εκπομπή είπε πως τον τελευταίο καιρό υπάρχει υπερβολή σε σχέση με τα παιδιά και η αστυνομία καλείται πολύ εύκολα.

«Η συμπεριφορά του 6χρονου συναντάται συχνά σε μικρά παιδιά. Δεν πάει το μυαλό μας ότι είναι μελλοντικός βιαστής».

