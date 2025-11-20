Λουτράκι: ΕΔΕ σε εκπαιδευτικό που κατήγγειλε 6χρονο μαθητή της ότι την θώπευσε
Η εκπαιδευτικός στο Λουτράκι αρχικά ανέφερε το γεγονός στον διευθυντή της αλλά στη συνέχεια φέρεται να έκανε καταγγελία στην αστυνομία
- ΕΔΕ σε εκπαιδευτικό στο Λουτράκι που κατήγγειλε 6χρονο μαθητή της... ότι τη «θώπευσε»
Εκπαιδευτικός σε δημοτικό σχολείο στο Λουτράκι ανέφερε στον διευθυντή του σχολείου ότι ένας 6χρονος μαθητής της τη «θώπευσε» κατά τη διάρκεια του μαθήματος.
Σύμφωνα με πληροφορίες του MEGA ο διευθυντής του σχολείου εμφανίστηκε καθησυχαστικός, αλλά η εκπαιδευτικός δύο ημέρες αργότερα πήγε στο τοπικό αστυνομικό και κατήγγειλε το περιστατικό.
Η αστυνομία κατέγραψε το περιστατικό και κάλεσε τους γονείς του παιδιού για ενημέρωση. Εκείνοι, από την πλευρά τους, κινήθηκαν άμεσα και υπέβαλαν αναφορά προς την Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση Κορινθίας.
Η υπηρεσία αποφάσισε τη διενέργεια ΕΔΕ, ενώ μέχρι να ολοκληρωθεί η διαδικασία η δασκάλα θα απομακρυνθεί προσωρινά από το σχολείο και θα τοποθετηθεί στο 3ο Δημοτικό Λουτρακίου καθώς και στο σχολείο της Περαχώρας.
Όπως είπε ο διευθυντής της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Κορινθίας στο MEGA, Δημήτρης Ντρίμερης: «Έκανε μάθημα στην τάξη (πρώτη δημοτικού) και κάποιο παιδάκι αφού έφτιαξε τη ζωγραφιά του πήγε στη δασκάλα να της τη δείξει και την ακούμπησε για να της το πει».
