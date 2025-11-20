Εκπαιδευτικός σε δημοτικό σχολείο στο Λουτράκι ανέφερε στον διευθυντή του σχολείου ότι ένας 6χρονος μαθητής της τη «θώπευσε» κατά τη διάρκεια του μαθήματος.

Σύμφωνα με πληροφορίες του MEGA ο διευθυντής του σχολείου εμφανίστηκε καθησυχαστικός, αλλά η εκπαιδευτικός δύο ημέρες αργότερα πήγε στο τοπικό αστυνομικό και κατήγγειλε το περιστατικό.

Η αστυνομία κατέγραψε το περιστατικό και κάλεσε τους γονείς του παιδιού για ενημέρωση. Εκείνοι, από την πλευρά τους, κινήθηκαν άμεσα και υπέβαλαν αναφορά προς την Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση Κορινθίας.

Η υπηρεσία αποφάσισε τη διενέργεια ΕΔΕ, ενώ μέχρι να ολοκληρωθεί η διαδικασία η δασκάλα θα απομακρυνθεί προσωρινά από το σχολείο και θα τοποθετηθεί στο 3ο Δημοτικό Λουτρακίου καθώς και στο σχολείο της Περαχώρας.

Όπως είπε ο διευθυντής της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Κορινθίας στο MEGA, Δημήτρης Ντρίμερης: «Έκανε μάθημα στην τάξη (πρώτη δημοτικού) και κάποιο παιδάκι αφού έφτιαξε τη ζωγραφιά του πήγε στη δασκάλα να της τη δείξει και την ακούμπησε για να της το πει».

