Σε όλο τον κόσμο, ένας αυξανόμενος αριθμός νέων εκπαιδευτικών σκέφτεται να εγκαταλείψει το επάγγελμα μέσα στα επόμενα πέντε χρόνια.

Το 2024, οι εκπαιδευτικοί κάτω των 30 ετών ήταν πιο πιθανό να θέλουν να το αποσυρθούν σε σχέση με τους συναδέλφους τους μεταξύ 30 και 49 ετών, σύμφωνα με την Διεθνή Έρευνα για τη Διδασκαλία και τη Μάθηση (TALIS).

Η έρευνα TALIS συγκέντρωσε δεδομένα το 2024 από περίπου 280.000 εκπαιδευτικούς και διευθυντές σχολείων σε 17.000 σχολεία δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης σε 55 εκπαιδευτικά συστήματα, συμπεριλαμβανομένων 23 χωρών της ΕΕ.

Σύμφωνα με το euronews, η έρευνα διαπίστωσε ότι περισσότεροι από τέσσερις στους δέκα εκπαιδευτικούς της ΕΕ ηλικίας κάτω των 30 ετών επιθυμούν να εγκαταλείψουν το επάγγελμα στη Λετονία, τη Λιθουανία και την Εσθονία.

Κατά μέσο όρο, οι πιο συνηθισμένοι λόγοι που αναφέρουν οι εκπαιδευτικοί κάτω των 30 ετών που σκοπεύουν να εγκαταλείψουν τη διδασκαλία εντός των επόμενων πέντε ετών είναι προσωπικοί ή οικογενειακοί λόγοι (46 %), μια θέση εργασίας εκτός του τομέα της εκπαίδευσης (46 %) και η συνέχιση της εκπαίδευσης ή της κατάρτισης (42 %).

Η μέση ηλικία των εκπαιδευτικών του ΟΟΣΑ είναι περίπου 45 έτη, ενώ περισσότεροι από τους μισούς εκπαιδευτικούς είναι 50 ετών και άνω στην Εσθονία, την Ουγγαρία, τη Λετονία, τη Λιθουανία και την Πορτογαλία.

Η μαζική αποχώρηση των νέων εκπαιδευτικών αποτελεί σημαντικό πρόβλημα, καθώς τα εκπαιδευτικά συστήματα αυτά ενδέχεται να αντιμετωπίσουν το πρόβλημα της κάλυψης της τεράστιας έλλειψης εκπαιδευτικών τα επόμενα 10 έως 15 έτη, καθώς οι μισοί από αυτούς θα φτάσουν σε ηλικία συνταξιοδότησης.

Ως απάντηση, πολλές κυβερνήσεις προσλαμβάνουν εκπαιδευτικούς από άλλους τομείς για να εξασφαλίσουν μια βιώσιμη προσφορά καταρτισμένων εκπαιδευτικών.

Για παράδειγμα, η Βουλγαρία σημείωσε αύξηση 13% μεταξύ 2018 και 2024 στον αριθμό των εκπαιδευτικών της κατώτερης δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που έχουν προηγούμενη εργασιακή εμπειρία σε μη εκπαιδευτικούς ρόλους.

Η Γαλλία ήταν το μόνο εκπαιδευτικό σύστημα που σημείωσε μείωση, από 21% των εκπαιδευτικών το 2018 σε 17% το 2024.

Ποιοι παράγοντες μπορούν να συμβάλουν στη διατήρηση των εκπαιδευτικών στο επάγγελμα;

Η ικανοποίηση από τον μισθό παίζει επίσης σημαντικό ρόλο στην προσέλκυση και τη διατήρηση των εκπαιδευτικών.

Οι εκπαιδευτικοί που είναι ικανοποιημένοι με τον μισθό τους είναι, κατά μέσο όρο, 25% λιγότερο πιθανό να αποχωρήσουν.

Στην Αυστρία, στις φλαμανδικές και γαλλόφωνες κοινότητες του Βελγίου, στη Βουλγαρία και στη Δανία, περισσότεροι από τρεις στους πέντε εκπαιδευτικούς δηλώνουν ότι ο μισθός τους είναι επαρκής.

Ωστόσο, σε χώρες όπως η Μάλτα και η Πορτογαλία, λιγότεροι από ένας στους πέντε εκπαιδευτικούς δηλώνουν το ίδιο.

Η αντίληψη των εκπαιδευτικών για το πόσο τους εκτιμούνε οι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής συνδέεται στενά με την ικανοποίησή τους από τους μισθούς.

Λιγότεροι από ένας στους δέκα εκπαιδευτικούς στην Κροατία, την Εσθονία, τη Γαλλία, την Ιταλία, την Πορτογαλία, τη Σλοβενία και την Ισπανία αισθάνονται ότι οι απόψεις τους εκτιμώνται από τους υπεύθυνους.

Ωστόσο, οι εκπαιδευτικοί της κατώτερης δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης σε 10 χώρες της ΕΕ είδαν μια αύξηση στο πόσο πιστεύουν ότι η κοινωνία εκτιμά το επάγγελμά τους από το 2018 έως το 2024.

Εκτός από τον μισθό, οι εκπαιδευτικοί αισθάνονται ότι η ικανοποίηση από το επάγγελμά τους μπορεί να προέλθει και από παροχές, πρόγραμμα εργασίας, προσωπικά κίνητρα και εργασιακή ασφάλεια.