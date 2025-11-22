«Ίσως να είχα εμπάθεια…» – Τι δηλώνει τώρα η δασκάλα που κατήγγειλε τον 6χρονο μαθητή

Μια εκπαιδευτικός και ένα εξάχρονο αγόρι βρίσκονται στο επίκεντρο των τελευταίων ημερών έπειτα από ένα περιστατικό σε σχολείο του Λουτρακίου, το οποίο έχει προκαλέσει έντονη αναστάτωση.

Η δασκάλα κατήγγειλε ότι ο μικρός μαθητής την άγγιξε ανάρμοστα, προχωρώντας σε καταγγελία. Όμως τώρα, αλλάζει σε κάποιο βαθμό τον τρόπο που προσεγγίζει το γεγονός, μιλώντας για εμπάθεια απέναντι στο παιδί.

Η 55χρονη παραδέχεται ότι μπορεί να ήταν πιο αυστηρή ή να είχε μεγαλύτερη ευαισθησία λόγω όσων έχει περάσει στη ζωή της, αλλά επιμένει ότι το περιστατικό συνέβη. Αναγνωρίζει πως τα παιδιά συχνά δεν αντιλαμβάνονται τις πράξεις τους και μπορεί, από στοργή ή απροσεξία, να αγγίξουν έναν εκπαιδευτικό. Τονίζει όμως ότι χρειάζονται σαφή όρια, τόσο από το σχολείο όσο και από την οικογένεια, ώστε παρόμοιες συμπεριφορές να μην εξελιχθούν στο μέλλον.

Συμπληρώνει ότι ενήργησε, όπως λέει, για την προστασία του παιδιού και για να αντιληφθούν οι γονείς αν ίσως υπάρχει κάτι στη διαπαιδαγώγηση που χρειάζεται προσοχή. Η ίδια αναφέρει ότι η μητέρα του παιδιού της μίλησε επιθετικά, θεωρώντας την υπεύθυνη για το περιστατικό.

Η δασκάλα καταλογίζει ευθύνες στη διοίκηση του σχολείου, υποστηρίζοντας ότι προσπάθησε να υποβαθμίσει το γεγονός. Όπως αναφέρει, προχώρησε στην καταγγελία στην αστυνομία τέσσερις ημέρες μετά, αφού πρώτα είχε ενημερώσει τη δασκάλα της τάξης και τον διευθυντή, χωρίς να γίνουν οι απαραίτητες ενέργειες.

Παράλληλα, αποκαλύπτει ότι η ίδια έχει υπάρξει θύμα κακοποίησης από τον πρώην σύζυγό της, με τον οποίο, όπως λέει, έζησε 30 χρόνια υπό φόβο και ψυχολογική πίεση μέχρι τον πρόσφατο χωρισμό τους.

Στο μεταξύ, στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης έχει ξεσπάσει θύελλα αντιδράσεων, με πολλούς να αμφισβητούν την καταλληλότητά της να εργάζεται ως εκπαιδευτικός, αλλά και να σχολιάζουν την ψυχική της κατάσταση.

Η Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Κορινθίας έχει διατάξει ΕΔΕ για το περιστατικό, ενώ μέχρι την ολοκλήρωσή της η εκπαιδευτικός έχει μετακινηθεί σε άλλη σχολική μονάδα.