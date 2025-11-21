Τι λένε ειδικοί για το περιστατικό θωπείας δασκάλας από 6χρονο – «Διαχείριση επιστημονική και όχι τιμωρητική»

Σάλο έχει προκαλέσει το περιστατικό θωπείας από 6χρονο μαθητή σε εκπαιδευτικό, σε σχολείο στο Λουτράκι. Το συμβάν κατήγγειλε η δασκάλα στις Αρχές.

Τι λένε οι ειδικοί για το συμβάν

«Είναι φυσιολογικό η δασκάλα να ένιωσε άβολα, αλλά δεν ήταν αυτός ο στόχος του παιδιού. Ένα παιδάκι 6 χρόνων ξέρει ότι δεν πρέπει να αγγίζει, ωστόσο στην πρώτη δημοτικού δεν ξέρει ακριβώς γιατί δεν το κάνει αυτό. Το σωστό είναι να δείξεις στο παιδί ότι αυτό δεν επιτρέπεται, με διακριτικό τρόπο και όχι να γίνει θέμα μέσα στην τάξη», τόνισε η παιδοψυχολόγος, Ασπασία Τσολάκη μιλώντας στο MEGA.

«Θεωρώ την τοποθέτηση της εκπαιδευτικού άκυρη. Διακριτικά ενημερώνουμε γονείς και σχολείο για το καλό του παιδιού, όχι για το δικό μας. Μια καταγγελία σε τέτοια ηλικία για αυτό το παιδάκι μπορεί να το στιγματίσει», σημείωσε η ψυχοθεραπεύτρια, ειδικός ψυχικού τραύματος, Ιωάννα Κωνσταντινίδου.

Όπως συμπλήρωσε η ίδια, «όλο είναι σουρεάλ. Κάθε 6χρονο παιδί με κοινή λογική, δεν μπορεί να έχει πρόθεση, ιδιαίτερα σεξουαλική πρόθεση. Μπορεί παρορμητικά ή μιμητικά, με ένα ερέθισμα μικρό να του βγήκε να κάνει μία κίνηση. Είναι βέβαιο πως ένα 6χρονο παιδί δεν μπορεί να έχει πρόθεση. Δεν μπορεί να λειτουργήσει με δόλο όπως ένας ενήλικας».

«Θα πρέπει να γίνονται έλεγχοι εντατικοί και πολύ προσεκτικοί και στον ίδιο τον εκπαιδευτικό και σε όλη την διαδικασία. Ό,τι σχετίζεται με τα παιδιά δεν μπορεί να είναι επάγγελμα, είναι λειτούργημα», τόνισε.

«Χρειάζεται ψυχολογική υποστήριξη πρώτα της εκπαιδευτικού. Θα έπρεπε να εξεταστεί η αλλαγή της ανάθεσης του μαθήματος ή η απομάκρυνση του μαθητή. Θα πρέπει να ενημερωθεί και η πρωτοβάθμια και ο σύμβουλος του σχολείου. Τα σχολεία έχουν ψυχολόγους και κοινωνικούς λειτουργούς και πρέπει να αξιολογήσουν τον μαθητή. Η πράξη αυτή από έναν 6χρονο μαθητή είναι επιζήμια και για τον εκπαιδευτικό και τον μαθητή και την λειτουργία του σχολείου. Πρέπει να μιλήσουμε στο σύνολο των μαθητών χωρίς να στοχοποιήσουμε κανέναν», σχολίασε ο εκπαιδευτικός, Βασίλης Φερφυρής.

Μιλώντας στο MEGA ο συνταξιούχος εκπαιδευτικός Γρηγόρης Δάσκος, τόνισε ότι οι λέξεις-κλειδιά «είναι η κοινή λογική και η υπερβολή. Βλέπουμε ότι εδώ ενώ ο νόμος δίνει τα «όπλα» στους εκπαιδευτικούς να διευθετήσουν τέτοιες καταστάσεις χωρίς να φτάνουμε στην αστυνομία».

Όπως υποστήριξε αν είχε βρεθεί στην ίδια θέση δεν θα είχε πάει στην αστυνομία, αλλά θα είχε απευθυνθεί στον διευθυντή του σχολείου του, σε πρώτη φάση και στη συνέχεια σε ανώτερα αρμόδια εκπαιδευτικά όργανα.

Τόνισε ότι ο εκπαιδευτικός «είναι και παιδαγωγός» και ότι χρειάζεται «διαχείριση επιστημονική και όχι τιμωρητική από έναν εκπαιδευτικό».

Η θέση της εκπαιδευτικού για το περιστατικό θωπείας

«Κι εγώ λυπάμαι πάρα πολύ γι’ αυτό και πιο πολύ το έκανα για να βοηθήσω το παιδάκι το ίδιο. Απλώς μπορούν να θορυβηθούν οι γονείς ότι κάτι συμβαίνει με το παιδάκι και να το κοιτάξουν πιο σοβαρά το θέμα. Να καταλάβουν και οι γονείς ότι είναι ευθύνη ένα παιδί να μεγαλώνεις. Δεν είναι έτσι. Πιο πολύ για να το πάρουν πιο σοβαρά, πιο υπεύθυνα τον ρόλο του γονέα», υποστηρίζει η εκπαιδευτικός.

«Πες ότι δεν μίλαγα καθόλου. Τι με νοιάζει στο κάτω κάτω; Αλλά μετά σκέφτηκα αν μεγαλώσει και συνεχίσει να κάνει αυτή την κίνηση μετά τι μπορεί να γίνει; Καταλαβαίνετε τι μπορεί να γίνει αργότερα σε μερικά χρόνια; Για το συγκεκριμένο παιδί; Είναι πολύ σοβαρό. Δεν είναι αστεία. Τι μπορεί να γίνει αυτό το παιδάκι; Γιατί τα παιδάκια μεγαλώνουν. Δεν είναι πάντα παιδάκια. Μεγαλώνουν γίνονται άνθρωποι, ενήλικες κάποια στιγμή», συνεχίζει η δασκάλα.

«Αν κάνει αυτή την κίνηση και σε άλλα κοριτσάκια; Εγώ αυτό σκέφτηκα και με έπιασε εκείνη την ώρα εγώ σαν εκπαιδευτικός τι θα κάνω σε αυτή την περίπτωση; Είμαι σωστή με την συνείδηση μου; Δηλαδή εμένα με ενδιαφέρει να κοιμάμαι με ήσυχη τη συνείδηση μου. Έκανα ό,τι καλύτερο μπορούσα ως εκπαιδευτικός. Το τέλειο δεν υπάρχει, ό,τι μπορώ το καλύτερο. Να έχω το κεφάλι μου ήσυχο, ότι κοιμήθηκα το βράδυ και δεν έχω τύψεις», υπογραμμίζει στην συνέχεια.