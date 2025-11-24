Ο Κέβιν Σπέισι ξεκαθαρίζει ότι δεν είναι άστεγος και τα «χώνει» στον Τύπο – Δεν μένω στον δρόμο

Ήταν το 2017 όταν διάφορες εναντίον του καταγγελίες για ανάρμοστη συμπεριφορά και σεξουαλική επίθεση άρχισαν να κάνουν την εμφάνισή τους. Ο ίδιος αρνήθηκε τις συγκεκριμένες κατηγορίες από την αρχή, ωστόσο αυτό δεν στάθηκε ικανό να για «σώσει» την καριέρα του. Το Χόλιγουντ έκλεισε όλες τις πόρτες για τον Κέβιν Σπέισι.

Από τότε έχουν περάσει οκτώ χρόνια, ο 66χρονος ηθοποιός κρίθηκε αθώος σε δύο δικαστήρια -το 2022 στο Νέα Υόρκη και στο Λονδίνο έναν χρόνο μετά- όμως δεν άλλαξε κάτι στην επαγγελματική του πορεία. Κάτι που έχει φανεί και από τις δουλειές που κάνει όλο αυτό το διάστημα.

Μάλιστα, η εφημερίδα Telegraph αποκάλυψε ότι την προηγούμενη εβδομάδα τραγουδούσε σε ένα τουριστικό θέρετρο στην Κύπρο – και δεν έχασε την ευκαιρία να του κάνει μια συνέντευξη.

Σε αυτήν ο Κέβιν Σπέισι μίλησε για (κάποια από) τα λάθη του, τις οικονομικές δυσκολίες που περνάει, ότι κυνηγάει πλέον όλες τις δουλειές, ότι ζει σε ξενοδοχεία και Airbnb, όπως όταν ξεκίνησε την καριέρα του. Αυτό το τελευταίο έκανε πολλούς να θεωρήσουν ότι είναι άστεγος και εκεί κάπου χάθηκε η μπάλα.

Ναι, μεν ο αμφιλεγόμενος ηθοποιός δεν έχει μια σταθερή κατοικία τα τελευταία χρόνια, ωστόσο αυτό δεν οφείλεται στα οικονομικά του. Για αυτό και ο ίδιος αποφάσισε να το ξεκαθαρίσει με ένα βίντεο στο Instagram – και να τα «χώσει» στον Τύπο.

«Συνήθως δεν μπαίνω στον κόπο να διορθώνω τον Τύπο – άλλωστε αν το έκανα δεν θα είχα χρόνο να κάνω τίποτα άλλο στη ζωή μου» λέει ο Κέβιν Σπέισι και συμπληρώνει: «Ωστόσο, μετά την εμφάνιση πολλών άρθρων που λένε ότι είμαι άστεγος, πρέπει να απαντήσω: όχι στον Τύπο, αλλά στους εκατοντάδες που τις τελευταίες μέρες μου πρόσφεραν βοήθεια και ρώτησαν πως είμαι».

Ο πρωταγωνιστής της ταινίας Seven ξεκαθάρισε πως είπε ότι μένει σε ξενοδοχεία εξαιτίας της δουλειάς του και τόνισε πως «υπάρχουν τόσοι άνθρωποι που είναι στον δρόμο ή ζουν στα αυτοκίνητά τους, αλλά δεν ανήκω σε αυτούς».

Για την ακρίβεια, ο Κέβιν Σπέισι είπε στη συνέντευξή του ότι «δεν έχω σπίτι και όλα μου τα πράγματα είναι σε αποθήκες» αλλά την ίδια ώρα τόνισε πως «παρά τις οικονομικές δυσκολίες δεν έφτασα ποτέ στη χρεοκοπία».

// Κεντρική φωτογραφία: REUTERS | Susannah Ireland