«Είμαι γκέι, απολαμβάνω την παρέα των ανδρών»: Ο Κέβιν Σπέισι και ο νεοναζί πατέρας του
Go Fun 22 Νοεμβρίου 2025 | 19:30

«Είμαι γκέι, απολαμβάνω την παρέα των ανδρών»: Ο Κέβιν Σπέισι και ο νεοναζί πατέρας του

Ο Κέβιν Σπέισι μίλησε ανοιχτά για τη σεξουαλικότητα του σε κυπριακή εκπομπή μετά την εμφάνιση του στη Λεμεσό

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
A
A
Vita.gr
Υπνηλία: Ταλαιπωρεί το 72% των ενηλίκων

Υπνηλία: Ταλαιπωρεί το 72% των ενηλίκων

Spotlight

Ο ατιμασμένος Κέβιν Σπέισι που προσπαθεί να χτίσει ξανά την καριέρα του μετά από τις πολλαπλές δικαστικές περιπέτειες του, μίλησε για τη δεύτερη ευκαιρία της ζωής του σε εκπομπή στην Κύπρο.

Ο Σπέισι εμφανίστηκε στο νυχτερινό κέντρο Μόντε Καπούτο στη Λεμεσό σε μια ασφυκτικά γεμάτη αίθουσα όπου το κοινό πλήρωσε έως και 1.200 ευρώ για να δει τον τηλεοπτικό Φρανκ Άντεργουντ να πρωταγωνιστεί σε ένα one-man show, το Kevin Spacey: Songs & Stories, διεκδικώντας μια επάνοδο μετά την εκκωφαντική πτώση του.

Στη συνέντευξή του ο Σπέισι μίλησε ανοιχτά για τη σεξουαλική του ταυτότητα και τη ζωή του μετά τις πολύκροτες δίκες που έβαλαν τέλος στην καριέρα του και τον έχουν εξαντλήσει, τόσο ψυχολογικά, όσο και οικονομικά.

«Είμαι γκέι. Απολαμβάνω την παρέα των αντρών, ναι. Όσον αφορά το να είσαι σε μια σχέση, θα ήθελα πολύ να είμαι, αλλά είχα πολλά πράγματα στα οποία έπρεπε να επικεντρωθώ τα τελευταία πέντε ή έξι χρόνια και ο έρωτας δεν ήταν πραγματικά ένα από αυτά. Ανυπομονώ όμως για νέα ξεκινήματα με πολλούς τρόπους» είπε ο βραβευμένος με Όσκαρ ηθοποιός και τραγουδιστής.

Στη συνέχεια αναφέρθηκε στην επιθυμία του να αποκτήσει παιδιά, επισημαίνοντας την αξία της οικογένειας. «Λατρεύω τα παιδιά και έχω μια τόσο καλή σχέση με την ανιψιά μου, τον ανιψιό μου και τα παιδιά τους» είπε. «Ναι, είναι κάτι που σίγουρα σκέφτομαι και θα πρέπει να δούμε πώς θα πάει».

Ο Σπέισι σχολίασε την αθώωση του, το 2023, από βρετανικό δικαστήριο για όλες τις κατηγορίες περί σεξουαλικών επιθέσεων. «Ένορκοι άκουσαν, έδωσαν προσοχή στα γεγονότα και κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι δεν ήμουν ένοχος για αυτό για το οποίο κατηγορούμουν. Και αυτό, για’ μένα, είναι ο εσωτερικός καθρέφτης μου» πρόσθεσε ο αμερικανός ερμηνευτής που σχολίασε και τη σύμπτωση της αθώωσης του με την ημέρα τως γενεθλίων του. «Είμαι απόλυτα πεπεισμένος ότι η μητέρα μου είχε κάποια ανάμιξη με αυτό. Οπότε, ευχαριστώ, μαμά» σχολίασε.

Ο Σπέισι απέφυγε να κάνει οποιαδήποτε αναφορά στο τέρας της οικογένειας του, τον βάναυσο, κακοποιητικό και νεοναζί πατέρα του.

Το Τέρας στη φαμίλια

Όταν το σκάνδαλο του Σπέισι ακολούθησε αυτό του Γουάινσταϊν, με τον ηθοποιό Άντονι Ραπ να τον κατηγορεί ως predator που του επιτέθηκε σεξουαλικά στο διαμέρισμα του όταν ο θύτης ήταν 26 και το θύμα 14, ο Σπέισι δεν παραδέχθηκε το περιστατικό ωστόσο απάντησε στις κατηγορίες ζητώντας συγγνώμη για την «απαράδεκτη» μεν, «μεθυσμένη» δε συμπεριφορά του προς τον Ραπ και με μια κίνηση που πολλοί χαρακτήρισαν μακιαβελική, αποκάλυψε ότι είναι ένας πρώην αμφισεξουαλικός άντρας που πλέον έχει επιλέξει να ζει ως ομοφυλόφιλος.

Τότε, το 2017, πολλά media και χρήστες των κοινωνικών δικτύων κατηγόρησαν τον Σπέισι ότι προσπάθησε να αλλάξει τη συζήτηση αποπροσανατολίζοντας την κοινή γνώμη από την πραγματική είδηση. «Ο Kέβιν Σπέισι ανακάλυψε κάτι που δεν γνωρίζαμε μέχρι σήμερα: το ότι υπάρχει λάθος στιγμή να αποκαλύψεις πως είσαι ομοφυλόφιλος» σχολίασε ένας από τους αναρίθμητους χρήστες των κοινωνικών δικτύων που διέκριναν στην απολογία του Σπέισι μια προσπάθεια να θολώσει τα νερά και να ξεγλιστρήσει ως χέλι από τις κατηγορίες εις βάρος του.

Τότε, στην προσπάθεια του να στρέψει την προσοχή της κοινής γνώμης από την παιδοφιλία στην ομοφυλοφιλία, ο Σπέισι κατάφερε να εξοργίσει τους πάντες με ευκολία.

O Όουεν Τζόουνς, αρθρογράφος στη The Guardian υπέγραψε ένα κείμενο που καταδικάζει τη δειλή στάση του Σπέισι απέναντι στις καταστάσεις σχολιάζοντας ότι ο Σπέισι έκανε πολλαπλά εγκλήματα.

«Το να χρησιμοποιήσει κάποιος έναν ισχυρισμό για απόπειρα σεξουαλικής επίθεσης εναντίον ενός παιδιού, ως ευκαιρία για να κάνει coming out; Πώς τολμάς Κέβιν Σπέισι! Όταν διάσημες προσωπικότητες αντιμετωπίζουν κάποιο σκάνδαλο, έχουν μια ομάδα έμπειρων PR συμβούλων για να τους βοηθήσουν στις δηλώσεις τους. Οι PR σύμβουλοι στην παρούσα φάση τι ακριβώς κάνουν; Προσπαθούν να στρέψουν την προσοχή αλλού, εισάγοντας μια νέα ιστορία. Στην περίπτωση αυτή, ο πελάτης τους αποκάλυψε τη σεξουαλική του ταυτότητα. Ο Σπέισι τραυμάτισε μια μειοψηφία, που αρνιόταν δημοσίως να συσχετίσει μαζί της, μέχρι πριν λίγες ώρες» σχολίασε.

Στη συνέχεια, ο αδελφός του Σπέισι, Ράνταλ Φάουλερ μίλησε για τα σκληρά παιδικά χρόνια και την κακοποίηση από τον ναζιστή, σαδιστή πατέρα τους. Ωστόσο η αποκάλυψη δεν ήταν κάτι νέο.

Ήδη από το 2004, ο Αμερικάνος δημοσιογράφος Ρότζερ Φρίντμαν της Fox News και η Βρετανή Σάρον Τσέρτσερ της εφημερίδας Mail έκαναν λόγο για τα σκοτεινά μυστικά μιας απάνθρωπης παιδικής ηλικίας.

Σύμφωνα με τις αποκαλύψεις των δημοσιογράφων που εξομολογήθηκε κοντινός άνθρωπος του ηθοποιού ο πατέρας του Κέβιν Σπέισι, Τόμας Φάουλερ ήταν ορκισμένος νεοναζί.

Ο Φάουλερ ήταν μέλος του Αμερικάνικου Ναζιστικού Κόμματος και συνέλλεγε μανιωδώς ενθύμια των Ναζί όπως αποκάλυψε 13 χρόνια πριν, όπως και σήμερα, ο μεγαλύτερος αδελφός του Σπέισι, Ράνταλ Φάουλερ.

Ο Ράνταλ, επίσης καλλιτέχνης, ισι εργάστηκε ως σωσίας του Ροντ Στιούαρτ και στην αυτοβιογραφία του αποκάλυψε ότι ο πατέρας του τον κακοποιούσε τόσο ψυχολογικά όσο και σεξουαλικά.

«Ο Κέβιν προσπαθούσε να αποφύγει όσα συνέβαιναν με το να ‘τυλίξει’ τον εαυτό του σε μια συναισθηματική φούσκα κι έγινε πολύ πονηρός κι έξυπνος. Ήταν τόσο αποφασισμένος να αποφύγει τα χτυπήματα, που στο τέλος δεν έμεινε τίποτα μέσα του. Δεν είχε συναισθήματα» λέει ο Φάουλερ.

YouTube thumbnail

Κατάθεση-βόμβα

Έπρεπε να περάσουν χρόνια για να μιλήσει ο ίδιος ο Σπέισι για τον πρόγονο του.

Το 2022, ο Σπέισι προέβη σε μια συγκλονιστική προσωπική αποκάλυψη κατά τη διάρκεια της κατάθεσής του, στο ομοσπονδιακό δικαστήριο της Νέας Υόρκης.

Υπερασπιζόμενος τον εαυτό του απέναντι στις κατηγορίες του Ραπ ο Σπέισι παραδέχθηκε για πρώτη φορά δημόσια ότι ο πατέρας του ήταν «νεοναζί» και «υπέρμαχος της λευκής υπεροχής».

Σε μία από τις πιο δραματικές στιγμές της δίκης του για σεξουαλική επίθεση, ο έκπτωτος ηθοποιός αποκάλυψε ότι ο πρόγονος του ήταν και ο λόγος που δεν είχε μιλήσει νωρίτερα ανοιχτά για τη σεξουαλικότητα του.

«Δεν έχω μιλήσει ποτέ δημόσια για αυτά τα πράγματα. Ποτέ», κατέθεσε ο Σπέισι. Στη συνέχεια αναφέρθηκε στην παιδική του ηλικία και στο πώς ο ίδιος και τα αδέλφια του αναγκάζονταν να ακούν τις ακραίες πεποιθήσεις του πατέρα τους.

Ο ηθοποιός υποστήριξε ότι αυτή η κατάσταση τον μετέτρεψε σε έναν κλειστό άνθρωπο από πολύ νεαρή ηλικία.

«Ήταν ταπεινωτικό και τρομακτικό να σκέφτομαι ακόμη και να φέρω φίλους στο σπίτι μου», δήλωσε ο Σπέισι. «Ένιωθα ότι έπρεπε να κρατάω τον εαυτό μου κλειστό και να κρατάω ιδιωτικά όλα όσα συνέβαιναν σε αυτό το σπίτι».

Ο Σπέισι κατέθεσε επίσης ότι ο πατέρας του τού φώναζε και τον έβριζε εξαιτίας της πιθανότητας να είναι ομοφυλόφιλος, λόγω του ενδιαφέροντός του για το θέατρο, παραδεχόμενος ότι αυτό του προκάλεσε «μια μόνιμη φοβία και ντροπή».

YouTube thumbnail

Ωστόσο, ο ηθοποιός τόνισε ότι ο λόγος που δεν είχε αποκαλύψει τη σεξουαλική του ταυτότητα για πολλά χρόνια δεν ήταν επειδή «ζούσε ένα ψέμα», αλλά για καλλιτεχνικούς λόγους.

«Ήθελα ο κόσμος να θυμάται τους χαρακτήρες που έπαιζα και να μη γνωρίζει πολλά για εμένα. Αυτός ήταν ο συλλογισμός μου, προστάτευα το χαρακτήρα», υποστήριξε. «Δεν ζούσα ένα ψέμα», πρόσθεσε. «Ήμουν απρόθυμος να μιλήσω για την προσωπική μου ζωή».

O Σπέισι αθωώθηκε.

Νέα αρχή

YouTube thumbnail

Φορώντας σμόκιν, παπιγιόν και με συνοδεία του μια εξαμελή ορχήστρα, ο Σπέισι ερμήνευσε κλασικά κομμάτια του αμερικανικού ρεπερτορίου όπως το That’s Life και το Bridge Over Troubled Water, συνδυάζοντας μουσική, εξομολογήσεις, χιούμορ και στιγμές αυτοσαρκασμού στην παράσταση του.

«Ήθελα να δω αν μπορώ να ανέβω ξανά στη σκηνή και να τραγουδήσω για να ζήσω» είπε στην Telegraph.

Στη συνέντευξη του ο Σπέισι αποκάλυψε ότι είναι άστεγος («Όλα βρίσκονται σε αποθήκες. Ζω σε ξενοδοχεία και Airbnb. Πηγαίνω όπου υπάρχει δουλειά. Δεν έχω σπίτι. Κυριολεκτικά» λέει) και ομολόγησε ότι έκανε τη μία λάθος επιλογή, μετά την άλλη.

«Κρατούσα μυστικά. Προστάτευα την ιδιωτικότητά μου σαν φρούριο. Αυτό με έκανε ευάλωτο στις γνώμες των άλλων» είπε ο Σπέισι που είναι σίγουρος ότι θα επιστρέψει στη βιομηχανία του θεάματος. Ίσως και με εκκίνηση τη Λεμεσό.

YouTube thumbnail

Stream magazin
Η Καίτη Γαρμπή αποχαιρετά την Ιταλίδα τραγουδίστρια, Ορνέλα Βανόνι – «Καλό σου ταξίδι»
«Buon viaggio» 22.11.25

Η Καίτη Γαρμπή αποχαιρετά την Ιταλίδα τραγουδίστρια, Ορνέλα Βανόνι – «Καλό σου ταξίδι»

«Αγαπημένη μου Ορνέλα σ’ ευχαριστώ για την τιμή που μου έκανες να μοιραστείς μαζί μου το υπέροχο τραγούδι σου Buona Vita!», ανέφερε μεταξύ άλλων η Καίτη Γαρμπή σε ανάρτηση της στο Instagram.

Σύνταξη
Ο Τζορτζ Κλούνεϊ αποκαλύπτει μια συμβουλή ζωής που του έδωσε κάποτε ο Πολ Νιούμαν
'90 22.11.25

Ο Τζορτζ Κλούνεϊ αποκαλύπτει μια συμβουλή ζωής που του έδωσε κάποτε ο Πολ Νιούμαν

«Όταν έβγαινα έξω παλιά, είχα την τάση να σκέφτομαι: '[Θα πρέπει] για μια επιπλέον ώρα να μιλάω με ανθρώπους'. [Μέχρι που], ο Πολ Νιούμαν μου έδωσε μια συμβουλή», ανέφερε σε πρόσφατη συνέντευξή του ο Τζορτζ Κλούνεϊ. 

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ο Κρίστοφερ Νόλαν αποκαλύπτει ότι είχε αναλάβει την Τροία πριν από 20 χρόνια — και τώρα «κλείνει τον κύκλο» με την Οδύσσεια
Έπος 22.11.25

Ο Κρίστοφερ Νόλαν αποκαλύπτει ότι είχε αναλάβει την Τροία πριν από 20 χρόνια — και τώρα «κλείνει τον κύκλο» με την Οδύσσεια

Ο Κρίστοφερ Νόλαν αποκάλυψε ότι η Warner Bros. τον είχε προσλάβει στις αρχές των 2000s για τη σκηνοθεσία της Τροίας, πριν το project επιστρέψει στον Βόλφγκανγκ Πέτερσεν. Η νέα Οδύσσεια αποτελεί, όπως λέει, επιστροφή σε έναν κόσμο που σχεδίαζε να εξερευνήσει εδώ και δεκαετίες

Σύνταξη
Αποκαλύφθηκε το νέο κέρινο ομοίωμα της πριγκίπισσας Νταϊάνα στο Παρίσι – Πρωταγωνιστεί το «φόρεμα της εκδίκησης»
Τελευταία προσθήκη 22.11.25

Αποκαλύφθηκε το νέο κέρινο ομοίωμα της πριγκίπισσας Νταϊάνα στο Παρίσι – Πρωταγωνιστεί το «φόρεμα της εκδίκησης»

Το Μουσείο Grevin στο Παρίσι αποκάλυψε την Πέμπτη, 20 Νοεμβρίου, την ομοίωμα της πριγκίπισσας Νταϊάνα, δεκαετίες μετά το θάνατο της.

Σύνταξη
Η Λίλι Άλεν έχει να πραγματοποιήσει περιοδεία από τότε που έκοψε το αλκοόλ – «Έκρηξη αδρεναλίνης» και εξαρτησιογόνα
Έξι χρόνια 21.11.25

Η Λίλι Άλεν έχει να πραγματοποιήσει περιοδεία από τότε που έκοψε το αλκοόλ – «Έκρηξη αδρεναλίνης» και εξαρτησιογόνα

Κάποτε, η Λίλι Άλεν ένιωθε σαν να βρισκόταν σε «ένα μεγάλο πάρτι» όταν εμφανιζόταν στη σκηνή. Όμως τώρα, τα πράγματα έχουν αλλάξει.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Η Γκλεν Κλόουζ υπερασπίζεται την Κιμ Καρντάσιαν και τη σειρά «All’s Fair», την ώρα που οι κριτικοί κάνουν πάρτυ
«Σοβαρότητα» 21.11.25

Η Γκλεν Κλόουζ υπερασπίζεται την Κιμ Καρντάσιαν και τη σειρά «All’s Fair», την ώρα που οι κριτικοί κάνουν πάρτυ

Η Κλόουζ, η οποία μοιράστηκε για πρώτη φορά την οθόνη με την Κιμ Καρντάσιαν για τη νέα σειρά «All’s Fair», δήλωσε ότι έμεινε εντυπωσιασμένη από την influencer.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
«Καις το κερί και από τις δύο άκρες» – Η σύζυγος του Μπρους Γουίλις, Έμα, φοβόταν αρχικά να μιλήσει για την άνοια του ηθοποιού
Η κριτική του κόσμου 21.11.25

«Καις το κερί και από τις δύο άκρες» - Η σύζυγος του Μπρους Γουίλις, Έμα, φοβόταν αρχικά να μιλήσει για την άνοια του ηθοποιού

Η Έμα Χέμινγκ Γουίλις μιλάει ανοιχτά για μια από τις πιο δύσκολες αποφάσεις που έπρεπε να πάρει ενώ φρόντιζε τον σύζυγό της Μπρους Γουίλις — και για τη θεραπεία που, όπως λέει, χρειάστηκε για να προετοιμαστεί για αυτό.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Ίθαν Χοκ: «Είναι εξαιρετικά δύσκολο να παραμείνεις παντρεμένος» – Ο ρόλος της νταντάς και το διαζύγιο με την Ούμα Θέρμαν
Συνέντευξη The Times 21.11.25

Ίθαν Χοκ: «Είναι εξαιρετικά δύσκολο να παραμείνεις παντρεμένος» - Ο ρόλος της νταντάς και το διαζύγιο με την Ούμα Θέρμαν

Κάνοντας βόλτα στο Μπρούκλιν, ο Ίθαν Χοκ εξηγεί στους Times πώς ξεπέρασε το ότι ήταν έφηβος/pin-up, τον θάνατο των φίλων του Ρίβερ Φίνιξ και Φίλιπ Σέιμουρ Χόφμαν και το διαζύγιό του από την Ούμα Θέρμαν.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Εδώ θα κριθούν όλα: Η Κέιτι Πέρι και ο Τζάστιν Τριντό πάνε τη σχέση τους στο επόμενο επίπεδο
Crash test 21.11.25

Εδώ θα κριθούν όλα: Η Κέιτι Πέρι και ο Τζάστιν Τριντό πάνε τη σχέση τους στο επόμενο επίπεδο

Αφού εδώ και ένα μήνα έχουν επιβεβαιώσει ότι είναι ζευγάρι, η pop star Κέιτι Πέρι και ο πρώην πρωθυπουργός του Καναδά Τζάστιν Τριντό είναι έτοιμη για το επόμενο βήμα στη σχέση τους.

Σύνταξη
«Να κατεδαφίζεις;» – Η Μισέλ Ομπάμα κατακρίνει την ανακαίνιση του Λευκού Οίκου από τον Τραμπ
Ανατολική Πτέρυγα 21.11.25

«Να κατεδαφίζεις;» - Η Μισέλ Ομπάμα κατακρίνει την ανακαίνιση του Λευκού Οίκου από τον Τραμπ

Σε μια εκδήλωση στο Μπρούκλιν για το νέο της βιβλίο, The Look, η πρώην πρώτη κυρία, Μισέλ Ομπάμα, μίλησε για τη μόδα, τη ζωή μετά τον Λευκό Οίκο και πώς αισθάνεται πραγματικά για την επερχόμενη αίθουσα χορού του Τραμπ κόστους 250 εκατ. δολαρίων.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Ο Pras των Fugees καταδικάστηκε σε 14 χρόνια φυλάκιση για παράνομη χρηματοδότηση της προεκλογικής καμπάνιας Ομπάμα
Oops lalala 21.11.25

Ο Pras των Fugees καταδικάστηκε σε 14 χρόνια φυλάκιση για παράνομη χρηματοδότηση της προεκλογικής καμπάνιας Ομπάμα

Ο Pras Michel καταδικάστηκε σε 14 χρόνια φυλάκισης για τη διοχέτευση εκατομμυρίων από τον Μαλαισιανό Jho Low στην προεκλογική εκστρατεία Ομπάμα, καθώς και για προσπάθεια παρεμπόδισης έρευνας

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Η δημιουργός της AI ηθοποιού Τίλι Νόργουντ προειδοποιεί ότι η τεχνολογία δεν αρκεί «χωρίς ανθρώπους»
Fizz 21.11.25

Η δημιουργός της AI ηθοποιού Τίλι Νόργουντ προειδοποιεί ότι η τεχνολογία δεν αρκεί «χωρίς ανθρώπους»

Μετά τον σάλο γύρω από την ψηφιακή ηθοποιό Τίλι Νόργουντ , η δημιουργός της τονίζει ότι η AI δεν έρχεται να αντικαταστήσει ηθοποιούς, αλλά να μειώσει κόστος και να ανοίξει νέους τρόπους παραγωγής

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Η Τζέιν Φόντα πίστευε ότι θα πέθαινε «από ναρκωτικά και μοναξιά» πριν κλείσει τα 30
Τύψεις, ενοχές 20.11.25

Η Τζέιν Φόντα πίστευε ότι θα πέθαινε «από ναρκωτικά και μοναξιά» πριν κλείσει τα 30

«Αυτό που με εκπλήσσει ακόμη περισσότερο είναι ότι τώρα είμαι καλύτερα. Δεν θα επέστρεφα πίσω σε εκείνα τα χρόνια», εξομολογήθηκε σε πρόσφατη συνέντευξη της η Τζέιν Φόντα, αναφερόμενη στην εφηβεία της.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Άνδρες και γυναίκες πρώην υπάλληλοι του Σμόκι Ρόμπινσον τον κατηγορούν για σεξουαλική επίθεση
Ντόμινο καταγγελιών 20.11.25

Άνδρες και γυναίκες πρώην υπάλληλοι του Σμόκι Ρόμπινσον τον κατηγορούν για σεξουαλική επίθεση

Νέες καταγγελίες προστίθενται στην αγωγή κατά του 85χρονου Σμόκι Ρόμπινσον, με πρώην υπαλλήλους να τον κατηγορούν για σεξουαλική επίθεση, ενώ ο ίδιος και η σύζυγός του κάνουν λόγο για «εκβιασμό»

Σύνταξη
Ο Κέβιν Σπέισι αποκαλύπτει ότι είναι άστεγος και «ζει σε ξενοδοχεία» 7 χρόνια μετά το σκάνδαλο σεξουαλικής κακοποίησης
Ελεύθερη πτώση 20.11.25

Ο Κέβιν Σπέισι αποκαλύπτει ότι είναι άστεγος και «ζει σε ξενοδοχεία» 7 χρόνια μετά το σκάνδαλο σεξουαλικής κακοποίησης

Επτά χρόνια μετά το σκάνδαλο σεξουαλικής κακοποίησης που συγκλόνισε την καριέρα του, ο Κέβιν Σπέισι αποκάλυψε ότι είναι ουσιαστικά άστεγος.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
