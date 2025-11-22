«Είμαι γκέι, απολαμβάνω την παρέα των ανδρών»: Ο Κέβιν Σπέισι και ο νεοναζί πατέρας του

Ο ατιμασμένος Κέβιν Σπέισι που προσπαθεί να χτίσει ξανά την καριέρα του μετά από τις πολλαπλές δικαστικές περιπέτειες του, μίλησε για τη δεύτερη ευκαιρία της ζωής του σε εκπομπή στην Κύπρο.

Ο Σπέισι εμφανίστηκε στο νυχτερινό κέντρο Μόντε Καπούτο στη Λεμεσό σε μια ασφυκτικά γεμάτη αίθουσα όπου το κοινό πλήρωσε έως και 1.200 ευρώ για να δει τον τηλεοπτικό Φρανκ Άντεργουντ να πρωταγωνιστεί σε ένα one-man show, το Kevin Spacey: Songs & Stories, διεκδικώντας μια επάνοδο μετά την εκκωφαντική πτώση του.

Στη συνέντευξή του ο Σπέισι μίλησε ανοιχτά για τη σεξουαλική του ταυτότητα και τη ζωή του μετά τις πολύκροτες δίκες που έβαλαν τέλος στην καριέρα του και τον έχουν εξαντλήσει, τόσο ψυχολογικά, όσο και οικονομικά.

«Είμαι γκέι. Απολαμβάνω την παρέα των αντρών, ναι. Όσον αφορά το να είσαι σε μια σχέση, θα ήθελα πολύ να είμαι, αλλά είχα πολλά πράγματα στα οποία έπρεπε να επικεντρωθώ τα τελευταία πέντε ή έξι χρόνια και ο έρωτας δεν ήταν πραγματικά ένα από αυτά. Ανυπομονώ όμως για νέα ξεκινήματα με πολλούς τρόπους» είπε ο βραβευμένος με Όσκαρ ηθοποιός και τραγουδιστής.

Στη συνέχεια αναφέρθηκε στην επιθυμία του να αποκτήσει παιδιά, επισημαίνοντας την αξία της οικογένειας. «Λατρεύω τα παιδιά και έχω μια τόσο καλή σχέση με την ανιψιά μου, τον ανιψιό μου και τα παιδιά τους» είπε. «Ναι, είναι κάτι που σίγουρα σκέφτομαι και θα πρέπει να δούμε πώς θα πάει».

Ο Σπέισι σχολίασε την αθώωση του, το 2023, από βρετανικό δικαστήριο για όλες τις κατηγορίες περί σεξουαλικών επιθέσεων. «Ένορκοι άκουσαν, έδωσαν προσοχή στα γεγονότα και κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι δεν ήμουν ένοχος για αυτό για το οποίο κατηγορούμουν. Και αυτό, για’ μένα, είναι ο εσωτερικός καθρέφτης μου» πρόσθεσε ο αμερικανός ερμηνευτής που σχολίασε και τη σύμπτωση της αθώωσης του με την ημέρα τως γενεθλίων του. «Είμαι απόλυτα πεπεισμένος ότι η μητέρα μου είχε κάποια ανάμιξη με αυτό. Οπότε, ευχαριστώ, μαμά» σχολίασε.

Ο Σπέισι απέφυγε να κάνει οποιαδήποτε αναφορά στο τέρας της οικογένειας του, τον βάναυσο, κακοποιητικό και νεοναζί πατέρα του.

Το Τέρας στη φαμίλια

Όταν το σκάνδαλο του Σπέισι ακολούθησε αυτό του Γουάινσταϊν, με τον ηθοποιό Άντονι Ραπ να τον κατηγορεί ως predator που του επιτέθηκε σεξουαλικά στο διαμέρισμα του όταν ο θύτης ήταν 26 και το θύμα 14, ο Σπέισι δεν παραδέχθηκε το περιστατικό ωστόσο απάντησε στις κατηγορίες ζητώντας συγγνώμη για την «απαράδεκτη» μεν, «μεθυσμένη» δε συμπεριφορά του προς τον Ραπ και με μια κίνηση που πολλοί χαρακτήρισαν μακιαβελική, αποκάλυψε ότι είναι ένας πρώην αμφισεξουαλικός άντρας που πλέον έχει επιλέξει να ζει ως ομοφυλόφιλος.

Τότε, το 2017, πολλά media και χρήστες των κοινωνικών δικτύων κατηγόρησαν τον Σπέισι ότι προσπάθησε να αλλάξει τη συζήτηση αποπροσανατολίζοντας την κοινή γνώμη από την πραγματική είδηση. «Ο Kέβιν Σπέισι ανακάλυψε κάτι που δεν γνωρίζαμε μέχρι σήμερα: το ότι υπάρχει λάθος στιγμή να αποκαλύψεις πως είσαι ομοφυλόφιλος» σχολίασε ένας από τους αναρίθμητους χρήστες των κοινωνικών δικτύων που διέκριναν στην απολογία του Σπέισι μια προσπάθεια να θολώσει τα νερά και να ξεγλιστρήσει ως χέλι από τις κατηγορίες εις βάρος του.

Τότε, στην προσπάθεια του να στρέψει την προσοχή της κοινής γνώμης από την παιδοφιλία στην ομοφυλοφιλία, ο Σπέισι κατάφερε να εξοργίσει τους πάντες με ευκολία.

Kevin Spacey coming out as gay to distract people from the claims he molested a 14 year old. Sounds like a House of Cards storyline.. pic.twitter.com/5n7IcgXcpF — Jack Mendel (@Mendelpol) October 30, 2017

O Όουεν Τζόουνς, αρθρογράφος στη The Guardian υπέγραψε ένα κείμενο που καταδικάζει τη δειλή στάση του Σπέισι απέναντι στις καταστάσεις σχολιάζοντας ότι ο Σπέισι έκανε πολλαπλά εγκλήματα.

«Το να χρησιμοποιήσει κάποιος έναν ισχυρισμό για απόπειρα σεξουαλικής επίθεσης εναντίον ενός παιδιού, ως ευκαιρία για να κάνει coming out; Πώς τολμάς Κέβιν Σπέισι! Όταν διάσημες προσωπικότητες αντιμετωπίζουν κάποιο σκάνδαλο, έχουν μια ομάδα έμπειρων PR συμβούλων για να τους βοηθήσουν στις δηλώσεις τους. Οι PR σύμβουλοι στην παρούσα φάση τι ακριβώς κάνουν; Προσπαθούν να στρέψουν την προσοχή αλλού, εισάγοντας μια νέα ιστορία. Στην περίπτωση αυτή, ο πελάτης τους αποκάλυψε τη σεξουαλική του ταυτότητα. Ο Σπέισι τραυμάτισε μια μειοψηφία, που αρνιόταν δημοσίως να συσχετίσει μαζί της, μέχρι πριν λίγες ώρες» σχολίασε.

Στη συνέχεια, ο αδελφός του Σπέισι, Ράνταλ Φάουλερ μίλησε για τα σκληρά παιδικά χρόνια και την κακοποίηση από τον ναζιστή, σαδιστή πατέρα τους. Ωστόσο η αποκάλυψη δεν ήταν κάτι νέο.

Ήδη από το 2004, ο Αμερικάνος δημοσιογράφος Ρότζερ Φρίντμαν της Fox News και η Βρετανή Σάρον Τσέρτσερ της εφημερίδας Mail έκαναν λόγο για τα σκοτεινά μυστικά μιας απάνθρωπης παιδικής ηλικίας.

Σύμφωνα με τις αποκαλύψεις των δημοσιογράφων που εξομολογήθηκε κοντινός άνθρωπος του ηθοποιού ο πατέρας του Κέβιν Σπέισι, Τόμας Φάουλερ ήταν ορκισμένος νεοναζί.

Ο Φάουλερ ήταν μέλος του Αμερικάνικου Ναζιστικού Κόμματος και συνέλλεγε μανιωδώς ενθύμια των Ναζί όπως αποκάλυψε 13 χρόνια πριν, όπως και σήμερα, ο μεγαλύτερος αδελφός του Σπέισι, Ράνταλ Φάουλερ.

Ο Ράνταλ, επίσης καλλιτέχνης, ισι εργάστηκε ως σωσίας του Ροντ Στιούαρτ και στην αυτοβιογραφία του αποκάλυψε ότι ο πατέρας του τον κακοποιούσε τόσο ψυχολογικά όσο και σεξουαλικά.

«Ο Κέβιν προσπαθούσε να αποφύγει όσα συνέβαιναν με το να ‘τυλίξει’ τον εαυτό του σε μια συναισθηματική φούσκα κι έγινε πολύ πονηρός κι έξυπνος. Ήταν τόσο αποφασισμένος να αποφύγει τα χτυπήματα, που στο τέλος δεν έμεινε τίποτα μέσα του. Δεν είχε συναισθήματα» λέει ο Φάουλερ.

Κατάθεση-βόμβα

Έπρεπε να περάσουν χρόνια για να μιλήσει ο ίδιος ο Σπέισι για τον πρόγονο του.

Το 2022, ο Σπέισι προέβη σε μια συγκλονιστική προσωπική αποκάλυψη κατά τη διάρκεια της κατάθεσής του, στο ομοσπονδιακό δικαστήριο της Νέας Υόρκης.

Υπερασπιζόμενος τον εαυτό του απέναντι στις κατηγορίες του Ραπ ο Σπέισι παραδέχθηκε για πρώτη φορά δημόσια ότι ο πατέρας του ήταν «νεοναζί» και «υπέρμαχος της λευκής υπεροχής».

Σε μία από τις πιο δραματικές στιγμές της δίκης του για σεξουαλική επίθεση, ο έκπτωτος ηθοποιός αποκάλυψε ότι ο πρόγονος του ήταν και ο λόγος που δεν είχε μιλήσει νωρίτερα ανοιχτά για τη σεξουαλικότητα του.

«Δεν έχω μιλήσει ποτέ δημόσια για αυτά τα πράγματα. Ποτέ», κατέθεσε ο Σπέισι. Στη συνέχεια αναφέρθηκε στην παιδική του ηλικία και στο πώς ο ίδιος και τα αδέλφια του αναγκάζονταν να ακούν τις ακραίες πεποιθήσεις του πατέρα τους.

Ο ηθοποιός υποστήριξε ότι αυτή η κατάσταση τον μετέτρεψε σε έναν κλειστό άνθρωπο από πολύ νεαρή ηλικία.

«Ήταν ταπεινωτικό και τρομακτικό να σκέφτομαι ακόμη και να φέρω φίλους στο σπίτι μου», δήλωσε ο Σπέισι. «Ένιωθα ότι έπρεπε να κρατάω τον εαυτό μου κλειστό και να κρατάω ιδιωτικά όλα όσα συνέβαιναν σε αυτό το σπίτι».

Ο Σπέισι κατέθεσε επίσης ότι ο πατέρας του τού φώναζε και τον έβριζε εξαιτίας της πιθανότητας να είναι ομοφυλόφιλος, λόγω του ενδιαφέροντός του για το θέατρο, παραδεχόμενος ότι αυτό του προκάλεσε «μια μόνιμη φοβία και ντροπή».

Ωστόσο, ο ηθοποιός τόνισε ότι ο λόγος που δεν είχε αποκαλύψει τη σεξουαλική του ταυτότητα για πολλά χρόνια δεν ήταν επειδή «ζούσε ένα ψέμα», αλλά για καλλιτεχνικούς λόγους.

«Ήθελα ο κόσμος να θυμάται τους χαρακτήρες που έπαιζα και να μη γνωρίζει πολλά για εμένα. Αυτός ήταν ο συλλογισμός μου, προστάτευα το χαρακτήρα», υποστήριξε. «Δεν ζούσα ένα ψέμα», πρόσθεσε. «Ήμουν απρόθυμος να μιλήσω για την προσωπική μου ζωή».

O Σπέισι αθωώθηκε.

Νέα αρχή

Φορώντας σμόκιν, παπιγιόν και με συνοδεία του μια εξαμελή ορχήστρα, ο Σπέισι ερμήνευσε κλασικά κομμάτια του αμερικανικού ρεπερτορίου όπως το That’s Life και το Bridge Over Troubled Water, συνδυάζοντας μουσική, εξομολογήσεις, χιούμορ και στιγμές αυτοσαρκασμού στην παράσταση του.

«Ήθελα να δω αν μπορώ να ανέβω ξανά στη σκηνή και να τραγουδήσω για να ζήσω» είπε στην Telegraph.

Στη συνέντευξη του ο Σπέισι αποκάλυψε ότι είναι άστεγος («Όλα βρίσκονται σε αποθήκες. Ζω σε ξενοδοχεία και Airbnb. Πηγαίνω όπου υπάρχει δουλειά. Δεν έχω σπίτι. Κυριολεκτικά» λέει) και ομολόγησε ότι έκανε τη μία λάθος επιλογή, μετά την άλλη.

«Κρατούσα μυστικά. Προστάτευα την ιδιωτικότητά μου σαν φρούριο. Αυτό με έκανε ευάλωτο στις γνώμες των άλλων» είπε ο Σπέισι που είναι σίγουρος ότι θα επιστρέψει στη βιομηχανία του θεάματος. Ίσως και με εκκίνηση τη Λεμεσό.