Συναγερμός στη Λιθουανία: «Ύποπτα» αερόστατα έκλεισαν ξανά το αεροδρόμιο στο Βίλνιους

Νέος συναγερμός σήμανε στη Λιθουανία με το αεροδρόμιο του Βίλνιους να κλείνει το βράδυ της Κυριακής μετά τον εντοπισμό «ύποπτων» αερόστατων στον εναέριο χώρο, όπως ανακοίνωσε το Εθνικό Κέντρο Διαχείρισης Κρίσεων (BNS) της Λιθουανίας.

Η κυκλοφορία στο αεροδρόμιο του Βίλνιους ανεστάλη προσωρινά

«Λόγω κινδύνων για την πολιτική αεροπορία οι πτήσεις ανεστάλησαν προσωρινά για τρεις ώρες. Συνιστούμε στους επιβάτες να παρακολουθούν τις πληροφορίες που δημοσιεύονται από το αεροδρόμιο και τις αεροπορικές εταιρείες», ανέφερε το Κέντρο.

Πριν από τρεις ημέρες

Παρόμοιο περιστατικό είχε συμβεί και πριν από 3 ημέρες. Συγκεκριμένα, η τελευταία φορά που διεκόπη η κυκλοφορία στο αεροδρόμιο του Βίλνιους ήταν την Πέμπτη, επηρεάζοντας πάνω από 1.100 επιβάτες και 10 πτήσεις.

Τον περασμένο μήνα η Λιθουανία ανακοίνωσε ότι τα δύο περάσματα στα σύνορα θα παραμείνουν κλειστά έως τα τέλη Νοεμβρίου ως απάντηση στην είσοδο μετεωρολογικών αερόστατων από τη Λευκορωσία που διατάραξαν την εναέρια κυκλοφορία και οδήγησαν κάποιες φορές σε αναστολή λειτουργίας του αεροδρομίου του Βίλνιους.

Ο Λουκασένκο έχει στο παρελθόν χαρακτηρίσει το κλείσιμο των συνόρων «τρελή απάτη» και έχει κατηγορήσει τη Δύση ότι διεξάγει υβριδικό πόλεμο κατά της Λευκορωσίας και της Ρωσίας που οδηγεί σε μια νέα εποχή διαχωρισμού με συρματοπλέγματα.