111 ώρες έχασε ο μέσος οδηγός λόγω κυκλοφοριακού στην Αττική – Τι προτείνει ειδικός

Περισσότερες από 111 ώρες έχασε ο μέσος οδηγός στους δρόμους της Αττικής λόγω κυκλοφοριακής συμφόρησης. Η κατάσταση στους βασικούς οδικούς άξονες, όπως ο Κηφισός και η Αττική Οδός, έχει ξεπεράσει τα όρια κορεσμού, με σημαντική αύξηση της κίνησης – ιδίως των βαρέων οχημάτων.

Το οικονομικό κόστος της συμφόρησης είναι τεράστιο, φτάνοντας μόνο στον Κηφισό περίπου τα 90 εκατ. ευρώ ετησίως, ενώ συνολικά χάνονται δεκάδες εκατομμύρια εργατοώρες που πλήττουν την παραγωγικότητα και την ποιότητα ζωής.

Ο πρόεδρος των ελλήνων συγκοινωνιολόγων Θανάσης Τσιάνος επισημαίνει ότι για την αντιμετώπιση του προβλήματος, απαιτείται συνδυασμός τριών στρατηγικών:

-Ενίσχυση των ΜΜΜ με πιο πυκνό και αξιόπιστο δίκτυο.

-Βελτίωση και ανάπτυξη περιφερειακών οδικών υποδομών, ώστε να μειώνεται η πίεση στους κεντρικούς άξονες.

-Εφαρμογή περιοριστικών μέτρων στη χρήση ΙΧ, όπως ρυθμίσεις πρόσβασης, κανόνες για φορτηγά και ζώνες χαμηλών εκπομπών.

Σε συνέντευξή του στο ΑΠΕ ο κ. Τσιάνος τονίζει: «το κυκλοφοριακό, τονίζει, δεν λύνεται με αποσπασματικά μέτρα ή ευχολόγια. Απαιτεί σημαντικό κόστος, σταθερό στρατηγικό προσανατολισμό, συνεχή αξιολόγηση και συντονισμό, αλλά κυρίως μια φιλοσοφία που βλέπει τις μεταφορές ως ενιαίο οικοσύστημα».

Όπως επισημαίνει ο ίδιος βρισκόμαστε πλέον αρκετά πάνω από όρια κορεσμού του δικτύου. Στον Κηφισό καταγράφονται πάνω από 260.000 διελεύσεις την ημέρα, με τα φορτηγά να έχουν δυσανάλογη επιρροή στη ροή της κυκλοφορίας ακόμα και στις ώρες αιχμής. Στην Αττική Οδό οι διελεύσεις έχουν φτάσει περίπου τις 280.000 ημερησίως, με αύξηση περίπου 20% από το 2022. Ειδικότερα για την Αττική οδό υπήρξε αύξηση των διελεύσεων των βαρέων οχημάτων κατά 8,1% από το 2024 έως σήμερα. Παρόμοια αύξηση μετακινήσεων των βαρέων οχημάτων εκτιμάται και σε άλλους σημαντικούς άξονες όπως η Λεωφ. Κηφισού.

Σύμφωνα με στοιχεία της εταιρείας ΤΟΜ-ΤΟΜ ο μέσος οδηγός στην Αττική έχασε περίπου 104 ώρες, λόγω κυκλοφοριακής συμφόρησης, το 2023 και 111 ώρες το 2024 ( αύξηση περίπου 6,7%). Οι δικές μας αναλύσεις δείχνουν ότι η τάση θα συνεχίζει να είναι αυξητική.

«Δυστυχώς, όπως συμβαίνει διεθνώς, σε όλες τις μεγάλες μητροπολιτικές περιοχές , το οδικό δίκτυο δεν μπορεί να εξυπηρετήσει την ζήτηση των μετακινήσεων με ΙΧ. Όσο η χώρα έχει οικονομική ανάπτυξη και όσο οι Δημόσιες αστικές συγκοινωνίες παραμένουν προβληματικές, οι καθυστερήσεις στο οδικό δίκτυο θα συνεχίζουν να αυξάνονται. Είναι ξεκάθαρο ότι όλο αυτό είναι αποτέλεσμα των συσσωρευμένων ελλείψεων από το 2008 και μετά και της υποβάθμισης των ΜΜΜ κατά τη διάρκεια της οικονομικής κρίσης. Είναι επίσης ξεκάθαρο ότι πρέπει να ληφθούν σημαντικές πολιτικές αποφάσεις για τη διαχείριση του προβλήματος», αναφέρει ο συγκοινωνιολόγος.

Τονίζει ότι η πολιτεία πρέπει να κινηθεί γρήγορα και αποφασιστικά, γιατί σε λίγα χρόνια οι ευρωπαϊκές χρηματοδοτήσεις, όπως το Ταμείο Ανάκαμψης, θα περιοριστούν σημαντικά. «Με απλά λόγια θα πρέπει να κάνουμε γρήγορα όσα έπρεπε να γίνουν κατά τη δεκαετία της κρίσης αλλά και αργότερα. Είναι συσσωρευμένες οι ελλείψεις. Προφανώς δεν υπάρχουν μαγικές λύσεις, αλλά αν δεν βελτιώσουμε τώρα το κυκλοφοριακό, θα το πληρώσουμε πολλαπλάσια αργότερα».

«Το κυκλοφοριακό δεν λύνεται με αποσπασματικά μέτρα ή ευχολόγια. Απαιτεί σημαντικό κόστος, σταθερό στρατηγικό προσανατολισμό, συνεχή αξιολόγηση και συντονισμό, αλλά κυρίως μια φιλοσοφία που βλέπει τις μεταφορές ως ενιαίο οικοσύστημα», επισημαίνει χαρακτηριστικά.

Παράλληλα απαιτείται άμεση επιχειρησιακή διαχείριση της κυκλοφορίας μέσω συντονιστικού οργάνου και ομάδας δράσης. Ενδεικτικά μέτρα περιλαμβάνουν: καλύτερη διαχείριση μεγάλων οδών όπως ο Κηφισός, περιορισμούς φορτηγών στις ώρες αιχμής, αυστηρή αστυνόμευση στάθμευσης, έξυπνη σηματοδότηση, άμεση απόκριση σε συμβάντα, δημιουργία χώρων μετεπιβίβασης, ανανέωση του γηρασμένου στόλου οχημάτων, τηλεργασία, car-pooling και νέο σύστημα δακτυλίου.

Ο κ. Τσιάνος υπογραμμίζει ότι το πρόβλημα δεν είναι η κατοχή αυτοκινήτου, αλλά η ανεξέλεγκτη χρήση του, η έλλειψη αυστηρής αστυνόμευσης και η απουσία λειτουργικών εναλλακτικών μετακίνησης. Αν δεν γίνουν άμεσα στοχευμένες παρεμβάσεις, η συμφόρηση θα συνεχίσει να επιβαρύνει την οικονομία και την καθημερινότητα των πολιτών.