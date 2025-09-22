Η Αττική Οδός καθημερινά τις ώρες αιχμής παρουσιάζει κυκλοφοριακή συμφόρηση στην έξοδο προς Λαμία στον Ανισόπεδο Κόμβο Μεταμόρφωσης.

Δημιουργούνται ουρές αναμονής εκατοντάδων μέτρων καθώς η Αττική Οδός στην έξοδο της προς Εθνική Οδό Αθηνών – Θεσσαλονίκης δέχεται και τα οχήματα που θέλουν να βγουν προς Λαμία ερχόμενα από το ρεύμα της Ελευσίνας και εκείνα που έρχονται από το Αεροδρόμιο.

Η πρόταση για τη βελτίωση της κυκλοφορίας

Το υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών εκπόνησε πρόταση για τη βελτίωση της κυκλοφοριακής ροής στον Ανισόπεδο Κόμβο (Α/Κ) Μεταμόρφωσης, με στόχο τη μείωση των καθυστερήσεων και την αύξηση της ικανότητας εξυπηρέτησης των κυκλοφοριακών φόρτων.

Η παρέμβαση αφορά την είσοδο στον Αυτοκινητόδρομο Αθηνών – Θεσσαλονίκης (κατεύθυνση προς Λαμία) και προβλέπει:

Την αποφυγή συνένωσης των δύο κλάδων εισόδου (Αεροδρόμιο – Λαμία και Ελευσίνα – Λαμία) με ανεξάρτητη είσοδο στον αυτοκινητόδρομο Αθηνών – Θεσσαλονίκης, ώστε να αποφεύγεται ο «στραγγαλισμός» των δύο κλάδων και η κυκλοφοριακή συμφόρηση.

Τον υπερδιπλασιασμό της κυκλοφοριακής ικανότητας, που εκτιμάται ότι θα οδηγήσει σε τουλάχιστον 50% μείωση των καθυστερήσεων στις ώρες αιχμής.

Η προτεινόμενη λύση χαρακτηρίζεται μεταξύ άλλων από:

Διατήρηση των υφιστάμενων ορίων απαλλοτρίωσης.

Μικρή, σχετικά, όχληση κατά τη διάρκεια της κατασκευής.

Χαμηλό κατασκευαστικό κόστος.

Έως και διπλασιασμό της κυκλοφοριακής ικανότητας των κλάδων.

Για την υλοποίησή της παρέμβασης απαιτείται η εκπόνηση των απαραίτητων μελετών από τον παραχωρησιούχο, που είναι η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ.

Σύμφωνα με όσα είπε η ηγεσία του υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών οι εργασίες θα έχουν ολοκληρωθεί εντός του 2026.

Αττική Οδός: Η συνεργασία με τον παραχωρησιούχο για την έξοδο της Μεταμόρφωσης

Ο υπουργός Υποδομών και Μεταφορών Χρίστος Δήμας, δήλωσε ότι «η έξοδος της Μεταμόρφωσης είναι ένα σημείο όπου καθημερινά ταλαιπωρούνται οι οδηγοί, καθώς η υποδομή δεν ανταποκρίνεται στα σημερινά κυκλοφοριακά δεδομένα».

Αναφερόμενος στην παρέμβαση που προωθεί το υπουργείο σημείωσε ότι «θα γίνεται καλύτερη διαχείριση της κυκλοφορίας στο συγκεκριμένο σημείο, επιτρέποντας την ανεξάρτητη κίνηση των δύο κλάδων στην έξοδο από την Αττική Οδό προς της Εθνική. Το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών, σε συνεργασία με τον παραχωρησιούχο, εφαρμόζει άμεσες λύσεις που βελτιώνουν την καθημερινότητα των πολιτών και μάλιστα, με τρόπο που να απαιτείται ο λιγότερος δυνατός χρόνος και το χαμηλότερο δυνατό κόστος στα στάδιο της κατασκευής», κατέληξε.

Αττική Οδός: Με μικρές παρεμβάσεις η βελτίωση της κατάστασης

Από την πλευρά του ο υφυπουργός Υποδομών και Μεταφορών Νίκος Ταχιάος τόνισε: «Πρέπει να είμαστε ειλικρινείς: μαγικές λύσεις δεν υπάρχουν. Μικρές παρεμβάσεις όπως αυτή που ανακοινώθηκε σήμερα, είναι βέβαιο πως θα βελτιώσουν την κατάσταση σημειακά, στην έξοδο της Αττικής Οδού προς την Εθνική Οδό Αθηνών – Λαμίας. Από εκεί και πέρα, οι όποιες παρεμβάσεις επέλθουν περαιτέρω αποτελούν αντικείμενο μίας μελέτης που απαιτεί χρόνο για να ωριμάσει».

Ο Ταχιάος αναφέρθηκε και στο έργο της Γραμμής 4 του Μετρό: «Σε κάθε περίπτωση, δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι στην Αττική υλοποιείται αυτή τη στιγμή ένα τεράστιο έργο, η Γραμμή 4 του Μετρό, η ολοκλήρωση της οποίας θα φέρει πολύ μεγάλη ανακούφιση στο κυκλοφοριακό πρόβλημα του πολεοδομικού συγκροτήματος».

Ανεξάρτητες λωρίδες και ξεχωριστή είσοδο

Τέλος ο γενικός γραμματέας Υποδομών Δημήτρης Αναγνώπουλος εξήγησε για τις εργασίες που θα γίνουν: «Ειδικότερα, το έργο αφορά στην ανεξαρτητοποίηση των δύο λωρίδων, έτσι ώστε ο οδηγός που έρχεται από το Αεροδρόμιο να ακολουθεί ξεχωριστή είσοδο στην Αθηνών – Θεσσαλονίκης από τον οδηγό που έρχεται από την Ελευσίνα με κατεύθυνση προς Λαμία».

Πηγή ΟΤ