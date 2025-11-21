Βορίζια: Ελεύθερος ο 58χρονος Φραγκιαδάκης – Του επιβλήθηκε ο όρος να μην επιστρέψει στο χωριό

Ελεύθερος με περιοριστικούς όρους αφέθηκε, με τη σύμφωνη γνώμη Εισαγγελέα και Ανακρίτριας, ο 58χρονος από τα Βορίζια πατέρας των τεσσάρων προφυλακισμένων της μιας οικογένειας και αδελφός της νεκρής γυναίκας.

Στον 58χρονο επιβλήθηκαν οι περιοριστικοί όροι της απαγόρευσης εξόδου από τη χώρα, της εμφάνισης στο αστυνομικό τμήμα της περιοχής του τρεις φορές τον μήνα, ενώ επίσης υποχρεούται να διαμένει σε τόπο εκτός των Βοριζίων.

Παραδόθηκε στις Αρχές

Υπενθυμίζεται ότι ο 58χρονος άνδρας παραδόθηκε την περασμένη Τρίτη (18/11) στο Αστυνομικό Μέγαρο Ηρακλείου, θέτοντας εαυτόν στη διάθεση των Αρχών, καθώς σε βάρος του είχε εκδοθεί ένταλμα από την περασμένη εβδομάδα από την αρμόδια ανακρίτρια Ηρακλείου.

Ο πατέρας Φραγκιαδάκης αντιμετωπίζει τις ίδιες βαρύτατες κατηγορίες με τους υπόλοιπους για τους οποίους είχε εκδοθεί ένταλμα για το μακελειό, δηλαδή ανθρωποκτονία με πρόθεση από κοινού, απόπειρα ανθρωποκτονίας κατά συρροή, παράνομη οπλοφορία και οπλοχρησία, παράβαση του άρθρου 15 Ν. 2168/1993.

Ο ισχυρισμός που προβάλλει ο 58χρονος είναι ότι δεν βρισκόταν στον τόπο του αιματοκυλίσματος καθώς είχε μεταβεί νωρίτερα την ημέρα εκείνη στο Αστυνομικό Τμήμα Φαιστού προκειμένου να υποβάλλει μήνυση για το θέμα της έκρηξης στο σπίτι του γιου του, από όπου και αποχώρησε στις 10:30 π.μ..