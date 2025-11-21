Ποινή φυλάκισης 26 μηνών με αναστολή 3ετίας επέβαλε το Τριμελές Εφετείο Κακουργημάτων Λάρισας για το θανατηφόρο τροχαίο που σημειώθηκε τον Νοέμβριο του 2023 στην οδό Ιάσονος, στον Βόλο, με θύμα βρέφος 4 μηνών.

Ο 35χρονος οδηγός της μοιραίας μοτοσικλέτας κρίθηκε ένοχος για ανθρωποκτονία από αμέλεια και για σωματική βλάβη. Για το αδίκημα της επικίνδυνης οδήγησης κρίθηκε αθώος με το δικαστήριο να δέχεται τον ισχυρισμό της υπεράσπισης ότι από τα περιστατικά δεν στοιχειοθετείται το εν λόγω αδίκημα.

Το τραγικό δυστύχημα σημειώθηκε στις 4 Νοεμβρίου 2023 το βράδυ. Το βρέφος ήταν στην αγκαλιά του 55χρονου παππού του που στην προσπάθειά του να διασχίσει την Ιάσονος παρασύρθηκε από διερχόμενη μηχανή. Το μωρό έφυγε από την αγκαλιά του παππού του, την ώρα που ο ίδιος έπεφτε στον δρόμο. Η μηχανή σταματούσε πιο μακριά, χάνοντας τον έλεγχο. Οι σκηνές θύμισαν αρχαία τραγωδία. Τα ουρλιαχτά που έσκιζαν τον αέρα μαρτυρούσαν απερίγραπτη συμφορά.

Το τραγικό δυστύχημα έγινε μπροστά στα μάτια της μητέρας του, που έμεινε αποσβολωμένη, άφωνη αρχικά, χωρίς να μπορεί να πιστέψει τι είχε μόλις συμβεί. Θα πήγαινε με το μωράκι της να συναντήσει τους γονείς της και τον αδερφό της σε σουβλατζίδικο όπου είχαν ραντεβού.

Η οικογένεια θα περνούσε στιγμές χαλάρωσης στο μαγαζί που συνήθιζε να επισκέπτεται, επί της οδού Ιάσονος. Η χαροκαμένη μητέρα στάθμευσε το αυτοκίνητό της και ο πατέρας της που την περίμενε για να τη βοηθήσει με το καρότσι, πήρε με λαχτάρα το μωρό στην αγκαλιά. Οσο η κόρη του τακτοποιούσε τα πράγματα, εκείνος προσπάθησε να διασχίσει κάθετα το οδόστρωμα και να περάσει από την άλλη πλευρά του δρόμου. Στο σουβλατζίδικο, όπου με αγωνία να πάρει αγκαλιά τη μικρούλα περίμενε και η γιαγιά.

Παππούς και εγγονούλα δεν έφτασαν ποτέ στον τελικό τους προορισμό. Μοτοσικλέτα που οδηγούσε ο 35χρονος παρέσυρε τον παππού με το μωρό αγκαλιά και στη συνέχεια το όχημα ανατράπηκε στο οδόστρωμα.

Ο 55χρονος παππούς σωριάστηκε στο οδόστρωμα. Από τα χέρια του γλίστρησε το βρέφος. Εκτινάχθηκε και το σωματάκι του προσγειώθηκε σε απόσταση δύο μέτρων.