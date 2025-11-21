Άκρως Ζωδιακό: Τα Do’s και Don’ts στα ζώδια σήμερα [Παρασκευή 21.11.2025]
Τα Do's και τα Don'ts στα ζώδια σήμερα από την Αγγελική Μανουσάκη - Άκρως Ζωδιακό και όποιος αντέξει.
- Άγριο bullying σε δημοτικό - Εννιάχρονο αγόρι ακρωτηριάστηκε από συμμαθητές του
- «Δεν είμαστε εγκληματική οργάνωση» – Για άδικους συμψηφισμούς μιλά η οικογένεια Φραγκιαδάκη
- Αθήνα: Νέος κανονισμός κυκλοφορίας και στάθμευσης για τα ηλεκτρικά πατίνια
- Εργατικό δυστύχημα σχεδόν κάθε δύο μέρες – Η αξία της ζωής στην εργασία σε Ελλάδα και Ευρώπη σε εκδήλωση της Left στην Αθήνα
Διαφωνίες από τα παλιά, νέες ευκαιρίες που παρουσιάζονται, εντάσεις στις σχέσεις, υπερβολικές αντιδράσεις, δημιουργική διάθεση και αλλαγές προ των πυλών. Τα Do’s και τα Don’ts στα ζώδια σήμερα έρχονται για να βάλουν τα πράγματα και εσένα σε μια σειρά.
Η στήλη Άκρως Ζωδιακό είναι εδώ και όποιος αντέξει.
Κριός
DO’S: Αν κοιτάξεις γύρω σου θα δεις ότι παρά τις δυσκολίες έχεις καταφέρει πολλά. Αυτό ίσως να σε χαλαρώσει. Έπειτα μπορείς να εκφράσεις ήρεμα όλα αυτά που σε ενοχλούν. Αν τώρα δεις ότι ορισμένοι εκνευρίζονται με αυτά που τους λες και προσπαθούν κάπως να αμυνθούν, τότε «τάπωσέ» τους με τα τρομερά και λογικά επιχειρήματά σου.
DON’TS: Μην εκνευρίζεσαι και μην χαώνεσαι όσον αφορά τα οικονομικά. Δεν αποκλείεται να υπάρξουν ξαφνικά έξοδα, τα οποία όμως επαναλαμβάνονται συχνά τελευταία, κάτι που σε κουράζει. Λογικό! Μην θεωρείς όμως πως δουλεύεις τσάμπα! Μη μιλήσεις όσο έχεις τα νεύρα σου. Μην αγανακτείς από τα επαναλαμβανόμενα μοτίβα γύρω σου.
Ταύρος
DO’S: Διεκδίκησε τον χώρο σου μέσω ξεκάθαρων συζητήσεων. Κοινώς πες αυτό που θέλεις καθαρά και ξάστερα. Εκφράσου λίγο πιο δημιουργικά – καλλιτεχνικά. Βγάλε στην σέντρα και ξεμπρόστιασε αυτούς που νομίζουν ότι μπορούν να σε παίξουν. Αν έχεις αφήσει ανοιχτές εκκρεμότητες στα οικονομικά, τότε προσπάθησε να τις διευθετήσεις.
DON’TS: Μη γίνεις νευρικός, επειδή υπάρχουν αλλαγές της τελευταίας στιγμής. Μην αγανακτείς λόγω της κούρασης που σου προκαλεί το συνεχές τρέξιμο για να διατηρήσεις τις ισορροπίες στις διαπροσωπικές σου σχέσεις. Δύσκολο αλλά πρέπει να γίνει! Μην χάσεις την ψυχραιμία και την υπομονή σου. Μην υποχωρήσεις εκεί που ξέρεις ότι έχεις δίκιο.
Δίδυμοι
DO’S: Υπάρχει μία άνεση στην ατμόσφαιρα, οπότε μπορείς να δράσεις όπως εσύ θέλεις. Έτσι θα μπορέσεις να αποδώσεις το αποτέλεσμα που εσύ επιθυμείς, κάτι που θα σε χαροποιήσει αρκετά. Πάρε κάποια ρίσκα – συγκρατημένα – και μίλησε ανοιχτά στους συναδέλφους σου, καθώς σήμερα σε χαρακτηρίζουν το θάρρος και η αποφασιστικότητα.
DON’TS: Στα επαγγελματικά, μην χώνεις τόσο πολλές υποχρεώσεις στο πρόγραμμα, γιατί μετά και θα κουραστείς και είναι αμφίβολο το αν θα προλάβεις να τις διεκπεραιώσεις όλες. Άσε που υπάρχει και ένταση εκεί. Μην αρνείσαι λοιπόν να κάνεις κάποιες αλλαγές, ώστε να προλάβεις. Στα ερωτικά, μη γίνεσαι έντονος, όταν συζητάς με το αμόρε.
Καρκίνος
DO’S: Προσοχή απαιτούν και τα ερωτικά, αλλά και τα επαγγελματικά, καθώς η σημερινή μέρα πρόκειται να είναι κάπως έντονη ως προς αυτούς τους τομείς. Κυρίως τα πλάνα που κάνεις εκεί. Από την άλλη, βέβαια, φαίνεται ότι θέλεις να διεκδικήσεις κάτι καλύτερο στη δουλειά και οι τωρινές συνθήκες ενδέχεται να σε βοηθήσουν κάπως ως προς αυτό.
DON’TS: Μην τσακωθείς με τους φίλους σου, επειδή κάνεις ξαφνικά κάποιες συνειδητοποιήσεις. Τώρα ξύπνησες; Μην αφήσεις τους τόνους να ανέβουν εξαιτίας κάποιων ξαφνικών αλλαγών που μπορεί να συμβούν. Μη βγάλεις βιαστικά συμπεράσματα, γιατί μάλλον θα είναι λάθος. Μην κάνεις σχόλια που στάζουν ξινίλα ή ακόμα χειρότερα κακία!
Λέων
DO’S: Είναι πολλά αυτά που σε έχουν ενοχλήσει τελευταία. Το καλό είναι πως σήμερα μπορείς να τα εκφράσεις. Θες με χιούμορ; Θες με μπηχτές; Θες κατάμουτρα και όποιος αντέξει; Δεν είναι το θέμα το πως θα τα εκφράσεις, αλλά το να δείξεις ότι είσαι πρόθυμος να βάλεις κι εσύ λίγο νερό στο κρασί σου, προκειμένου να εξομαλυνθεί η κατάσταση.
DON’TS: Μην επιτρέψεις στην πίεση που υπάρχει στη δουλειά να σε βάλει στην τσίτα. Μην χαωθείς ούτε από τα οικογενειακά θέματα, αλλά ούτε και από κάποια πιο προσωπικά. Μάλιστα ίσως τα δεύτερα να σχετίζονται με τον έρωτα. Μην είσαι απρόσεκτος όσον αφορά τη δρομολόγηση κάποιων υποχρεώσεων που θεωρούσες ότι ήταν διευθετημένες.
Παρθένος
DO’S: Ξεκαθάρισε ποιοι άνθρωποι μπορούν να συνεχίσουν να βρίσκονται δίπλα σου και με ποιους πρέπει να περιοριστείς μόνο στα βασικά και απολύτως απαραίτητα. Δεν είναι όλοι για όλα, σωστά; Για να προχωρήσεις μπροστά όμως πρέπει να πάρεις και κάποια ρίσκα. Διεκδίκησε άφοβα αυτά που θέλεις και υπερασπίσου τους δικούς σου ανθρώπους.
DON’TS: Μην αναλύεις περίεργα αυτά που ακούς μέσω συζητήσεων και μη βγάλεις βιαστικά συμπεράσματα, γιατί θα κουράσεις το μυαλό σου άδικα. Μη διστάσεις όμως να εξηγήσεις ακόμα κι αυτά που θεωρείς αυτονόητα στους απέναντι, γιατί κάτι που μπορεί να σου είναι εύκολο να κατανοήσεις, μπορεί να είναι ακραία δύσκολο για κάποιον άλλον.
Ζυγός
DO’S: Προσπάθησε να διατηρήσεις- έστω λίγο- την ψυχραιμία σου, καθώς αυτό θα καθορίσει το πόσο εύκολα και άνετα θα εξελιχθούν κάποιες διαπραγματεύσεις που κάνεις. Μπορείς όμως να κάνεις λίγη υπομονή και να συμβιβαστείς και κάπου, σωστά; Παράλληλα κοίταξε να είσαι σίγουρος για όσα προτείνεις, γιατί αλλιώς δεν πείθεις κανέναν, έτσι;
DON’TS: Μην αφήσεις την ανασφάλεια που πηγάζει από μέσα σου να σου στερήσει το να χαλαρώσεις ή την άνεση στο να κινηθείς όπως εσύ θες. Μην είσαι απρόσεκτος στα οικονομικά και δώσε μεγάλη βάση στις λεπτομέρειες των συμφωνιών που εξετάζεις. Κοινώς μην κάνεις επιπλέον περιττά έξοδα για να ξεσπάσεις εκεί την ένταση που νιώθεις.
Σκορπιός
DO’S: Κάνε λίγο υπομονή γενικώς και συμβιβάσου σε κάποιες καταστάσεις, αν θέλεις να τις δεις να προχωρούν μπροστά γρηγορότερα. Σταμάτα να είσαι τόσο απόλυτος και δώσε λίγο χώρο στην σχέση σου- αν έχεις- να αναπνεύσει και να εκφραστεί. Ταυτόχρονα μπορείς να κινηθείς αυτόνομα και να διεκδικήσεις κάτι καλύτερο στα επαγγελματικά.
DON’TS: Μην είσαι τόσο νευρικός, αλλά ούτε και τόσο απότομος με τους ανθρώπους που έχεις στο περιβάλλον σου. Μη γίνεσαι αντιδραστικός εξαιτίας της έντασης που έχεις συσσωρεύσει μέσα σου. Στην τελική, αν δεν το επιθυμείς με την καμία, τότε μην ακολουθήσεις οδηγίες στις οποίες έχεις ξεκαθαρίσει εξαρχής ότι είσαι εκ διαμέτρου αντίθετος.
Τοξότης
DO’S: Πάρε τον χρόνο σου ώστε να προσαρμοστείς στα νέα δεδομένα και βρες τον κατάλληλο τρόπο, ώστε να κάνεις όλα όσα έχεις στο πρόγραμμα. Αξιοποίησε την άκρως δημιουργική σου διάθεση. Παράλληλα ακολούθα το δρόμο που χαράζει το ένστικτό σου. Προχώρα τα θέματα που θες με θάρρος, καθώς σήμερα το λέει καρδούλα σου, σωστά;
DON’TS: Μην αφήσεις την κούραση να σε εμποδίσει από το να συγκεντρωθείς στις δουλειές που έχεις να κάνεις. Μη διστάσεις να πάρεις άμεσες αποφάσεις, καθώς αυτό θα κερδίσει τις εντυπώσεις και θα δημιουργήσει συζήτηση και ζήτηση γύρω από το όνομά σου. Μη βαριέσαι να ξεκαθαρίσεις το τοπίο σχετικά με τις αλλαγές που θες να κάνεις.
Αιγόκερως
DO’S: Είναι πολλά αυτά που θέλεις να κάνεις, οπότε για να τα προλάβεις όλα, πρέπει να λειτουργήσεις λίγο πιο δημιουργικά. Καλά δεν σου είναι και δύσκολο, σωστά; Κάνε κάποιες συζητήσεις για να μπορέσεις να ηρεμήσεις λίγο το έντονο κλίμα που επικρατεί με ορισμένα άτομα. Ωστόσο προσοχή απαιτούν κάποιες παρασκηνιακές συζητήσεις.
DON’TS: Μην έρθεις σε ρήξη με τους συναδέλφους σου λόγω της έντασης που υπάρχει. Μην χάσεις την ψυχραιμία σου και μην εκνευριστείς λόγω του ότι υπάρχουν κάποιες αλλαγές πάνω σε πρότζεκτ που δουλεύεις ή επειδή μεγαλώνουν οι απαιτήσεις ως προς το πρόσωπό σου. Μη γίνεσαι ανυπόμονος και μην πιέζεσαι για το κάτι παραπάνω.
Υδροχόος
DO’S: Επειδή ξέρεις ποιος είναι ο τρόπος με τον οποίο πρέπει να εκφραστείς, ώστε να πάρεις αυτό που θες, τότε φρόντισε να το εφαρμόσεις και σταμάτα να συμπεριφέρεσαι με πείσμα. Επεξεργάσου τα πλάνα σου. Όχι μόνο αυτό, αλλά διεκδίκησέ τα με θάρρος και κυνηγώντας το κάτι παραπάνω. Σιγά μην επαναπαυτείς με κάτι πέρα από αυτό που θες!
DON’TS: Μην αφήσεις ούτε την κούραση που νιώθεις, ούτε τα θέματα που υπάρχουν στα ερωτικά να επηρεάσουν αρνητικά τα επαγγελματικά και την απόδοσή σου εκεί. Μην είσαι απρόσεκτος ή έντονος, όταν συζητάς με τους ανώτερους, γιατί εύκολα μπορεί να ανέβουν οι τόνοι και να τσακωθείτε. Ταυτόχρονα μην πάρεις τώρα το ρίσκο που σκέφτεσαι.
Ιχθύες
DO’S: Αν σου ζητηθεί βοήθεια από τους γύρω σου, τότε χάρισέ τους την απλόχερα. Ακόμα κι αν δεις κάποιες αντιδράσεις από πλευράς τους που καθόλου δεν σου αρέσουν. Στα επαγγελματικά, μπορείς να εκφράσεις τις αντιρρήσεις σου, αν το θες. Παράλληλα μπορείς να δείξεις με τον τρόπο σου ότι τα πράγματα πρέπει να γίνουν διαφορετικά.
DON’TS: Μην το συνεχίσεις και σήμερα αυτό το αστειάκι με την υπερανάλυση, γιατί έχεις φτάσει στα όρια της εξουθένωσης- κυρίως της ψυχικής. Βέβαια είναι και έντονη μέρα, έτσι; Μην αφήσεις την νευρικότητα και την υπερένταση που νιώθεις να σε μπλοκάρουν από το να κάνεις τις δουλειές σου. Στα επαγγελματικά, μη γίνεσαι ανταγωνιστικός.
- Αυθαίρετα: Αντίστροφη μέτρηση για τακτοποίηση ακινήτων
- Χαμηλότοκα στεγαστικά δάνεια σε περισσότερα νοικοκυριά – Νέα εισοδηματικά κριτήρια
- Μηχανικοί ΤΕΕ: Νέα δικαίωση από ΣτΕ για τα πτυχία
- Όλες οι σκέψεις του Μπρένταν Φρέιζερ για την επιστροφή του στη Μούμια – Περίμενα 20 χρόνια για αυτό το τηλεφώνημα
- Τι μας δίδαξε ο Πλάτων για τις σχέσεις
- Δεν είμαστε έτοιμοι για την επόμενη πανδημία – Ένα παιχνίδι το αποδεικνύει
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις