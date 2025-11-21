magazin
Άκρως Ζωδιακό: Τα Do’s και Don’ts στα ζώδια σήμερα [Παρασκευή 21.11.2025]
Ημερήσια 21 Νοεμβρίου 2025 | 00:01

Άκρως Ζωδιακό: Τα Do’s και Don’ts στα ζώδια σήμερα [Παρασκευή 21.11.2025]

Τα Do's και τα Don'ts στα ζώδια σήμερα από την Αγγελική Μανουσάκη - Άκρως Ζωδιακό και όποιος αντέξει.

Αγγελική Μανουσάκη
Αγγελική Μανουσάκη
A
A
Vita.gr
Πώς να «διαβάζεις» τους ανθρώπους σαν… ανοιχτό βιβλίο

Πώς να «διαβάζεις» τους ανθρώπους σαν… ανοιχτό βιβλίο

Spotlight

Διαφωνίες από τα παλιά, νέες ευκαιρίες που παρουσιάζονται, εντάσεις στις σχέσεις, υπερβολικές αντιδράσεις, δημιουργική διάθεση και αλλαγές προ των πυλών. Τα Do’s και τα Don’ts στα ζώδια σήμερα έρχονται για να βάλουν τα πράγματα και εσένα σε μια σειρά.

Η στήλη Άκρως Ζωδιακό είναι εδώ και όποιος αντέξει.

Κριός

Κριός

DO’S: Αν κοιτάξεις γύρω σου θα δεις ότι παρά τις δυσκολίες έχεις καταφέρει πολλά. Αυτό ίσως να σε χαλαρώσει. Έπειτα μπορείς να εκφράσεις ήρεμα όλα αυτά που σε ενοχλούν. Αν τώρα δεις ότι ορισμένοι εκνευρίζονται με αυτά που τους λες και προσπαθούν κάπως να αμυνθούν, τότε «τάπωσέ» τους με τα τρομερά και λογικά επιχειρήματά σου.

DON’TS: Μην εκνευρίζεσαι και μην χαώνεσαι όσον αφορά τα οικονομικά. Δεν αποκλείεται να υπάρξουν ξαφνικά έξοδα, τα οποία όμως επαναλαμβάνονται συχνά τελευταία, κάτι που σε κουράζει. Λογικό! Μην θεωρείς όμως πως δουλεύεις τσάμπα! Μη μιλήσεις όσο έχεις τα νεύρα σου. Μην αγανακτείς από τα επαναλαμβανόμενα μοτίβα γύρω σου.

Ταύρος

Ταύρος

DO’S: Διεκδίκησε τον χώρο σου μέσω ξεκάθαρων συζητήσεων. Κοινώς πες αυτό που θέλεις καθαρά και ξάστερα. Εκφράσου λίγο πιο δημιουργικά – καλλιτεχνικά. Βγάλε στην σέντρα και ξεμπρόστιασε αυτούς που νομίζουν ότι μπορούν να σε παίξουν. Αν έχεις αφήσει ανοιχτές εκκρεμότητες στα οικονομικά, τότε προσπάθησε να τις διευθετήσεις.

DON’TS: Μη γίνεις νευρικός, επειδή υπάρχουν αλλαγές της τελευταίας στιγμής. Μην αγανακτείς λόγω της κούρασης που σου προκαλεί το συνεχές τρέξιμο για να διατηρήσεις τις ισορροπίες στις διαπροσωπικές σου σχέσεις. Δύσκολο αλλά πρέπει να γίνει! Μην χάσεις την ψυχραιμία και την υπομονή σου. Μην υποχωρήσεις εκεί που ξέρεις ότι έχεις δίκιο.

Δίδυμοι

Δίδυμοι

DO’S: Υπάρχει μία άνεση στην ατμόσφαιρα, οπότε μπορείς να δράσεις όπως εσύ θέλεις. Έτσι θα μπορέσεις να αποδώσεις το αποτέλεσμα που εσύ επιθυμείς, κάτι που θα σε χαροποιήσει αρκετά. Πάρε κάποια ρίσκα – συγκρατημένα – και μίλησε ανοιχτά στους συναδέλφους σου, καθώς σήμερα σε χαρακτηρίζουν το θάρρος και η αποφασιστικότητα.

DON’TS: Στα επαγγελματικά, μην χώνεις τόσο πολλές υποχρεώσεις στο πρόγραμμα, γιατί μετά και θα κουραστείς και είναι αμφίβολο το αν θα προλάβεις να τις διεκπεραιώσεις όλες. Άσε που υπάρχει και ένταση εκεί. Μην αρνείσαι λοιπόν να κάνεις κάποιες αλλαγές, ώστε να προλάβεις. Στα ερωτικά, μη γίνεσαι έντονος, όταν συζητάς με το αμόρε.

Καρκίνος

Καρκίνος

DO’S: Προσοχή απαιτούν και τα ερωτικά, αλλά και τα επαγγελματικά, καθώς η σημερινή μέρα πρόκειται να είναι κάπως έντονη ως προς αυτούς τους τομείς. Κυρίως τα πλάνα που κάνεις εκεί. Από την άλλη, βέβαια, φαίνεται ότι θέλεις να διεκδικήσεις κάτι καλύτερο στη δουλειά και οι τωρινές συνθήκες ενδέχεται να σε βοηθήσουν κάπως ως προς αυτό.

DON’TS: Μην τσακωθείς με τους φίλους σου, επειδή κάνεις ξαφνικά κάποιες συνειδητοποιήσεις. Τώρα ξύπνησες; Μην αφήσεις τους τόνους να ανέβουν εξαιτίας κάποιων ξαφνικών αλλαγών που μπορεί να συμβούν. Μη βγάλεις βιαστικά συμπεράσματα, γιατί μάλλον θα είναι λάθος. Μην κάνεις σχόλια που στάζουν ξινίλα ή ακόμα χειρότερα κακία!

Λέων

Λέων

DO’S: Είναι πολλά αυτά που σε έχουν ενοχλήσει τελευταία. Το καλό είναι πως σήμερα μπορείς να τα εκφράσεις. Θες με χιούμορ; Θες με μπηχτές; Θες κατάμουτρα και όποιος αντέξει; Δεν είναι το θέμα το πως θα τα εκφράσεις, αλλά το να δείξεις ότι είσαι πρόθυμος να βάλεις κι εσύ λίγο νερό στο κρασί σου, προκειμένου να εξομαλυνθεί η κατάσταση.

DON’TS: Μην επιτρέψεις στην πίεση που υπάρχει στη δουλειά να σε βάλει στην τσίτα. Μην χαωθείς ούτε από τα οικογενειακά θέματα, αλλά ούτε και από κάποια πιο προσωπικά. Μάλιστα ίσως τα δεύτερα να σχετίζονται με τον έρωτα. Μην είσαι απρόσεκτος όσον αφορά τη δρομολόγηση κάποιων υποχρεώσεων που θεωρούσες ότι ήταν διευθετημένες.

Παρθένος

Παρθένος

DO’S: Ξεκαθάρισε ποιοι άνθρωποι μπορούν να συνεχίσουν να βρίσκονται δίπλα σου και με ποιους πρέπει να περιοριστείς μόνο στα βασικά και απολύτως απαραίτητα. Δεν είναι όλοι για όλα, σωστά; Για να προχωρήσεις μπροστά όμως πρέπει να πάρεις και κάποια ρίσκα. Διεκδίκησε άφοβα αυτά που θέλεις και υπερασπίσου τους δικούς σου ανθρώπους.

DON’TS: Μην αναλύεις περίεργα αυτά που ακούς μέσω συζητήσεων και μη βγάλεις βιαστικά συμπεράσματα, γιατί θα κουράσεις το μυαλό σου άδικα. Μη διστάσεις όμως να εξηγήσεις ακόμα κι αυτά που θεωρείς αυτονόητα στους απέναντι, γιατί κάτι που μπορεί να σου είναι εύκολο να κατανοήσεις, μπορεί να είναι ακραία δύσκολο για κάποιον άλλον.

Ζυγός

Ζυγός

DO’S: Προσπάθησε να διατηρήσεις- έστω λίγο- την ψυχραιμία σου, καθώς αυτό θα καθορίσει το πόσο εύκολα και άνετα θα εξελιχθούν κάποιες διαπραγματεύσεις που κάνεις. Μπορείς όμως να κάνεις λίγη υπομονή και να συμβιβαστείς και κάπου, σωστά; Παράλληλα κοίταξε να είσαι σίγουρος για όσα προτείνεις, γιατί αλλιώς δεν πείθεις κανέναν, έτσι;

DON’TS: Μην αφήσεις την ανασφάλεια που πηγάζει από μέσα σου να σου στερήσει το να χαλαρώσεις ή την άνεση στο να κινηθείς όπως εσύ θες. Μην είσαι απρόσεκτος στα οικονομικά και δώσε μεγάλη βάση στις λεπτομέρειες των συμφωνιών που εξετάζεις. Κοινώς μην κάνεις επιπλέον περιττά έξοδα για να ξεσπάσεις εκεί την ένταση που νιώθεις.

Σκορπιός

Σκορπιός

DO’S: Κάνε λίγο υπομονή γενικώς και συμβιβάσου σε κάποιες καταστάσεις, αν θέλεις να τις δεις να προχωρούν μπροστά γρηγορότερα. Σταμάτα να είσαι τόσο απόλυτος και δώσε λίγο χώρο στην σχέση σου- αν έχεις- να αναπνεύσει και να εκφραστεί. Ταυτόχρονα μπορείς να κινηθείς αυτόνομα και να διεκδικήσεις κάτι καλύτερο στα επαγγελματικά.

DON’TS: Μην είσαι τόσο νευρικός, αλλά ούτε και τόσο απότομος με τους ανθρώπους που έχεις στο περιβάλλον σου. Μη γίνεσαι αντιδραστικός εξαιτίας της έντασης που έχεις συσσωρεύσει μέσα σου. Στην τελική, αν δεν το επιθυμείς με την καμία, τότε μην ακολουθήσεις οδηγίες στις οποίες έχεις ξεκαθαρίσει εξαρχής ότι είσαι εκ διαμέτρου αντίθετος.

Τοξότης

Τοξότης

DO’S: Πάρε τον χρόνο σου ώστε να προσαρμοστείς στα νέα δεδομένα και βρες τον κατάλληλο τρόπο, ώστε να κάνεις όλα όσα έχεις στο πρόγραμμα. Αξιοποίησε την άκρως δημιουργική σου διάθεση. Παράλληλα ακολούθα το δρόμο που χαράζει το ένστικτό σου. Προχώρα τα θέματα που θες με θάρρος, καθώς σήμερα το λέει καρδούλα σου, σωστά;

DON’TS: Μην αφήσεις την κούραση να σε εμποδίσει από το να συγκεντρωθείς στις δουλειές που έχεις να κάνεις. Μη διστάσεις να πάρεις άμεσες αποφάσεις, καθώς αυτό θα κερδίσει τις εντυπώσεις και θα δημιουργήσει συζήτηση και ζήτηση γύρω από το όνομά σου. Μη βαριέσαι να ξεκαθαρίσεις το τοπίο σχετικά με τις αλλαγές που θες να κάνεις.

Αιγόκερως

Αιγόκερως

DO’S: Είναι πολλά αυτά που θέλεις να κάνεις, οπότε για να τα προλάβεις όλα, πρέπει να λειτουργήσεις λίγο πιο δημιουργικά. Καλά δεν σου είναι και δύσκολο, σωστά; Κάνε κάποιες συζητήσεις για να μπορέσεις να ηρεμήσεις λίγο το έντονο κλίμα που επικρατεί με ορισμένα άτομα. Ωστόσο προσοχή απαιτούν κάποιες παρασκηνιακές συζητήσεις.

DON’TS: Μην έρθεις σε ρήξη με τους συναδέλφους σου λόγω της έντασης που υπάρχει. Μην χάσεις την ψυχραιμία σου και μην εκνευριστείς λόγω του ότι υπάρχουν κάποιες αλλαγές πάνω σε πρότζεκτ που δουλεύεις ή επειδή μεγαλώνουν οι απαιτήσεις ως προς το πρόσωπό σου. Μη γίνεσαι ανυπόμονος και μην πιέζεσαι για το κάτι παραπάνω.

Υδροχόος

Υδροχόος

DO’S: Επειδή ξέρεις ποιος είναι ο τρόπος με τον οποίο πρέπει να εκφραστείς, ώστε να πάρεις αυτό που θες, τότε φρόντισε να το εφαρμόσεις και σταμάτα να συμπεριφέρεσαι με πείσμα. Επεξεργάσου τα πλάνα σου. Όχι μόνο αυτό, αλλά διεκδίκησέ τα με θάρρος και κυνηγώντας το κάτι παραπάνω. Σιγά μην επαναπαυτείς με κάτι πέρα από αυτό που θες!

DON’TS: Μην αφήσεις ούτε την κούραση που νιώθεις, ούτε τα θέματα που υπάρχουν στα ερωτικά να επηρεάσουν αρνητικά τα επαγγελματικά και την απόδοσή σου εκεί. Μην είσαι απρόσεκτος ή έντονος, όταν συζητάς με τους ανώτερους, γιατί εύκολα μπορεί να ανέβουν οι τόνοι και να τσακωθείτε. Ταυτόχρονα μην πάρεις τώρα το ρίσκο που σκέφτεσαι.

Ιχθύες

Ιχθύες

DO’S: Αν σου ζητηθεί βοήθεια από τους γύρω σου, τότε χάρισέ τους την απλόχερα. Ακόμα κι αν δεις κάποιες αντιδράσεις από πλευράς τους που καθόλου δεν σου αρέσουν. Στα επαγγελματικά, μπορείς να εκφράσεις τις αντιρρήσεις σου, αν το θες. Παράλληλα μπορείς να δείξεις με τον τρόπο σου ότι τα πράγματα πρέπει να γίνουν διαφορετικά.

DON’TS: Μην το συνεχίσεις και σήμερα αυτό το αστειάκι με την υπερανάλυση, γιατί έχεις φτάσει στα όρια της εξουθένωσης- κυρίως της ψυχικής. Βέβαια είναι και έντονη μέρα, έτσι; Μην αφήσεις την νευρικότητα και την υπερένταση που νιώθεις να σε μπλοκάρουν από το να κάνεις τις δουλειές σου. Στα επαγγελματικά, μη γίνεσαι ανταγωνιστικός.

Η δημιουργός της AI ηθοποιού Τίλι Νόργουντ προειδοποιεί ότι η τεχνολογία δεν αρκεί «χωρίς ανθρώπους»
Fizz 21.11.25

Η δημιουργός της AI ηθοποιού Τίλι Νόργουντ προειδοποιεί ότι η τεχνολογία δεν αρκεί «χωρίς ανθρώπους»

Μετά τον σάλο γύρω από την ψηφιακή ηθοποιό Τίλι Νόργουντ , η δημιουργός της τονίζει ότι η AI δεν έρχεται να αντικαταστήσει ηθοποιούς, αλλά να μειώσει κόστος και να ανοίξει νέους τρόπους παραγωγής

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Η Τζέιν Φόντα πίστευε ότι θα πέθαινε «από ναρκωτικά και μοναξιά» πριν κλείσει τα 30
Τύψεις, ενοχές 20.11.25

Η Τζέιν Φόντα πίστευε ότι θα πέθαινε «από ναρκωτικά και μοναξιά» πριν κλείσει τα 30

«Αυτό που με εκπλήσσει ακόμη περισσότερο είναι ότι τώρα είμαι καλύτερα. Δεν θα επέστρεφα πίσω σε εκείνα τα χρόνια», εξομολογήθηκε σε πρόσφατη συνέντευξη της η Τζέιν Φόντα, αναφερόμενη στην εφηβεία της.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Άνδρες και γυναίκες πρώην υπάλληλοι του Σμόκι Ρόμπινσον τον κατηγορούν για σεξουαλική επίθεση
Ντόμινο καταγγελιών 20.11.25

Άνδρες και γυναίκες πρώην υπάλληλοι του Σμόκι Ρόμπινσον τον κατηγορούν για σεξουαλική επίθεση

Νέες καταγγελίες προστίθενται στην αγωγή κατά του 85χρονου Σμόκι Ρόμπινσον, με πρώην υπαλλήλους να τον κατηγορούν για σεξουαλική επίθεση, ενώ ο ίδιος και η σύζυγός του κάνουν λόγο για «εκβιασμό»

Σύνταξη
Ο Κέβιν Σπέισι αποκαλύπτει ότι είναι άστεγος και «ζει σε ξενοδοχεία» 7 χρόνια μετά το σκάνδαλο σεξουαλικής κακοποίησης
Ελεύθερη πτώση 20.11.25

Ο Κέβιν Σπέισι αποκαλύπτει ότι είναι άστεγος και «ζει σε ξενοδοχεία» 7 χρόνια μετά το σκάνδαλο σεξουαλικής κακοποίησης

Επτά χρόνια μετά το σκάνδαλο σεξουαλικής κακοποίησης που συγκλόνισε την καριέρα του, ο Κέβιν Σπέισι αποκάλυψε ότι είναι ουσιαστικά άστεγος.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
«Διαβολική κίνηση» – Τα κόκκινα παπούτσια της Μιράντα Πρίστλι γίνονται ταμπού της μόδας στο Instagram
Να 'χαμε να λέγαμε 20.11.25

«Διαβολική κίνηση» - Τα κόκκινα παπούτσια της Μιράντα Πρίστλι γίνονται ταμπού της μόδας στο Instagram

Το κοντινό πλάνο στα κόκκινα τακούνια με καρφιά της Μιράντα Πρίστλι, στο τρέιλερ της ταινίας «Ο διάβολος φοράει Prada 2», προκαλεί μια κάποια συζήτηση για την αιχμηρή μόδα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Απόρριψη της αγωγής κατά του Βιν Ντίζελ — η ενάγουσα προσφεύγει στο εφετείο
Συγκάλυψη; 20.11.25

Απόρριψη της αγωγής κατά του Βιν Ντίζελ — η ενάγουσα προσφεύγει στο εφετείο

Παρά την απόφαση δικαστή στο Λος Άντζελες να απορρίψει τις τελευταίες αξιώσεις της αγωγής για σεξουαλική επίθεση κατά του Βιν Ντίζελ, η πρώην βοηθός του επιμένει ότι δεν κρίθηκε η ουσία της υπόθεσης και καταθέτει έφεση

Σύνταξη
«Τα κορίτσια του Έπσταϊν» – Η Μελίσα Γκίλμπερτ και η δική της «σοκαριστική εμπειρία» στο Μικρό Σπίτι στο Λιβάδι
Στα 15 της 20.11.25

«Τα κορίτσια του Έπσταϊν» – Η Μελίσα Γκίλμπερτ και η δική της «σοκαριστική εμπειρία» στο Μικρό Σπίτι στο Λιβάδι

Στις 12 Νοεμβρίου, η συντηρητική, Αμερικανίδα δημοσιογράφος Μέγκιν Κέλι αμφισβήτησε ότι ο Τζέφρι Έπσταϊν ήταν παιδεραστής, διότι όπως είπε του άρεσαν «μόνο κορίτσια στην εφηβεία». Η Μελίσα Γκίλμπερτ απάντησε στα σχόλιά της.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Είναι η ουκρανική γάτα σας πατριωτική ή είναι προδοτική ρωσόφιλη;
Νιάο ή Μιάο; 20.11.25

Είναι η ουκρανική γάτα σας πατριωτική ή είναι προδοτική ρωσόφιλη;

Νέο πεδίο αντιπαράθεσης έχει προκύψει στην Ουκρανία καθώς μια διαφήμιση στην πόλη Λβιβ, παρουσίαζε την γάτα να νιαουρίζει στα ρώσικα! Φαντάζεστε η γάτα σας να είναι κατάσκοπος του εχθρού;

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Είναι οικογενειακό τους: Ούτε η Κλόε Καρντάσιαν πιστεύει ότι ο άνθρωπος έχει πάει στη σελήνη
Fizz 20.11.25

Είναι οικογενειακό τους: Ούτε η Κλόε Καρντάσιαν πιστεύει ότι ο άνθρωπος έχει πάει στη σελήνη

Μετά την Κιμ Καρντάσιαν, η Κλόε αποκάλυψε στο People πως δεν πιστεύει ότι ο άνθρωπος έχει καταφέρει να πάει στη σελήνη - και μάλλον αυτή «κόλλησε» την αδερφή της με αυτή τη θεωρία.

Σύνταξη
Μετά τους βιασμούς, τα καρτέλ: Ο πρίγκιπας της Νορβηγίας στις πιο διαβόητες συμμορίες ναρκωτικών της Ευρώπης; – «Λευκές γραμμές, μαύρο πρόβατο»
Νέο βιβλίο 19.11.25

Μετά τους βιασμούς, τα καρτέλ: Ο πρίγκιπας της Νορβηγίας στις πιο διαβόητες συμμορίες ναρκωτικών της Ευρώπης; – «Λευκές γραμμές, μαύρο πρόβατο»

Ένα βιβλίο πυρπολεί τα θεμέλια του Παλατιού της Νορβηγίας με τον Μάριους Μποργκ Χόιμπι, τον θετό γιο του μελλοντικού βασιλιά Χάακον, να βρίσκεται στο επίκεντρο μιας εξωφρενικά εγκληματικής καταιγίδας

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Τα μάτια του ήταν κόκκινα από τα δάκρυα: Η αντίδραση του Γουίλιαμ μετά την αμφιλεγόμενη συνέντευξη της Νταϊάνα στον Μάρτιν Μπασίρ
Πολλά νεύρα 19.11.25

Τα μάτια του ήταν κόκκινα από τα δάκρυα: Η αντίδραση του Γουίλιαμ μετά την αμφιλεγόμενη συνέντευξη της Νταϊάνα στον Μάρτιν Μπασίρ

Η συνέντευξη της Νταϊάνα στον Μάρτιν Μπασίρ το 1995 προκάλεσε αναταραχή στο παλάτι και ουσιαστικά σφράγισε το διαζύγιό της με τον Κάρολο. Ωστόσο η βασίλισσα Ελισάβετ φοβόταν περισσότερο για τον Γουίλιαμ.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Οι σταρ συρρικνώνονται στην εποχή της σεμαγλουτίδης – Κάποιοι μιλούν για «skinny ενδυνάμωση»
Η νέα λεπτότητα 19.11.25

Οι σταρ συρρικνώνονται στην εποχή της σεμαγλουτίδης – Κάποιοι μιλούν για «skinny ενδυνάμωση»

Από την Αριάνα Γκράντε και την Έιμι Σούμερ έως την Τρέινορ και τη Μάντι Μουρ, μερικές από τις μεγαλύτερες προσωπικότητες του χώρου του θεάματος φαίνονται ξαφνικά πιο αδύνατες από ποτέ. Είναι το skinny το νέο body positivity ή μιλάμε για μια νέα υπερβολή της αυτοεικόνας;

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Όλες οι σκέψεις του Μπρένταν Φρέιζερ για την επιστροφή του στη Μούμια – Περίμενα 20 χρόνια για αυτό το τηλεφώνημα
Επιτέλους 21.11.25

Όλες οι σκέψεις του Μπρένταν Φρέιζερ για την επιστροφή του στη Μούμια – Περίμενα 20 χρόνια για αυτό το τηλεφώνημα

Ο βραβευμένος με Όσκαρ ηθοποιός Μπρένταν Φρέιζερ μίλησε στο Associated Press για την επιστροφή του στον κόσμο της Μούμιας και τον ρόλο του Ρικ Ο' Κόνελ, που τον έκανε σταρ στο Χόλιγουντ.

Σύνταξη
Δεν είμαστε έτοιμοι για την επόμενη πανδημία – Ένα παιχνίδι το αποδεικνύει
«Επιχείρηση Πανδημία» 21.11.25

Δεν είμαστε έτοιμοι για την επόμενη πανδημία – Ένα παιχνίδι το αποδεικνύει

Πώς θα αντιδρούσατε σήμερα αν ξαφνικά προέκυπτε μια πανδημία; Ένα παιχνίδι σε σχολείο της Γιούτα των ΗΠΑ έδειξε ότι η πανδημία Covid δεν μας έχει διδάξει πολλά. Και μάλλον θα κάνουμε μεγαλύτερα λάθη.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Στρατιωτικό πραξικόπημα στην Ουκρανία; – Οι δύο πιθανοί ανατροπείς του Ζελένσκι
Κόσμος 21.11.25

Στρατιωτικό πραξικόπημα στην Ουκρανία; – Οι δύο πιθανοί ανατροπείς του Ζελένσκι

Ο ένας ελέγχει τις υπηρεσίες πληροφοριών, ο άλλος τα φοβερά ακραία τάγματα Αζόφ. Πόσο ασφαλής μπορεί να αιθάνεται ο Ουκρανός πρόεδρος από ένα πιθανό πραξικόπημα.

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
Η δημιουργός της AI ηθοποιού Τίλι Νόργουντ προειδοποιεί ότι η τεχνολογία δεν αρκεί «χωρίς ανθρώπους»
Fizz 21.11.25

Η δημιουργός της AI ηθοποιού Τίλι Νόργουντ προειδοποιεί ότι η τεχνολογία δεν αρκεί «χωρίς ανθρώπους»

Μετά τον σάλο γύρω από την ψηφιακή ηθοποιό Τίλι Νόργουντ , η δημιουργός της τονίζει ότι η AI δεν έρχεται να αντικαταστήσει ηθοποιούς, αλλά να μειώσει κόστος και να ανοίξει νέους τρόπους παραγωγής

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Γεωπολιτική «ρουλέτα» στον Λευκό Οίκο – Ο Τραμπ, η Σαουδική Αραβία, το Ισραήλ και η νέα Μέση Ανατολή
Νέο κεφάλαιο 21.11.25

Γεωπολιτική «ρουλέτα» στον Λευκό Οίκο – Ο Τραμπ, η Σαουδική Αραβία, το Ισραήλ και η νέα Μέση Ανατολή

Με το τοπίο στην υπό διαμόρφωση νέα Μέση Ανατολή ρευστό, η Σαουδική Αραβία παγιώνει στην εποχή Τραμπ 2.0 ρόλο βασικού συνδιαμορφωτή και στρατηγικού εταίρου των ΗΠΑ

Μαργαρίτα Βεργολιά
Μαργαρίτα Βεργολιά
Ευλογιά προβάτων: Νέα μέτρα τύπου κορονοϊού – Πληροφορίες για 1.000.000 παράνομες δόσεις εμβολίων στην Ελλάδα
Μοντέλο πανδημίας 21.11.25

Ευλογιά προβάτων: Νέα μέτρα τύπου κορονοϊού – Πληροφορίες για 1.000.000 παράνομες δόσεις εμβολίων στην Ελλάδα

Εξετάζονται και νέες ενισχύσεις - Αυξημένη παρουσία κτηνοτρόφων απαιτεί το σχέδιο της Εθνικής Επιστημονικής Επιτροπής για τη Διαχείριση και τον Ελεγχο της Ευλογιάς

Δήμητρα Τριανταφύλλου
Δήμητρα Τριανταφύλλου
Ο Τραμπ απειλεί δημοκρατικούς με εκτέλεση διά απαγχονισμού
«Συλλήψεις, δίκες» 21.11.25

Ο Τραμπ απειλεί να στείλει δημοκρατικούς στην αγχόνη

Ο Ντόναλντ Τραμπ κατηγόρησε δημοκρατικούς για «ανταρσία» και «προδοσία», διαμηνύοντας ότι επισύρουν την ποινή του «θανάτου» και αναπαρήγαγε μήνυμα χρήστη με την προτροπή «κρεμάστε τους».

Σύνταξη
Εργο της Φρίντα Κάλο γίνεται ο ακριβότερος πίνακας φιλοτεχνημένος από γυναίκα που δημοπρατήθηκε ποτέ
Δημοπρασία 21.11.25

Ρεκόρ 54,66 εκατ. δολαρίων για «Το όνειρο (το κρεβάτι)» της Φρίντα Κάλο

Το έργο El sueño (La cama) [«Το όνειρο (το κρεβάτι)»] της Φρίντα Κάλο πωλήθηκε σε δημοπρασία έναντι 54,66 εκατομμυρίων δολαρίων, και έγινε ο ακριβότερος πίνακας που φιλοτεχνήθηκε από γυναίκα.

Σύνταξη
Ισραήλ: Ισραηλινή ΜΚΟ καταγγέλλει τη δημιουργία νέου εβραϊκού οικισμού στην κατεχόμενη Δυτική Οχθη
Δυτική Οχθη 21.11.25

Ισραηλινή ΜΚΟ καταγγέλλει τη δημιουργία νέου εβραϊκού οικισμού

Η ισραηλινή ΜΚΟ Ειρήνη Τώρα καταγγέλλει τη δημιουργία νέου εβραϊκού οικισμού στην κατεχόμενη από το Ισραήλ Δυτική Οχθη, επισημαίνοντας ότι τα τετελεσμένα επί του πεδίου δεν γνωρίζουν «κανένα όριο».

Σύνταξη
Ουκρανία: Το σχέδιο των ΗΠΑ προβλέπει την παραχώρηση του Ντονμπάς και το μοίρασμα Χερσώνας και Ζαπορίζια
Προσχέδιο 21.11.25

ΗΠΑ προς Ουκρανία: Δώστε Ντονμπάς, μοιραστείτε Χερσώνα και Ζαπορίζια

Εκτός της παραχώρησης του Ντονμπάς, Ρωσία και Ουκρανία θα μοιραστούν άλλες δυο περιφέρειες, τη Χερσώνα και τη Ζαπορίζια, σύμφωνα με τις προβλέψεις του σχεδίου των ΗΠΑ για τον τερματισμό του πολέμου.

Σύνταξη
Φλόριντα: Νέα εκτέλεση θανατοποινίτη – Είχε καταδικαστεί για τον βιασμό και φόνο γυναίκας
ΗΠΑ 21.11.25

Νέα εκτέλεση θανατοποινίτη στη Φλόριντα

Η 44η μέσα στη χρονιά εκτέλεση θανατοποινίτη στις ΗΠΑ έλαβε χώρα στη Φλόριντα, με τη θανάτωση άνδρα 63 ετών, ο οποίος το 1988 είχε βιάσει και σκοτώσει τη διευθύντρια του μίνι μάρκετ όπου εργαζόταν.

Σύνταξη
Γαλλία: Ο προϋπολογισμός αναμένεται να καταψηφιστεί στην πρώτη ψηφοφορία – Εξετάζουν ειδικό νόμο για το 2026
Σε τεντωμένο σχοινί 21.11.25

Γαλλία: Ο προϋπολογισμός αναμένεται να καταψηφιστεί στην πρώτη ψηφοφορία – Εξετάζουν ειδικό νόμο για το 2026

Ο προϋπολογισμός στη Γαλλία αναμένεται να καταψηφιστεί στην ψηφοφορία που αναμένεται να γίνει έως την Κυριακή. Η κυβέρνηση αναζητεί λύση σε περίπτωση αδιεξόδου στο τέλος του χρόνου με ειδική νομοθεσία

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
FIFA: Δημοσίευσε φωτογραφία του Μουντιάλ 2026 χωρίς τον Ρονάλντο και μετά την άλλαξε! (pics)
Ποδόσφαιρο 20.11.25

FIFA: Δημοσίευσε φωτογραφία του Μουντιάλ 2026 χωρίς τον Ρονάλντο και μετά την άλλαξε! (pics)

Μετά τις έντονες αντιδράσεις που προκάλεσε η αφίσα της FIFA για το Μουντιάλ μιας και δεν συμπεριλάμβανε τον Κριστιάνο Ρονάλντο, η Παγκόσμια Ομοσπονδία αναγκάστηκε να την αλλάξει.

Σύνταξη
Πανηγύρια Μητσοτάκη στη Ροδόπη, στο… περίμενε οι ακρίτες για το ενεργειακό κόστος και ο ΑΔΜΗΕ για την ΑΜΚ, τα νοσοκομεία του ΑΒΑΞ, ανεβάζει (κατασκευαστικούς) ρυθμούς η LAMDA, τα υψηλά 8μήνου της Τιτάν, η «μεταγραφή» στην Intralot

Πανηγύρια Μητσοτάκη στη Ροδόπη, στο… περίμενε οι ακρίτες για το ενεργειακό κόστος και ο ΑΔΜΗΕ για την ΑΜΚ, τα νοσοκομεία του ΑΒΑΞ, ανεβάζει (κατασκευαστικούς) ρυθμούς η LAMDA, τα υψηλά 8μήνου της Τιτάν, η «μεταγραφή» στην Intralot

Ερντογάν: Λάβαμε θετικά μηνύματα από τις ΗΠΑ στο θέμα των F-35

Ερντογάν: Λάβαμε θετικά μηνύματα από τις ΗΠΑ στο θέμα των F-35

Νέο μισθολόγιο σε Ένοπλες δυνάμεις και Σώματα Ασφαλείας

Νέο μισθολόγιο σε Ένοπλες δυνάμεις και Σώματα Ασφαλείας

Το DOTS Festival μας έδωσε 36 τρόπους να δούμε την αλήθεια

Το DOTS Festival μας έδωσε 36 τρόπους να δούμε την αλήθεια

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Imane Khelif: H εντυπωσιακή εμφάνιση της 26χρονης πυγμάχου στη front row του οίκου Chanel

Imane Khelif: H εντυπωσιακή εμφάνιση της 26χρονης πυγμάχου στη front row του οίκου Chanel

Δοκίμασε το δροσιστικό «combo» που αυξάνει το προσδόκιμο ζωής

Δοκίμασε το δροσιστικό «combo» που αυξάνει το προσδόκιμο ζωής

Άγχος αποχωρισμού: Πώς να το αντιμετωπίσετε με αγάπη και υπομονή

Άγχος αποχωρισμού: Πώς να το αντιμετωπίσετε με αγάπη και υπομονή

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

