DO’S: Αν κοιτάξεις γύρω σου θα δεις ότι παρά τις δυσκολίες έχεις καταφέρει πολλά. Αυτό ίσως να σε χαλαρώσει. Έπειτα μπορείς να εκφράσεις ήρεμα όλα αυτά που σε ενοχλούν. Αν τώρα δεις ότι ορισμένοι εκνευρίζονται με αυτά που τους λες και προσπαθούν κάπως να αμυνθούν, τότε «τάπωσέ» τους με τα τρομερά και λογικά επιχειρήματά σου.

DON’TS: Μην εκνευρίζεσαι και μην χαώνεσαι όσον αφορά τα οικονομικά. Δεν αποκλείεται να υπάρξουν ξαφνικά έξοδα, τα οποία όμως επαναλαμβάνονται συχνά τελευταία, κάτι που σε κουράζει. Λογικό! Μην θεωρείς όμως πως δουλεύεις τσάμπα! Μη μιλήσεις όσο έχεις τα νεύρα σου. Μην αγανακτείς από τα επαναλαμβανόμενα μοτίβα γύρω σου.