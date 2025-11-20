Αθήνα: Νέος κανονισμός κυκλοφορίας και στάθμευσης για τα ηλεκτρικά πατίνια

Στην εφαρμογή ενός ολοκληρωμένου κανονισμού κυκλοφορίας και στάθμευσης για τα ηλεκτρικά πατίνια (Ελαφρά Προσωπικά Ηλεκτρικά Οχήματα – ΕΠΗΟ), προχωρά ο δήμος Αθηναίων. Ο κανονισμός ψηφίστηκε κατά πλειοψηφία στο Δημοτικό Συμβούλιο.

Στόχος είναι η βελτίωση της αστικής κινητικότητας, η ενίσχυση της οδικής ασφάλειας και η προστασία του δημόσιου χώρου, όπως επισήμαναν ο δήμαρχος Χάρης Δούκας, αλλά και οι αρμόδιοι αντιδήμαρχοι.

Τι αλλάζει για τα ηλεκτρικά πατίνια στην Αθήνα

Η εφαρμογή των νέων κανόνων επιχειρεί να αντιμετωπίσει φαινόμενα ακανόνιστης στάθμευσης και ανασφαλούς χρήσης των ηλεκτρικών πατινιών. Το νέο ρυθμιστικό πλαίσιο στον δήμο Αθηναίων προβλέπει τα εξής:

Κυκλοφορία

Η κυκλοφορία των ΕΠΗΟ εντάσσεται στις ρυθμίσεις του ΚΟΚ με εξειδικευμένες προβλέψεις που οριοθετούν επιτρεπόμενες και απαγορευμένες περιοχές κυκλοφορίας. Αναλυτικά:

– Πλήρης απαγόρευση κυκλοφορίας και στάθμευσης σε όλη την περιοχή γύρω από την Ακρόπολη στο ιστορικό κέντρο, σε άλση, καθώς και στους πεζόδρομους Ερμού και Αιόλου.

– Όριο ταχύτητας 6 χλμ/ώρα (ταχύτητα γρήγορης βάδισης πεζού) στην περιοχή του Ψυρρή, στον πεζόδρομο Κεραμεικού, καθώς και σε όλους τους πεζοδρόμους και κοινόχρηστους χώρους.

– Απαγορεύεται η κίνηση σε πεζοδρόμια. Ο οδηγός κινείται ως πεζός, έχοντας το όχημα στο πλάι.

– Δεν επιτρέπεται η κυκλοφορία σε οδούς με όριο ταχύτητας άνω των 50 χλμ/ώρα ή σε πρόσθετα τμήματα που ορίζει ο δήμος.

– Οι εταιρείες μίσθωσης συστήνεται να χρησιμοποιούν το υπάρχον λογισμικό που διαθέτουν, για τον εντοπισμό του οχήματος, καθώς και για τον περιορισμό ταχύτητας («κόφτης»).

Στάθμευση

Για τους πολίτες, ο κανονισμός προβλέπει ότι η στάθμευση των ΕΠΗΟ πρέπει να γίνεται με τρόπο που διασφαλίζει ελεύθερη δίοδο 1,5 μέτρου για τους πεζούς, ενώ απαγορεύεται η στάθμευση σε ράμπες, διαβάσεις, εισόδους κτιρίων και άλλες κρίσιμες προσβάσεις, καθώς και σε απόσταση μικρότερη των 20 μέτρων από αρχαιολογικούς χώρους.

Για τις εταιρείες εκμίσθωσης, η στάθμευση σε κοινόχρηστο χώρο επιτρέπεται αποκλειστικά στις 124 ζώνες μαζικής στάθμευσης, που έχει χωροθετήσει ο δήμος σε όλες τις Δημοτικές Κοινότητες, με συνολικά 1.574 διαθέσιμες θέσεις. Οι διαστάσεις κάθε θέσης είναι 1,3 μ. × 0,4 μ.

Συγκεκριμένα, ανά Δημοτική Κοινότητα:

1η Δ.Κ.: 516 θέσεις, με χρέωση 120 ευρώ ανά θέση/έτος.

2η Δ.Κ.: 178 θέσεις, με χρέωση 120 ευρώ ανά θέση/έτος.

3η Δ.Κ.: 134 θέσεις, με χρέωση 80 ευρώ ανά θέση/έτος.

4η Δ.Κ.: 168 θέσεις, με χρέωση 60 ευρώ ανά θέση/έτος.

5η Δ.Κ.: 214 θέσεις, με χρέωση 60 ευρώ ανά θέση/έτος.

6η Δ.Κ.: 148 θέσεις, με χρέωση 80 ευρώ ανά θέση/έτος.

7η Δ.Κ.: 216 θέσεις, με χρέωση 80 ευρώ ανά θέση/έτος.

Αδειοδότηση Στάθμευσης Εταιρειών ΕΠΗΟ

Η διαδικασία αδειοδότησης για τις εταιρείες ΕΠΗΟ προβλέπει την υποβολή αίτησης σύμφωνα με τις προϋποθέσεις του νόμου και του κανονισμού, με ετήσια συλλογή και αξιολόγηση των φακέλων. Η εκχώρηση των θέσεων στάθμευσης γίνεται βάσει δικλίδων ασφαλείας, ώστε να αποφεύγονται στρεβλώσεις στον ανταγωνισμό, ενώ κάθε εταιρεία μπορεί να διεκδικήσει συγκεκριμένο μέγιστο αριθμό θέσεων σε κάθε ζώνη μαζικής στάθμευσης. Η τελική διαμόρφωση και διαγράμμιση των χώρων πραγματοποιείται υπό την επίβλεψη του δήμου, σε συνεργασία με τις εταιρείες.

Κυρώσεις και Έλεγχος

Ο κανονισμός συνοδεύεται από σαφές πλαίσιο κυρώσεων και ελέγχων. Εφαρμόζονται οι προβλέψεις του ΚΟΚ για παραβάσεις κυκλοφορίας και στάθμευσης, ενώ προβλέπεται η απομάκρυνση παρανόμως σταθμευμένων οχημάτων και η δυνατότητα ανάκλησης άδειας χρήσης στάθμευσης στον κοινόχρηστο χώρο. Όλα τα ΕΠΗΟ πρέπει να διαθέτουν μοναδικό σειριακό αριθμό και να καταγράφονται σε ειδικό Μητρώο. Η παρακολούθηση του στόλου θα γίνεται σε πραγματικό χρόνο μέσω λογισμικού σε συνεργασία με τη ΔΑΕΜ Α.Ε. ΟΤΑ, ενώ οι έλεγχοι ταχύτητας και τήρησης των ζωνών απαγόρευσης πραγματοποιούνται από τη Δημοτική Αστυνομία και τις αρμόδιες Αστυνομικές Αρχές. Επιπλέον, η Διεύθυνση Καθαριότητας, σε συνεργασία με τη Δημοτική Αστυνομία, μπορεί να προχωρά σε άρση οχημάτων, που έχουν σταθμεύσει παράνομα, με την επιβολή προστίμων βάσει του σειριακού αριθμού.

Η εφαρμογή του νέου κανονισμού για τα ηλεκτρικά πατίνια θα συνοδευτεί από τη σήμανση και τη διαμόρφωση των ειδικών θέσεων στάθμευσης, την ψηφιακή παρακολούθηση των θέσεων και των χρεώσεων μέσω ειδικής πλατφόρμας, καθώς και από στοχευμένη ενημερωτική καμπάνια προς χρήστες και εταιρείες εκμίσθωσης, ώστε η μετάβαση στο νέο πλαίσιο να γίνει ομαλά και αποτελεσματικά. Με αυτό το βήμα, ο δήμος Αθηναίων επιδιώκει να εντάξει τη μικροκινητικότητα στην καθημερινότητα της πόλης, με προτεραιότητα την ασφάλεια, την προσβασιμότητα και τον σεβασμό του δημόσιου χώρου.