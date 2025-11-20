Άκρως Ζωδιακό: Τα Do’s και Don’ts στα ζώδια σήμερα [Πέμπτη 20.11.2025]
Τα Do's και τα Don'ts στα ζώδια σήμερα από την Αγγελική Μανουσάκη - Άκρως Ζωδιακό και όποιος αντέξει.
Διαφωνίες από τα παλιά, νέες ευκαιρίες που παρουσιάζονται, εντάσεις στις σχέσεις, υπερβολικές αντιδράσεις, δημιουργική διάθεση και αλλαγές προ των πυλών. Τα Do’s και τα Don’ts στα ζώδια σήμερα έρχονται για να βάλουν τα πράγματα και εσένα σε μια σειρά.
Η στήλη Άκρως Ζωδιακό είναι εδώ και όποιος αντέξει.
Κριός
DO’S: Η Νέα Σελήνη πρόκειται να φέρει στο προσκήνιο κάποιες έντονες και βαθιές καταστάσεις. Είναι για καλό όμως, γιατί έτσι θα μπορέσεις να βρεις τι είναι αυτό που πρέπει να κλείσει σαν κεφάλαιο και τι μπορεί να συνεχίσει. Κατά βάση στα ερωτικά σου αυτό. Δώσε βάση στα συναισθήματά σου. Άκου το ένστικτό σου κι όχι το ξερό σου το κεφάλι.
DON’TS: Αν επανέλθει κάποια συζήτηση για δουλειά η οποία παλιότερα είχε μείνει στη μέση, μη διστάσεις όχι μόνο να συμμετάσχεις, αλλά και να βάλεις τους δικούς σου όρους. Μην είσαι απρόσεκτος σε ανοίγματα που σκέφτεσαι να κάνεις και αφορούν τα οικονομικά. Να σου πω πως ίσως προκύψουν κάποια ξαφνικά έξοδα. Άρα ψιλοκατάλαβες νομίζω…
Ταύρος
DO’S: Τι σε απασχολεί περισσότερο τώρα με τη Νέα Σελήνη; Φυσικά τα ερωτικά και τα επαγγελματικά! Στα μεν θέλεις να ανανεώσεις το κλίμα που υπάρχει και στα δε θέλεις να εξετάσεις προτάσεις για νέες συνεργασίες και δουλειές. Πρόκειται για μέρα με καλή ενέργεια, άρα γιατί όχι; Μάλιστα έτσι ίσως μπορέσεις να βρεις κάποιες χαμένες ισορροπίες.
DON’TS: Μην χάνεις την αποφασιστικότητά σου, όταν συζητάς για επαγγελματικά- οικονομικά, γιατί αν το πλασάρεις σωστά, ίσως πετύχεις και κάτι το ωφέλιμο για σένα, έτσι; Μη διστάσεις να ξεκαθαρίσεις κάποια θολά σημεία που υπάρχουν μεταξύ εσού και των απέναντι. Μην χάσεις την ψυχραιμία σου και μη γίνεις απότομος, γιατί θα τα χαλάσεις όλα.
Δίδυμοι
DO’S: Άκου την Νέα Σελήνη που σου λέει πως πρέπει να επικεντρωθείς τόσο στα της καθημερινότητας, όσο και στα του προγράμματός σου. Μόνο έτσι θα τα προλάβεις όλα. Αν χρειαστεί όμως, προσάρμοσε κάποιες από τις δουλειές σου. Εκφράσου άνετα και μοιράσου τις ιδέες σου χαλαρά, καθώς η ενέργεια της σημερινής μέρας σου το επιτρέπει.
DON’TS: Μη διστάσεις να αλλάξεις κάτι στις συνήθειες ή στο πρόγραμμα. Ωστόσο φρόντισε να είναι κάτι το υγιεινό, όπως είναι η διατροφή ή το γυμναστήριο. Στα επαγγελματικά, μην χαωθείς και μην χάσεις την ψυχραιμία σου εξαιτίας των ξαφνικών αλλαγών που ίσως συμβούν. Μη δείξεις ότι είσαι αδιάφορος, αφού δεν είσαι. Δεν θα εκτιμηθεί και τόσο!
Καρκίνος
DO’S: Δέξου τη φώτιση της Νέας Σελήνης, ώστε να βρεις τον καταλληλότερο τρόπο να εκφραστείς όχι μόνο τώρα, αλλά και στο επόμενο διάστημα. Ξεκαθάρισε μέσα στο κεφάλι σου τα πράγματα που αφορούν τόσο τα ερωτικά, όσο και τα επαγγελματικά. Δώσε βάση στις λεπτομέρειες που αγνόησες το προηγούμενο διάστημα και ένωσε το puzzle.
DON’TS: Μη διστάσεις να εκφραστείς δημιουργικά- καλλιτεχνικά και να δείξεις το ενδιαφέρον σου εκεί που θέλεις. Ίσως προκύψει μια γνωριμία από εκεί που δεν το περιμένεις, γι’ αυτό το λέω αυτό. Αν έχεις ήδη σχέση, μην είσαι απρόσεκτος στις αντιδράσεις- τόσο τις δικές σου όσο και της άλλης πλευράς. Μην είσαι απότομος και μην το παίζεις boss.
Λέων
DO’S: Η Νέα Σελήνη στρέφει το ενδιαφέρον σου στα θέματα που σχετίζονται με τη βάση σου, όπως το σπίτι, την οικογένεια ή τη δουλειά. Έτσι θα μπορέσεις να εξασφαλίσεις σταθερότητα σε αυτούς τους τομείς και να νιώσεις πιο ασφαλής. Ξεκαθάρισε σήμερα τα θέματα που είχαν μείνει μισά, γιατί τώρα μπορεί να γίνει αυτό χωρίς φωνές και υστερίες.
DON’TS: Μη διστάσεις να ασχοληθείς με κάποιο ακίνητο ή δουλειές αυτού, γιατί είναι κάτι με το οποίο μπορεί να χρειαστεί να καταπιαστείς σήμερα. Μην επιτρέψεις σε τίποτα να σε ταράξει συναισθηματικά και ψυχολογικά, γιατί έχεις ανάγκη από ηρεμία. Στα επαγγελματικά, μη φοβηθείς να αντιδράσεις γρήγορα και άμεσα μεν, όχι εντελώς απρόσεκτα δε.
Παρθένος
DO’S: Κάτι που προσφέρεται σήμερα λόγω Νέας Σελήνης είναι το να δεις τα πάντα γύρω σου διαφορετικά κι αυτό γιατί η ενέργεια είναι καλή. Δεν συμβαίνει κάθε μέρα, έτσι; Επικοινώνησε λοιπόν ανοιχτά αυτά που θες. Βάλε τα πάντα στη θέση που τους πρέπει. Αν χρειαστεί, ασχολήσου ξανά με καταστάσεις που έχουν μείνει μισές για να τις λύσεις.
DON’TS: Μην αρνηθείς κάποια πρόταση για εκδρομή. Μην επαναλάβεις κάποια κακώς κείμενα- ή κοινώς λάθη- που είχες ξανά κάνει στο παρελθόν. Έπαθες και έμαθες, σωστά; Στα ερωτικά, μη διστάσεις να ανανεώσεις την σχέση σου. Αν δεν έχεις, ξέρεις τι θέλεις ή ψάχνεις στα τυφλά; Μην είσαι ούτε έντονος, ούτε και απρόσεκτος στις αντιδράσεις σου.
Ζυγός
DO’S: Η Νέα Σελήνη φέρνει νέα και θετική ενέργεια για εσένα. Τέλειο; Ίσως ανοίξουν ξανά συζητήσεις σχετικές με τη δουλειά ή κάποιο έξτρα εισόδημα τις οποίες παλιότερα είχες αφήσει μισές. Άρα εκμεταλλεύσου το μπας και βγάλεις κάνα εξτραδάκι. Ξέρεις τι θες, οπότε φρόντισε να το επικοινωνήσεις σωστά, καθώς δεν φτάνει μόνο να ξέρεις εσύ, σωστά;
DON’TS: Στα ερωτικά, μην κωλώσεις να κάνεις κάποια ξεκαθαρίσματα και να βάλεις τα πράγματα στην θέση τους, καθώς μόνο έτσι θα σταματήσεις να ζορίζεσαι στον τομέα αυτόν. Ωστόσο μην είσαι απρόσεκτος στα οικονομικά, γιατί ενδέχεται να προκύψουν κάποια απρόοπτα. Άρα καλό είναι να μην ανοίγεσαι και να μην κάνεις περιττά έξοδα.
Σκορπιός
DO’S: Νέα Σελήνη και θετική μέρα! Άρα δρομολόγησε τα νέα ξεκινήματα που θες να κάνεις- απλά κάντα όταν πρέπει, έτσι; Αν έχεις αφήσει κάποιες υποθέσεις μισές ή είχαν κολλήσει ή απλά δεν ήσουν σε mood να ασχοληθείς , τότε καλό θα ήταν να τις επανεξετάσεις τώρα. Οργάνωσε καλά τις μελλοντικές σου κινήσεις, γιατί έχεις ιδέες και έμπνευση.
DON’TS: Μην χάνεις την αισιοδοξία και τις ελπίδες σου, γιατί κρύβονται κάποιες διέξοδοι στα προβλήματά σου που ούτε καν τις φαντάζεσαι! Μην είσαι απρόσεκτος γενικώς. Μην κάνεις σπασμωδικές, παρορμητικές ή και αντιδραστικές κινήσεις. Μην εκνευριστείς και μη γίνεις απρόβλεπτος εξαιτίας κάποιων συνειδητοποιήσεων που θα συμβούν.
Τοξότης
DO’S: Επικεντρώσου στο μέσα σου. Έπειτα εστίασε στο πως μπορείς να διατηρήσεις μια πιο αισιόδοξη στάση απέναντι στους γύρω σου, στις καταστάσεις ή έστω στα πιο σημαντικά και μόνο. Μην σε κουράσουμε κιόλας! Παρατήρησε τα όσα συμβαίνουν στη δουλειά, αλλά από απόσταση. Έτσι θα βρεις τι χρήζει βελτίωσης. Κάντο άμεσα λοιπόν.
DON’TS: Μην αγνοείς την ψυχολογία ή τον εαυτό σου, γιατί χρειάζεσαι φροντίδα. Άρα μη διστάσεις να σε περιποιηθείς ή να ασχοληθείς με οτιδήποτε μπορεί να σε χαλαρώσει (κάτι δημιουργικό). Μην είσαι απρόσεκτος στις ξαφνικές αλλαγές που ίσως προκύψουν στη δουλειά. Μην χάσεις ούτε την ψυχραιμία σου, αν ακούσεις κάτι που δεν σου αρέσει.
Αιγόκερως
DO’S: Με την σφραγίδα της Νέας Σελήνης μπορείς να ασχοληθείς με νέους στόχους ή νέα δεδομένα, τα οποία μάλιστα τώρα μπορείς να επεξεργαστείς με ένα εντελώς διαφορετικό και πιο θετικό mindset. Γίνε κοινωνικός και κάνε νέες γνωριμίες. Αν είσαι ελεύθερος, αυτές μπορεί να έχουν ερωτική διάθεση, κάτι που θα σε τονώσει ψυχολογικά.
DON’TS: Μην επενδύσεις σε άτομα που είναι κοντά σου μεν, προσωρινά δε. Μη διστάσεις να κινηθείς κάπως πιο δημιουργικά. Από την άλλη, μην αρχίσεις τις σπασμωδικές κινήσεις ή και αντιδράσεις. Ίσως κάποιοι να πατήσουν τα όριά σου και να σου σπάσουν τα νεύρα, αλλά και πάλι αυτό δεν σημαίνει πως εσύ μπορείς να ξεφύγεις, σωστά;
Υδροχόος
DO’S: Η Νέα Σελήνη φέρνει εύνοια στις συζητήσεις που κάνεις σχετικά με τα επαγγελματικά, άρα δώστου να καταλάβει. Όσο έχεις καλή διάθεση, τόσο πιο εύκολα θα διακρίνεις τις ευκαιρίες που υπάρχουν. Εκμεταλλεύσου τις θετικές εξελίξεις για να ενισχύσεις κι άλλο την εικόνα σου. Κινήσου οργανωμένα και θα έχεις την στήριξη των ανωτέρων σου.
DON’TS: Μην φοβηθείς να κάνεις τα ξεκαθαρίσματα που θες. Ωστόσο δεν πρέπει να τα κάνεις με έντονο τρόπο. Μην κλείνεις πόρτες, γιατί δεν είναι λίγοι αυτοί που θέλουν να σε ξανά προσεγγίσουν στα ερωτικά, αλλά και στα επαγγελματικά. Μην είσαι απρόσεκτος στο σπίτι σου. Παράλληλα μην αρχίσεις τα ξεσπάσματα ή και τις παρορμητικές κινήσεις.
Ιχθύες
DO’S: Η Νέα Σελήνη σου δείχνει πως πρέπει να αλλάξεις λίγο τον τρόπο σκέψης σου. Άρα άλλαξε και τρόπο αντιμετώπισης, έτσι; Γίνε πιο αισιόδοξος τώρα μεν, βρες τον τρόπο να διατηρήσεις αυτό το ευχάριστο μουντ και μελλοντικά δε. Επανεξέτασε κάποιες καταστάσεις. Εστίασε στα συναισθήματά σου και έτσι κάνε τις κατάλληλες συνειδητοποιήσεις.
DON’TS: Ίσως υπάρξουν έντονα ή αρνητικά σκηνικά. Ωστόσο δεν πρέπει να κωλώσεις και πρέπει να τα αντιμετωπίσεις όπως πρέπει – έστω να προσπαθήσεις. Μη διστάσεις να οργανώσεις κάποιο ταξίδι, απλά για μετά τον ανάδρομο, σωστά; Μην προκαλέσεις καυγάδες, απλά και μόνο επειδή εσύ κρίνεις πως αυτά που σου λένε κάποιοι είναι αχρείαστα.
