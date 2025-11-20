magazin
Άκρως Ζωδιακό: Τα Do’s και Don’ts στα ζώδια σήμερα [Πέμπτη 20.11.2025]
Ημερήσια 20 Νοεμβρίου 2025 | 00:01

Άκρως Ζωδιακό: Τα Do’s και Don’ts στα ζώδια σήμερα [Πέμπτη 20.11.2025]

Τα Do's και τα Don'ts στα ζώδια σήμερα από την Αγγελική Μανουσάκη - Άκρως Ζωδιακό και όποιος αντέξει.

Αγγελική Μανουσάκη
Αγγελική Μανουσάκη
A
A
Vita.gr
Διαφωνίες από τα παλιά, νέες ευκαιρίες που παρουσιάζονται, εντάσεις στις σχέσεις, υπερβολικές αντιδράσεις, δημιουργική διάθεση και αλλαγές προ των πυλών. Τα Do’s και τα Don’ts στα ζώδια σήμερα έρχονται για να βάλουν τα πράγματα και εσένα σε μια σειρά.

Η στήλη Άκρως Ζωδιακό είναι εδώ και όποιος αντέξει.

Κριός

Κριός

DO’S: Η Νέα Σελήνη πρόκειται να φέρει στο προσκήνιο κάποιες έντονες και βαθιές καταστάσεις. Είναι για καλό όμως, γιατί έτσι θα μπορέσεις να βρεις τι είναι αυτό που πρέπει να κλείσει σαν κεφάλαιο και τι μπορεί να συνεχίσει. Κατά βάση στα ερωτικά σου αυτό. Δώσε βάση στα συναισθήματά σου. Άκου το ένστικτό σου κι όχι το ξερό σου το κεφάλι.

DON’TS: Αν επανέλθει κάποια συζήτηση για δουλειά η οποία παλιότερα είχε μείνει στη μέση, μη διστάσεις όχι μόνο να συμμετάσχεις, αλλά και να βάλεις τους δικούς σου όρους. Μην είσαι απρόσεκτος σε ανοίγματα που σκέφτεσαι να κάνεις και αφορούν τα οικονομικά. Να σου πω πως ίσως προκύψουν κάποια ξαφνικά έξοδα. Άρα ψιλοκατάλαβες νομίζω…

Ταύρος

Ταύρος

DO’S: Τι σε απασχολεί περισσότερο τώρα με τη Νέα Σελήνη; Φυσικά τα ερωτικά και τα επαγγελματικά! Στα μεν θέλεις να ανανεώσεις το κλίμα που υπάρχει και στα δε θέλεις να εξετάσεις προτάσεις για νέες συνεργασίες και δουλειές. Πρόκειται για μέρα με καλή ενέργεια, άρα γιατί όχι; Μάλιστα έτσι ίσως μπορέσεις να βρεις κάποιες χαμένες ισορροπίες.

DON’TS: Μην χάνεις την αποφασιστικότητά σου, όταν συζητάς για επαγγελματικά- οικονομικά, γιατί αν το πλασάρεις σωστά, ίσως πετύχεις και κάτι το ωφέλιμο για σένα, έτσι; Μη διστάσεις να ξεκαθαρίσεις κάποια θολά σημεία που υπάρχουν μεταξύ εσού και των απέναντι. Μην χάσεις την ψυχραιμία σου και μη γίνεις απότομος, γιατί θα τα χαλάσεις όλα.

Δίδυμοι

Δίδυμοι

DO’S: Άκου την Νέα Σελήνη που σου λέει πως πρέπει να επικεντρωθείς τόσο στα της καθημερινότητας, όσο και στα του προγράμματός σου. Μόνο έτσι θα τα προλάβεις όλα. Αν χρειαστεί όμως, προσάρμοσε κάποιες από τις δουλειές σου. Εκφράσου άνετα και μοιράσου τις ιδέες σου χαλαρά, καθώς η ενέργεια της σημερινής μέρας σου το επιτρέπει.

DON’TS: Μη διστάσεις να αλλάξεις κάτι στις συνήθειες ή στο πρόγραμμα. Ωστόσο φρόντισε να είναι κάτι το υγιεινό, όπως είναι η διατροφή ή το γυμναστήριο. Στα επαγγελματικά, μην χαωθείς και μην χάσεις την ψυχραιμία σου εξαιτίας των ξαφνικών αλλαγών που ίσως συμβούν. Μη δείξεις ότι είσαι αδιάφορος, αφού δεν είσαι. Δεν θα εκτιμηθεί και τόσο!

Καρκίνος

Καρκίνος

DO’S: Δέξου τη φώτιση της Νέας Σελήνης, ώστε να βρεις τον καταλληλότερο τρόπο να εκφραστείς όχι μόνο τώρα, αλλά και στο επόμενο διάστημα. Ξεκαθάρισε μέσα στο κεφάλι σου τα πράγματα που αφορούν τόσο τα ερωτικά, όσο και τα επαγγελματικά. Δώσε βάση στις λεπτομέρειες που αγνόησες το προηγούμενο διάστημα και ένωσε το puzzle.

DON’TS: Μη διστάσεις να εκφραστείς δημιουργικά- καλλιτεχνικά και να δείξεις το ενδιαφέρον σου εκεί που θέλεις. Ίσως προκύψει μια γνωριμία από εκεί που δεν το περιμένεις, γι’ αυτό το λέω αυτό. Αν έχεις ήδη σχέση, μην είσαι απρόσεκτος στις αντιδράσεις- τόσο τις δικές σου όσο και της άλλης πλευράς. Μην είσαι απότομος και μην το παίζεις boss.

Λέων

Λέων

DO’S: Η Νέα Σελήνη στρέφει το ενδιαφέρον σου στα θέματα που σχετίζονται με τη βάση σου, όπως το σπίτι, την οικογένεια ή τη δουλειά. Έτσι θα μπορέσεις να εξασφαλίσεις σταθερότητα σε αυτούς τους τομείς και να νιώσεις πιο ασφαλής. Ξεκαθάρισε σήμερα τα θέματα που είχαν μείνει μισά, γιατί τώρα μπορεί να γίνει αυτό χωρίς φωνές και υστερίες.

DON’TS: Μη διστάσεις να ασχοληθείς με κάποιο ακίνητο ή δουλειές αυτού, γιατί είναι κάτι με το οποίο μπορεί να χρειαστεί να καταπιαστείς σήμερα. Μην επιτρέψεις σε τίποτα να σε ταράξει συναισθηματικά και ψυχολογικά, γιατί έχεις ανάγκη από ηρεμία. Στα επαγγελματικά, μη φοβηθείς να αντιδράσεις γρήγορα και άμεσα μεν, όχι εντελώς απρόσεκτα δε.

Παρθένος

Παρθένος

DO’S: Κάτι που προσφέρεται σήμερα λόγω Νέας Σελήνης είναι το να δεις τα πάντα γύρω σου διαφορετικά κι αυτό γιατί η ενέργεια είναι καλή. Δεν συμβαίνει κάθε μέρα, έτσι; Επικοινώνησε λοιπόν ανοιχτά αυτά που θες. Βάλε τα πάντα στη θέση που τους πρέπει. Αν χρειαστεί, ασχολήσου ξανά με καταστάσεις που έχουν μείνει μισές για να τις λύσεις.

DON’TS: Μην αρνηθείς κάποια πρόταση για εκδρομή. Μην επαναλάβεις κάποια κακώς κείμενα- ή κοινώς λάθη- που είχες ξανά κάνει στο παρελθόν. Έπαθες και έμαθες, σωστά; Στα ερωτικά, μη διστάσεις να ανανεώσεις την σχέση σου. Αν δεν έχεις, ξέρεις τι θέλεις ή ψάχνεις στα τυφλά; Μην είσαι ούτε έντονος, ούτε και απρόσεκτος στις αντιδράσεις σου.

Ζυγός

Ζυγός

DO’S: Η Νέα Σελήνη φέρνει νέα και θετική ενέργεια για εσένα. Τέλειο; Ίσως ανοίξουν ξανά συζητήσεις σχετικές με τη δουλειά ή κάποιο έξτρα εισόδημα τις οποίες παλιότερα είχες αφήσει μισές. Άρα εκμεταλλεύσου το μπας και βγάλεις κάνα εξτραδάκι. Ξέρεις τι θες, οπότε φρόντισε να το επικοινωνήσεις σωστά, καθώς δεν φτάνει μόνο να ξέρεις εσύ, σωστά;

DON’TS: Στα ερωτικά, μην κωλώσεις να κάνεις κάποια ξεκαθαρίσματα και να βάλεις τα πράγματα στην θέση τους, καθώς μόνο έτσι θα σταματήσεις να ζορίζεσαι στον τομέα αυτόν. Ωστόσο μην είσαι απρόσεκτος στα οικονομικά, γιατί ενδέχεται να προκύψουν κάποια απρόοπτα. Άρα καλό είναι να μην ανοίγεσαι και να μην κάνεις περιττά έξοδα.

Σκορπιός

Σκορπιός

DO’S: Νέα Σελήνη και θετική μέρα! Άρα δρομολόγησε τα νέα ξεκινήματα που θες να κάνεις- απλά κάντα όταν πρέπει, έτσι; Αν έχεις αφήσει κάποιες υποθέσεις μισές ή είχαν κολλήσει ή απλά δεν ήσουν σε mood να ασχοληθείς , τότε καλό θα ήταν να τις επανεξετάσεις τώρα. Οργάνωσε καλά τις μελλοντικές σου κινήσεις, γιατί έχεις ιδέες και έμπνευση.

DON’TS: Μην χάνεις την αισιοδοξία και τις ελπίδες σου, γιατί κρύβονται κάποιες διέξοδοι στα προβλήματά σου που ούτε καν τις φαντάζεσαι! Μην είσαι απρόσεκτος γενικώς. Μην κάνεις σπασμωδικές, παρορμητικές ή και αντιδραστικές κινήσεις. Μην εκνευριστείς και μη γίνεις απρόβλεπτος εξαιτίας κάποιων συνειδητοποιήσεων που θα συμβούν.

Τοξότης

Τοξότης

DO’S: Επικεντρώσου στο μέσα σου. Έπειτα εστίασε στο πως μπορείς να διατηρήσεις μια πιο αισιόδοξη στάση απέναντι στους γύρω σου, στις καταστάσεις ή έστω στα πιο σημαντικά και μόνο. Μην σε κουράσουμε κιόλας! Παρατήρησε τα όσα συμβαίνουν στη δουλειά, αλλά από απόσταση. Έτσι θα βρεις τι χρήζει βελτίωσης. Κάντο άμεσα λοιπόν.

DON’TS: Μην αγνοείς την ψυχολογία ή τον εαυτό σου, γιατί χρειάζεσαι φροντίδα. Άρα μη διστάσεις να σε περιποιηθείς ή να ασχοληθείς με οτιδήποτε μπορεί να σε χαλαρώσει (κάτι δημιουργικό). Μην είσαι απρόσεκτος στις ξαφνικές αλλαγές που ίσως προκύψουν στη δουλειά. Μην χάσεις ούτε την ψυχραιμία σου, αν ακούσεις κάτι που δεν σου αρέσει.

Αιγόκερως

Αιγόκερως

DO’S: Με την σφραγίδα της Νέας Σελήνης μπορείς να ασχοληθείς με νέους στόχους ή νέα δεδομένα, τα οποία μάλιστα τώρα μπορείς να επεξεργαστείς με ένα εντελώς διαφορετικό και πιο θετικό mindset. Γίνε κοινωνικός και κάνε νέες γνωριμίες. Αν είσαι ελεύθερος, αυτές μπορεί να έχουν ερωτική διάθεση, κάτι που θα σε τονώσει ψυχολογικά.

DON’TS: Μην επενδύσεις σε άτομα που είναι κοντά σου μεν, προσωρινά δε. Μη διστάσεις να κινηθείς κάπως πιο δημιουργικά. Από την άλλη, μην αρχίσεις τις σπασμωδικές κινήσεις ή και αντιδράσεις. Ίσως κάποιοι να πατήσουν τα όριά σου και να σου σπάσουν τα νεύρα, αλλά και πάλι αυτό δεν σημαίνει πως εσύ μπορείς να ξεφύγεις, σωστά;

Υδροχόος

Υδροχόος

DO’S: Η Νέα Σελήνη φέρνει εύνοια στις συζητήσεις που κάνεις σχετικά με τα επαγγελματικά, άρα δώστου να καταλάβει. Όσο έχεις καλή διάθεση, τόσο πιο εύκολα θα διακρίνεις τις ευκαιρίες που υπάρχουν. Εκμεταλλεύσου τις θετικές εξελίξεις για να ενισχύσεις κι άλλο την εικόνα σου. Κινήσου οργανωμένα και θα έχεις την στήριξη των ανωτέρων σου.

DON’TS: Μην φοβηθείς να κάνεις τα ξεκαθαρίσματα που θες. Ωστόσο δεν πρέπει να τα κάνεις με έντονο τρόπο. Μην κλείνεις πόρτες, γιατί δεν είναι λίγοι αυτοί που θέλουν να σε ξανά προσεγγίσουν στα ερωτικά, αλλά και στα επαγγελματικά. Μην είσαι απρόσεκτος στο σπίτι σου. Παράλληλα μην αρχίσεις τα ξεσπάσματα ή και τις παρορμητικές κινήσεις.

Ιχθύες

Ιχθύες

DO’S: Η Νέα Σελήνη σου δείχνει πως πρέπει να αλλάξεις λίγο τον τρόπο σκέψης σου. Άρα άλλαξε και τρόπο αντιμετώπισης, έτσι; Γίνε πιο αισιόδοξος τώρα μεν, βρες τον τρόπο να διατηρήσεις αυτό το ευχάριστο μουντ και μελλοντικά δε. Επανεξέτασε κάποιες καταστάσεις. Εστίασε στα συναισθήματά σου και έτσι κάνε τις κατάλληλες συνειδητοποιήσεις.

DON’TS: Ίσως υπάρξουν έντονα ή αρνητικά σκηνικά. Ωστόσο δεν πρέπει να κωλώσεις και πρέπει να τα αντιμετωπίσεις όπως πρέπει – έστω να προσπαθήσεις. Μη διστάσεις να οργανώσεις κάποιο ταξίδι, απλά για μετά τον ανάδρομο, σωστά; Μην προκαλέσεις καυγάδες, απλά και μόνο επειδή εσύ κρίνεις πως αυτά που σου λένε κάποιοι είναι αχρείαστα.

Ενέργεια
Stream magazin
Μετά τους βιασμούς, τα καρτέλ: Ο πρίγκιπας της Νορβηγίας στις πιο διαβόητες συμμορίες ναρκωτικών της Ευρώπης; – «Λευκές γραμμές, μαύρο πρόβατο»
Νέο βιβλίο 19.11.25

Μετά τους βιασμούς, τα καρτέλ: Ο πρίγκιπας της Νορβηγίας στις πιο διαβόητες συμμορίες ναρκωτικών της Ευρώπης; – «Λευκές γραμμές, μαύρο πρόβατο»

Ένα βιβλίο πυρπολεί τα θεμέλια του Παλατιού της Νορβηγίας με τον Μάριους Μποργκ Χόιμπι, τον θετό γιο του μελλοντικού βασιλιά Χάακον, να βρίσκεται στο επίκεντρο μιας εξωφρενικά εγκληματικής καταιγίδας

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Τα μάτια του ήταν κόκκινα από τα δάκρυα: Η αντίδραση του Γουίλιαμ μετά την αμφιλεγόμενη συνέντευξη της Νταϊάνα στον Μάρτιν Μπασίρ
Πολλά νεύρα 19.11.25

Τα μάτια του ήταν κόκκινα από τα δάκρυα: Η αντίδραση του Γουίλιαμ μετά την αμφιλεγόμενη συνέντευξη της Νταϊάνα στον Μάρτιν Μπασίρ

Η συνέντευξη της Νταϊάνα στον Μάρτιν Μπασίρ το 1995 προκάλεσε αναταραχή στο παλάτι και ουσιαστικά σφράγισε το διαζύγιό της με τον Κάρολο. Ωστόσο η βασίλισσα Ελισάβετ φοβόταν περισσότερο για τον Γουίλιαμ.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Οι σταρ συρρικνώνονται στην εποχή της σεμαγλουτίδης – Κάποιοι μιλούν για «skinny ενδυνάμωση»
Η νέα λεπτότητα 19.11.25

Οι σταρ συρρικνώνονται στην εποχή της σεμαγλουτίδης – Κάποιοι μιλούν για «skinny ενδυνάμωση»

Από την Αριάνα Γκράντε και την Έιμι Σούμερ έως την Τρέινορ και τη Μάντι Μουρ, μερικές από τις μεγαλύτερες προσωπικότητες του χώρου του θεάματος φαίνονται ξαφνικά πιο αδύνατες από ποτέ. Είναι το skinny το νέο body positivity ή μιλάμε για μια νέα υπερβολή της αυτοεικόνας;

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Ποιος είναι ο Fancy James που κυκλοφορεί συνέχεια δίπλα στην Κίμπερλι Γκίλφοϊλ;
Δίδυμο 19.11.25

Ποιος είναι ο Fancy James που κυκλοφορεί συνέχεια δίπλα στην Κίμπερλι Γκίλφοϊλ;

Η νέα πρέσβης των ΗΠΑ Κίμπερλι Γκίλφοϊλ δεν πάει πουθενά χωρίς τον προσωπικό της στιλίστα, Fancy James. «Η Αθήνα έχει μεγαλοπρέπεια, είναι φανταστική» σχολιάζει ο ίδιος στο ίνσταγκραμ ενθουσιασμένος.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Έντυσε τους Roxy Music στα 80s και τώρα ο «αρχιτέκτονας της γοητείας» Antony Price επιστρέφει δυναμικά στις πασαρέλες
Αχ! 19.11.25

Έντυσε τους Roxy Music στα 80s και τώρα ο «αρχιτέκτονας της γοητείας» Antony Price επιστρέφει δυναμικά στις πασαρέλες

Με το ντεμπούτο της Λίλι Άλεν στo catwalk, η επίδειξη μόδας είδε τον θρυλικό σχεδιαστή Antony Price – γνωστό για τις δημιουργίες του για τους Roxy Music, τον Ντέιβιντ Μπόουι και τους Duran Duran στη δεκαετία του 1980 – να συνεργάζεται με τον Marco Capaldo του brand 16Arlington για τη αισθησιακή συλλογή after-dark.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Όταν ο Ντικ Βαν Ντάικ αρνήθηκε τον ρόλο του Τζέιμς Μποντ: «Έχεις ακούσει την αγγλική προφορά μου;»
Παραλίγο 19.11.25

Όταν ο Ντικ Βαν Ντάικ αρνήθηκε τον ρόλο του Τζέιμς Μποντ: «Έχεις ακούσει την αγγλική προφορά μου;»

Ο σταρ της 7ης Τέχνης Ντικ Βαν Ντάικ αποκάλυψε ότι στα τέλη της δεκαετίας του '60 του προτάθηκε να υποδυθεί τον Τζέιμς Μποντ - αλλά είχε σοβαρό λόγο που αρνήθηκε την πρόταση χωρίς δεύτερη σκέψη.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Μάικλ Ντάγκλας και Κάθριν Ζέτα Τζόουνς, 25 χρόνια μαζί: Από τον καρκίνο και τη διπολική διαταραχή στον θρίαμβο της αγάπης – «Ποιος το περίμενε;»
Επέτειος 18.11.25

Μάικλ Ντάγκλας και Κάθριν Ζέτα Τζόουνς, 25 χρόνια μαζί: Από τον καρκίνο και τη διπολική διαταραχή στον θρίαμβο της αγάπης – «Ποιος το περίμενε;»

Το 2000, ο γάμος του Μάικλ Ντάγκλας με την Κάθριν Ζέτα-Τζόουνς χαρακτηρίστηκε από πολλούς ως ένα παράδοξο στοίχημα του Χόλιγουντ που ήταν καταδικασμένο να αποτύχει. Είκοσι πέντε χρόνια αργότερα, οι Ντάγκλας διαψεύδουν τους κακοπροαίρετους

Σύνταξη
Ο Έντι Μέρφι αποκαλύπτει σεξουαλική πρόταση από τον Γιουλ Μπρίνερ στα 21α γενέθλιά του
Τι του απάντησε 18.11.25

Ο Έντι Μέρφι αποκαλύπτει σεξουαλική πρόταση από τον Γιουλ Μπρίνερ στα 21α γενέθλιά του

Στο ντοκιμαντέρ του Netflix, «Being Eddie», ο 64χρονος ηθοποιός και κωμικός, Έντι Μέρφι, θυμήθηκε μια σεξουαλική πρόταση του Γιουλ Μπρίνερ που την κουβαλάει μαζί του όλα αυτά τα χρόνια.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
