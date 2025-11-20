DO’S: Η Νέα Σελήνη πρόκειται να φέρει στο προσκήνιο κάποιες έντονες και βαθιές καταστάσεις. Είναι για καλό όμως, γιατί έτσι θα μπορέσεις να βρεις τι είναι αυτό που πρέπει να κλείσει σαν κεφάλαιο και τι μπορεί να συνεχίσει. Κατά βάση στα ερωτικά σου αυτό. Δώσε βάση στα συναισθήματά σου. Άκου το ένστικτό σου κι όχι το ξερό σου το κεφάλι.

DON’TS: Αν επανέλθει κάποια συζήτηση για δουλειά η οποία παλιότερα είχε μείνει στη μέση, μη διστάσεις όχι μόνο να συμμετάσχεις, αλλά και να βάλεις τους δικούς σου όρους. Μην είσαι απρόσεκτος σε ανοίγματα που σκέφτεσαι να κάνεις και αφορούν τα οικονομικά. Να σου πω πως ίσως προκύψουν κάποια ξαφνικά έξοδα. Άρα ψιλοκατάλαβες νομίζω…