Εγκαινιάστηκε ο Βοτανικός Κήπος στο Πάρκο Αλκαζάρ

«Ο Ιπποκράτειος Βοτανικός Κήπος δεν είναι απλώς ένας ακόμη χώρος πρασίνου. Είναι ένας μοναδικός χώρος ζωής, μάθησης και αναψυχής, ένας χώρος που συνδυάζει την ιστορική μνήμη με τη φυσική ομορφιά και μας προσκαλεί σε ένα ταξίδι γνώσης, υγείας και πολιτισμού. Η περιήγηση στους διαδρόμους και τα παρτέρια του είναι μια εμπειρία αδιαμεσολάβητης επικοινωνίας με τη φύση και τη σοφία της αρχαιότητας, σε μια αδιάσπαστη χρονική αλυσίδα από τον Ιπποκράτη μέχρι σήμερα», τόνισε, μεταξύ άλλων στην ομιλία του ο Δήμαρχος Λαρισαίων, κ.Θανάσης Μαμάκος, στα εγκαίνια του Ιπποκράτειου Βοτανικού Κήπου.

Ο κ.Μαμάκος υπογράμμισε τη σημασία του έργου, αλλά και των άλλων παρεμβάσεων στο Πάρκο Αλκαζάρ και τη διασύνδεση μνημείων της πόλης για την εξωστρέφεια της Λάρισας.

«Ο Ιπποκράτειος Βοτανικός Κήπος είναι έργο που σηματοδοτεί ένα νέο κεφάλαιο για την πόλη μας, καθώς την τοποθετεί στην καρδιά του παγκόσμιου Τουρισμού, με “όχημα” την «Ιπποκράτειον» Ιδέα, που πρώτος οραματίστηκε για τη Λάρισα ο Δημήτριος Παλιούρας, στρατιωτικός ιατρός και πρωτοπόρος στον τομέα της κοινωνικής προσφοράς, 72 χρόνια πριν -το μακρινό 1953.

Είναι ένα έργο που ξεκίνησε από τη Δημοτική Αρχή Καλογιάννη, άρχισε να παίρνει σάρκα και οστά στη δική μας θητεία, και σύντομα ολοκληρώνεται, ώστε η Λάρισα να “μεγαλώσει”, να αποκτήσει ακόμη μεγαλύτερη διεθνή ακτινοβολία, με ένα ακόμη σημείο αναφοράς, πηγή έμπνευσης και δια βίου μάθησης για τους συμπολίτες μας, αλλά και για τους επισκέπτες της πόλης», ανέφερε ο Δήμαρχος Λαρισαίων, καλώντας στο βήμα τον τέως Δήμαρχο, κ.Απόστολο Καλογιάννη.

«Η υπόθεση της Ιπποκρατικής Λάρισας είναι τεράστια υπόθεση»

«Η σημερινή μου παρουσία αφορά στη συμβολή μου στο η πόλη να κατακτήσει ένα νέο επίπεδο, με τη νέα Δημοτική Αρχή, με τα έργα που έχουμε παραδώσει προς υλοποίηση, όπως αυτό που εγκαινιάζεται σήμερα. Η υπόθεση της Ιπποκρατικής Λάρισας είναι μια τεράστια υπόθεση -υπό αυτή τη λογική γίνεται και η ενοποίηση των μνημείων και πολιτιστικών σημείων στο κέντρο της πόλης», υπογράμμισε ο κ.Καλογιάννης.

Όπως προσθέτει στην ανακοίνωση του ο Δήμος Λαρισαίων, στο χώρο του Κήπου, οι επισκέπτες μπορούν, με χρήση app και μέσω qr code να λαμβάνουν πληροφορίες για τα φυτά που συνθέτουν τον Κήπου, από τις ενημερωτικές πινακίδες και τα πινακίδια στα παρτέρια των φυτών. Tο έργο ενσωματώνει ψηφιακές τεχνολογίες, καθώς δίνεται η δυνατότητα εικονικής (ψηφιακής περιήγησης) μέσα από την ειδική ιστοσελίδα (www.htil.gr) που έχει δημιουργηθεί για τον σκοπό αυτό, καθώς και η δυνατότητα να ξεναγηθούν από το avatar του Ιπποκράτη, με την επίσκεψη στην εν λόγω ιστοσελίδα.

