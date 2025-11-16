Το Paris Sausage Walk επέστρεψε σήμερα Κυριακή 16 Νοεμβρίου κάνοντας την 6η ετήσια εμφάνισή του στην πρωτεύουσα της Γαλλίας.

Τα σκυλάκια ράτσας Ντάτσχουντ (Dachshund), αλλιώς λουκάνικα με πόδια, εισέβαλλαν στο Παρίσι για έναν καλό σκοπό.

Τα λουκάνικα με πόδια στον ετήσιο περίπατο στο Παρίσι

Η εκδήλωση αυτή έχει στόχο να ευαισθητοποιήσει το κοινό προκειμένου κανένα σκυλάκι να μην μένει χωρίς σπίτι.

Εμπνευσμένη από το αντίστοιχο του Λονδίνου, το 2024 η πορεία προσέλκυσε μια απίστευτη ομάδα από Ντατσχουντ όλων των ποικιλιών, που παρέλασαν κατά μήκος των όχθων του Σηκουάνα.

Η διαδρομή είναι πάντα η ίδια, με αφετηρία και τερματισμό την παραλιακή λεωφόρο Νταβίντ Μπεν Γκουριόν, στο 7ο διαμέρισμα του Παρισιού, απέναντι από το μουσείο Quai Branly.

Η ορδή των σκύλων που θυμίζουν λουκάνικο, περπάτησε κατά μήκος των αποβάθρων προς το Port de Solférino, απέναντι από το Μουσείο Ορσέ.

Δείτε φωτογραφίες: