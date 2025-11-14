Παρασκευή 14 Νοεμβρίου 2025
Άνοιξαν οι ουρανοί και ο σκύλος φοβάται – Τι δεν πρέπει να κάνουμε για να μην ενισχύσουμε τον φόβο
Pet Stories 14 Νοεμβρίου 2025 | 10:00

Άνοιξαν οι ουρανοί και ο σκύλος φοβάται – Τι δεν πρέπει να κάνουμε για να μην ενισχύσουμε τον φόβο

Όταν ο σκύλος φοβάται τις αστραπές και τις βροντές η συμπεριφορά μας παίζει καθοριστικό ρόλο, προκειμένου να νοιώσει ασφάλεια.

Τζούλη Τούντα
ΡεπορτάζΤζούλη Τούντα
Διαβήτης: Διατροφή και άσκηση τα πιο ισχυρά «όπλα»

Διαβήτης: Διατροφή και άσκηση τα πιο ισχυρά «όπλα»

Spotlight

Ένας σκύλος, μπορεί να νοιώσει έντονο φόβο στο άκουσμα των αστραπών και των βροντών.

Ο φόβος είναι ένα εξαιρετικά δυσάρεστο συναίσθημα και οφείλουμε να κάνουμε ό,τι μπορούμε για να βοηθήσουμε τον σκύλο να αισθανθεί καλύτερα.

Ο Χειμώνας είναι εδώ, και τα έντονα καιρικά φαινόμενα δεν θα λείψουν.

«Δεν υπάρχει καλύτερος «μετεωρολόγος» από έναν σκύλο που φοβάται τις καταιγίδες. Οι καταιγίδες συνοδεύονται από έναν έντονο σκούρο ουρανό, αναδύονται μυρωδιές βρεγμένου χώματος και ακολουθούν ήχοι που, μπορεί το δικό μας αυτί να μην τους ακούει. Όμως, τα αυτιά ενός κροτοφοβικού σκύλου τους ακούν από χιλιόμετρα μακριά.
Δυστυχώς, ένας τέτοιος σκύλος, δεν περνάει καθόλου καλά κάτω από αυτές τις συνθήκες», επισημαίνει ο εκπαιδευτής σκύλων, Μιχάλης Διαμαντάρας.

Η εξοικείωση του σκύλου με τέτοιους ήχους θα βοηθούσε δραστικά στην αντιμετώπιση του προβλήματος

Την ώρα της καταιγίδας είναι απαραίτητο, για λόγους ασφάλειας, ο σκύλος μας να βρίσκεται μέσα στο σπίτι

Τα συναισθήματα που νοιώθει, αναφέρει ο εκπαιδευτής, είναι ο φόβος και το άγχος, που εκδηλώνονται με έντονο λαχάνιασμα, πολλές φορές με παρατεταμένο γαύγισμα, τρέμουλο κ.ά.
Στην προσπάθειά του να αποφύγει αυτήν την τόσο θορυβώδη κατάσταση – θεωρώντας ότι όλα αυτά συμβαίνουν ακριβώς δίπλα του- θα κρυφτεί κάτω από κρεβάτια, θα μπει στη μπανιέρα μας. Αν βρίσκεται σε εξωτερικό χώρο είναι ικανός να πηδήξει μάντρες ή μπαλκόνια.

Συνήθως, σκύλοι που φοβούνται τις καταιγίδες, επισημαίνει ο κ. Διαμαντάρας, έχουν την ίδια συμπεριφορά και στο άκουσμα βεγγαλικών και πυροτεχνημάτων.

Η καταιγίδα ξέσπασε, τι προσέχουμε, πώς συμπεριφερόμαστε

Την ώρα της καταιγίδας, υπογραμμίζει ο εκπαιδευτής, είναι απαραίτητο, για λόγους ασφάλειας, ο σκύλος μας να βρίσκεται μέσα στο σπίτι. Ακόμα και οι ελάχιστα ανοιχτές πόρτες/μπαλκονόπορτες, ανοίγουν πανεύκολα από έναν φοβισμένο σκύλο, που θέλει άμεσα να ξεφύγει από τον κίνδυνο.

Οι σκύλοι που είναι εκπαιδευμένοι θετικά με το crate, νοιώθουν την απαραίτητη ασφάλεια μέσα σε αυτό.

Τα χάδια δεν είναι η λύση, λέει ο κ. Διαμαντάρας, καθώς πολλές φορές έχουν το αντίθετο αποτέλεσμα. Ενισχύουν το πρόβλημα και σίγουρα δεν το λύνουν.
Η αδιαφορία μας για την καταιγίδα βάζοντας την αγαπημένη μας μουσική και συνεχίζοντας τη ρουτίνα μας, βοηθούν στο να μην ενισχύσουμε το πρόβλημα του σκύλου μας.

Μπορεί ο σκύλος να ξεπεράσει τον φόβο του; – Πώς θα τον εξοικειώσουμε με τις αστραπές και τις βροντές

Δυστυχώς, σύμφωνα με τον κ. Διαμαντάρα, το πρόβλημα δεν λύνεται πάντα. Άλλες φορές μειώνεται και άλλες απλά το διαχειριζόμαστε με ασφάλεια.

Η εξοικείωση του σκύλου μας με τέτοιους ήχους θα βοηθούσε δραστικά στην αντιμετώπιση του προβλήματος.

Στο Διαδίκτυο, ενημερώνει ο κ. Διαμαντάρας, μπορούμε να βρούμε βίντεο με ήχους βροντών ή κεραυνών.

Μια ωραία ηλιόλουστη μέρα, λοιπόν, βάζουμε το βίντεο να παίζει σε χαμηλή ένταση αρχικά και δίνουμε στον σκύλο μας κάποιο αγαπημένο του παιχνίδι. Αυξάνουμε την ένταση σταδιακά – μέρα με τη μέρα- όσο βλέπουμε ότι ο σκύλος μας δεν ενοχλείται.

Επίσης, στο εμπόριο, αναφέρει ο κ. Διαμαντάρας, υπάρχουν παιχνίδια που μπορούμε να τους βάλουμε μέσα τροφή. Θα μπορούσαμε, εάν του αρέσει το γιαούρτι για παράδειγμα, να γεμίσουμε το συγκεκριμένο παιχνίδι με γιαούρτι και ξηρά τροφή. Το βάζουμε στην κατάψυξη για περίπου τρεις ώρες και του το προσφέρουμε.

«Ένας σκύλος που δεν τρώει καθημερινά λιχουδιές χωρίς λόγο, θα δείξει πολύ μεγαλύτερο ενδιαφέρον σε ένα τέτοιο παιχνίδι. Το παγωμένο περιεχόμενο του παιχνιδιού θα δώσει διάρκεια στη προσήλωσή του σε αυτό και ταυτόχρονα θα ακούει τους τόσο κακούς θορύβους. Έτσι εξοικειώνουμε τον φίλο μας ευχάριστα με αυτούς», επισημαίνει ο κ. Διαμαντάρας.

Η ψυχραιμία μας βοηθά τον σκύλο

Τέλος, ο κ. Διαμαντάρας υπογραμμίζει: «Ένας σωστός κηδεμόνας σκύλου πρέπει πάνω από όλα να είναι ψύχραιμος. Το πώς θα κινηθούμε εμείς κάτω από τέτοιες συνθήκες θα βοηθήσει τον σκύλο μας να διαχειριστεί ανάλογα το πρόβλημά του».

Ο εκπαιδευτής σκύλων, Μιχάλης Διαμαντάρας

*Ο κ. Μιχάλης Διαμαντάρας ξεκίνησε τη σταδιοδρομία του ως συνοδός στρατιωτικών σκύλων στην Πολεμική Αεροπορία το 1990, όπου υπηρέτησε επί 10 χρόνια.

Από το 2000 ασκεί το επάγγελμα του εκπαιδευτή σκύλων.

Και, όπως λέει: «Έχω εκπαιδεύσει σκύλους, σχεδόν όλων των φυλών. Λαμβάνοντας πάντα υπ΄όψιν, τόσο τον χαρακτήρα και τις ιδιαιτερότητες του σκύλου όσο και τις ανάγκες του κηδεμόνα του.

Στόχος μου είναι με την προεκπαίδευση, την κοινωνικοποίηση, τη βασική υπακοή, αλλά και τη επίλυση συγκεκριμένων προβλημάτων, να διαμορφωθεί η συμπεριφορά του σκύλου, ώστε να τον βοηθήσουμε να κατανοήσει τη θέση του μέσα στην οικογένεια.

Έτσι, με ήρεμο και κυρίως με μεθοδευμένο τρόπο, θα δημιουργηθεί μια σχέση υπακοής, σεβασμού και αγάπης».

Είναι μέλος του Πανελλήνιου Συλλόγου Εκπαιδευτών Σκύλων.

Business
Euronext: Η επόμενη ημέρα της δημόσιας πρότασης – Που στρέφονται τώρα τα βλέμματα 

Euronext: Η επόμενη ημέρα της δημόσιας πρότασης – Που στρέφονται τώρα τα βλέμματα 

Vita.gr
Διαβήτης: Διατροφή και άσκηση τα πιο ισχυρά «όπλα»

Διαβήτης: Διατροφή και άσκηση τα πιο ισχυρά «όπλα»

OT FORUM
«Η επιχείρηση του μέλλοντος» – Το 6ο ΟΤ FORUM έρχεται…

«Η επιχείρηση του μέλλοντος» – Το 6ο ΟΤ FORUM έρχεται…

Economy
Fitch: Βαθμολογεί την πρόοδο της ελληνικής οικονομίας

Fitch: Βαθμολογεί την πρόοδο της ελληνικής οικονομίας

inWellness
inTown
Μέσα στο ναρκοπέδιο, μου είπαν πως θα μάθω να χορεύω: Η σιωπή του βιασμού «σπάει» πάνω στο σανίδι
inTickets 14.11.25

Μέσα στο ναρκοπέδιο, μου είπαν πως θα μάθω να χορεύω: Η σιωπή του βιασμού «σπάει» πάνω στο σανίδι

Το έργο - μονόλογος Μέσα στο ναρκοπέδιο, μου είπαν πως θα μάθω να χορεύω σε κείμενο Μαρίας Λούκα, σκηνοθεσία Παυλίνας Μάρβιν και τον Ιώκο Ιωάννη Κοτίδη στον πρωταγωνιστικό ρόλο, έρχεται από τις 24 Νοεμβρίου στο Κέντρο ελέγχου τηλεοράσεων.

Σύνταξη
Pet Stories
Ποιοι είναι πραγματικά οι σκύλοι Pitbull;
Λανθασμένη αντίληψη 13.11.25

Ποιοι είναι πραγματικά οι σκύλοι Pitbull;

Είναι από τους πιο παρεξηγημένους σκύλους, καθώς το Pitbull εάν πέσει σε λάθος χέρια ή εκπαιδευτεί με λανθασμένο τρόπο παρουσιάζει ανάρμοστες συμπεριφορές, όπως όλοι οι σκύλοι, άλλωστε.

Τζούλη Τούντα
Τζούλη Τούντα
Είναι αδιανόητο να αφήσουμε το αδεσποτάκι, κουταβάκι με μειωμένη όραση, Λάκυ χωρίς οικογένεια
Υιοθεσία 03.11.25

Αγκαλιάζουμε το αδεσποτάκι, κουταβάκι, Λάκυ με τη μειωμένη όραση, που τόσο έχει ανάγκη την αγάπη μας

Ο Λάκυ σώθηκε την τελευταία στιγμή από διερχόμενο αυτοκίνητο που κατευθυνόταν προς το μέρος του καθώς βρισκόταν στη μέση της λεωφόρου Πόρτο Ράφτη Ν. Αττικής.

Τζούλη Τούντα
Τζούλη Τούντα
Η επιθετικότητα του σκύλου είναι επικοινωνία – Πότε την εκδηλώνουν, οι λάθος αντιδράσεις μας
Μηχανισμός επιβίωσης 01.11.25

Επιθετικότητα σκύλου: Τα λάθη που κάνουμε - Τι λέει η επιστήμη της συμπεριφοράς

Η επιθετικότητα για τους σκύλους είναι μία φυσιολογική αντίδραση και υπάρχει πάντα δικαιολογία. Εμείς είμαστε σε θέση να την κατανοήσουμε και να την επιλύσουμε;

Τζούλη Τούντα
Πάτρα: Κλεισμένες σε παντελώς ακατάλληλο χώρο 28 γάτες – Με ελάχιστο νερό και τροφή, έκκληση για υιοθεσίες
Έγινε καταγγελία 31.10.25

Κλεισμένες σε παντελώς ακατάλληλο χώρο 28 γάτες στην Πάτρα - Με ελάχιστο νερό και τροφή, έκκληση για υιοθεσίες

Πώς διασώθηκαν οι γάτες στην Πάτρα - Η έκκληση της Πανελλαδικής Φιλοζωικής και Περιβαλλοντικής Ομοσπονδίας για βοήθεια και υιοθεσίες των ζώων

Σύνταξη
Κυρ. Μητσοτάκης: Επιχειρεί «μασάζ» στους βουλευτές του, παραμένει αντιμέτωπος με την κριτική τους
Πολιτική Γραμματεία 14.11.25

Κυρ. Μητσοτάκης: Επιχειρεί «μασάζ» στους βουλευτές του, παραμένει αντιμέτωπος με την κριτική τους

Με καφέδες στη Βουλή και με πολιτικό φλερτ στις περιοδείες, ο Κυρ. Μητσοτάκης προσπαθεί να αμβλύνει το χάσμα με τη «γαλάζια» Κοινοβουλευτική Ομάδα και να βρει εσωκομματικές συμμαχίες. Μήνυμα Ευρ. Στυλιανίδη ότι θα συνεχίσει να διατυπώνει την κριτική του

Γιάννης Μπασκάκης
Γιάννης Μπασκάκης
Η Lady Gaga έκανε τα γυρίσματα του A Star is Born το 2017 παίρνοντας αγωγή για κατάθλιψη – «Νιώθω τυχερή που ζω»
«Χρειαζόμουν βοήθεια» 14.11.25

Η Lady Gaga έκανε τα γυρίσματα του A Star is Born το 2017 παίρνοντας αγωγή για κατάθλιψη – «Νιώθω τυχερή που ζω»

Ήταν η ταινία που την καθιέρωσε στον κινηματογράφο και της χάρισε μια υποψηφιότητα για Όσκαρ Α' Γυναικείου ρόλου. Ωστόσο τα γυρίσματα του A Star is Born το 2017 ήταν πολύ δύσκολα για τη Lady Gaga.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Συγκινεί ο Καραλής για την οικογένειά του: «Έχω περάσει δύσκολα, με έβγαλαν έξω από τραυματισμούς και ρατσισμό» (vids)
Συγκλονιστικά λόγια 14.11.25

Συγκινεί ο Καραλής για την οικογένειά του: «Έχω περάσει δύσκολα, με έβγαλαν έξω από τραυματισμούς και ρατσισμό» (vids)

Ο Εμμανουήλ Καραλής μίλησε στην εκπομπή «Ενώπιος Ενωπίω» για τις δυσκολίες που αντιμετώπισε στην καριέρα του και τη στήριξη από την οικογένεια και τη σύντροφό του.

Σύνταξη
O Εμπαπέ έγραψε Ιστορία: Έγινε ο νεαρότερος μετά τον Πελέ που έφτασε τα 400 γκολ
Ποδόσφαιρο 14.11.25

O Εμπαπέ έγραψε Ιστορία: Έγινε ο νεαρότερος μετά τον Πελέ που έφτασε τα 400 γκολ

Ο Κιλιάν Εμπαπέ σκόραρε δύο φορές στη νίκη της Γαλλίας επί της Ουκρανίας και έφτασε τα 400 γκολ στην καριέρα του, μόλις στα 26 του χρόνια, ο νεαρότερος που φτάνει αυτό τον αριθμό μετά τον μύθο Πελέ.

Σύνταξη
Ρόμπερτ Ντε Νίρο: Στην Πολωνία για να δει τον «δίδυμο» εαυτό του από τον 17ο αιώνα
Φωτογραφία 14.11.25

Ρόμπερτ Ντε Νίρο: Στην Πολωνία για να δει τον «δίδυμο» εαυτό του από τον 17ο αιώνα

Ένα πορτρέτο του 1628 που μοιάζει εντυπωσιακά με τον Ρόμπερτ Ντε Νίρο έγινε viral, με το Εθνικό Μουσείο του Βρότσουα να προσκαλεί τον Αμερικανό ηθοποιό να το επισκεφθεί και να «γνωρίσει» τον σωσία του

Σύνταξη
Αρμάνι Μιλάνο – Ολυμπιακός: Στην Ιταλία για την τέταρτη σερί νίκη οι «ερυθρόλευκοι»
Euroleague 14.11.25

Αρμάνι Μιλάνο – Ολυμπιακός: Στην Ιταλία για την τέταρτη σερί νίκη οι «ερυθρόλευκοι»

Μετά το σοκ του τραυματισμού του Κίναν Έβανς ο Ολυμπιακός θέλει να ανασυνταχθεί ψυχολογικά και να πάρει την τέταρτη συνεχόμενη νίκη του στην Ευρωλίγκα, αντιμετωπίζοντας την Αρμάνι Μιλάνο εκτός έδρας.

Σύνταξη
Valisia Odell και Dramachine: Οι δύο όψεις του ελληνικού dark synth ήχου
Σκοτεινός ήχος 14.11.25

Valisia Odell και Dramachine: Οι δύο όψεις του ελληνικού dark synth ήχου

Πριν την κοινή τους εμφάνιση στο Gagarin, Valisia Odell και Dramachine μιλούν στο in για το μέλλον του DIY, τη μεγάλη ομπρέλα του post-punk και τις ανατολίτικες καταβολές του σκοτεινού ήχου.

Γιάννης-Ορέστης Παπαδημητρίου
Γιάννης-Ορέστης Παπαδημητρίου
Μίλησα με τους «Γάλλους του Τσίπρα»
Editorial 14.11.25

Μίλησα με τους «Γάλλους του Τσίπρα»

Και άλλες ιστορίες, σοφιστείες και απλά παραμύθια... περί rebranding Τσίπρα αλά γαλλικά και άλλων δαιμονίων

Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Γράφει ο Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
«Να χαμογελάσεις εσύ!»: Η Μίλι Μπόμπι Μπράουν έβαλε φωτογράφο στη θέση του σε πρεμιέρα του Stranger Things
«Χαμογέλα!» 14.11.25

«Να χαμογελάσεις εσύ!»: Η Μίλι Μπόμπι Μπράουν έβαλε φωτογράφο στη θέση του σε πρεμιέρα του Stranger Things

Στην πρεμιέρα της 5ης σεζόν του Stranger Things στο Λονδίνο, η Μίλι Μπόμπι Μπράουν αντέδρασε σε φωτογράφο που της φώναξε «Χαμογέλα!», πριν αποχωρήσει εμφανώς ενοχλημένη από το κόκκινο χαλί

Σύνταξη
