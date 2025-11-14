Ένας σκύλος, μπορεί να νοιώσει έντονο φόβο στο άκουσμα των αστραπών και των βροντών.

Ο φόβος είναι ένα εξαιρετικά δυσάρεστο συναίσθημα και οφείλουμε να κάνουμε ό,τι μπορούμε για να βοηθήσουμε τον σκύλο να αισθανθεί καλύτερα.

Ο Χειμώνας είναι εδώ, και τα έντονα καιρικά φαινόμενα δεν θα λείψουν.

«Δεν υπάρχει καλύτερος «μετεωρολόγος» από έναν σκύλο που φοβάται τις καταιγίδες. Οι καταιγίδες συνοδεύονται από έναν έντονο σκούρο ουρανό, αναδύονται μυρωδιές βρεγμένου χώματος και ακολουθούν ήχοι που, μπορεί το δικό μας αυτί να μην τους ακούει. Όμως, τα αυτιά ενός κροτοφοβικού σκύλου τους ακούν από χιλιόμετρα μακριά.

Δυστυχώς, ένας τέτοιος σκύλος, δεν περνάει καθόλου καλά κάτω από αυτές τις συνθήκες», επισημαίνει ο εκπαιδευτής σκύλων, Μιχάλης Διαμαντάρας.

Η εξοικείωση του σκύλου με τέτοιους ήχους θα βοηθούσε δραστικά στην αντιμετώπιση του προβλήματος

Τα συναισθήματα που νοιώθει, αναφέρει ο εκπαιδευτής, είναι ο φόβος και το άγχος, που εκδηλώνονται με έντονο λαχάνιασμα, πολλές φορές με παρατεταμένο γαύγισμα, τρέμουλο κ.ά.

Στην προσπάθειά του να αποφύγει αυτήν την τόσο θορυβώδη κατάσταση – θεωρώντας ότι όλα αυτά συμβαίνουν ακριβώς δίπλα του- θα κρυφτεί κάτω από κρεβάτια, θα μπει στη μπανιέρα μας. Αν βρίσκεται σε εξωτερικό χώρο είναι ικανός να πηδήξει μάντρες ή μπαλκόνια.

Συνήθως, σκύλοι που φοβούνται τις καταιγίδες, επισημαίνει ο κ. Διαμαντάρας, έχουν την ίδια συμπεριφορά και στο άκουσμα βεγγαλικών και πυροτεχνημάτων.

Η καταιγίδα ξέσπασε, τι προσέχουμε, πώς συμπεριφερόμαστε

Την ώρα της καταιγίδας, υπογραμμίζει ο εκπαιδευτής, είναι απαραίτητο, για λόγους ασφάλειας, ο σκύλος μας να βρίσκεται μέσα στο σπίτι. Ακόμα και οι ελάχιστα ανοιχτές πόρτες/μπαλκονόπορτες, ανοίγουν πανεύκολα από έναν φοβισμένο σκύλο, που θέλει άμεσα να ξεφύγει από τον κίνδυνο.

Οι σκύλοι που είναι εκπαιδευμένοι θετικά με το crate, νοιώθουν την απαραίτητη ασφάλεια μέσα σε αυτό.

Τα χάδια δεν είναι η λύση, λέει ο κ. Διαμαντάρας, καθώς πολλές φορές έχουν το αντίθετο αποτέλεσμα. Ενισχύουν το πρόβλημα και σίγουρα δεν το λύνουν.

Η αδιαφορία μας για την καταιγίδα βάζοντας την αγαπημένη μας μουσική και συνεχίζοντας τη ρουτίνα μας, βοηθούν στο να μην ενισχύσουμε το πρόβλημα του σκύλου μας.

Μπορεί ο σκύλος να ξεπεράσει τον φόβο του; – Πώς θα τον εξοικειώσουμε με τις αστραπές και τις βροντές

Δυστυχώς, σύμφωνα με τον κ. Διαμαντάρα, το πρόβλημα δεν λύνεται πάντα. Άλλες φορές μειώνεται και άλλες απλά το διαχειριζόμαστε με ασφάλεια.

Η εξοικείωση του σκύλου μας με τέτοιους ήχους θα βοηθούσε δραστικά στην αντιμετώπιση του προβλήματος.

Στο Διαδίκτυο, ενημερώνει ο κ. Διαμαντάρας, μπορούμε να βρούμε βίντεο με ήχους βροντών ή κεραυνών.

Μια ωραία ηλιόλουστη μέρα, λοιπόν, βάζουμε το βίντεο να παίζει σε χαμηλή ένταση αρχικά και δίνουμε στον σκύλο μας κάποιο αγαπημένο του παιχνίδι. Αυξάνουμε την ένταση σταδιακά – μέρα με τη μέρα- όσο βλέπουμε ότι ο σκύλος μας δεν ενοχλείται.

Επίσης, στο εμπόριο, αναφέρει ο κ. Διαμαντάρας, υπάρχουν παιχνίδια που μπορούμε να τους βάλουμε μέσα τροφή. Θα μπορούσαμε, εάν του αρέσει το γιαούρτι για παράδειγμα, να γεμίσουμε το συγκεκριμένο παιχνίδι με γιαούρτι και ξηρά τροφή. Το βάζουμε στην κατάψυξη για περίπου τρεις ώρες και του το προσφέρουμε.

«Ένας σκύλος που δεν τρώει καθημερινά λιχουδιές χωρίς λόγο, θα δείξει πολύ μεγαλύτερο ενδιαφέρον σε ένα τέτοιο παιχνίδι. Το παγωμένο περιεχόμενο του παιχνιδιού θα δώσει διάρκεια στη προσήλωσή του σε αυτό και ταυτόχρονα θα ακούει τους τόσο κακούς θορύβους. Έτσι εξοικειώνουμε τον φίλο μας ευχάριστα με αυτούς», επισημαίνει ο κ. Διαμαντάρας.

Η ψυχραιμία μας βοηθά τον σκύλο

Τέλος, ο κ. Διαμαντάρας υπογραμμίζει: «Ένας σωστός κηδεμόνας σκύλου πρέπει πάνω από όλα να είναι ψύχραιμος. Το πώς θα κινηθούμε εμείς κάτω από τέτοιες συνθήκες θα βοηθήσει τον σκύλο μας να διαχειριστεί ανάλογα το πρόβλημά του».

*Ο κ. Μιχάλης Διαμαντάρας ξεκίνησε τη σταδιοδρομία του ως συνοδός στρατιωτικών σκύλων στην Πολεμική Αεροπορία το 1990, όπου υπηρέτησε επί 10 χρόνια.

Από το 2000 ασκεί το επάγγελμα του εκπαιδευτή σκύλων.

Και, όπως λέει: «Έχω εκπαιδεύσει σκύλους, σχεδόν όλων των φυλών. Λαμβάνοντας πάντα υπ΄όψιν, τόσο τον χαρακτήρα και τις ιδιαιτερότητες του σκύλου όσο και τις ανάγκες του κηδεμόνα του.

Στόχος μου είναι με την προεκπαίδευση, την κοινωνικοποίηση, τη βασική υπακοή, αλλά και τη επίλυση συγκεκριμένων προβλημάτων, να διαμορφωθεί η συμπεριφορά του σκύλου, ώστε να τον βοηθήσουμε να κατανοήσει τη θέση του μέσα στην οικογένεια.

Έτσι, με ήρεμο και κυρίως με μεθοδευμένο τρόπο, θα δημιουργηθεί μια σχέση υπακοής, σεβασμού και αγάπης».

Είναι μέλος του Πανελλήνιου Συλλόγου Εκπαιδευτών Σκύλων.