Τρίκαλα: Νταλίκα εγκλωβίστηκε σε χωματόδρομο λόγω… GPS
Λάθος οδηγίες φαίνεται ότι έδωσε GPS σε οδηγό νταλίκας, με αποτέλεσμα το όχημα να εγκλωβιστεί σε χωματόδρομο
Το βράδυ της Τετάρτης στη σήραγγα της Εθνικής Οδού Στουρναραίικων – Άρτας, στα Τρίκαλα, νταλίκα βουλγαρικής προέλευσης εγκλωβίστηκε σε ανενεργό τμήμα του δρόμου, λόγω λάθους οδηγίας που ενδέχεται να έδωσε το GPS.
Μία λάθος στροφή προκάλεσε προβλήματα για τον οδηγό της Νταλίκας στα Τρίκαλα
Ο οδηγός, κινούμενος από Ανθηρό προς Τρίκαλα, έλαβε λάθος οδηγία από το σύστημα πλοήγησης στο σημείο της σήραγγας και αντί να συνεχίσει ευθεία, έστριψε αριστερά, περνώντας μπροστά από τον εκχιονιστικό σταθμό και ακολουθώντας την παλιά διαδρομή που έχει εγκαταλειφθεί λόγω κατολισθήσεων.
Η νταλίκα παρέμεινε εγκλωβισμένη όλη τη νύχτα, καθώς βράχοι φράζουν το δρόμο και η όπισθεν είναι ιδιαίτερα δύσκολη. Το πρωί της Πέμπτης, κάτοικος από τα Στουρναραίικα εντόπισε το όχημα και ειδοποίησε άμεσα τις αρχές, σύμφωνα με το trikalaopinion.
Στο σημείο έσπευσαν στελέχη της Τροχαίας και συνεργεία, αναζητώντας λύση για τον απεγκλωβισμό του οχήματος. Ο οδηγός είναι καλά στην υγεία του, ενώ διερευνάται πώς οι οδηγίες του GPS συνέβαλαν στον αποπροσανατολισμό του.
