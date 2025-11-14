Κτηνοτρόφος ξεκινά απεργία πείνας στη Λάρισα – «Είμαστε άνεργοι, μας θανάτωσαν τα ζώα»

Σοβαρά προβλήματα καταγγέλλουν αυτό το διάστημα αγρότες και κτηνοτρόφοι σε όλη την χώρα, τασσόμενοι ενάντια στις ελλιπείς πολιτικές της κυβέρνησης. Με αφορμή την κάκιστη κατάσταση στην οποία έχει περιέλθει ο κλάδος, ένας κτηνοτρόφος στη Λάρισα αποφάσισε να προχωρήσει σε απεργία πείνας.

Σε απεργία πείνας κτηνοτρόφος στη Λάρισα

Σημειώνεται πως, ο κτηνοτρόφος, Χρήστος Γκίκας, συμμετείχε στη διαμαρτυρία που έκαναν κτηνοτρόφοι της περιοχής, έξω από το πολιτικό γραφείο του υφυπουργού αγροτικής ανάπτυξης Χρήστου Κέλλα στη Λάρισα.

Όπως ανέφερε ο κ. Γκίκας, «είμαστε άνεργοι, μας θανάτωσαν τα ζώα. Το καταλαβαίνω, αλλά μας πέταξαν στο δρόμο χωρίς να μας δώσουν καθόλου εισόδημα για να ζήσουμε. Κάνω απεργία πείνας μέχρι και ο τελευταίος κτηνοτρόφος που θανάτωσε τα ζώα του να του δώσουν το λιγότερο 1.000 ευρώ το μήνα για να ζήσει την οικογένειά του, μέχρι να επαναφέρουμε τα ζώα μας. Για τα υπόλοιπα θα αγωνιστούμε όλοι οι κτηνοτρόφοι μαζί. Κάνω απεργία πείνας γιατί υπάρχουν κτηνοτρόφοι που αυτή τη στιγμή δεν έχουν να ταΐσουν τα παιδιά τους, να τα στείλουν στο πανεπιστήμιο, να πληρώσουν ενοίκιο, ρεύμα, νερό».

Τι υποστηρίζει

Διευκρίνισε επίσης ότι «δεν είχα σκοπό να κάνω κάτι τέτοιο, αλλά όλα ξεκίνησαν επειδή δεν ήθελαν οι συνεργάτες του υπουργού να δεχθούν στο γραφείο πενταμελή μας επιτροπή για να δώσουμε υπόμνημα με τα αιτήματα, αλλά επέμεναν να ανεβούμε στο γραφείο τρία άτομα. Αρνηθήκαμε, επειδή δεν θέλαμε να στοχοποιηθούν τρία άτομα και ζητήσαμε να κατέβουν εκείνοι να μας δουν, αρνήθηκαν και έτσι ξεκίνησαν όλα».

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, συνεργάτες του κ. Κέλλα ήρθαν σε επαφή με τον Χρ. Γκίκα, καλώντας τον σε συνάντηση με τον υπουργό, όμως ο κτηνοτρόφος παρέμεινε κάτω από το υπουργικό γραφείο και δηλώνει αποφασισμένος για απεργία πείνας.