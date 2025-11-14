newspaper
# ΒΟΡΙΖΙΑ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΖΟΧΡΑΝ ΜΑΜΝΤΑΝΙ
# ΤΕΜΠΗ
# ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΓΑΖΑ
Κτηνοτρόφος ξεκινά απεργία πείνας στη Λάρισα – «Είμαστε άνεργοι, μας θανάτωσαν τα ζώα»
Ελλάδα 14 Νοεμβρίου 2025 | 09:53

Κτηνοτρόφος ξεκινά απεργία πείνας στη Λάρισα – «Είμαστε άνεργοι, μας θανάτωσαν τα ζώα»

Κτηνοτρόφος στη Λάρισα αποφάσισε να προχωρήσει σε απεργία πείνας

Διαβήτης: Διατροφή και άσκηση τα πιο ισχυρά «όπλα»

Διαβήτης: Διατροφή και άσκηση τα πιο ισχυρά «όπλα»

Spotlight

Σοβαρά προβλήματα καταγγέλλουν αυτό το διάστημα αγρότες και κτηνοτρόφοι σε όλη την χώρα, τασσόμενοι ενάντια στις ελλιπείς πολιτικές της κυβέρνησης. Με αφορμή την κάκιστη κατάσταση στην οποία έχει περιέλθει ο κλάδος, ένας κτηνοτρόφος στη Λάρισα αποφάσισε να προχωρήσει σε απεργία πείνας.

Σε απεργία πείνας κτηνοτρόφος στη Λάρισα

Σημειώνεται πως, ο κτηνοτρόφος, Χρήστος Γκίκας, συμμετείχε στη διαμαρτυρία που έκαναν κτηνοτρόφοι της περιοχής, έξω από το πολιτικό γραφείο του υφυπουργού αγροτικής ανάπτυξης Χρήστου Κέλλα στη Λάρισα.

Όπως ανέφερε ο κ. Γκίκας, «είμαστε άνεργοι, μας θανάτωσαν τα ζώα. Το καταλαβαίνω, αλλά μας πέταξαν στο δρόμο χωρίς να μας δώσουν καθόλου εισόδημα για να ζήσουμε. Κάνω απεργία πείνας μέχρι και ο τελευταίος κτηνοτρόφος που θανάτωσε τα ζώα του να του δώσουν το λιγότερο 1.000 ευρώ το μήνα για να ζήσει την οικογένειά του, μέχρι να επαναφέρουμε τα ζώα μας. Για τα υπόλοιπα θα αγωνιστούμε όλοι οι κτηνοτρόφοι μαζί. Κάνω απεργία πείνας γιατί υπάρχουν κτηνοτρόφοι που αυτή τη στιγμή δεν έχουν να ταΐσουν τα παιδιά τους, να τα στείλουν στο πανεπιστήμιο, να πληρώσουν ενοίκιο, ρεύμα, νερό».

Τι υποστηρίζει

Διευκρίνισε επίσης ότι «δεν είχα σκοπό να κάνω κάτι τέτοιο, αλλά όλα ξεκίνησαν επειδή δεν ήθελαν οι συνεργάτες του υπουργού να δεχθούν στο γραφείο πενταμελή μας επιτροπή για να δώσουμε υπόμνημα με τα αιτήματα, αλλά επέμεναν να ανεβούμε στο γραφείο τρία άτομα. Αρνηθήκαμε, επειδή δεν θέλαμε να στοχοποιηθούν τρία άτομα και ζητήσαμε να κατέβουν εκείνοι να μας δουν, αρνήθηκαν και έτσι ξεκίνησαν όλα».

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, συνεργάτες του κ. Κέλλα ήρθαν σε επαφή με τον Χρ. Γκίκα, καλώντας τον σε συνάντηση με τον υπουργό, όμως ο κτηνοτρόφος παρέμεινε κάτω από το υπουργικό γραφείο και δηλώνει αποφασισμένος για απεργία πείνας.

Business
Euronext: Η επόμενη ημέρα της δημόσιας πρότασης – Που στρέφονται τώρα τα βλέμματα 

Euronext: Η επόμενη ημέρα της δημόσιας πρότασης – Που στρέφονται τώρα τα βλέμματα 

Vita.gr
Διαβήτης: Διατροφή και άσκηση τα πιο ισχυρά «όπλα»

Διαβήτης: Διατροφή και άσκηση τα πιο ισχυρά «όπλα»

«Η επιχείρηση του μέλλοντος» – Το 6ο ΟΤ FORUM έρχεται…

«Η επιχείρηση του μέλλοντος» – Το 6ο ΟΤ FORUM έρχεται…

Fitch: Βαθμολογεί την πρόοδο της ελληνικής οικονομίας

Fitch: Βαθμολογεί την πρόοδο της ελληνικής οικονομίας

Μέσα στο ναρκοπέδιο, μου είπαν πως θα μάθω να χορεύω: Η σιωπή του βιασμού «σπάει» πάνω στο σανίδι
Μέσα στο ναρκοπέδιο, μου είπαν πως θα μάθω να χορεύω: Η σιωπή του βιασμού «σπάει» πάνω στο σανίδι

Το έργο - μονόλογος Μέσα στο ναρκοπέδιο, μου είπαν πως θα μάθω να χορεύω σε κείμενο Μαρίας Λούκα, σκηνοθεσία Παυλίνας Μάρβιν και τον Ιώκο Ιωάννη Κοτίδη στον πρωταγωνιστικό ρόλο, έρχεται από τις 24 Νοεμβρίου στο Κέντρο ελέγχου τηλεοράσεων.

Σύνταξη
Μάχη για τη ζωή του δίνει ο 22χρονος που κατάπιε ολόκληρο μπέργκερ – Τι λέει φίλος του
Σε κρίσιμη κατάσταση 14.11.25
Σε κρίσιμη κατάσταση 14.11.25

Μάχη για τη ζωή του δίνει ο 22χρονος που κατάπιε ολόκληρο μπέργκερ - «Κοπανούσε την πλάτη του σε κολόνα»

Ο 22χρονος έμεινε για 3 λεπτά χωρίς οξυγόνο με αποτέλεσμα να έχουν υποστεί βλάβη ζωτικά του όργανα, η οποία ίσως και να είναι μη αναστρέψιμη.

Σύνταξη
Άγιος Δημήτριος: Άφαντοι οι διαρρήκτες που εμβόλισαν και τραυμάτισαν αστυνομικούς
Άγιος Δημήτριος 14.11.25
Άγιος Δημήτριος 14.11.25

Άφαντοι οι διαρρήκτες που εμβόλισαν και τραυμάτισαν αστυνομικούς - «Ακούσαμε σειρήνες και μετά πυροβολισμούς»

«Καθόμασταν εδώ στην καφετέρια, ακούσαμε σειρήνες και μετά πέντε πυροβολισμούς. Μετά βγήκα από την καφετέρια και είδα τις δύο μηχανές κάτω» δήλωσε ένας νεαρός, ο οποίος βρισκόταν στο σημείο όπου έγινε η παράσυρση των μηχανών της ΔΙ.ΑΣ στον Άγιο Δημήτριο

Σύνταξη
Το ελληνικό παράδοξο: Γιατί η χώρα με τους πιο εξαντλημένους εργαζόμενους της ΕΕ, θεσμοθετεί το 13ωρο;
Ο αγώνας δεν τελείωσε 14.11.25
Ο αγώνας δεν τελείωσε 14.11.25

Το ελληνικό παράδοξο: Γιατί η χώρα με τους πιο εξαντλημένους εργαζόμενους της ΕΕ, θεσμοθετεί το 13ωρο;

Στην Ελλάδα, δουλεύουμε περισσότερο από όλους στην ΕΕ και πληρωνόμαστε λιγότερο. Ωστόσο, σύμφωνα με την κυβέρνηση, παρακαλάμε για 13ωρο

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
«Όλες οι ντουλάπες είναι έξω» – Νέα στοιχεία για τη διάρρηξη στον Αγ. Δημήτριο, αναζητούνται οι δράστες
Ελλάδα 14.11.25
Ελλάδα 14.11.25

«Όλες οι ντουλάπες είναι έξω» – Νέα στοιχεία για τη διάρρηξη στον Αγ. Δημήτριο, αναζητούνται οι δράστες

Οι αστυνομικοί εξακολουθούν να αναζητούν τους δράστες της διάρρηξης, οι οποίοι ευθύνονται και για τον τραυματισμό τριών στελεχών της ομάδας ΔΙ.ΑΣ.

Σύνταξη
Λάθη και παραλείψεις για το μπάζωμα στα Τέμπη – «Κανείς δεν ξέρει ποιος έδωσε τις εντολές» λέει η ΕΔΑΠΟ
ΕΔΑΠΟ 13.11.25
ΕΔΑΠΟ 13.11.25

Λάθη και παραλείψεις για το μπάζωμα στα Τέμπη - «Κανείς δεν ξέρει ποιος έδωσε τις εντολές»

Την απουσία κάποιου επίσημου εγγράφου για το μπάζωμα στο χώρο του τραγικού σιδηροδρομικού δυστυχήματος στα Τέμπη υπογραμμίζει η ΕΔΑΠΟ - Πότε γνώριζαν οι Αρχές ότι δεν υπάρχουν εγκλωβισμένοι

Νίκος Κλόκας
Νίκος Κλόκας
Κυρ. Μητσοτάκης: Επιχειρεί «μασάζ» στους βουλευτές του, παραμένει αντιμέτωπος με την κριτική τους
Πολιτική Γραμματεία 14.11.25
Πολιτική Γραμματεία 14.11.25

Κυρ. Μητσοτάκης: Επιχειρεί «μασάζ» στους βουλευτές του, παραμένει αντιμέτωπος με την κριτική τους

Με καφέδες στη Βουλή και με πολιτικό φλερτ στις περιοδείες, ο Κυρ. Μητσοτάκης προσπαθεί να αμβλύνει το χάσμα με τη «γαλάζια» Κοινοβουλευτική Ομάδα και να βρει εσωκομματικές συμμαχίες. Μήνυμα Ευρ. Στυλιανίδη ότι θα συνεχίσει να διατυπώνει την κριτική του

Γιάννης Μπασκάκης
Γιάννης Μπασκάκης
Η Lady Gaga έκανε τα γυρίσματα του A Star is Born το 2017 παίρνοντας αγωγή για κατάθλιψη – «Νιώθω τυχερή που ζω»
«Χρειαζόμουν βοήθεια» 14.11.25
«Χρειαζόμουν βοήθεια» 14.11.25

Η Lady Gaga έκανε τα γυρίσματα του A Star is Born το 2017 παίρνοντας αγωγή για κατάθλιψη – «Νιώθω τυχερή που ζω»

Ήταν η ταινία που την καθιέρωσε στον κινηματογράφο και της χάρισε μια υποψηφιότητα για Όσκαρ Α' Γυναικείου ρόλου. Ωστόσο τα γυρίσματα του A Star is Born το 2017 ήταν πολύ δύσκολα για τη Lady Gaga.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Συγκινεί ο Καραλής για την οικογένειά του: «Έχω περάσει δύσκολα, με έβγαλαν έξω από τραυματισμούς και ρατσισμό» (vids)
Συγκλονιστικά λόγια 14.11.25
Συγκλονιστικά λόγια 14.11.25

Συγκινεί ο Καραλής για την οικογένειά του: «Έχω περάσει δύσκολα, με έβγαλαν έξω από τραυματισμούς και ρατσισμό» (vids)

Ο Εμμανουήλ Καραλής μίλησε στην εκπομπή «Ενώπιος Ενωπίω» για τις δυσκολίες που αντιμετώπισε στην καριέρα του και τη στήριξη από την οικογένεια και τη σύντροφό του.

Σύνταξη
O Εμπαπέ έγραψε Ιστορία: Έγινε ο νεαρότερος μετά τον Πελέ που έφτασε τα 400 γκολ
Ποδόσφαιρο 14.11.25
Ποδόσφαιρο 14.11.25

O Εμπαπέ έγραψε Ιστορία: Έγινε ο νεαρότερος μετά τον Πελέ που έφτασε τα 400 γκολ

Ο Κιλιάν Εμπαπέ σκόραρε δύο φορές στη νίκη της Γαλλίας επί της Ουκρανίας και έφτασε τα 400 γκολ στην καριέρα του, μόλις στα 26 του χρόνια, ο νεαρότερος που φτάνει αυτό τον αριθμό μετά τον μύθο Πελέ.

Σύνταξη
Ρόμπερτ Ντε Νίρο: Στην Πολωνία για να δει τον «δίδυμο» εαυτό του από τον 17ο αιώνα
Φωτογραφία 14.11.25
Φωτογραφία 14.11.25

Ρόμπερτ Ντε Νίρο: Στην Πολωνία για να δει τον «δίδυμο» εαυτό του από τον 17ο αιώνα

Ένα πορτρέτο του 1628 που μοιάζει εντυπωσιακά με τον Ρόμπερτ Ντε Νίρο έγινε viral, με το Εθνικό Μουσείο του Βρότσουα να προσκαλεί τον Αμερικανό ηθοποιό να το επισκεφθεί και να «γνωρίσει» τον σωσία του

Σύνταξη
Αρμάνι Μιλάνο – Ολυμπιακός: Στην Ιταλία για την τέταρτη σερί νίκη οι «ερυθρόλευκοι»
Euroleague 14.11.25
Euroleague 14.11.25

Αρμάνι Μιλάνο – Ολυμπιακός: Στην Ιταλία για την τέταρτη σερί νίκη οι «ερυθρόλευκοι»

Μετά το σοκ του τραυματισμού του Κίναν Έβανς ο Ολυμπιακός θέλει να ανασυνταχθεί ψυχολογικά και να πάρει την τέταρτη συνεχόμενη νίκη του στην Ευρωλίγκα, αντιμετωπίζοντας την Αρμάνι Μιλάνο εκτός έδρας.

Σύνταξη
Valisia Odell και Dramachine: Οι δύο όψεις του ελληνικού dark synth ήχου
Σκοτεινός ήχος 14.11.25
Σκοτεινός ήχος 14.11.25

Valisia Odell και Dramachine: Οι δύο όψεις του ελληνικού dark synth ήχου

Πριν την κοινή τους εμφάνιση στο Gagarin, Valisia Odell και Dramachine μιλούν στο in για το μέλλον του DIY, τη μεγάλη ομπρέλα του post-punk και τις ανατολίτικες καταβολές του σκοτεινού ήχου.

Γιάννης-Ορέστης Παπαδημητρίου
Γιάννης-Ορέστης Παπαδημητρίου
Μίλησα με τους «Γάλλους του Τσίπρα»
Editorial 14.11.25

Μίλησα με τους «Γάλλους του Τσίπρα»

Και άλλες ιστορίες, σοφιστείες και απλά παραμύθια... περί rebranding Τσίπρα αλά γαλλικά και άλλων δαιμονίων

Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Γράφει ο Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
«Να χαμογελάσεις εσύ!»: Η Μίλι Μπόμπι Μπράουν έβαλε φωτογράφο στη θέση του σε πρεμιέρα του Stranger Things
«Χαμογέλα!» 14.11.25
«Χαμογέλα!» 14.11.25

«Να χαμογελάσεις εσύ!»: Η Μίλι Μπόμπι Μπράουν έβαλε φωτογράφο στη θέση του σε πρεμιέρα του Stranger Things

Στην πρεμιέρα της 5ης σεζόν του Stranger Things στο Λονδίνο, η Μίλι Μπόμπι Μπράουν αντέδρασε σε φωτογράφο που της φώναξε «Χαμογέλα!», πριν αποχωρήσει εμφανώς ενοχλημένη από το κόκκινο χαλί

Σύνταξη
Πανηγύρια Μητσοτάκη στη Ροδόπη, στο… περίμενε οι ακρίτες για το ενεργειακό κόστος και ο ΑΔΜΗΕ για την ΑΜΚ, τα νοσοκομεία του ΑΒΑΞ, ανεβάζει (κατασκευαστικούς) ρυθμούς η LAMDA, τα υψηλά 8μήνου της Τιτάν, η «μεταγραφή» στην Intralot

Πανηγύρια Μητσοτάκη στη Ροδόπη, στο… περίμενε οι ακρίτες για το ενεργειακό κόστος και ο ΑΔΜΗΕ για την ΑΜΚ, τα νοσοκομεία του ΑΒΑΞ, ανεβάζει (κατασκευαστικούς) ρυθμούς η LAMDA, τα υψηλά 8μήνου της Τιτάν, η «μεταγραφή» στην Intralot

Ερντογάν: Λάβαμε θετικά μηνύματα από τις ΗΠΑ στο θέμα των F-35

Ερντογάν: Λάβαμε θετικά μηνύματα από τις ΗΠΑ στο θέμα των F-35

Νέο μισθολόγιο σε Ένοπλες δυνάμεις και Σώματα Ασφαλείας

Νέο μισθολόγιο σε Ένοπλες δυνάμεις και Σώματα Ασφαλείας

Το DOTS Festival μας έδωσε 36 τρόπους να δούμε την αλήθεια

Το DOTS Festival μας έδωσε 36 τρόπους να δούμε την αλήθεια

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Imane Khelif: H εντυπωσιακή εμφάνιση της 26χρονης πυγμάχου στη front row του οίκου Chanel

Imane Khelif: H εντυπωσιακή εμφάνιση της 26χρονης πυγμάχου στη front row του οίκου Chanel

Δοκίμασε το δροσιστικό «combo» που αυξάνει το προσδόκιμο ζωής

Δοκίμασε το δροσιστικό «combo» που αυξάνει το προσδόκιμο ζωής

Άγχος αποχωρισμού: Πώς να το αντιμετωπίσετε με αγάπη και υπομονή

Άγχος αποχωρισμού: Πώς να το αντιμετωπίσετε με αγάπη και υπομονή

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

