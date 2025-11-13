Φωτιά σε βιομηχανικό χώρο στην Αχαΐα
Στο σημείο έσπευσαν και επιχειρούν 24 πυροσβέστες με οκτώ οχήματα και ειδικό βραχιονοφόρο όχημα.
Συναγερμός έχει σημάνει στην πυροσβεστική εξαιτίας πυρκαγιάς σε βιομηχανικό χώρο στην περιοχή Γλαύκου στην Αχαΐα.
#Πυρκαγια σε βιομηχανικό χώρο στην περιοχή Δεμένικα Αχαΐας. Επιχειρούν 24 #πυροσβέστες με 8 οχήματα και ειδικό βραχιονοφόρο όχημα.
— Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) November 13, 2025
Όπως αναφέρουν τα τοπικά μέσα η φωτιά ξέσπασε κάτω από άγνωστες συνθήκες προκαλώντας σοβαρές ζημιές, σε συνεργείο αυτοκινήτων.
