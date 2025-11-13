magazin
Πέμπτη 13 Νοεμβρίου 2025
Άκρως Ζωδιακό: Τα Do's και Don'ts στα ζώδια σήμερα [Πέμπτη 13.11.2025]
Άκρως Ζωδιακό: Τα Do's και Don'ts στα ζώδια σήμερα [Πέμπτη 13.11.2025]

Τα Do's και τα Don'ts στα ζώδια σήμερα από την Αγγελική Μανουσάκη - Άκρως Ζωδιακό και όποιος αντέξει.

Διαφωνίες από τα παλιά, νέες ευκαιρίες που παρουσιάζονται, εντάσεις στις σχέσεις, υπερβολικές αντιδράσεις, δημιουργική διάθεση και αλλαγές προ των πυλών. Τα Do’s και τα Don’ts στα ζώδια σήμερα έρχονται για να βάλουν τα πράγματα και εσένα σε μια σειρά.

Η στήλη Άκρως Ζωδιακό είναι εδώ και όποιος αντέξει.

Κριός

Κριός

DO’S: Άφησε το mindset σου να αλλάξει από μόνο του. Εννοώ χωρίς να το πιέζεις. Γίνε δραστήριος και άμεσος, ώστε να μπορέσεις να διεκδικήσεις αυτά που θες. Ξεκαθάρισε τις καταστάσεις εκείνες που σου δημιουργούν μια περίεργη διάθεση. Κοινώς στην χαλάνε χωρίς λόγο. Στα επαγγελματικά, χαλάρωσε, γιατί το πράγμα πηγαίνει από μόνο του.

DON’TS: Μην επιτρέπεις στον εκνευρισμό που πλανάται στην ατμόσφαιρα να σε κάνει να επικοινωνείς όπως να’ ναι με τους άλλους. Μη γίνεις έντονος. Μη διαφωνείς συνέχεια σχετικά με το πως πρέπει να γίνουν τα πράγματα, γιατί αυτό προκαλεί αχρείαστους καβγάδες. Μην αρχίσεις τα παιχνίδια ελέγχου. Μην ξεσπάς τα νεύρα σου σε αυτούς που δεν φταίνε.

Ταύρος

Ταύρος

DO’S: Αξιοποίησε την αποφασιστικότητα που νιώθεις να σε διακατέχει, ώστε να εντοπίσεις τι είναι αυτό γύρω σου που μπορεί να σε φέρει σε δύσκολη θέση ή που σε προβληματίζει τελευταία. Έπειτα βρες τον τρόπο, ώστε να το αποδυναμώσεις τόσο σε σημείο να το ξεφορτωθείς. Άλλαξε τρόπο σκέψης και κάντον πιο ουσιαστικό και αισιόδοξο.

DON’TS: Μην είσαι απρόσεκτος και μη βάλεις μπροστά κάποιο πλάνο τώρα που υπάρχει ανάδρομος. Στα ερωτικά, μην αφήνεις την ένταση και τον εκνευρισμό να παίρνουν τα ηνία. Μην αφήσεις τα οικονομικά να προκαλέσουν πρόβλημα στα επαγγελματικά. Φαύλος κύκλος όπως καταλαβαίνεις. Μην κρατήσεις κακία εξαιτίας αυτών που θα ακούσεις.

Δίδυμοι

Δίδυμοι

DO’S: Ξεκαθάρισε αυτά που θες, ώστε να βάλεις τα πάντα στην θέση που πρέπει. Αν επανέλθει κάποιο σκηνικό από το παρελθόν, τότε βρες τον τρόπο να του δώσεις ένα τέλος για να μην συνεχίζει να σε ταλαιπωρεί. Προσπάθησε να κρατήσεις τον έλεγχο στα χέρια σου και γίνε συγκεκριμένος σε αυτά που λες. Απόφυγε να παρασυρθείς από την ένταση.

DON’TS: Μην αφήσεις ούτε την κυκλοθυμία σου, αλλά ούτε και τα έντονα συναισθήματά σου να ξεφύγουν, γιατί τότε η λογική σου θα πάει περίπατο. Στα επαγγελματικά, μην αφήσεις το παραπάνω να σου χαλάσει την εικόνα. Επομένως μην χρησιμοποιήσεις βαριά λόγια και μην κάνεις αχρείαστα λάθη. Μην το παρακάνεις ούτε με τις λεπτομέρειες.

Καρκίνος

Καρκίνος

DO’S: Στα επαγγελματικά, πρέπει και να λειτουργήσεις άμεσα, αλλά και να είσαι συγκεκριμένος, όταν αναφέρεσαι στις αποφάσεις σου. Κάνε κάτι για να ανανεωθείς. Μπορείς ας πούμε να βάλεις νέες συνήθειες στο πρόγραμμά σου. Φλέρταρε λοιπόν με τις εναλλακτικές που σου παρέχονται σχετικά με αυτό. Πρόσεξε τον τρόπο με τον οποίο σκέφτεσαι.

DON’TS: Μη γίνεις κυκλοθυμικός λόγω του ότι θέλεις να ξεφύγεις από όσα σε πιέζουν. Μην αφήσεις κανένα να σε κλείσει στα κουτάκια του. Μην είσαι απρόσεκτος στα νεύρα ή στον τρόπο με τον οποίο απαντάς στους συναδέλφους σου. Μην επιτρέψεις στο πείσμα και στην καχυποψία σου να δημιουργήσουν υπόνοιες χωρίς να υπάρχει λόγος γι’ αυτό.

Λέων

Λέων

DO’S: Φέρε στον νου σου ξανά κάποιες ιδέες με τις οποίες είχες ασχοληθεί παλιότερα, αλλά τις άφησες στη μέση. Εξέτασέ τες λοιπόν με ηρεμία και δες αν μπορούν τελικά να υλοποιηθούν τώρα στα κοντά. Στα ερωτικά, επίσης πρόκειται να επανεμφανιστούν κάποια παλιά άτομα ή θέματα, οπότε φρόντισε να τα ξεκαθαρίσεις. Οργανώσου καλύτερα.

DON’TS: Μην ξεκινήσεις κάτι τώρα, γιατί έχουμε ανάδρομο και μάλλον δεν θα πάει καλά. Μην είσαι απρόσεκτος σε οικονομικά και ερωτικά. Μην λες πράγματα χωρίς να τα έχεις σκεφτεί λόγω κυκλοθυμίας ή έντασης, γιατί εύκολα μπορεί να παρεκτραπείς. Μην είσαι τόσο σίγουρος για τους άλλους, γιατί θα την πατήσεις από εκεί που δεν το περιμένεις!

Παρθένος

Παρθένος

DO’S: Πάρτο απόφαση πως πρέπει επιτέλους να ξεκαθαρίσεις με κάποιες καταστάσεις. Όχι μόνο αυτό δηλαδή, αλλά πρέπει και να πάρεις ορισμένες αποστάσεις, αν θέλεις κάποια στιγμή να νιώσεις ασφαλής. Αυτό βέβαια αν κάνεις και κάτι με διαφορετικό τρόπο, έτσι; Προσοχή και ψυχραιμία απαιτείται, γιατί η μέρα θα είναι έτσι κι αλλιώς έντονη.

DON’TS: Μην αφήσεις την ένταση να σε οδηγήσει στο να γίνεις παρορμητικός, γιατί οι απαντήσεις που θα δώσεις δεν θα παίζονται! Μην εξαρτάσαι από κανέναν, αφού δεν θες, αλλά μη γίνεσαι ωμός ή και απότομος εξαιτίας αυτού. Μη γίνεσαι ούτε απρόβλεπτος, αλλά ούτε και απόμακρος, επειδή νιώθεις ότι δεν μπορείς να εμπιστευτείς ορισμένους.

Ζυγός

Ζυγός

DO’S: Άλλαξε ρότα. Κοινώς άλλαξε τρόπο σκέψης για να μπορέσεις να αλλάξεις και κατεύθυνση, γιατί ως γνωστόν, όπου κοιτάς, εκεί πας! Γίνε πιο άμεσος. Γίνε όμως και πιο ξεκάθαρος ως προς τον τρόπο με τον οποίο επικοινωνείς. Προσπάθησε να καταλάβεις, γιατί ορισμένοι σε έχουν παιδέψει, καθώς μπορεί και να μην το έκαναν επίτηδες, σωστά;

DON’TS: Μην εκνευριστείς ακραία από το γεγονός ότι κάποιοι κινούνται παρασκηνιακά. Υπάρχουν κι αυτά, τι να κάνουμε; Μην το αφήσεις αυτό λοιπόν να σε οδηγήσει στο να τους εκθέσεις, γιατί μέσω αυτού- αν το κάνεις- τελικά θα εκτεθείς εσύ! Μην είσαι απρόσεκτος στις αντιδράσεις σου και μη μιλάς για πράγματα που δεν είσαι και τόσο σίγουρος.

Σκορπιός

Σκορπιός

DO’S: Κάνε τις αλλαγές που θες, ώστε να μπορέσεις να αποκτήσεις κάποια ελευθερία κινήσεων και να νιώσεις επιτέλους ασφαλής. Μπλόκαρε τους εξωτερικούς παράγοντες που προσπαθούν να σε πιέσουν με τον τρόπο τους. Από την άλλη, μπορείς να αλλάξεις βιολάκι και να πεις αυτά που θες στους άλλους face to face! Σιγά μην τους φοβηθείς, σωστά;

DON’TS: Μην επιτρέψεις στα νεύρα που πλανώνται στην ατμόσφαιρα να οδηγήσουν σε καβγάδες μέσα στην παρέα σου. Ωστόσο μην στραβώνεις κι εσύ με το παραμικρό εξαιτίας των έντονων συναισθημάτων που κουβαλάς. Μη βιαστείς να κρίνεις επιφανειακά οτιδήποτε σχετίζεται με τα οικονομικά, γιατί στο βάθος υπάρχει πολύ πράγμα!

Τοξότης

Τοξότης

DO’S: Το ότι η αποφασιστικότητα σε διακατέχει είναι κάτι που βγάζει μάτι! Άρα αξιοποίησέ το υπέρ σου. Σκέψου κι οργάνωσε τις αλλαγές που θες να κάνεις, αλλά περίμενε να τελειώσει ο ανάδρομος για να τις βάλεις μπρος. Απόφυγε να γίνεις απόλυτος, γιατί αυτό ίσως προκαλέσει παρεξηγήσεις. Παίξτο αδιάφορος για να κρύψεις τις ευαισθησίες σου.

DON’TS: Τα επαγγελματικά είναι έντονα και πιεστικά από μόνα τους, οπότε μην τσαντιστείς έξτρα λόγω του ότι θα σου ανατεθούν περαιτέρω ευθύνες. ΟΚ το πρόγραμμά σου θα είναι πιο βαρύ, αλλά that’s life! Μην αφήσεις τα mood swings σου να καθορίσουν ολόκληρη τη μέρα σου. Μη γίνεις νευρικός ή απότομος στον τρόπο με τον οποίο επικοινωνείς.

Αιγόκερως

Αιγόκερως

DO’S: Καλό είναι να μπεις σε φάση αναδιοργάνωσης. Μάλιστα μπορείς να γυρίσεις υπέρ σου το παιχνίδι, αν μετατρέψεις αυτά που κρατάς μέσα σου σε κάτι δημιουργικό. Έτσι και θα ανανεωθείς, αλλά και θα πετύχεις πολλά από αυτά που θες. Σταμάτα όμως να είσαι σαν χαμένος, έτσι; Άλλαξε το πρόγραμμά σου, αν χρειαστεί, κι εκφράσου ανοιχτά!

DON’TS: Μην απογοητευτείς, αν μέσω συζητήσεων καταλήξεις σε κάποιες συνειδητοποιήσεις. Ωστόσο μη διστάσεις να αλλάξεις – ακόμα και ξαφνικά – τον τρόπο με τον οποίο κάνεις κάποια πράγματα που είναι βασικά. Μην αποκαλύψεις όσα ξέρεις και σου έχουν εμπιστευτεί, επειδή θες να το παίξεις αντιδραστικός. Μην θες να έχεις εσύ τον έλεγχο.

Υδροχόος

Υδροχόος

DO’S: Άφησε την δημιουργικότητα να ρέει καθ’ όλη τη διάρκεια της μέρας και κάνε πράγματα που θα σε βοηθήσουν να προχωρήσεις μπροστά πολλά από τα σχέδια που έχεις. Αν υπάρχει κάτι πάνω στο οποίο ήδη δουλεύεις, τότε φρόντισε να το βελτιώσεις. Με λίγα λόγια πρέπει να αποφύγεις να ξεκινήσεις κάτι καινούργιο τώρα που υπάρχει ανάδρομος.

DON’TS: Μην επιτρέψεις στην στασιμότητα που υπάρχει στη ζωή σου να σε περιορίσει από το να εκφραστείς με ηρεμία ή να σε εκνευρίσει. Μπορείς να μετακινηθείς, αν δεν περνάς καλά εκεί που βρίσκεσαι, καθώς δεν είσαι δέντρο! Μην απογοητευτείς από τα σκηνικά που θα εμφανιστούν τα οποία ενεργοποιούν τις φοβίες σου. Πες «όχι» στο πείσμα!

Ιχθύες

Ιχθύες

DO’S: Όσο γνωστόν ο ανάδρομος επαναφέρει κάποια θέματα που μας απασχολούν. Αυτό θα συμβεί λοιπόν σήμερα και σε σένα με τα επαγγελματικά σου. Κατάλαβε λοιπόν πως αν θέλεις να ξεμπερδέψεις με αυτά, τότε πρέπει να πέσεις με τα μούτρα στη δουλειά και να κάνεις κάτι. Το να τα βάλεις σε μία σωστή σειρά, δεν σου περνάει από το μυαλό;

DON’TS: Μην χάσεις την ψυχραιμία σου- ειδικά όχι σε καταστάσεις που μυρίζουν μπαρούτι. Μην είσαι ανταγωνιστικός, αλλά μην επιτρέψεις τέτοιες συμπεριφορές ούτε στους άλλους. Όμως μην έρθεις σε σε αντιπαράθεση. Μην ξεσπάσεις τα νεύρα σου πάνω σε όλο τον κόσμο. Αν δεν μπορείς να κρατηθείς, κάντο, αλλά προς τη σωστή κατεύθυνση.

Πέμπτη 13 Νοεμβρίου 2025
