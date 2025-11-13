Άκρως Ζωδιακό: Τα Do’s και Don’ts στα ζώδια σήμερα [Πέμπτη 13.11.2025]

DO’S: Άφησε το mindset σου να αλλάξει από μόνο του. Εννοώ χωρίς να το πιέζεις. Γίνε δραστήριος και άμεσος, ώστε να μπορέσεις να διεκδικήσεις αυτά που θες. Ξεκαθάρισε τις καταστάσεις εκείνες που σου δημιουργούν μια περίεργη διάθεση. Κοινώς στην χαλάνε χωρίς λόγο. Στα επαγγελματικά, χαλάρωσε, γιατί το πράγμα πηγαίνει από μόνο του.

DON’TS: Μην επιτρέπεις στον εκνευρισμό που πλανάται στην ατμόσφαιρα να σε κάνει να επικοινωνείς όπως να’ ναι με τους άλλους. Μη γίνεις έντονος. Μη διαφωνείς συνέχεια σχετικά με το πως πρέπει να γίνουν τα πράγματα, γιατί αυτό προκαλεί αχρείαστους καβγάδες. Μην αρχίσεις τα παιχνίδια ελέγχου. Μην ξεσπάς τα νεύρα σου σε αυτούς που δεν φταίνε.