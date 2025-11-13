Η Ελένη Ράντου συμπλήρωσε τα 60 χρόνια της ζωής της και θέλησε να γιορτάσει τα γενέθλιά της έχοντας στο πλευρό της τον Βασίλη Παπακωνσταντίνου. Η ταλαντούχα ηθοποιός έχοντας στο πλευρό της τον σύζυγό της και αγαπημένους φίλους έσβησε την τούρτα των γενεθλίων της..

Ελένη Ράντου: Πώς σχολιάσε τη γιορτινή μέρα

Η ίδια η ηθοποιός μοιράστηκε μία φωτογραφία με τους διαδικτυακούς της φίλους στα social media και ευχήθηκε: «Τα πιο ωραία να ‘ναι πάντα μπροστά». Η Ελένη Ράντου για αυτή την όμορφη βραδιά επέλεξε μια εντυπωσιακή μωβ ολόσωμη φόρμα και έσβησε όχι μία αλλά τρεις τούρτες που υπήρξαν στο τραπέζι.

Ελένη Ράντου – Βασίλης Παπακωνσταντίνου: Αχώριστοι περισσότερα από 30 χρόνια

Η Ελένη Ράντου είναι παντρεμένη με τον τραγουδιστή της ροκ και έντεχνης μουσικής Βασίλη Παπακωνσταντίνου από το 1994 και έχουν αποκτήσει μια κόρη, τη Νικολέτα, η οποία γεννήθηκε το 1996.

Είναι απόφοιτη της Ανώτατης Σχολής Καλών Τεχνών έχοντας κάνει τις πρώτες της εκθέσεις με τους δυο γονείς της να είναι περήφανοι τόσο για το ταλέντο της όσο και για τις επιλογές της.

Παράλληλα, η Ελένη Ράντου συνεχίζει την επιτυχημένη παράσταση «Το πάρτι της ζωής μου», που ανεβαίνει στο θέατρο ΔΙΑΝΑ.

Μια άκρως επιτυχημένη παράσταση που έχει σημειώσει 400 συνεχόμενα sold out, ενώ την έχουν δει περισσότεροι από 150.000 θεατές σε Αθήνα, Κύπρο και Θεσσαλονίκη. Eπί σκηνής μαζί της η αέρινη Μιρέλλα Πάχου τραγουδά, παίζει ακορντεόν και όχι μόνο. Στο βιολί ο Αλέξανδρου Ιακώβου.