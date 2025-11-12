Χρύσπα: Χώρισε με τον Παναγιώτη Νικολάου μετά από 15 χρόνια γάμου

Η Χρύσπα και ο Παναγιώτης Νικολάου αποφάσισαν να τραβήξουν χωριστούς δρόμους. Το πρώην ζευγάρι έχει χωρίσει από τον Ιούλιο.

Πότε εκδόθηκε το διαζύγιο

Μετά από 15 χρόνια κοινής πορείας, η Χρύσπα και ο Παναγιώτης Νικολάου αποφάσισαν να ακολουθήσουν χωριστούς δρόμους. Σύμφωνα με πληροφορίες, το ζευγάρι βρίσκεται σε διάσταση από το καλοκαίρι, ενώ το διαζύγιό τους εκδόθηκε επισήμως την Τρίτη 11 Νοεμβρίου.

Η ανάρτηση της τραγουδίστριας

Η τραγουδίστρια μοιράστηκε το γεγονός με τους διαδικτυακούς της φίλους, ανεβάζοντας ένα story στο Instagram, όπου φαίνεται η σφραγίδα ενός συμβολαιογράφου. Επάνω στη φωτογραφία έγραψε χαρακτηριστικά:

«Αποδέχομαι την πρόκληση. Χωρισμένη».

Η Χρύσπα και ο Παναγιώτης Νικολάου παντρεύτηκαν το 2010 με πολιτικό γάμο στη Θεσσαλονίκη. Παρότι η σχέση τους κρατούσε εδώ και χρόνια, οι δυο τους προτιμούσαν να κρατούν χαμηλό προφίλ, αποφεύγοντας τις δημόσιες εμφανίσεις και τις δηλώσεις για την προσωπική τους ζωή.

Τι έλεγε η Χρύσπα για τον έγγαμο βίο

Το ζευγάρι δεν απέκτησε παιδιά, ενώ σε παλαιότερη συνέντευξή της η Χρύσπα είχε αναφερθεί στον γάμο της λέγοντας:

«Ταιριάζουμε σε πολλά αλλά δεν ταιριάζουμε σε όλα κι αυτό έχει ενδιαφέρον. Δεν έχει μπει ποτέ μέσα στο κεφάλι μου το να μεγαλώσουμε την οικογένειά μας. Δεν ξέρω να στο εξηγήσω γιατί. Δεν το έχω βάλει στο κεφάλι μου ότι πρέπει να γίνει.

Κάποια πράγματα θεωρώ πως είτε γίνονται, είτε όχι».