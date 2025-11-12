magazin
Παρασκευή 14 Νοεμβρίου 2025
14.11.2025 | 16:19
Παρίσι: Αστυνομική επιχείρηση στον σταθμό «Μονπαρνάς» – Εκκενώνεται ο σταθμός
14.11.2025 | 15:18
Αναποδογύρισε αυτοκίνητο στο Χαλάνδρι – Κλειστή η μία λωρίδα στην κάθοδο
Χρύσπα: Χώρισε με τον Παναγιώτη Νικολάου μετά από 15 χρόνια γάμου
Fizz 12 Νοεμβρίου 2025 | 15:00

Η Χρύσπα αλλάζει σελίδα στην προσωπική ζωή της μετά από 15 χρόνια κοινής πορείας με τον Παναγιώτη Νικολάου - Η ανάρτησή της στα social media και όσα έλεγε η τραγουδίστρια για τον έγγαμο βίο

Η Χρύσπα και ο Παναγιώτης Νικολάου αποφάσισαν να τραβήξουν χωριστούς δρόμους. Το πρώην ζευγάρι έχει χωρίσει από τον Ιούλιο.

Πότε εκδόθηκε το διαζύγιο

Μετά από 15 χρόνια κοινής πορείας, η Χρύσπα και ο Παναγιώτης Νικολάου αποφάσισαν να ακολουθήσουν χωριστούς δρόμους. Σύμφωνα με πληροφορίες, το ζευγάρι βρίσκεται σε διάσταση από το καλοκαίρι, ενώ το διαζύγιό τους εκδόθηκε επισήμως την Τρίτη 11 Νοεμβρίου.

Η ανάρτηση της τραγουδίστριας

Η τραγουδίστρια μοιράστηκε το γεγονός με τους διαδικτυακούς της φίλους, ανεβάζοντας ένα story στο Instagram, όπου φαίνεται η σφραγίδα ενός συμβολαιογράφου. Επάνω στη φωτογραφία έγραψε χαρακτηριστικά:

«Αποδέχομαι την πρόκληση. Χωρισμένη».

Η Χρύσπα και ο Παναγιώτης Νικολάου παντρεύτηκαν το 2010 με πολιτικό γάμο στη Θεσσαλονίκη. Παρότι η σχέση τους κρατούσε εδώ και χρόνια, οι δυο τους προτιμούσαν να κρατούν χαμηλό προφίλ, αποφεύγοντας τις δημόσιες εμφανίσεις και τις δηλώσεις για την προσωπική τους ζωή.

Τι έλεγε η Χρύσπα για τον έγγαμο βίο

Το ζευγάρι δεν απέκτησε παιδιά, ενώ σε παλαιότερη συνέντευξή της η Χρύσπα είχε αναφερθεί στον γάμο της λέγοντας:

«Ταιριάζουμε σε πολλά αλλά δεν ταιριάζουμε σε όλα κι αυτό έχει ενδιαφέρον. Δεν έχει μπει ποτέ μέσα στο κεφάλι μου το να μεγαλώσουμε την οικογένειά μας. Δεν ξέρω να στο εξηγήσω γιατί. Δεν το έχω βάλει στο κεφάλι μου ότι πρέπει να γίνει.

Κάποια πράγματα θεωρώ πως είτε γίνονται, είτε όχι».

World
Πλούτος: Τα «κρυμμένα» 14,5 τρισ. στα διασυνοριακά-offshore κέντρα του πλανήτη

Πλούτος: Τα «κρυμμένα» 14,5 τρισ. στα διασυνοριακά-offshore κέντρα του πλανήτη

OT FORUM
«Η επιχείρηση του μέλλοντος» – Το 6ο ΟΤ FORUM έρχεται…

«Η επιχείρηση του μέλλοντος» – Το 6ο ΟΤ FORUM έρχεται…

Ηλεκτρισμός
Λογαριασμοί ρεύματος: Όφελος 23% με τα μπλε σε σχέση με τα πράσινα τιμολόγια

Λογαριασμοί ρεύματος: Όφελος 23% με τα μπλε σε σχέση με τα πράσινα τιμολόγια

inWellness
inTown
Μέσα στο ναρκοπέδιο, μου είπαν πως θα μάθω να χορεύω: Η σιωπή του βιασμού «σπάει» πάνω στο σανίδι
inTickets 14.11.25

Μέσα στο ναρκοπέδιο, μου είπαν πως θα μάθω να χορεύω: Η σιωπή του βιασμού «σπάει» πάνω στο σανίδι

Το έργο - μονόλογος Μέσα στο ναρκοπέδιο, μου είπαν πως θα μάθω να χορεύω σε κείμενο Μαρίας Λούκα, σκηνοθεσία Παυλίνας Μάρβιν και τον Ιώκο Ιωάννη Κοτίδη στον πρωταγωνιστικό ρόλο, έρχεται από τις 24 Νοεμβρίου στο Κέντρο ελέγχου τηλεοράσεων.

Σύνταξη
«Αξιολύπητε, άθλιε, δειλέ μ*λ*κ*»: Η Μπίλι Άιλις «δικάζει» τον Έλον Μασκ για τη συσσώρευση πλούτου εν μέσω παγκόσμιων κρίσεων
Fizz 14.11.25

«Αξιολύπητε, άθλιε, δειλέ μ*λ*κ*»: Η Μπίλι Άιλις «δικάζει» τον Έλον Μασκ για τη συσσώρευση πλούτου εν μέσω παγκόσμιων κρίσεων

Η Μπίλι Άιλις στρέφει τα «πυρά» της προς τον Έλον Μασκ, κατηγορώντας τον ουσιαστικά για συσσώρευση αμύθητου πλούτου τη στιγμή που ο κόσμος δοκιμάζεται από αλλεπάλληλες κρίσεις

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Ο πόλεμος του γυμνού: Κιμ Καρντάσιαν, Κρις Τζένερ και Ρέι Τζέι σε μπαράζ αλληλομηνύσεων για το διάσημο sex tape του 2007
Ψάχνοντας τη διαρροή 14.11.25

Ο πόλεμος του γυμνού: Κιμ Καρντάσιαν, Κρις Τζένερ και Ρέι Τζέι σε μπαράζ αλληλομηνύσεων για το διάσημο sex tape του 2007

Περίπου δύο δεκαετίες μετά τη διαρροή του διάσημου sex tape της Κιμ Καρντάσιαν και το Ρέι Τζέι, οι δύο πλευρές αλληλομηνύονται - με την Κρις Τζένερ στη μέση στον ρόλο του μάνατζερ.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Η Lady Gaga έκανε τα γυρίσματα του A Star is Born το 2017 παίρνοντας αγωγή για κατάθλιψη – «Νιώθω τυχερή που ζω»
«Χρειαζόμουν βοήθεια» 14.11.25

Η Lady Gaga έκανε τα γυρίσματα του A Star is Born το 2017 παίρνοντας αγωγή για κατάθλιψη – «Νιώθω τυχερή που ζω»

Ήταν η ταινία που την καθιέρωσε στον κινηματογράφο και της χάρισε μια υποψηφιότητα για Όσκαρ Α' Γυναικείου ρόλου. Ωστόσο τα γυρίσματα του A Star is Born το 2017 ήταν πολύ δύσκολα για τη Lady Gaga.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
«Να χαμογελάσεις εσύ!»: Η Μίλι Μπόμπι Μπράουν έβαλε φωτογράφο στη θέση του σε πρεμιέρα του Stranger Things
«Χαμογέλα!» 14.11.25

«Να χαμογελάσεις εσύ!»: Η Μίλι Μπόμπι Μπράουν έβαλε φωτογράφο στη θέση του σε πρεμιέρα του Stranger Things

Στην πρεμιέρα της 5ης σεζόν του Stranger Things στο Λονδίνο, η Μίλι Μπόμπι Μπράουν αντέδρασε σε φωτογράφο που της φώναξε «Χαμογέλα!», πριν αποχωρήσει εμφανώς ενοχλημένη από το κόκκινο χαλί

Σύνταξη
Η Κάιλι Τζένερ θα υποδυθεί την Κάιλι Τζένερ στη νέα ταινία της Charli xcx – «Είναι σημαντικό, προφανώς»
Fizz 14.11.25

Η Κάιλι Τζένερ θα υποδυθεί την Κάιλι Τζένερ στη νέα ταινία της Charli xcx – «Είναι σημαντικό, προφανώς»

«Ήμουν τόσο φοβισμένη που θα συμμετείχα στην επερχόμενη ταινία της Charli», δήλωσε σε πρόσφατη συνέντευξη της η Κάιλι Τζένερ, η οποία μίλησε και για τον φόβο του να δεχθείς σκληρή κριτική.

Σύνταξη
Ο Τζέιμς Βαν Ντερ Μπικ δημοπρατεί κειμήλια του Dawson’s Creek για να πληρώσει τη θεραπεία καρκίνου
«Είναι η στιγμή» 13.11.25

Ο Τζέιμς Βαν Ντερ Μπικ δημοπρατεί κειμήλια του Dawson’s Creek για να πληρώσει τη θεραπεία καρκίνου

Ο Τζέιμς Βαν Ντερ Μπικ του Dawson's Creek βγάζει στο σφυρί συλλεκτικά αντικείμενα από την καριέρα του για να καλύψει μέρος των εξόδων της θεραπείας του για τον καρκίνο του παχέος εντέρου

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Η Λόρεν Σάντσεζ Μπέζος θεωρεί ότι η ερμηνεία της Σίντνεϊ Σουίνι στην ταινία «Christy» αξίζει Όσκαρ
«Έντονη» 13.11.25

Η Λόρεν Σάντσεζ Μπέζος θεωρεί ότι η ερμηνεία της Σίντνεϊ Σουίνι στην ταινία «Christy» αξίζει Όσκαρ

Η εγκωμιαστική ανάρτηση της Λόρεν Σάντσεζ έρχεται μετά την παρουσία της ίδιας και του συζύγου της, Τζέφ Μπέζος, στο πάρτι γενεθλίων της Σίντνεϊ Σουίνι με θέμα το διάστημα.

Σύνταξη
«Ο Όζι ήταν ένας καταπληκτικός άνθρωπος»: Το μήνυμα του Ντόναλντ Τραμπ στην οικογένεια Όσμπορν
Remembering Ozzy 13.11.25

«Ο Όζι ήταν ένας καταπληκτικός άνθρωπος»: Το μήνυμα του Ντόναλντ Τραμπ στην οικογένεια Όσμπορν

Η οικογένεια Όσμπορν έδωσε στη δημοσιότητα το προσωπικό μήνυμα που άφησε ο Ντόναλντ Τραμπ στη Σάρον μετά τον θάνατο του Όζι, με τον πρόεδρο των ΗΠΑ να μιλά με συγκίνηση για τον θρυλικό μουσικό

Σύνταξη
Όνειρα, επαγγελματικοί «πόλεμοι» και μάχη με την κατάθλιψη: Ο πολυπράγμων Γιάννης Καγιούλης δεν κρύβεται
Powered by inMagazin 13.11.25

Όνειρα, επαγγελματικοί «πόλεμοι» και μάχη με την κατάθλιψη: Ο πολυπράγμων Γιάννης Καγιούλης δεν κρύβεται

Ο παραγωγός και επιχειρηματίας Γιάννης Καγιούλης ήταν ο νέος καλεσμένος στο Anestea Τhe Podcast Powered by inMagazin του Ανέστη Ευαγγελόπουλου και μίλησε για όλα.

Σύνταξη
Η παύλα που επιστρέφει: Γιατί το Παλάτι ετοιμάζεται να «ξαναβαφτίσει» τον πρώην πρίγκιπα Άντριου
Privy Council 13.11.25

Η παύλα που επιστρέφει: Γιατί το Παλάτι ετοιμάζεται να «ξαναβαφτίσει» τον πρώην πρίγκιπα Άντριου

Μετά την αφαίρεση των τίτλων του, μια λεπτομέρεια προκαλεί νέα αναταραχή: η χαμένη παύλα στο επώνυμο του Άντριου. Το Παλάτι επανεξετάζει τα αρχεία και σκέφτεται να την επαναφέρει

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Δεν ήταν εκεί για μένα: Η Κέλι Μπρουκ αποκάλυψε γιατί έβαλε τέλος στα 7 χρόνια σχέσης της με τον Τζέισον Στέιθαμ
Fizz 13.11.25

Δεν ήταν εκεί για μένα: Η Κέλι Μπρουκ αποκάλυψε γιατί έβαλε τέλος στα 7 χρόνια σχέσης της με τον Τζέισον Στέιθαμ

Προτού γίνει ο σταρ του Χόλιγουντ που όλοι ξέρουμε σήμερα, ο Τζέισον Στέιθαμ είχε σχέση με την Κέλι Μπρουκ - ωστόσο το μοντέλο και ηθοποιός ένιωσε ότι παράτησε τη ζωή της για χάρη του.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Πώς η Σίντνεϊ Σουίνι έχασε 13,6 κιλά σε 7 εβδομάδες μετά το τέλος των γυρισμάτων της ταινίας «Christy»
Πειθαρχία 13.11.25

Πώς η Σίντνεϊ Σουίνι έχασε 13,6 κιλά σε 7 εβδομάδες μετά το τέλος των γυρισμάτων της ταινίας «Christy»

Η Σίντνεϊ Σουίνι αποκάλυψε πώς κατάφερε να χάσει 13,6 κιλά μεταξύ του τέλους της σειράς «Christy» και της έναρξης της σειράς «The Housemaid» και της 3ης σεζόν της σειράς «Euphoria» μόλις επτά εβδομάδες αργότερα.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Σεξ, ναρκωτικά, κόκκινο κρασί και γλυκά – «H ζωή μου ως συγκάτοικος του Μάρτιν Σκορσέζε»
«Χαμένο σαββατοκύριακο» 14.11.25

Σεξ, ναρκωτικά, κόκκινο κρασί και γλυκά - «H ζωή μου ως συγκάτοικος του Μάρτιν Σκορσέζε»

Στο μεταθανάτιο βιβλίο του με τίτλο Insomnia, ο κιθαρίστας του συγκροτήματος The Band, Ρόμπι Ρόμπερτσον, αναπολεί τις καλές και τις κακές στιγμές του Χόλιγουντ της δεκαετίας του 1970, τότε που ζούσε στο ίδιο σπίτι με τον Μάρτιν Σκορσέζε.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
LIVE: Ελλάδα Κ21 – Γεωργία Κ21
Ποδόσφαιρο 14.11.25

LIVE: Ελλάδα Κ21 – Γεωργία Κ21

LIVE: Ελλάδα Κ21 – Γεωργία Κ21. Παρακολουθήστε στις 17:00 την αναμέτρηση Ελλάδα Κ21 – Γεωργία Κ21 για την 4η αγωνιστική των προκριματικών του Euro Κ21. Τηλεοπτικά από ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ.

Σύνταξη
Συνελήφθη 17χρονος για τον άγριο ξυλοδαρμό μαθητή στο προαύλιο σχολείου στον Άλιμο
Ελλάδα 14.11.25

Συνελήφθη 17χρονος για τον άγριο ξυλοδαρμό μαθητή στο προαύλιο σχολείου στον Άλιμο

Επιπλέον, συνελήφθη και γονέας για παραμέληση εποπτείας του ανήλικου τέκνου του - Στη δικογραφία περιλαμβάνεται και ένα ακόμα άτομο που συμμετείχε στην επίθεση στον 15χρονο στον Άλιμο

Σύνταξη
Σοκαριστική κατάθεση στη δίκη για τον θάνατο Βαλυράκη: «Σφαγιάστηκε», σκοτώθηκε από κάποια εντολή»
Ελλάδα 14.11.25

Σοκαριστική κατάθεση στη δίκη για τον θάνατο Βαλυράκη: «Σφαγιάστηκε», σκοτώθηκε από κάποια εντολή»

Οι συνήγοροι της οικογένειας Βαλυράκη έφεραν στη δικαστική αίθουσα την προπέλα του σκάφους του Σήφη Βαλυράκη και ρώτησαν τον μάρτυρα, εάν ο θάνατος του πρώην Υπουργού θα μπορούσε να επέλθει από τα χτυπήματα της προπέλας.

Μίνα Μουστάκα
Μίνα Μουστάκα
Ολοταχώς για το… χρυσό ο Μουζακίτης: Πάντα πρώτος στην ψηφοφορία για το βραβείο Golden Boy Web
Αθλητισμός & Σπορ 14.11.25

Ολοταχώς για το… χρυσό ο Μουζακίτης: Πάντα πρώτος στην ψηφοφορία για το βραβείο Golden Boy Web

Το Νο1 φαβορί για την κατάκτηση του βραβείου Golden Boy Web 2025 παραμένει ο Χρήστος Μουζακίτης, αφού προηγείται στις προτιμήσεις του κοινού. - Πως μπορείτε να ψηφίσετε.

Σύνταξη
Παρίσι: Αστυνομική επιχείρηση στον σταθμό «Μονπαρνάς» – Δύο τραυματίες
Απειλούσε με μαχαίρι 14.11.25 Upd: 16:49

Παρίσι: Αστυνομική επιχείρηση στον σταθμό «Μονπαρνάς» – Δύο τραυματίες

Αστυνομική επιχείρηση είναι σε εξέλιξη στον σιδηροδρομικό σταθμό «Μονπαρνάς» στο Παρίσι. Σύμφωνα με πληροφορίες αστυνομικοί πυροβόλησαν ένα άνδρα που κρατούσε μαχαίρι. Τραυματίας και ένας περαστικός.

Σύνταξη
«Εμείς είμαστε αυτοί που προστατεύουμε το κλίμα»: Αυτόχθονες διαδηλωτές έκλεισαν την είσοδο της COP30 στο Μπελέμ
Βραζιλία 14.11.25

«Εμείς είμαστε αυτοί που προστατεύουμε το κλίμα»: Αυτόχθονες διαδηλωτές έκλεισαν την είσοδο της COP30 στο Μπελέμ

Το έδαφος των Μουντουρούκου καλύπτει σχεδόν 24.000 τετραγωνικά χιλιόμετρα στην καρδιά του τροπικού δάσους του Αμαζονίου στη βόρεια Βραζιλία

Σύνταξη
«Έχω βαρεθεί να γράφω για αντιήρωες» – Ο Βινς Γκίλιγκαν του «Breaking Bad», επιστρέφει στην επιστημονική φαντασία
«Pluribus» 14.11.25

«Έχω βαρεθεί να γράφω για αντιήρωες» - Ο Βινς Γκίλιγκαν του «Breaking Bad», επιστρέφει στην επιστημονική φαντασία

Ο σεναριογράφος και σκηνοθέτης Βινς Γκίλιγκαν παρουσιάζει την πρεμιέρα της σειράς «Pluribus», στην οποία η Ρία Σέιχορν (από το «Better Call Saul») υποδύεται μια γυναίκα που προσπαθεί να σώσει την ανθρωπότητα από έναν «ιό ευτυχίας».

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Εκδήλωση Ένωσης Ελλήνων Εφοπλιστών προς τιμήν των δωρητών του σχεδίου δράσης για την αποκατάσταση της Θεσσαλίας.
Τα Νέα της Αγοράς 14.11.25

Εκδήλωση Ένωσης Ελλήνων Εφοπλιστών προς τιμήν των δωρητών του σχεδίου δράσης για την αποκατάσταση της Θεσσαλίας.

Μελίνα Τραυλού, Πρόεδρος ΕΕΕ: «Στη ναυτιλία των Ελλήνων δεν είμαστε των λόγων, αλλά των πράξεων απέναντι στην πατρίδα μας. Όταν ενώνουμε τις δυνάμεις μας, μπορούμε να μετατρέψουμε τη δοκιμασία σε δημιουργία.»

Σύνταξη
Τσίπρας για Μητσοτάκη: Επιλέγει, όπως πάντα τη συγκάλυψη της αλήθειας από την αναμέτρηση μαζί της
Πολιτική 14.11.25

Τσίπρας για Μητσοτάκη: Επιλέγει, όπως πάντα τη συγκάλυψη της αλήθειας από την αναμέτρηση μαζί της

Αιχμηρή απάντηση Τσίπρα στο καρφί Μητσοτάκη για το βιβλίο «Ιθάκη» το οποίο, όπως είπε, δεν θα διαβάσει. «Επιλέγει, όπως έχει κάνει σε όλη τη διαδρομή του, τη συγκάλυψη και την αποδόμηση της αλήθειας, από την αναμέτρηση μαζί της» τονίζει ο Τσίπρας αν και αναγνωρίζει το φόρτο εργασίας του πρωθυπουργού με τις δικογραφίες της Κοβέσι, τον Φραπέ, τα Τέμπη, τη στήριξη της κλεπτοκρατίας.

Σύνταξη
Πανηγύρια Μητσοτάκη στη Ροδόπη, στο… περίμενε οι ακρίτες για το ενεργειακό κόστος και ο ΑΔΜΗΕ για την ΑΜΚ, τα νοσοκομεία του ΑΒΑΞ, ανεβάζει (κατασκευαστικούς) ρυθμούς η LAMDA, τα υψηλά 8μήνου της Τιτάν, η «μεταγραφή» στην Intralot

Πανηγύρια Μητσοτάκη στη Ροδόπη, στο… περίμενε οι ακρίτες για το ενεργειακό κόστος και ο ΑΔΜΗΕ για την ΑΜΚ, τα νοσοκομεία του ΑΒΑΞ, ανεβάζει (κατασκευαστικούς) ρυθμούς η LAMDA, τα υψηλά 8μήνου της Τιτάν, η «μεταγραφή» στην Intralot

Ερντογάν: Λάβαμε θετικά μηνύματα από τις ΗΠΑ στο θέμα των F-35

Ερντογάν: Λάβαμε θετικά μηνύματα από τις ΗΠΑ στο θέμα των F-35

Νέο μισθολόγιο σε Ένοπλες δυνάμεις και Σώματα Ασφαλείας

Νέο μισθολόγιο σε Ένοπλες δυνάμεις και Σώματα Ασφαλείας

Το DOTS Festival μας έδωσε 36 τρόπους να δούμε την αλήθεια

Το DOTS Festival μας έδωσε 36 τρόπους να δούμε την αλήθεια

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Imane Khelif: H εντυπωσιακή εμφάνιση της 26χρονης πυγμάχου στη front row του οίκου Chanel

Imane Khelif: H εντυπωσιακή εμφάνιση της 26χρονης πυγμάχου στη front row του οίκου Chanel

Δοκίμασε το δροσιστικό «combo» που αυξάνει το προσδόκιμο ζωής

Δοκίμασε το δροσιστικό «combo» που αυξάνει το προσδόκιμο ζωής

Άγχος αποχωρισμού: Πώς να το αντιμετωπίσετε με αγάπη και υπομονή

Άγχος αποχωρισμού: Πώς να το αντιμετωπίσετε με αγάπη και υπομονή

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

