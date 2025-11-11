Μερτς: Στο ναδίρ η δημοτικότητά του – Μόλις το 18% των Γερμανών θέλουν να διεκδικήσει επανεκλογή

Ο καγκελάριος της Γερμανίας, Φρίντριχ Μερτς, δεν φαίνεται ότι έχει πείσει τους συμπολίτες του ότι μπορεί να αποδώσει από τον θώκο του. Σε δημοσκόπηση του του Ινστιτούτου Forsa για λογαριασμό του δικτύου του RTL, μόλις το 18% των Γερμανών θα έβλεπε θετικά απόφασή του να διεκδικήσει την επανεκλογή του. Προηγούμενες δημοσκοπήσεις έδειχναν επίσης ότι οι Χριστιανοδημοκράτες έχουν πλέον αντίπαλο την ακροδεξιά Εναλλακτική για τη Γερμανία, ενώ δεν είναι ικανοποιημένοι από το έργο της κυβέρνησης Μερτς.

Αντίθετα, το 73% του συνόλου των ερωτηθέντων δήλωσαν ότι «δεν θα επέκριναν» ενδεχόμενη απόφαση του επικεφαλής του Χριστιανοδημοκρατικού Κόμματος (CDU) να μην είναι ξανά υποψήφιος στις ομοσπονδιακές εκλογές του 2029.

Ωστόσο, ακόμη και οι υποστηρικτές της Χριστιανικής Ένωσης (CDU/CSU) είναι μοιρασμένοι για το ζήτημα αυτό. Το 41% ​​των ερωτηθέντων ψηφοφόρων των Χριστιανοδημοκρατών τάσσονται ενάντια σε μια ενδεχόμενη προσπάθεια του Φρίντριχ Μερτς να να διεκδικήσει μια δεύτερη θητεία στην καγκελαρία. Αυτοί που θα το έβλεπαν θετικά είναι 47%.

Δώρο… γενεθλίων

Οι Γερμανοί φαίνεται ότι έχουν θέμα και με την ηλικία του Φρίντριχ Μερτς. Ο καγκελάριος της Γερμανίας, σήμερα Τρίτη 11 Νοεμβρίου, θα γιορτάσει τα 70ά του γενέθλια. Και το 52% των ερωτηθέντων εξέφρασε την άποψη πως ήταν καλύτερα αν ο καγκελάριος ήταν νέος.

Ο Φρίντριχ Μερτς, που έχει σχηματίσει κυβέρνηση συνεργασίας με τους Σοσιαλδημοκράτες, έχει υποσχεθεί ανάταξη της γερμανικής οικονομίας, η οποία βρίσκεται πλέον σε ύφεση. Προτείνει αυστηρά μέτρα λιτότητας, κυρίως όσον αφορά την κοινωνική πολιτική, φέρνοντας απέναντί του ακόμη και το κόμμα του.

Επίσης, τονίζοντας τον κίνδυνο μιας μελλοντικής σύγκρουσης, έχει ανακοινώσει σημαντική ενίσχυση του γερμανικού στρατού και των αμυντικών δυνατοτήτων της χώρας με μεγάλες αγορές οπλικών συστημάτων. Ωστόσο, τα μέτρα που έχει υποσχεθεί δεν φαίνεται ακόμη να αποδίδουν και προηγούμενες δημοσκοπήσεις έδειχναν ότι έχει μειωθεί η εμπιστοσύνη των πολιτών και έχει αυξηθεί ο φόβος για το οικονομικό τους μέλλον.