Δευτέρα 03 Νοεμβρίου 2025
in
Σημαντική είδηση:
02.11.2025 | 16:36
Φωτιά με εκρήξεις σε ταράτσα στους Άγιους Αναργύρους (βίντεο)
Οι «νέοι Κολ» αντιστέκονται στο συνταξιοδοτικό σχέδιο του Μερτς
Διεθνής Οικονομία 03 Νοεμβρίου 2025 | 00:45

Οι «νέοι Κολ» αντιστέκονται στο συνταξιοδοτικό σχέδιο του Μερτς

Στη Γερμανία, ο Χριστιανοδημοκράτης καγκελάριος δέχεται πιέσεις από νεαρούς συντηρητικούς βουλευτές - ανάμεσα τους και ο εγγονός του Χέλμουτ Κολ.

Σύνταξη
A
A
Vita.gr
Ξεγελάστε το μυαλό σας για να αποκοιμηθείτε στο λεπτό

Ξεγελάστε το μυαλό σας για να αποκοιμηθείτε στο λεπτό

Spotlight

Στη σκιά των παλιών πολιτικών ηγετών, μια νέα γενιά συντηρητικών αναδύεται στη Γερμανία με φωνή που δεν μπορεί να αγνοηθεί.

Ο 28χρονος εγγονός του Χέλμουτ Κολ και οι σύμμαχοί του από το CDU/CSU αμφισβητούν ανοιχτά το συνταξιοδοτικό σχέδιο του Μερτς, μετατρέποντας μια νομοθετική συζήτηση σε πεδίο μάχης για το μέλλον της γερμανικής πολιτικής.

Η νεολαία των συντηρητικών δεν ζητά μόνο αλλαγές στο σχέδιο – διεκδικεί να καθορίσει ποιος θα κρατά τα ηνία της παράδοσης και ποιος θα χαράζει την πορεία προς το αύριο.

Γερμανία: Νεαροί βουλευτές του CDU/CSU απειλούν να ανατρέψουν το συνταξιοδοτικό σχέδιο του Μερτς

Συγκεκριμένα,  μια ομάδα 18 νεότερων βουλευτών από το Χριστιανοδημοκρατικό μπλοκ (CDU/CSU) του Μερτς απείλησε τις τελευταίες εβδομάδες να μπλοκάρει τα συνταξιοδοτικά μέτρα που ενέκρινε το υπουργικό συμβούλιο, υποστηρίζοντας ότι το σχέδιο επιβάλλει υπερβολικό οικονομικό βάρος στις μελλοντικές γενιές. Η φράξια είναι αρκετά μεγάλη για να στερήσει από τον Μερτς την πλειοψηφία των 12 εδρών στη βουλή των 630 εδρών, υπογραμμίζουν οι Financial Times.

Η απειλή δυσχεραίνει τις τριβές εντός του συνασπισμού του Μερτς -συμπεριλαμβανομένου του δικού του κόμματος- καθώς επιδιώκει να μεταρρυθμίσει το δαπανηρό κράτος πρόνοιας της Γερμανίας.

Ωστόσο, οι αυξανόμενοι διχασμοί μεταξύ των βουλευτών του συνασπισμού έχουν οδηγήσει σε διαφωνίες και έχουν αυξήσει την νομοθετική αβεβαιότητα. Μια δημοσκόπηση της Forsa αυτή την εβδομάδα διαπίστωσε ότι τα τρία τέταρτα των Γερμανών είναι δυσαρεστημένοι με τον συνασπισμό.

Ο Πέτερ Μάτουτσεχ, επικεφαλής του ινστιτούτου δημοσκοπήσεων Forsa, δήλωσε στους FT ότι δεν μπορούσε να θυμηθεί καμία περίπτωση όπου μια νεολαία οποιουδήποτε κόμματος να είχε ασκήσει τέτοια επιρροή στη νομοθετική διαδικασία.

O κίνδυνος περιορισμένης πλειοψηφίας

«Η πλειοψηφία είναι τόσο περιορισμένη για τα κόμματα που κυβερνούν που υπάρχει μεγαλύτερος κίνδυνος μικρές ομάδες να ενώσουν τις δυνάμεις τους για να πιέσουν για τα δικά τους αιτήματα και ενδεχομένως να μπλοκάρουν έργα», είπε.

Ένας νεαρός συντηρητικός που αμφισβητεί το νομοσχέδιο για τις συντάξεις είναι ο 28χρονος εγγονός του Χέλμουτ Κολ, Γιοχάνες Φόλκμαν, ο οποίος εισήλθε στο κοινοβούλιο τον Μάιο στην εκλογική περιφέρεια Lahn-Dill, κοντά στη Φρανκφούρτη.

Ο Φόλκμαν και οι σύμμαχοί του υποστηρίζουν ότι το νομοσχέδιο, που έχει σχεδιαστεί για να εγγυάται νόμιμες συντάξεις στο 48% του προηγούμενου εισοδήματος μέχρι το 2031, επιβαρύνει τη συμφωνία συνασπισμού, με πρόσθετο κόστος από 10 έως 15 δισεκατομμύρια ευρώ ετησίως μετά το 2031.  Η εγγύηση παρακάμπτει παλαιότερους κανόνες που επιτρέπουν τη μείωση του συντελεστή για τον περιορισμό του αυξανόμενου κόστους ενός γηράσκοντος πληθυσμού.

«Είναι ένα βασικό γενεαλογικό ζήτημα», δήλωσε ο Φόλκμαν στους Financial Times. Πρόσθεσε ότι ο Μερτς συμμερίζεται τα επιχειρήματά τους: «Είπε ότι λάμβανε πολύ σοβαρά υπόψη τις ανησυχίες μας και ότι αυτά τα πράγματα πρέπει να αντιμετωπιστούν σε κοινοβουλευτικές διαπραγματεύσεις».

Ο καγκελάριος αναγνώρισε ότι οι νεαροί βουλευτές «είχαν δίκιο» και δεσμεύτηκε να συζητήσει το θέμα με το SPD.

Ωστόσο, οι Σοσιαλδημοκράτες δεν έχουν δείξει καμία διάθεση να τροποποιήσουν το νομοσχέδιο.

Μια σύγκρουση για το θέμα αυτό θα μπορούσε να θέσει σε κίνδυνο έναν ευρύτερο συμβιβασμό που θα καλύπτει μέτρα, όπως κίνητρα για συνταξιούχους να συνεχίσουν να εργάζονται, επέκταση ιδιωτικών συντάξεων και μπόνους για τις ηλικιωμένες μητέρες – τρία αιτήματα των CDU/CSU.

Ο Γενς Ζούντεκουμ, οικονομολόγος του πανεπιστημίου του Ντίσελντορφ, ο οποίος συμβουλεύει τον αντιπρύτανη του SPD και υπουργό Οικονομικών Λαρς Κλίνγκμπαϊλ, χαρακτήρισε τη συζήτηση «πολιτικό ελιγμό».

«Αλλά υπάρχει χρόνος για να επιλυθεί το ζήτημα», δήλωσε στους FT ο Ζούντεκουμ. Οποιαδήποτε κυβέρνηση θα μπορούσε επίσης να επανεξετάσει την πολιτική μόλις λήξει η θητεία του συνασπισμού το 2029.

Γερμανία

Ποιος είναι ο Φόλκμαν και ποια η Ένωση Νέων

Ο Φόλκμαν ανήκει σε μια νέα κοινοβουλευτική ομάδα νέων γερακιών του CDU/CSU που πιέζουν για την επιστροφή σε πιο οικονομικά φιλελεύθερες και κοινωνικά συντηρητικές αξίες μετά από αυτό που βλέπουν ως κεντρώα μετατόπιση υπό την Μέρκελ, μακροχρόνια αντίπαλο του Μερτς.

CDU/CSU πιέζουν για την επιστροφή σε πιο οικονομικά φιλελεύθερες και κοινωνικά συντηρητικές αξίες

Η Ένωση Νέων είναι ανοιχτή σε μέλη CDU/CSU κάτω των 35 ετών. Μεταξύ των θητευσάντων περιλαμβάνονται οι Κολ, Μερτς και ο μέντοράς του, Βόλφγκανγκ Σόιμπλε.

Η έγκριση του συνταξιοδοτικού σχεδίου από το υπουργικό συμβούλιο ήταν «μια αποτυχία εποπτείας», δήλωσε ο Φόλκμαν — αν και αρνήθηκε να αποδώσει οποιαδήποτε ευθύνη.

Ο νεαρός πολιτικός επαίνεσε τον καγκελάριο για τη στάση του στην άμυνα και την πολιτική της ΕΕ και για τη χαλάρωση του χρέους για τον επανεξοπλισμό της Γερμανίας.

Ο Μερτς, λέει, ενσαρκώνει την επιστροφή των αξιών της «Δημοκρατίας της Βόννης» που αγαπούσαν ο Κολ και ο Κόνραντ Αντενάουερ.

Ο Φόλκμαν βλέπει σύμπλευση του μανιφέστου Μερτς και των βασικών πεποιθήσεων της Ένωσης Νέων: μια πιο συντηρητική πολιτική για τη μετανάστευση, μια δυναμική εξωτερική πολιτική και αμυντική πολιτική. Τόνισε ότι τα τελευταία χρόνια της Μέρκελ ήταν πολύ διαφορετικά.

Ερωτηθείς αν ακολούθησε τα βήματα του παππού του, ο Φόλκμαν, ο οποίος κατέχει μεταπτυχιακό δίπλωμα στις σύγχρονες κινεζικές σπουδές από το πανεπιστήμιο της Οξφόρδης, λέει ότι δεν θεωρεί τον εαυτό του «ξεχωριστό», αλλά αισθάνεται την ανάγκη να ασχοληθεί με την πολιτική σε μια εποχή «αυξανόμενων παγκόσμιων συστημικών αντιπαλοτήτων».

«Υπάρχουν πολλές από τις πολιτικές του αξίες που συμμερίζομαι – ιδίως όσον αφορά την ανθεκτικότητα της πολιτικής Δύσης, τη δέσμευσή του στην Ευρώπη, ότι πρέπει να ενεργούμε από θέση ισχύος», είπε. «Ήταν καγκελάριος κατά τη διάρκεια της απόφασης για τον επανεξοπλισμό τη δεκαετία του 1980, σε απάντηση στους σοβιετικούς πυραύλους».

Πηγή: ΟΤ

Wall Street
Wall Street: Ανθεκτικό τo ράλι μετοχών, ενθουσιασμός με AI, ταλαντεύσεις στη Fed

Wall Street: Ανθεκτικό τo ράλι μετοχών, ενθουσιασμός με AI, ταλαντεύσεις στη Fed

Vita.gr
Ξεγελάστε το μυαλό σας για να αποκοιμηθείτε στο λεπτό

Ξεγελάστε το μυαλό σας για να αποκοιμηθείτε στο λεπτό

Business
ΕΛΤΑ: Τα 46 καταστήματα που κατεβάζουν ρολά τη Δευτέρα

ΕΛΤΑ: Τα 46 καταστήματα που κατεβάζουν ρολά τη Δευτέρα

inWellness
Vegan baby 02.11.25

Όλα αξίζει να ξέρουμε για την plant-based διατροφή

Η διατροφή παίζει σημαντικό ρόλο στην υγεία μας και τα τελευταία χρόνια η χορτοφαγία έχει αποκτήσει φανατικούς οπαδούς. Ποια είναι τα οφέλη και τι κινδύνους κρύβει;

Σύνταξη
inTown
66ο ΦΚΘ: Η «Μάχη» του Ηλία Γιαννακάκη, με τις Βακαλίδου και Τοπαλίδου, μιλά για μια αντισυμβατική οικογένεια
inTickets 01.11.25

66ο ΦΚΘ: Η «Μάχη» του Ηλία Γιαννακάκη, με τις Βακαλίδου και Τοπαλίδου, μιλά για μια αντισυμβατική οικογένεια

Ο σκηνοθέτης της «Χαράς», Ηλίας Γιαννακάκης, επιστρέφει με το νέο του έργο «Μάχη» και την στορία δύο γυναικών που ζουν το δικό τους οικογενειακό δράμα.

Μαρία Κωνσταντοπούλου
Μαρία Κωνσταντοπούλου
inTickets 01.11.25

«Μαζί»: Η Μίνα Χειμώνα σε μια παράσταση που αξίζει να βάλεις στη λίστα σου

Η παράσταση «Μαζί» με τη Μίνα Χειμώνα στον πρωταγωνιστικό ρόλο επιστρέφει για δεύτερη φορά στο θέατρο Altera Pars. Μια συγκινητική ιστορία που πραγματεύεται το ζήτημα της αποδοχής και της συμπερίληψης ατόμων με νοητική αναπηρία.

Μαρίνα Κουτσούμπα
Μαρίνα Κουτσούμπα
Η Κίνα σταματά τους ελέγχους στους μαγνήτες σπάνιων γαιών – Το αντάλλαγμα από τις ΗΠΑ
Αναστολή 02.11.25

Η Κίνα σταματά τους ελέγχους στους μαγνήτες σπάνιων γαιών – Το αντάλλαγμα από τις ΗΠΑ

Η Κίνα θα αναστείλει ουσιαστικά την εφαρμογή πρόσθετων ελέγχων στις εξαγωγές σπάνιων γαιών και θα τερματίσει τις έρευνες που στοχεύουν αμερικανικές εταιρείες στην αλυσίδα εφοδιασμού ημιαγωγών

Δημήτρης Σταμούλης
Δημήτρης Σταμούλης
BNP Paribas: Η Ευρώπη χρειάστηκε τη Μεσογειακή Διατροφή για να διορθώσει την οικονομία της
Διεθνής Οικονομία 02.11.25

Πώς η Μεσογειακή Διατροφή μπορεί να διορθώσει την οικονομία της Ευρώπης

Η BNP Paribas λέει ότι οι χώρες που σχηματίζουν το «μεσογειακό τόξο» (Γαλλία, Ιταλία, Ισπανία, Ελλάδα) ακολουθούν μια παρόμοια «διατροφή», με στόχο την βελτίωση της ανταγωνιστικότητάς τους

Αλεξάνδρα Τόμπρα
Αλεξάνδρα Τόμπρα
Eurostat: Περισσότεροι φόροι στην ΕΕ το 2024 – Η Ελλάδα στο top-10 των χωρών με τη μεγαλύτερη επιβάρυνση
Στοιχεία Eurostat 01.11.25

Περισσότεροι φόροι στην ΕΕ το 2024 - Η Ελλάδα στο top-10 των χωρών με τη μεγαλύτερη επιβάρυνση

Η φορολογική επιβάρυνση σε όλη την EE αυξήθηκε το 2024 στο 40,4% του ΑΕΠ, σύμφωνα με τα στοιχεία της Eurostat - Ο παράγοντας της πανδημίας του κορονοϊού - Άνοδο στο 41,7% κατέγραψε η Ελλάδα

Ιωάννα Κουμπαρέλη
Ιωάννα Κουμπαρέλη
Τεχνητή Νοημοσύνη: Το πραγματικό σοκ με τις απολύσεις δεν έχει έρθει ακόμη – Μια ανησυχητική έρευνα
Συναγερμός για τους εργαζόμενους 01.11.25

Το πραγματικό σοκ με τις απολύσεις λόγω Τεχνητής Νοημοσύνης δεν έχει έρθει ακόμη - Μια ανησυχητική έρευνα

Για δεκάδες χιλιάδες απολύσεις εξαιτίας της Τεχνητής Νοημοσύνης, κάνει λόγο έρευνα της Goldman Sachs, η οποία αναφέρει ότι το πραγματικό σοκ δεν θα αργήσει να έρθει

Χρυσάνθη Ρουμελιώτου
Χρυσάνθη Ρουμελιώτου
ΕΕ και υποψήφιες προς ένταξη χώρες: Έκρηξη στο εμπόριο, αλλά το χάσμα παραμένει
Διεθνής Οικονομία 31.10.25

ΕΕ και υποψήφιες προς ένταξη χώρες: Έκρηξη στο εμπόριο, αλλά το χάσμα παραμένει

Παρά τη θεαματική αύξηση του εμπορίου ανάμεσα στην ΕΕ και τις υποψήφιες προς ένταξη χώρες, το οικονομικό χάσμα παραμένει βαθύ, αποκαλύπτοντας μια σχέση που ακόμη δεν έχει μετατραπεί σε πραγματική σύγκλιση

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Η άνοδος και η πτώση της παγκοσμιοποίησης: Γιατί η επόμενη οικονομική κρίση θα μπορούσε να είναι πολύ χειρότερη
Νέα εποχή 31.10.25

Η άνοδος και η πτώση της παγκοσμιοποίησης: Γιατί η επόμενη οικονομική κρίση θα μπορούσε να είναι πολύ χειρότερη

Το φαινόμενο της παγκοσμιοποίησης έχει διαμορφώσει την οικονομική και κοινωνική δομή του κόσμου από τα μέσα του 20ού αιώνα. Είναι όμως το σύστημα που εξυπηρετεί καλύτερα την ευημερία πλέον;

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Νίκολιτς: «Η ΑΕΚ άξιζε τη νίκη»
Ποδόσφαιρο 02.11.25

Νίκολιτς: «Η ΑΕΚ άξιζε τη νίκη»

Ο προπονητής της ΑΕΚ Μάρκο Νίκολιτς αναφέρθηκε στην «αγχωτική» νίκη επί του Παναιτωλικού με 1-0 και υποστήριξε πως η ομάδα του άξιζε τη νίκη.

Σύνταξη
Η Μαδρίτη θα χρηματοδοτήσει τη νέα ταινία του Γούντι Άλεν – αλλά υπό έναν όρο
O τίτλος 02.11.25

Η Μαδρίτη θα χρηματοδοτήσει τη νέα ταινία του Γούντι Άλεν – αλλά υπό έναν όρο

Ο Γούντι Άλεν αντιμετώπισε δυσκολίες στην εξεύρεση μεγάλης χρηματοδότησης για τις ταινίες του, εν μέσω της επανεμφάνισης μιας κατηγορίας ότι κακοποίησε σεξουαλικά την κόρη του, Ντίλαν Φάροου, το 1992.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
«Καληνύχτα μανούλα»: Το αντίο της Αγγελικής Νικολούλη στη μητέρα της
«Έφυγες αθόρυβα» 02.11.25

«Καληνύχτα μανούλα»: Το αντίο της Αγγελικής Νικολούλη στη μητέρα της

«Πέταξε η ψυχούλα σου σαν πουλάκι απ το ανοικτό παράθυρο. Κουράστηκες γλυκιά μου να παλεύεις μια ζωή και αποφάσισες να ακολουθήσεις χαμογελαστή τον χάρο, που σε γυρόφερνε» γράφει η Αγγελική Νικολούλη.

Σύνταξη
Βορίζια: Ετοιμάζονται για νέο μακελειό – Συναγερμός στην ΕΛ.ΑΣ. και δρακόντεια μέτρα ασφαλείας στο χωριό
Βεντέτα στην Κρήτη 02.11.25

Ετοιμάζονται για νέο μακελειό στα Βορίζια - Συναγερμός στην ΕΛ.ΑΣ. και δρακόντεια μέτρα ασφαλείας στο χωριό

Κινήσεις και πληροφορίες που δείχνουν ότι κάποιοι είναι αποφασισμένοι να δώσουν συνέχεια στη βεντέτα και να μην κλείσει ο κύκλο αίματος στα Βορίζια, έχουν θέσει τις αστυνομικές Αρχές στην Κρήτη σε κατάσταση συναγερμού

Δήμητρα Τριανταφύλλου, Δημήτρης Μιχαλάκης
«Άντε και καλές δουλειές»: Κοσμοσυρροή στα εγκαίνια γραφείου τελετών στην Εύβοια – Τούρτα φέρετρο [εικόνες]
Φωτογραφίες 02.11.25

«Άντε και καλές δουλειές»: Κοσμοσυρροή στα εγκαίνια γραφείου τελετών στην Εύβοια - Τούρτα φέρετρο

Πλήθος κόσμου, με πολλούς από τους παρευρισκόμενους να είναι μάλιστα νέοι σε ηλικία, τίμησαν τον ιδιοκτήτη του νέου γραφείου τελετών που άνοιξε στην Εύβοια και ευχήθηκαν «καλή αρχή».

Σύνταξη
Δημοσκοπήσεις: Ο άγνωστος «Χ» έως τις εκλογές – Δεξαμενή αβεβαιότητας η αδιευκρίνιστη ψήφος
Πολιτική Γραμματεία 02.11.25

Ο άγνωστος «Χ» έως τις εκλογές - Δεξαμενή αβεβαιότητας η αδιευκρίνιστη ψήφος

Το υψηλό ποσοστό ψηφοφόρων που στις δημοσκοπήσεις απαντούν πως δεν έχουν αποφασίσει ή αρνούνται να δηλώσουν πρόθεση ψήφου προς κάποιο συγκεκριμένο κόμμα, για διαφορετικούς λόγους, διαμορφώνουν ένα «σκοτεινό» τοπίο την ίδια ώρα που νέα σχηματισμοί είναι πιθανό να κάνουν την εμφάνισή τους.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Τεχνητή νοημοσύνη: Τι δεν θα μπορέσει ποτέ να κάνει – Το σήμερα και το αύριο σε ένα τομέα με ραγδαία εξέλιξη
Τρεις ειδικοί εξηγούν 02.11.25

Τι δεν θα μπορέσει ποτέ να κάνει η τεχνητή νοημοσύνη - Το σήμερα και το αύριο σε ένα τομέα με ραγδαία εξέλιξη

Η τεχνητή νοημοσύνη είναι αδιαμφισβήτητα μια από τις πλέον καθοριστικές τεχνολογίες της εποχής μας αλλά δεν παύει να αποτελεί πηγή κινδύνου και να δημιουργεί νέες προκλήσεις.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Πολιτική επιλογή η απαξίωση των ΕΛΤΑ: Μοντέλο «Ολυμπιακής» φαίνεται ότι ακολουθεί η κυβέρνηση
Πολιτική 02.11.25

Πολιτική επιλογή η απαξίωση των ΕΛΤΑ: Μοντέλο «Ολυμπιακής» φαίνεται ότι ακολουθεί η κυβέρνηση

Σάλος από το κλείσιμο των 204 καταστημάτων των ΕΛΤΑ. Οι κυβερνητικές ευθύνες για την απαξίωση των ταχυδρομείων. Πως τα χρήματα τη εξυγίανσης πήγαν εν πολλοίς σε ιδιώτες, μεταξύ άλλων και στη διαφημιστική V+O, την αγαπημένη του Μαξίμου.

Δημήτρης Τερζής
Δημήτρης Τερζής
Το πριβέ πάρτι της Κίμπερλι Γκίλφοϊλ στον Αργυρό – Ποιοι πολιτικοί και επιχειρηματίες ήταν καλεσμένοι
Διπλωματία 02.11.25

Το πριβέ πάρτι της Κίμπερλι Γκίλφοϊλ στον Αργυρό – Ποιοι πολιτικοί και επιχειρηματίες ήταν καλεσμένοι

Καλεσμένοι της Κίμπερλι Γκιλφόιλ ήταν πολιτικοί και επιχειρηματίες, ανάμεσά τους ο υπουργός Ναυτιλίας Βασίλης Κικίλιας, η υπουργός Τουρισμού Όλγα Κεφαλογιάννη, η υπουργός Εργασίας Νίκη Κεραμέως, ο Χρήστος Σταϊκούρας.

Σύνταξη
BNP Paribas: Η Ευρώπη χρειάστηκε τη Μεσογειακή Διατροφή για να διορθώσει την οικονομία της
Διεθνής Οικονομία 02.11.25

Πώς η Μεσογειακή Διατροφή μπορεί να διορθώσει την οικονομία της Ευρώπης

Η BNP Paribas λέει ότι οι χώρες που σχηματίζουν το «μεσογειακό τόξο» (Γαλλία, Ιταλία, Ισπανία, Ελλάδα) ακολουθούν μια παρόμοια «διατροφή», με στόχο την βελτίωση της ανταγωνιστικότητάς τους

Αλεξάνδρα Τόμπρα
Αλεξάνδρα Τόμπρα
