Γερμανία: Στο «ψυγείο» η κοπή αναμνηστικών νομισμάτων

Το υπουργείο Οικονομικών στη Γερμανία σταμάτησε την προγραμματισμένη πώληση δύο αναμνηστικών νομισμάτων, αφού το κόστος της περιεκτικότητάς τους σε ασήμι ξεπέρασε την ονομαστική τους αξία.

Το ασυνήθιστο βήμα, το οποίο επηρεάζει την έκδοση κατά τους επόμενους τρεις μήνες ενός νομίσματος των 20 ευρώ και ενός 25 ευρώ, δημοφιλούς στους συλλέκτες, υπογραμμίζει την έκταση της τρέχουσας ανοδικής πορείας των πολύτιμων μετάλλων.

Ενώ η αύξηση της τιμής του ασημιού είναι λιγότερο έντονη από αυτήν του χρυσού, το πολύτιμο μέταλλο έφτασε σε νέο ιστορικό υψηλό αυτόν τον μήνα στα 54,30 δολάρια ανά ουγγιά και επί του παρόντος είναι 60% ακριβότερο από ό,τι στις αρχές του έτους, σημειώνουν οι Financial Times.

Κομμένοι οι Μάγοι, το τρενάκι και ο ελέφαντας στη Γερμανία

Το πρώτο θύμα είναι ένα νόμισμα που απεικονίζει τους βιβλικούς «Τρεις Μάγους» ως μέρος μιας σειράς νομισμάτων των 25 ευρώ με χριστουγεννιάτικο θέμα που ξεκίνησε το 2021. Είναι κατασκευασμένα από 22 γραμμάρια καθαρού ασημιού, το οποίο έχει τρέχουσα αγοραία αξία περίπου 29 ευρώ. Προηγούμενες εκδόσεις έχουν πωληθεί έως και 45,95 ευρώ.

Ένα νόμισμα των 20 ευρώ που τιμά τα 125 χρόνια από τη δημιουργία ενός κρεμαστού μονοτρόχιου σιδηροδρόμου στο Βούπερταλ, που έχει προγραμματιστεί για τον Ιανουάριο, θα τεθεί επίσης σε αναμονή. Το νόμισμα, το οποίο αποτελείται από 16,6 γραμμάρια καθαρού ασημιού, απεικονίζει επίσης τον Τούφι, έναν ελέφαντα που πήδηξε από τον κρεμαστό σιδηρόδρομο το 1950, όταν ένα κόλπο δημοσίων σχέσεων για ένα τσίρκο πήγε στραβά.

«Ως αποτέλεσμα της απότομης αύξησης της τιμής του ασημιού, η υλική αξία των γερμανικών ασημένιων νομισμάτων των 20 και 25 ευρώ υπερβαίνει σήμερα την αντίστοιχη ονομαστική τους αξία κατά σημαντικό περιθώριο», δήλωσε το υπουργείο Οικονομικών. Έχει εκδώσει 10 αναμνηστικά νομίσματα μέχρι στιγμής φέτος, συμπεριλαμβανομένων τεσσάρων ασημένιων νομισμάτων των 20 ευρώ.

Παρά τα σχέδια για πώληση των νομισμάτων με περιθώριο κέρματος, «υπό αυτές τις συνθήκες, η έκδοση νέων νομισμάτων αυτού του είδους δεν είναι δυνατή», πρόσθεσε. Το υπουργείο δήλωσε ότι εξετάζει «επιλογές για την έκδοση των νομισμάτων σε μεταγενέστερη ημερομηνία», συμπεριλαμβανομένης της έκδοσής τους «με προσαρμοσμένες παραμέτρους».

Πηγή: ot.gr