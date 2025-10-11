newspaper
11.10.2025 | 19:47
Πυροβολισμοί σε αγορά στη Γερμανία - Αναφορές για πολλούς τραυματίες
Σημαντική είδηση:
11.10.2025 | 17:22
Μεγάλη φωτιά στην Εύβοια - Μια ανάσα από σπίτια οι φλόγες (vid)
Ασήμι: Το short squeeze στο Λονδίνο και οι μνήμες του ’80
Διεθνής Οικονομία 11 Οκτωβρίου 2025 | 19:15

Ασήμι: Το short squeeze στο Λονδίνο και οι μνήμες του ’80

Η αναταραχή στην αγορά του Λονδίνου και η εκτόξευση της τιμής του πολύτιμου μετάλλου πάνω από τα 50 δολάρια - Η πρόσφατη άνοδος για το ασήμι οφείλεται σε μεγάλο βαθμό σε ένα κύμα επενδύσεων

ΕπιμέλειαΤζούλη Καλημέρη
A
A
Spotlight

Η εκτόξευση της τιμής του ασημιού πάνω από τα 50 δολάρια, για δεύτερη φορά στην ιστορία έχουν ξυπνήσει τις μνήμες της «Ασημένιας Πέμπτης» όταν το 1980 τα ζάμπλουτα αδέλφια Hunt επιχείρησαν να μονοπωλήσουν την αγορά του μετάλλου. Οι τιμές αναφοράς για το ασήμι στο Λονδίνο έχουν εκτοξευθεί σε σχεδόν πρωτοφανή επίπεδα σε σχέση με τη Νέα Υόρκη λόγω της τεράστιας συμπίεσης στις πωλήσεις ασημιού (short squeeze).

Το short squeeze χρησιμοποιείται για να περιγράψει το φαινόμενο στις χρηματοπιστωτικές αγορές όπου μια απότομη αύξηση της τιμής ενός περιουσιακού στοιχείου αναγκάζει τους traders που προηγουμένως πούλησαν short να κλείσουν τις θέσεις τους.

Οι traders περιέγραψαν μια αγορά όπου η ρευστότητα έχει σχεδόν εξαντληθεί, αφήνοντας όποιον βρίσκεται σε θέση short για τη spot του ασημιού να αναζητά με αγωνία μπάρες σε φυσική μορφή ενώ αναγκάζεται να πληρώσει εξουθενωτικό κόστος δανεισμού για να μεταφέρει τις θέσεις του σε μεταγενέστερη ημερομηνία.

Αρμπιτράζ όπως ο χρυσός

Είναι τόσο δραματική η κατάσταση, όπως αναφέρει το Bloomber, που υπάρχουν traders που σπεύδουν να κλείσουν θέσεις σε υπεραντλαντικές πτήσεις για τη μεταφορά ράβδων ασημιού για να επωφεληθούν από τα τεράστια premiums στο Λονδίνο. Αυτή είναι η μεταφορά είναι ιδιαίτερη ακριβή και συνηθίζεται για τις μπάρες χρυσού.

Το είδαμε πριν αρκετές εβδομάδες όταν οι τιμές των futures χρυσού βρέθηκαν πολύ πάνω από τις τιμές του Λονδίνου,τον τόπο αγοράς φυσικών ράβδων, ανοίγοντας μια «χρυσή» ευκαιρία αρμπιτράζ. Τότε πολλά αεροπλάνα από το Λονδίνο μετέφεραν ράβδους του πολύτιμου μετάλλου, κάνοντας στάση στις ραφιναρίες της Ελβετίας για να προσγειωθούν στην Νέα Υόρκη. To ασήμι βέβαια κάνει την αντίστροφη διαδρομή Νέα Υόρκη – Λονδίνο.

Δεν υπάρχει σύγχρονο αντίστοιχο των αδελφών Hunt που προσπαθούν να κυριαρχήσουν στην αγορά σήμερα, λένε οι traders και οι αναλυτές, επισημαίνοντας αντ’ αυτού έναν συνδυασμό παραγόντων που έχουν οδηγήσει τις τιμές στα ύψη. Αλλά το χάος των τελευταίων δύο ημερών έχει πολλές ομοιότητες με τη συμπίεση του 1980, και από ορισμένες απόψεις είναι ακόμη πιο ακραίο.

«Δεν έχω ξαναδεί κάτι παρόμοιο. Αυτό που βλέπουμε στο ασήμι είναι εντελώς πρωτοφανές» εξηγεί ο Anant Jatia, επικεφαλής επενδύσεων στην Greenland Investment Management, ένα hedge fund εμπορευμάτων. «Δεν υπάρχει διαθέσιμη ρευστότητα αυτή τη στιγμή».

Η καρδιά της spot αγοράς χτυπάει στο Λονδίνο

Για περισσότερο από έναν αιώνα, το Λονδίνο αποτελεί την καρδιά των αγορών πολύτιμων μετάλλων, όπου οι παγκόσμιες τιμές αναφοράς έχουν καθοριστεί από μια μικρή ομάδα τραπεζών που διαπραγματεύονται ράβδους χρυσού και ασημιού που φυλάσσονται σε ένα από τα λίγα θησαυροφυλάκια σε όλη την πόλη. Στο τέλος κάθε ημέρας, όταν οι θέσεις εκκαθαρίζονται, ασφαλή φορτηγά μετακινούνται μεταξύ των θησαυροφυλάκων για να παραδώσουν πολύτιμο μέταλλο για να διευθετήσουν τις συναλλαγές.

Τα αποθέματα ασημιού στο Λονδίνο έχουν μειωθεί κατά το ένα τρίτο από τα μέσα του 2021

Η πρόσφατη άνοδος των τιμών οφείλεται σε μεγάλο βαθμό σε ένα κύμα επενδύσεων τόσο σε χρυσό όσο και σε ασήμι, καθώς οι επενδυτές αναζητούν ασφαλή καταφύγιο εν μέσω ανησυχιών για το επίπεδο χρέους του δυτικού κόσμου, τις γεωπολιτικές εντάσεις και την υποτίμηση των νομισμάτων. Επιπλέον το αδιέξοδο και το shutdown της αμερικανικής κυβέρνησης τροφοδοτούν περαιτέρω την ανασφάλεια.

Το short squeeze αντικατοπτρίζει επίσης δυναμικές που αφορούν ειδικά το ασήμι. Σύμφωνα με παράγοντες της αγοράς σημειώθηκε ξαφνική αύξηση της ζήτησης από την Ινδία τις τελευταίες εβδομάδες ενώ ταυτόχρονα μειώθηκε η προσφορά διαθέσιμων ράβδων προς διαπραγμάτευση σε συνδυασμό με τις ανησυχίες ότι το μέταλλο θα μπορούσε να πληγεί από τους δασμούς των ΗΠΑ.

Αδειάζουν τα θησαυροφυλάκια

Η αγορά ασημιού βασίζεται στις εκατοντάδες εκατομμύρια ουγγιές ασημιού που φυλάσσονται σε θησαυροφυλάκια στο Λονδίνο για να υποστηριχθεί η ρευστότητα. Αυτό το απόθεμα εξαντλείται σταθερά τα τελευταία χρόνια: πρώτον, από επίμονα ελλείμματα, καθώς η παραγωγή στα ορυχεία δεν έχει συμβαδίσει με τη ζήτηση από επενδυτές και βιομηχανικές εφαρμογές, όπως τα ηλιακά πάνελ, και στη συνέχεια, φέτος, από τη βιασύνη για αποστολή μετάλλου στις ΗΠΑ εν μέσω φόβων για δασμούς.

Ως αποτέλεσμα, τα αποθέματα ασημιού στο Λονδίνο έχουν μειωθεί κατά το ένα τρίτο από τα μέσα του 2021. Ωστόσο, ένα μεγάλο μέρος αυτού κατέχεται από χρηματιστηριακά διαπραγματεύσιμα αμοιβαία κεφάλαια (ETF’s). Η υπόλοιπη «ελεύθερη διασπορά» μετάλλου που είναι διαθέσιμη για την παροχή ρευστότητας στην αγορά του Λονδίνου, που κατέχεται κυρίως από μεγάλες τράπεζες, έχει μειωθεί σε μόλις 200 εκατομμύρια ουγγιές, χαμηλότερη κατά 75% από το υψηλό που ξεπερνούσε στα μέσα του 2019 τις 850 εκατ. ουγγιές, σύμφωνα με υπολογισμούς του Bloomberg.

Παράλληλα οι Ινδοί αγοραστές που προμηθεύονταν ασήμι από το Χονγκ Κονγκ,  άλλαξαν τις αγορές τους κατά τη διάρκεια των διακοπών της Χρυσής Εβδομάδας, εξηγεί ο Daniel Ghali της TD Securities. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα την αύξηση της ζήτησης στην αγορά του Λονδίνου. Ένα ινδικό ETF σταμάτησε ακόμη και τις νέες επενδύσεις την Πέμπτη, επικαλούμενο εγχώρια έλλειψη μετάλλου.

Ο Σύνδεσμος Αγοράς Χρυσού του Λονδίνου, η ομάδα που εκπροσωπεί τις τράπεζες, τις ραφιναρίες και τις εταιρείες logistics των οποίων η δραστηριότητα αποτελεί την αγορά του Λονδίνου ανακοίνωσε ότι «γνωρίζει τη στενότητα στην αγορά αργύρου και παρακολουθεί ενεργά την κατάσταση».

Έσπασαν τα ρεκόρ

Οι τιμές έχουν σπάσει πολλά ρεκόρ τις τελευταίες δύο ημέρες.

Η δημοπρασία αργύρου στο Λονδίνο που πραγματοποιείται καθημερινά από το 1897 και καθορίζει τις τιμές του μετάλλου την Παρασκευή κατέγραψε το ασήμι να βρίσκεται πάνω από τα 50 δολάρια για πρώτη φορά. Οι τιμές spot στο Λονδίνο εκτοξεύτηκαν σε premium έως και 3 δολάρια έναντι των συμβολαίων μελλοντικής εκπλήρωσης στη Νέα Υόρκη, ένα επίπεδο που είχε παρατηρηθεί προηγουμένως μόνο εν μέσω της συμπίεσης των αδελφών Hunt.

Το κόστος δανεισμού ασημιού του Λονδίνου αυξήθηκε κατά τη διάρκεια της νύχτας πάνω από 100% σε ετήσια βάση, ποσοστό που τουλάχιστον ένας βετεράνος της αγοράς είπε ότι πίστευε ότι ήταν υψηλότερο από οτιδήποτε παρατηρήθηκε κατά τη διάρκεια της ύφεσης του 1980.

Μπάρες σε αεροπλάνα

Το 1980, η αγορά έσπασε από την παρέμβαση των χρηματιστηρίων. Πρώτα η Comex και στη συνέχεια το Chicago Board of Trade, όπου η υψηλότερη καταγεγραμμένη τιμή του ασημιού των 52,50 δολαρίων η ουγγιά καταγράφηκε στις 21 Ιανουαρίου 1980, επέβαλαν κανόνες που εμπόδιζαν τους traders να αναλάβουν νέες θέσεις και τους επέτρεπαν μόνο να ρευστοποιήσουν.

Στη σημερινή αγορά αργύρου, δεν υπάρχει τόσο εύκολη λύση. Αντίθετα, η πίεση είναι πιθανό να επιλυθεί με την αύξηση της διαθεσιμότητας αργύρου στην αγορά του Λονδίνου, είτε επειδή οι επενδυτές σε ETF ή άλλοι κάτοχοι πωλούν, είτε επειδή οι traders είναι σε θέση να μεταφέρουν μπάρες από άλλα μέρη του κόσμου στο Λονδίνο σε επαρκείς ποσότητες για να μειώσουν την πίεση.

Υπάρχουν ενδείξεις ότι αυτό αρχίζει να συμβαίνει,αναφέρει το Bloomberg.

Στέλεχος σε εταιρεία logistics ανάφερε ότι λάμβανε κλήσεις με αυξανόμενη επείγουσα ανάγκη την τελευταία εβδομάδα από πελάτες που επιθυμούσαν να βγάλουν ασήμι από θησαυροφυλάκια που συνδέονται με την Comex της Νέας Υόρκης και να το μεταφέρουν με αεροπλάνο στο στο Λονδίνο. Εκτίμησε ότι οι traders επιδιώκουν αυτή τη στιγμή να μεταφέρουν περίπου 15 εκατομμύρια έως 30 εκατομμύρια ουγγιές ασημιού από τη Νέα Υόρκη στο Λονδίνο. Την Παρασκευή, η Comex σημείωσε τη μεγαλύτερη ημερήσια απόσυρση ασημιού εδώ και περισσότερα από τέσσερα χρόνια.

Άλλοι εκτιμούν ότι το ασήμι θα αρχίσει να ρέει εκτός Κίνας, όπου οι τιμές διαπραγματεύονται επίσης με έκπτωση στο Λονδίνο τις τελευταίες ημέρες, αν και οι όγκοι μπορεί να είναι περιορισμένοι λόγω της στενότητας στην ίδια την Κίνα.

Οι δασμοί

Ωστόσο, ορισμένοι έμποροι διστάζουν να εξάγουν ασήμι από τη Νέα Υόρκη. Η εφοδιαστική είναι περίπλοκη, ιδιαίτερα εν μέσω φόβων ότι το κλείσιμο της κυβέρνησης μπορεί να επιβραδύνει τις τελωνειακές διαδικασίες, και η πίεση στο Λονδίνο σημαίνει ότι ακόμη και μια ημέρα καθυστέρησης θα μπορούσε να είναι εξαιρετικά ακριβή. Και εξακολουθούν να υπάρχουν ανησυχίες ότι ο Trump θα μπορούσε να επιβάλει εισαγωγικούς δασμούς στο ασήμι μετά την ολοκλήρωση της έρευνας του Άρθρου 232 για κρίσιμα ορυκτά, στα οποία περιλαμβάνεται και το ασήμι.

«Εάν δεν υπάρχουν δασμοί στο ασήμι, αυτό θα μπορούσε να μειώσει την προσφορά για το μέταλλο στις ΗΠΑ και να ανακουφίσει μέρος της στενότητας στο Λονδίνο», δήλωσε η Amy Gower, στρατηγικός αναλυτής στην Morgan Stanley. «Οι υψηλές τιμές μπορούν συχνά να λύσουν αυτά τα προβλήματα βραχυπρόθεσμα».

Πηγή: ΟΤ

World
Ημέρα της κρίσης: Τα «καταφύγια» των tech-leaders

Ημέρα της κρίσης: Τα «καταφύγια» των tech-leaders

Πετρέλαιο
Πετρέλαιο θέρμανσης: Ποιοι παράγοντες θα καθορίσουν την τιμή

Πετρέλαιο θέρμανσης: Ποιοι παράγοντες θα καθορίσουν την τιμή

inWellness
inTown
inTickets 09.10.25

Οι φίλοι, το κλαρίνο και η Ακρόπολη: Ο Θανάσης Βασιλόπουλος λίγο πριν ανέβει στη σκηνή του Ηρωδείου

Δύο 24ωρα έμειναν μέχρι να ανέβει τη σκηνή του Ηρωδείου και ο δεξιοτέχνης του κλαρίνου Θανάσης Βασιλόπουλος προετοιμάζεται για τη συναυλία «Με φίλους κάτω από την Ακρόπολη».

Σύνταξη
sp_banner_Desk
Stream newspaper
Η Ευρώπη στηρίζει την Ουκρανία – Και όμως, τροφοδοτεί την οικονομία της Ρωσίας
Συμφωνίες ενέργειας 11.10.25

Η Ευρώπη στηρίζει την Ουκρανία – Και όμως, τροφοδοτεί την οικονομία της Ρωσίας

Η Ευρωπαϊκή Ένωση, από τους πιο ένθερμους υποστηρικτές της Ουκρανίας στον πόλεμο με τη Ρωσία, διοχετεύει δισεκατομμύρια ευρώ στη ρωσική οικονομία. Αιτία, οι πληρωμές για πετρέλαιο και φυσικό αέριο.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Πού πάνε οι συνταξιούχοι για να ζήσουν τα «χρυσά» τους χρόνια – Γιατί η Ελλάδα μπαίνει στο ραντάρ
Διεθνής Οικονομία 11.10.25

Πού πάνε οι συνταξιούχοι για να ζήσουν τα «χρυσά» τους χρόνια – Γιατί η Ελλάδα μπαίνει στο ραντάρ

Η σύνταξη για πολλούς δεν σημαίνει πια ησυχία, αλλά... «μετανάστευση». Με όλο και περισσότερες χώρες να διεκδικούν τους συνταξιούχους του κόσμου.

Αλεξάνδρα Τάνκα
Αλεξάνδρα Τάνκα
Η μάχη για την τηλεργασία καλά κρατεί – Οι εργαζόμενοι έτοιμοι να κάνουν θυσίες για να κερδίσουν ευελιξία
Διεθνής Οικονομία 11.10.25

Η μάχη για την τηλεργασία - Γιατί οι εργαζόμενοι αντιστέκονται στην επιστροφή στα γραφεία

Η τηλεργασία έχει την τιμητική της ανάμεσα στους νέους εργαζόμενους, οι οποίοι είναι διατεθειμένοι ακόμη και να δεχθούν χαμηλότερο μισθό για να αποφύγουν την προσέλευση στο γραφείο

Βασιλική Δρίβα
Βασιλική Δρίβα
ΗΠΑ: Οργή Τραμπ για το σχέδιο επιβολής τέλους εκπομπών CO2 στην παγκόσμια ναυτιλία – «Νεοαποικιακό μέτρο»
ΗΠΑ 11.10.25

Οργή Τραμπ για το σχέδιο επιβολής τέλους εκπομπών CO2 στην παγκόσμια ναυτιλία - «Νεοαποικιακό μέτρο»

Η κυβέρνηση Τραμπ εναντιώνεται στα σχέδια για φόρο στις εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα στις θαλάσσιες μεταφορές - Απειλές σε όποια χώρα εγκρίνει το Net-Zero Framework

Σύνταξη
Οι ΗΠΑ χαλαρώνουν ορισμένες κυρώσεις που σχετίζονται με πλοία κατασκευασμένα στο εξωτερικό
LNG 11.10.25

Οι ΗΠΑ χαλαρώνουν ορισμένες κυρώσεις που σχετίζονται με πλοία κατασκευασμένα στο εξωτερικό

Τροποποίηση των τελών και εξαιρέσεις για ειδικές κατηγορίες πλοίων που έχουν κατασκευαστεί στο εξωτερικό ανακοίνωσαν οι ΗΠΑ, πολλές από τις οποίες σχετίζονται με την ενέργεια και τις υποδομές

Σύνταξη
Crypto run: Ιστορική ρευστοποίηση 19 δισ. σε κρυπτονομίσματα σε 24 ώρες
«Καλά πήγε και αυτό» 11.10.25

Crypto run: Ιστορική ρευστοποίηση 19 δισ. σε κρυπτονομίσματα σε 24 ώρες

Αμέσως μετά την βουτιά του χρηματιστηρίου εξαιτίας των δηλώσεων Τραμπ για δασμούς στην Κίνα, οι επενδυτές σε κρυπτονομίσματα ρευστοποίησαν περισσότερα από 19 δισ. δολάρια.

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Εντείνεται ο εμπορικός πόλεμος των ΗΠΑ με την Κίνα – Περιορισμοί στις εξαγωγές software και 100% δασμοί
Οικονομία 11.10.25

Εντείνεται ο εμπορικός πόλεμος των ΗΠΑ με την Κίνα – Περιορισμοί στις εξαγωγές software και 100% δασμοί

Από την πρώτη Νοεμβρίου οι ΗΠΑ θα προχωρήσουν στην επιβολή νέων δασμών στην Κίνα ύψους 100% και ταυτόχρονα ανακοίνωσαν τον περιορισμό στις εξαγωγές software, σύμφωνα με τον Ντόναλντ Τραμπ.

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Το νέο «χτύπημα» του Μπιλ Γκέιτς: Θέλει φάρμακα απώλειας βάρους σε φθηνές τιμές για όλους
Με νέα συμμαχία 10.10.25

Το νέο «χτύπημα» του Μπιλ Γκέιτς: Θέλει φάρμακα απώλειας βάρους σε φθηνές τιμές για όλους

Ο Μπιλ Γκέιτς, γνωστός για τις τεχνολογικές του καινοτομίες και τη φιλανθρωπική του δράση, και ο Παναμερικανικός Οργανισμός Υγείας, θέλουν να ρίξουν δραστικά τις τιμές των φαρμάκων απώλειας βάρους

Σύνταξη
Έξαλλος ο Τραμπ με τα κινεζικά αντίμετρα – Ακύρωσε τη συνάντησή του με τον Σι
Διεθνής Οικονομία 10.10.25

Έξαλλος ο Τραμπ με τα κινεζικά αντίμετρα - Ακύρωσε τη συνάντησή του με τον Σι

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ απείλησε την Κίνα με μαζική αύξηση των δασμών στα προϊόντα που εισάγονται στις ΗΠΑ, ως αντίποινα στους αντιδασμούς στα πλοία και τους περιορισμούς στις σπάνιες γαίες

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Καμπανάκι κινδύνου από τον ιδρυτή της Bridgewater – «Χρέος που θυμίζει Μεσοπόλεμο και κίνδυνος εμφυλίου»
Στις ΗΠΑ 10.10.25

Καμπανάκι κινδύνου από τον ιδρυτή της Bridgewater – «Χρέος που θυμίζει Μεσοπόλεμο και κίνδυνος εμφυλίου»

Όταν το χρέος αυξάνεται σε σχέση με το εισόδημα, «είναι σαν πλάκα στις αρτηρίες που στη συνέχεια αρχίζει να συμπιέζει τις δαπάνες», δήλωσε ο ιδρυτής της Bridgewater Associates, Ρέι Ντάλιο

Σύνταξη
Γερμανία: Θυγατρική της Bosch καταργεί 1.400 θέσεις εργασίας – Κλείνουν δύο εργοστάσια ηλεκτρικών ειδών
Σε 2 χρόνια 10.10.25

Γερμανία: Θυγατρική της Bosch καταργεί 1.400 θέσεις εργασίας – Κλείνουν δύο εργοστάσια ηλεκτρικών ειδών

Θα διακοπεί η παραγωγή πλυντηρίων ρούχων στο Νάουεν του Βρανδεμβούργου και κουζινών και απορροφητήρων στο Μπρέτεν της Βάδης-Βυρτεμβέργης. Η ανακοίνωση της Bosch.

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Σαντορίνη: Πώς έγινε η τραγωδία με το 5χρονο παιδί που βρέθηκε νεκρό σε πισίνα ξενοδοχείου
Ελλάδα 11.10.25

Σαντορίνη: Πώς έγινε η τραγωδία με το 5χρονο παιδί που βρέθηκε νεκρό σε πισίνα ξενοδοχείου

Ο δήμαρχος Σαντορίνης επιβεβαίωσε ότι στο ξενοδοχείο έγιναν προσπάθειες ανάνηψης όταν έβγαλαν τον 5χρονο από την πισίνα. Συνελήφθησαν ο διευθυντής, ο ναυαγοσώστης και ο πατέρας του παιδιού.

Σύνταξη
Κόσοβο: Ο Άλμπιν Κούρτι έλαβε εντολή σχηματισμού κυβέρνησης – Δημοτικές εκλογές την Κυριακή
Κόσμος 11.10.25

Κόσοβο: Ο Άλμπιν Κούρτι έλαβε εντολή σχηματισμού κυβέρνησης – Δημοτικές εκλογές την Κυριακή

Το κόμμα του Κούρτι καταλαμβάνει τις 48 από τις 120 έδρες που συνθέτουν το κοινοβούλιο του Κοσόβου και θα χρειαστεί την υποστήριξη τουλάχιστον άλλων 13 βουλευτών.

Σύνταξη
Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Γκριμάτσας: Από τον 16ο αιώνα μέχρι σήμερα, το γκροτέσκο κερδίζει
Καμία ντροπή 11.10.25

Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Γκριμάτσας: Από τον 16ο αιώνα μέχρι σήμερα, το γκροτέσκο κερδίζει

Ως αντίλογος στα καλλιστεία ομορφιάς, στο ετήσιο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Γκριμάτας η γοητεία δίνει τη θέση της στο γκροτέσκο και η νίκη φέρνει γέλιο και ανάταση ψυχής

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Γυναικοκτονία στην Πάτρα: Συγκινεί η αδερφή της Γαρυφαλλιάς – «Θα είναι πάντα στο φως»
Ελλάδα 11.10.25

Γυναικοκτονία στην Πάτρα: Συγκινεί η αδερφή της Γαρυφαλλιάς – «Θα είναι πάντα στο φως»

«Σήμερα δεν είναι το τέλος – είναι η αρχή μιας μνήμης που θα μείνει ζωντανή, μιας φωνής που θα συνεχίσει να μιλάει για σεβασμό, αγάπη και ζωή» έγραψε η αδερφή της Γαρυφαλλιάς.

Σύνταξη
Οι όροι της Ευρωλίγκας για το project «NBA Europe»
Μπάσκετ 11.10.25

Οι όροι της Ευρωλίγκας για το project «NBA Europe»

Τέσσερις αδιαπραγμάτευτες αρχές: κοινό όφελος, πολιτισμική ακεραιότητα, αγωνιστική αριστεία και ευρωπαϊκή διακυβέρνηση - Οι όροι για το project «NBA Europe»

Γιώργος Μαζιάς
Γιώργος Μαζιάς
Γάζα: Οι Παλαιστίνιοι επιστρέφουν – Το εξαντλητικό ταξίδι της επιστροφής
Κόσμος 11.10.25

Οι Παλαιστίνιοι επιστρέφουν στα ερείπια της βόρειας Γάζας - Το εξαντλητικό ταξίδι της επιστροφής

Μισό εκατομμύριο αναγκαστικά εκτοπισμένοι Παλαιστίνιοι επιστρέφουν στις κατεστραμμένες πόλεις της βόρειας Γάζας, καθώς ο ισραηλινός στρατός παύει τα πυρά και αποσύρεται εν μέρει από την περιοχή στο πλαίσιο της πρώτης φάσης της ειρηνευτικής συμφωνίας με τη Χαμάς.

Σύνταξη
Εργασιακό νομοσχέδιο: Τάξη ή αταξία στην αγορά εργασίας – Ώρα απαντήσεων εντός και εκτός Κοινοβουλίου
Ελλάδα 11.10.25

Τάξη ή αταξία στην αγορά εργασίας - Ώρα απαντήσεων εντός και εκτός Κοινοβουλίου

Το εργασιακό νομοσχέδιο που νομιμοποιεί το 13ωρο (σε ένα εργοδότη) εισέρχεται προς ψήφιση στην Ολομέλεια της Βουλής με τα κόμματα να βρίσκονται σε αναβρασμό και τα συνδικάτα στις επάλξεις. Απεργία στις 14/10. Συμμετέχουν Μετρό, Τραμ και ΗΣΑΠ.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Γιοβάνοβιτς: «Υπάρχει απογοήτευση μετά τη Σκωτία – Πρέπει να πιεστούμε και να διεκδικήσουμε τη νίκη στη Δανία»
Ποδόσφαιρο 11.10.25

Γιοβάνοβιτς: «Υπάρχει απογοήτευση μετά τη Σκωτία – Πρέπει να πιεστούμε και να διεκδικήσουμε τη νίκη στη Δανία»

Όσα είπαν Ιβάν Γιοβάνοβιτς και Χρήστος Τζόληγς ενόψει του αγώνα της Εθνικής με τη Δανία την Κυριακή (12/10, 21:45) που αποτελεί... τελικό στην προσπάθεια πρόκρισης στην τελική φάση του Μουντιάλ.

Σύνταξη
Μπρους Σπρίνγκστιν: Αντιμέτωπος με το Τέρας – Η κατάθλιψη, το στίγμα και η μεγάλη μάχη του
Όχι στο στίγμα 11.10.25

Μπρους Σπρίνγκστιν: Αντιμέτωπος με το Τέρας – Η κατάθλιψη, το στίγμα και η μεγάλη μάχη του

Η πιο «επώδυνη και ευάλωτη» περίοδος της ζωής του Μπρους Σπρίνγκστιν μεταφέρεται τώρα στη μεγάλη οθόνη με την επερχόμενη βιογραφική ταινία, Springsteen: Deliver Me from Nowhere, η οποία κυκλοφορεί στις 24 Οκτωβρίου

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
LIVE: ΠΑΟΚ – Ηρακλής
Μπάσκετ 11.10.25

LIVE: ΠΑΟΚ – Ηρακλής

LIVE: ΠΑΟΚ – Ηρακλής. Παρακολουθήστε live στις 19:30 την αναμέτρηση ΠΑΟΚ – Ηρακλής για τη 2η αγωνιστική της Stoiximan GBL. Τηλεοπτικά από ΕΡΤ2.

Σύνταξη
Διπλασιάστηκαν οι επιθέσεις DLL hijacking από το 2023
Τεχνολογία 11.10.25

Διπλασιάστηκαν οι επιθέσεις DLL hijacking από το 2023

Η τεχνική DLL hijacking (παραβίαση βιβλιοθήκης δυναμικών συνδέσμων) είναι μια συνηθισμένη μέθοδος κατά την οποία αντικαθίσταται μια βιβλιοθήκη που φορτώνει νόμιμα με μια κακόβουλη

Σύνταξη
Πορεία διαμαρτυρίας στρατιωτικών στο κέντρο της Αθήνας – Τα αιτήματά τους
Μεταρρύθμιση 11.10.25

Πορεία διαμαρτυρίας στρατιωτικών στο κέντρο της Αθήνας – Τα αιτήματά τους

Μεγάλη πορεία διαμαρτυρίας πραγματοποίησαν στο κέντρο της Αθήνας στρατιωτικοί όλων των σωμάτων, καθώς αντιδρούν στο νομοσχέδιο του υπουργείου Εθνικής Άμυνας «Ατζέντα 2030».

Σύνταξη
Live streaming: Η συνέντευξη Τύπου της Εθνικής για το παιχνίδι με τη Δανία
Ποδόσφαιρο 11.10.25

Live streaming: Η συνέντευξη Τύπου της Εθνικής για το παιχνίδι με τη Δανία

Παρακολουθήστε σε live streaming στις 19:15 από το «Parken» της Κοπεγχάγης τη Συνέντευξη Τύπου της Εθνικής Ομάδας, ενόψει του αγώνα με την Δανία για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2026.

Σύνταξη
Πολιτικό χάος στη Γαλλία – Ίσως ήρθε το τέλος του «μακρονισμού»
Από κρίση σε κρίση 11.10.25

Πολιτικό χάος στη Γαλλία – Ίσως ήρθε το τέλος του «μακρονισμού»

Ο Εμανουέλ Μακρόν είναι πρόεδρος στη Γαλλία από το 2017. Η προεδρική του θητεία χαρακτηρίστηκε από μια σειρά από πολιτικά στοιχήματα. Άλλα βγήκαν και άλλα όχι. Το τελευταίο ίσως γυρίσει μπούμερανγκ.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Ληστείες στην Ευρώπη της δεκαετίας του ’60: Ο Μπράντλεϊ Κούπερ και η Μάργκοτ Ρόμπι μπαίνουν στον κόσμο του Ocean’s Eleven
Culture Live 11.10.25

Ληστείες στην Ευρώπη της δεκαετίας του ’60: Ο Μπράντλεϊ Κούπερ και η Μάργκοτ Ρόμπι μπαίνουν στον κόσμο του Ocean’s Eleven

Με δύο από τα πιο δυνατά χαρτιά του Χόλιγουντ να έχουν πέσει στο τραπέζι, αυτά των Μπράντλεϊ Κούπερ και Μάργκοτ Ρόμπι, σχεδιάζεται το prequel του Ocean’s Eleven.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Ρίμερ, προπονητής Δανίας: «Πρέπει να κάνουμε κορυφαία εμφάνιση για να κερδίσουμε την Ελλάδα»
Προκριματικά Μουντιάλ 11.10.25

Ρίμερ, προπονητής Δανίας: «Πρέπει να κάνουμε κορυφαία εμφάνιση για να κερδίσουμε την Ελλάδα»

Ο ομοσπονδιακός προπονητής της Δανίας, Μπράιαν Ρίμερ τόνισε πως σέβεται την Ελλάδα και πώς η ομάδα του θα πρέπει να παίξει το καλύτερο ποδόσφαιρο που μπορεί να να νικήσει.

Σύνταξη
Η απίθανη ιστορία των Βασερό και Ριντερκνές: Τα δύο ξαδέρφια «τρελαίνουν» το παγκόσμιο τένις (pics+vids)
Άλλα Αθλήματα 11.10.25

Η απίθανη ιστορία των Βασερό και Ριντερκνές: Τα δύο ξαδέρφια «τρελαίνουν» το παγκόσμιο τένις (pics+vids)

Οι Βασερό και Ριντερκνές ήταν συγκάτοικοι στο πανεπιστήμιο, συμπαίκτες στα διπλά και τώρα θα είναι αντίπαλοι στον τελικό του 1000άρι τουρνουά της Σανγκάης.

Σάββας Λιαμίρας
Σάββας Λιαμίρας
Η Αίγυπτος θα φιλοξενήσει σύνοδο κορυφής για τη Γάζα, με θέμα το ειρηνευτικό σχέδιο Τραμπ
Στο Σαρμ Ελ-Σέιχ 11.10.25 Upd: 18:21

Η Αίγυπτος θα φιλοξενήσει σύνοδο κορυφής για τη Γάζα, με θέμα το ειρηνευτικό σχέδιο Τραμπ

Το υπουργείο Εξωτερικών επιβεβαιώνει δημοσιεύματα ότι η Αίγυπτος θα είναι ο τόπος για μια σύνοδο όπου θα συζητηθεί το ειρηνευτικό σχέδιο Τραμπ για τη Γάζα.

Σύνταξη
Έγκλημα στον Άγιο Παντελεήμονα: Το τρίτο άτομο που έφυγε πριν το φονικό αναζητούν οι Αρχές
Ελλάδα 11.10.25

Έγκλημα στον Άγιο Παντελεήμονα: Το τρίτο άτομο που έφυγε πριν το φονικό αναζητούν οι Αρχές

Οι αστυνομικοί αναζητούν και τρίτο άτομο, το οποίο σύμφωνα με πληροφορίες έφυγε από το συγκεκριμένο διαμέρισμα στον Άγιο Παντελεήμονα νωρίς το πρωί της Παρασκευής

Σύνταξη
Live Streaming: Άλιμος – Ολυμπιακός
Πόλο Γυναικών 11.10.25

Live Streaming: Άλιμος – Ολυμπιακός

Live Streaming: Άλιμος – Ολυμπιακός. Παρακολουθήστε μέσω Live Streaming στις 18:15 την εξέλιξη της αναμέτρησης Άλιμος – Ολυμπιακός για τη 2η αγωνιστική της Α1 πόλο γυναικών. Τηλεοπτικά από ΕΡΤ2.

Σύνταξη
