Ασήμι: Το short squeeze στο Λονδίνο και οι μνήμες του ’80

Η εκτόξευση της τιμής του ασημιού πάνω από τα 50 δολάρια, για δεύτερη φορά στην ιστορία έχουν ξυπνήσει τις μνήμες της «Ασημένιας Πέμπτης» όταν το 1980 τα ζάμπλουτα αδέλφια Hunt επιχείρησαν να μονοπωλήσουν την αγορά του μετάλλου. Οι τιμές αναφοράς για το ασήμι στο Λονδίνο έχουν εκτοξευθεί σε σχεδόν πρωτοφανή επίπεδα σε σχέση με τη Νέα Υόρκη λόγω της τεράστιας συμπίεσης στις πωλήσεις ασημιού (short squeeze).

Το short squeeze χρησιμοποιείται για να περιγράψει το φαινόμενο στις χρηματοπιστωτικές αγορές όπου μια απότομη αύξηση της τιμής ενός περιουσιακού στοιχείου αναγκάζει τους traders που προηγουμένως πούλησαν short να κλείσουν τις θέσεις τους.

Οι traders περιέγραψαν μια αγορά όπου η ρευστότητα έχει σχεδόν εξαντληθεί, αφήνοντας όποιον βρίσκεται σε θέση short για τη spot του ασημιού να αναζητά με αγωνία μπάρες σε φυσική μορφή ενώ αναγκάζεται να πληρώσει εξουθενωτικό κόστος δανεισμού για να μεταφέρει τις θέσεις του σε μεταγενέστερη ημερομηνία.

Αρμπιτράζ όπως ο χρυσός

Είναι τόσο δραματική η κατάσταση, όπως αναφέρει το Bloomber, που υπάρχουν traders που σπεύδουν να κλείσουν θέσεις σε υπεραντλαντικές πτήσεις για τη μεταφορά ράβδων ασημιού για να επωφεληθούν από τα τεράστια premiums στο Λονδίνο. Αυτή είναι η μεταφορά είναι ιδιαίτερη ακριβή και συνηθίζεται για τις μπάρες χρυσού.

Το είδαμε πριν αρκετές εβδομάδες όταν οι τιμές των futures χρυσού βρέθηκαν πολύ πάνω από τις τιμές του Λονδίνου,τον τόπο αγοράς φυσικών ράβδων, ανοίγοντας μια «χρυσή» ευκαιρία αρμπιτράζ. Τότε πολλά αεροπλάνα από το Λονδίνο μετέφεραν ράβδους του πολύτιμου μετάλλου, κάνοντας στάση στις ραφιναρίες της Ελβετίας για να προσγειωθούν στην Νέα Υόρκη. To ασήμι βέβαια κάνει την αντίστροφη διαδρομή Νέα Υόρκη – Λονδίνο.

Δεν υπάρχει σύγχρονο αντίστοιχο των αδελφών Hunt που προσπαθούν να κυριαρχήσουν στην αγορά σήμερα, λένε οι traders και οι αναλυτές, επισημαίνοντας αντ’ αυτού έναν συνδυασμό παραγόντων που έχουν οδηγήσει τις τιμές στα ύψη. Αλλά το χάος των τελευταίων δύο ημερών έχει πολλές ομοιότητες με τη συμπίεση του 1980, και από ορισμένες απόψεις είναι ακόμη πιο ακραίο.

«Δεν έχω ξαναδεί κάτι παρόμοιο. Αυτό που βλέπουμε στο ασήμι είναι εντελώς πρωτοφανές» εξηγεί ο Anant Jatia, επικεφαλής επενδύσεων στην Greenland Investment Management, ένα hedge fund εμπορευμάτων. «Δεν υπάρχει διαθέσιμη ρευστότητα αυτή τη στιγμή».

Η καρδιά της spot αγοράς χτυπάει στο Λονδίνο

Για περισσότερο από έναν αιώνα, το Λονδίνο αποτελεί την καρδιά των αγορών πολύτιμων μετάλλων, όπου οι παγκόσμιες τιμές αναφοράς έχουν καθοριστεί από μια μικρή ομάδα τραπεζών που διαπραγματεύονται ράβδους χρυσού και ασημιού που φυλάσσονται σε ένα από τα λίγα θησαυροφυλάκια σε όλη την πόλη. Στο τέλος κάθε ημέρας, όταν οι θέσεις εκκαθαρίζονται, ασφαλή φορτηγά μετακινούνται μεταξύ των θησαυροφυλάκων για να παραδώσουν πολύτιμο μέταλλο για να διευθετήσουν τις συναλλαγές.

Τα αποθέματα ασημιού στο Λονδίνο έχουν μειωθεί κατά το ένα τρίτο από τα μέσα του 2021

Η πρόσφατη άνοδος των τιμών οφείλεται σε μεγάλο βαθμό σε ένα κύμα επενδύσεων τόσο σε χρυσό όσο και σε ασήμι, καθώς οι επενδυτές αναζητούν ασφαλή καταφύγιο εν μέσω ανησυχιών για το επίπεδο χρέους του δυτικού κόσμου, τις γεωπολιτικές εντάσεις και την υποτίμηση των νομισμάτων. Επιπλέον το αδιέξοδο και το shutdown της αμερικανικής κυβέρνησης τροφοδοτούν περαιτέρω την ανασφάλεια.

Το short squeeze αντικατοπτρίζει επίσης δυναμικές που αφορούν ειδικά το ασήμι. Σύμφωνα με παράγοντες της αγοράς σημειώθηκε ξαφνική αύξηση της ζήτησης από την Ινδία τις τελευταίες εβδομάδες ενώ ταυτόχρονα μειώθηκε η προσφορά διαθέσιμων ράβδων προς διαπραγμάτευση σε συνδυασμό με τις ανησυχίες ότι το μέταλλο θα μπορούσε να πληγεί από τους δασμούς των ΗΠΑ.

Αδειάζουν τα θησαυροφυλάκια

Η αγορά ασημιού βασίζεται στις εκατοντάδες εκατομμύρια ουγγιές ασημιού που φυλάσσονται σε θησαυροφυλάκια στο Λονδίνο για να υποστηριχθεί η ρευστότητα. Αυτό το απόθεμα εξαντλείται σταθερά τα τελευταία χρόνια: πρώτον, από επίμονα ελλείμματα, καθώς η παραγωγή στα ορυχεία δεν έχει συμβαδίσει με τη ζήτηση από επενδυτές και βιομηχανικές εφαρμογές, όπως τα ηλιακά πάνελ, και στη συνέχεια, φέτος, από τη βιασύνη για αποστολή μετάλλου στις ΗΠΑ εν μέσω φόβων για δασμούς.

Ως αποτέλεσμα, τα αποθέματα ασημιού στο Λονδίνο έχουν μειωθεί κατά το ένα τρίτο από τα μέσα του 2021. Ωστόσο, ένα μεγάλο μέρος αυτού κατέχεται από χρηματιστηριακά διαπραγματεύσιμα αμοιβαία κεφάλαια (ETF’s). Η υπόλοιπη «ελεύθερη διασπορά» μετάλλου που είναι διαθέσιμη για την παροχή ρευστότητας στην αγορά του Λονδίνου, που κατέχεται κυρίως από μεγάλες τράπεζες, έχει μειωθεί σε μόλις 200 εκατομμύρια ουγγιές, χαμηλότερη κατά 75% από το υψηλό που ξεπερνούσε στα μέσα του 2019 τις 850 εκατ. ουγγιές, σύμφωνα με υπολογισμούς του Bloomberg.

Παράλληλα οι Ινδοί αγοραστές που προμηθεύονταν ασήμι από το Χονγκ Κονγκ, άλλαξαν τις αγορές τους κατά τη διάρκεια των διακοπών της Χρυσής Εβδομάδας, εξηγεί ο Daniel Ghali της TD Securities. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα την αύξηση της ζήτησης στην αγορά του Λονδίνου. Ένα ινδικό ETF σταμάτησε ακόμη και τις νέες επενδύσεις την Πέμπτη, επικαλούμενο εγχώρια έλλειψη μετάλλου.

Ο Σύνδεσμος Αγοράς Χρυσού του Λονδίνου, η ομάδα που εκπροσωπεί τις τράπεζες, τις ραφιναρίες και τις εταιρείες logistics των οποίων η δραστηριότητα αποτελεί την αγορά του Λονδίνου ανακοίνωσε ότι «γνωρίζει τη στενότητα στην αγορά αργύρου και παρακολουθεί ενεργά την κατάσταση».

Έσπασαν τα ρεκόρ

Οι τιμές έχουν σπάσει πολλά ρεκόρ τις τελευταίες δύο ημέρες.

Η δημοπρασία αργύρου στο Λονδίνο που πραγματοποιείται καθημερινά από το 1897 και καθορίζει τις τιμές του μετάλλου την Παρασκευή κατέγραψε το ασήμι να βρίσκεται πάνω από τα 50 δολάρια για πρώτη φορά. Οι τιμές spot στο Λονδίνο εκτοξεύτηκαν σε premium έως και 3 δολάρια έναντι των συμβολαίων μελλοντικής εκπλήρωσης στη Νέα Υόρκη, ένα επίπεδο που είχε παρατηρηθεί προηγουμένως μόνο εν μέσω της συμπίεσης των αδελφών Hunt.

Το κόστος δανεισμού ασημιού του Λονδίνου αυξήθηκε κατά τη διάρκεια της νύχτας πάνω από 100% σε ετήσια βάση, ποσοστό που τουλάχιστον ένας βετεράνος της αγοράς είπε ότι πίστευε ότι ήταν υψηλότερο από οτιδήποτε παρατηρήθηκε κατά τη διάρκεια της ύφεσης του 1980.

Μπάρες σε αεροπλάνα

Το 1980, η αγορά έσπασε από την παρέμβαση των χρηματιστηρίων. Πρώτα η Comex και στη συνέχεια το Chicago Board of Trade, όπου η υψηλότερη καταγεγραμμένη τιμή του ασημιού των 52,50 δολαρίων η ουγγιά καταγράφηκε στις 21 Ιανουαρίου 1980, επέβαλαν κανόνες που εμπόδιζαν τους traders να αναλάβουν νέες θέσεις και τους επέτρεπαν μόνο να ρευστοποιήσουν.

Στη σημερινή αγορά αργύρου, δεν υπάρχει τόσο εύκολη λύση. Αντίθετα, η πίεση είναι πιθανό να επιλυθεί με την αύξηση της διαθεσιμότητας αργύρου στην αγορά του Λονδίνου, είτε επειδή οι επενδυτές σε ETF ή άλλοι κάτοχοι πωλούν, είτε επειδή οι traders είναι σε θέση να μεταφέρουν μπάρες από άλλα μέρη του κόσμου στο Λονδίνο σε επαρκείς ποσότητες για να μειώσουν την πίεση.

Υπάρχουν ενδείξεις ότι αυτό αρχίζει να συμβαίνει,αναφέρει το Bloomberg.

Στέλεχος σε εταιρεία logistics ανάφερε ότι λάμβανε κλήσεις με αυξανόμενη επείγουσα ανάγκη την τελευταία εβδομάδα από πελάτες που επιθυμούσαν να βγάλουν ασήμι από θησαυροφυλάκια που συνδέονται με την Comex της Νέας Υόρκης και να το μεταφέρουν με αεροπλάνο στο στο Λονδίνο. Εκτίμησε ότι οι traders επιδιώκουν αυτή τη στιγμή να μεταφέρουν περίπου 15 εκατομμύρια έως 30 εκατομμύρια ουγγιές ασημιού από τη Νέα Υόρκη στο Λονδίνο. Την Παρασκευή, η Comex σημείωσε τη μεγαλύτερη ημερήσια απόσυρση ασημιού εδώ και περισσότερα από τέσσερα χρόνια.

Άλλοι εκτιμούν ότι το ασήμι θα αρχίσει να ρέει εκτός Κίνας, όπου οι τιμές διαπραγματεύονται επίσης με έκπτωση στο Λονδίνο τις τελευταίες ημέρες, αν και οι όγκοι μπορεί να είναι περιορισμένοι λόγω της στενότητας στην ίδια την Κίνα.

Οι δασμοί

Ωστόσο, ορισμένοι έμποροι διστάζουν να εξάγουν ασήμι από τη Νέα Υόρκη. Η εφοδιαστική είναι περίπλοκη, ιδιαίτερα εν μέσω φόβων ότι το κλείσιμο της κυβέρνησης μπορεί να επιβραδύνει τις τελωνειακές διαδικασίες, και η πίεση στο Λονδίνο σημαίνει ότι ακόμη και μια ημέρα καθυστέρησης θα μπορούσε να είναι εξαιρετικά ακριβή. Και εξακολουθούν να υπάρχουν ανησυχίες ότι ο Trump θα μπορούσε να επιβάλει εισαγωγικούς δασμούς στο ασήμι μετά την ολοκλήρωση της έρευνας του Άρθρου 232 για κρίσιμα ορυκτά, στα οποία περιλαμβάνεται και το ασήμι.

«Εάν δεν υπάρχουν δασμοί στο ασήμι, αυτό θα μπορούσε να μειώσει την προσφορά για το μέταλλο στις ΗΠΑ και να ανακουφίσει μέρος της στενότητας στο Λονδίνο», δήλωσε η Amy Gower, στρατηγικός αναλυτής στην Morgan Stanley. «Οι υψηλές τιμές μπορούν συχνά να λύσουν αυτά τα προβλήματα βραχυπρόθεσμα».

Πηγή: ΟΤ