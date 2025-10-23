Γερμανία: Χάνει βιομηχανικές επενδύσεις – Τι δείχνει έρευνα σε στελέχη της βιομηχανίας

Μοιάζει σχεδόν εφιαλτικό το σενάριο που περιγράφουν δεκάδες στελέχη μεγάλων βιομηχανιών στη Γερμανία, στο πλαίσιο σχετικής ερευνας: Το 70% των βιομηχανικών εταιρειών μεταφέρουν τις επενδύσεις τους στο εξωτερικό. Το ποσοστό είναι εξαιρετικά υψηλό για επιχειρήσεις που θέλουν να εγκαταλείψουν τη βιομηχανική καρδιά της Ευρώπης, τη Γερμανία ενώ φαίνεται πως το υψηλό κόστος της ενέργειας προβληματιζει τα μέλη των διοικητικών συμβουλίων και δείχνει ότι οι ενεργοβόρες επιχειρήσεις απομακρύνονται.

Οπως σημειώνει η γερμανική οικονομική εφημερίδα Handelsblatt, η Γερμανία χάνει ένα μεγάλο μέρος των βιομηχανικών της επενδύσεων σύμφωνα με όσα υποστηρίζουν 240 υψηλόβαθμα στελέχη της βιομηχανίας στην Ευρώπη , ειδικά στις βιομηχανικές περιοχές Ντίσελντορφ, Βερολίνο, Φρανκφούρτη αλλά και τις ΗΠΑ.

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της έρευνας , μεταξύ των εκπροσώπων εταιρειών που είναι υπεύθυνοι για τη Γερμανία, το 31% δήλωσε ότι μετεγκαθιστά ενεργά ή επεκτείνει την παραγωγή σε άλλες ηπείρους. Ένα άλλο 42% επενδύει σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες αντί για τη Γερμανία – ή αναβάλλει τις επενδύσεις εδώ προς το παρόν.

Για τους σκοπούς της μελέτης, ερωτήθηκαν εκπρόσωποι από τις ενεργοβόρες βιομηχανίες βασικών χημικών προϊόντων, χάλυβα, γυαλιού και τσιμέντου από τον Ιούλιο έως τον Σεπτέμβριο του τρέχοντος έτους. Η έρευνα διεξήχθη από την εταιρεία συμβούλων διαχείρισης Simon Kucher και τέθηκε στη διάθεση της Handelsblatt πριν από τη δημοσίευσή της.

«Η Γερμανία χάνει βιομηχανική αξία»

Παρατηρητές του κλάδου επιβεβαίωσαν τη ζοφερή εικόνα, αναφέρει η Handelsblatt. Ο Κριστοφ Γκύντερ, Διευθύνων Σύμβουλος της Infraleuna, εταιρείας διαχείρισης χημικών εγκαταστάσεων, δήλωσε: «Πολλές εταιρείες δεν έχουν καταφέρει να αξιοποιήσουν πλήρως τις εγκαταστάσεις τους εδώ και χρόνια και τώρα δεν βλέπουν καμία μελλοντική προοπτική. Επί του παρόντος, χάνουμε μαζικά και ανεπανόρθωτα τη δημιουργία βιομηχανικής αξίας στη Γερμανία κάθε εβδομάδα».

Η δικηγόρος Υβόν Χάνκε, η οποία συμβουλεύει ενεργοβόρες εταιρείες για το δικηγορικό γραφείο Ritter Gent, περιγράφει επίσης μια πιο οξεία κατάσταση. Λέει: «Είναι φυσιολογικό οι εταιρείες να εξετάζουν νοερά τη μετεγκατάσταση των επενδύσεών τους.

Αλλά τώρα βλέπουμε πιο συγκεκριμένα από ποτέ ότι οι εταιρείες αποφασίζουν πραγματικά να επενδύσουν στην Κίνα, την Ινδία ή τις ΗΠΑ».

Πηγή: ΟΤ