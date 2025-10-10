Γερμανία: 3 δισ. ευρώ για τη βιομηχανία τσιπ θα πάνε σε δρόμους

Tις προγραμματισμένες επιδοτήσεις προς τη βιομηχανία ημιαγωγών μειώνει κατά 3 δισεκατομμύρια ευρώ η γερμανική κυβέρνηση, καθώς επιδιώκει να αναδιαμορφώσει παλαιωμένες υποδομές.

Τα χρήματα θα δαπανηθούν για την επισκευή δρόμων και γεφυρών, δήλωσε ο Γερμανός αντικαγκελάριος Λαρς Κλίνγκμπαϊλ κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου την Πέμπτη. Η προηγούμενη κυβέρνηση της Γερμανίας είχε διαθέσει 15 δισεκατομμύρια ευρώ για να υποστηρίξει τη βιομηχανία τσιπ από το 2025 έως το 2028.

Η ανακατανομή αποτελεί πλήγμα στις προσπάθειες της Γερμανίας να ανακτήσει έναν εξέχοντα ρόλο στην παγκόσμια βιομηχανία ημιαγωγών και να μειώσει την εξάρτηση από τους Ασιάτες προμηθευτές. Η στρατηγική έχει ήδη υποστεί σημαντικές αποτυχίες, συμπεριλαμβανομένης της ακύρωσης σχεδίων από την Intel Corp. για ένα εργοστάσιο αξίας 30 δισεκατομμυρίων ευρώ στην ανατολική πόλη του Μαγδεμβούργου, καθώς ο κατασκευαστής τσιπ προσπάθησε να μειώσει τις δαπάνες της.

Η κίνηση «θα έστελνε ένα καταστροφικό μήνυμα όχι μόνο για την οικονομική βιωσιμότητα της χώρας μας, αλλά και για τη στρατηγική της ικανότητα να ενεργεί», δήλωσε σε ανακοίνωσή της η Σάρα Μπάουμχεν, διευθύνουσα σύμβουλος του συνδέσμου ηλεκτρικής και ψηφιακής βιομηχανίας ZVEI. Πρόσθεσε ότι η κυβέρνηση είχε προηγουμένως αναγνωρίσει ότι «η μικροηλεκτρονική είναι μια βασική τεχνολογία που είναι ζωτικής σημασίας για την επιβίωση».

Χάνει το τρένο των ημιαγωγών η Ευρώπη

Η Γερμανία ενέκρινε επιδοτήσεις ύψους 2 δισεκατομμυρίων ευρώ, ανέφερε το Bloomberg πέρυσι, αν και μέχρι σήμερα δεν έχουν χορηγηθεί χρήματα. Οι αξιωματούχοι εξεπλάγησαν από τον αριθμό των αιτήσεων για χρηματοδότηση, οι οποίες ήταν περίπου τρεις φορές υψηλότερες από τις αναμενόμενες δώδεκα περίπου, δήλωσε το υπουργείο Οικονομικών τον Μάρτιο.

Ο Φρανκ Μπόσενμπεργκ, επικεφαλής της ομάδας λόμπι Silicon Saxony, δήλωσε στο Bloomberg ότι κατανοεί τις περικοπές δεδομένου του περιορισμένου προϋπολογισμού της Γερμανίας. Ζήτησε περισσότερη «ασφάλεια σχεδιασμού και ταχύτητα στην εφαρμογή των αντίστοιχων προγραμμάτων».

Οι νέες περικοπές δεν θα επηρεάσουν τα έργα της Infineon Technologies AG στα οποία έχουν ήδη χορηγηθεί επιδοτήσεις ή έχουν υποβάλει αίτηση για αυτές, δήλωσε εκπρόσωπος της γερμανικής εταιρείας κατασκευής τσιπ.

Για την Ευρώπη και τη Γερμανία, ο τομέας των ημιαγωγών παρουσιάζει ένα κενό στις βιομηχανικές της δυνατότητες. Κανένας από τους κορυφαίους κατασκευαστές τσιπ στον κόσμο, συμπεριλαμβανομένων των Intel, Samsung Electronics Co. και Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., δεν προέρχεται από την Ευρώπη.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση ξεκίνησε τον Νόμο περί Τσιπ με στόχο την αύξηση του μεριδίου του μπλοκ στην παγκόσμια παραγωγή ημιαγωγών στο 20% έως το 2030. Ωστόσο, αυτός ο στόχος φαίνεται όλο και πιο ανέφικτος. Το 2024, το μερίδιο της Ευρώπης ανήλθε σε μόλις 8,1% και αναμένεται να μειωθεί χωρίς περαιτέρω επενδύσεις, σύμφωνα με ανάλυση της ZVEI και της συμβουλευτικής Strategy& τον Δεκέμβριο.

Άλλες χώρες έχουν διαθέσει δεκάδες δισεκατομμύρια δολάρια για την ανάπτυξη των βιομηχανιών ημιαγωγών τους. Η Κίνα διέθεσε 142 δισεκατομμύρια δολάρια για τον σκοπό αυτό, ενώ οι ΗΠΑ διέθεσαν 52 δισεκατομμύρια δολάρια μέσω του δικού τους νόμου περί τσιπς.

Πηγή: ΟΤ