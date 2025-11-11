Ταυτοποιήθηκαν τέσσερα άτομα για τις κόντρες στην Εθνική Οδό Σχηματαρίου – Χαλκίδας, στη νέα γέφυρα.

Συγκεκριμένα σύμφωνα με την ανακοίνωση της Αστυνομίας από το Τμήμα Τροχαίας Αυτοκινητοδρόμων ΠΑΘΕ Βοιωτίας, έπειτα από συγκέντρωση, ανάλυση και αξιοποίηση προανακριτικού υλικού, στο πλαίσιο της ενδελεχούς προανακριτικής διαδικασίας, ταυτοποιήθηκαν τέσσερις ημεδαποί για την συμμετοχή τους στους αυτοσχέδιους αγώνες.

Βίντεο ντοκουμέντο

<br />

Συγκεκριμένα, πρόκειται για δύο ημεδαπούς, οι οποίοι, όπως προέκυψε, συμμετείχαν, ως οδηγοί δίκυκλων μοτοσικλετών, σε αυτοσχέδιο αγώνα, καθώς και ακόμη δύο ημεδαπούς, οι οποίοι συμμετείχαν ως θεατές.

Δικογραφία εις βάρος τους

Σε βάρος τους σχηματίσθηκε δικογραφία, -κατά περίπτωση- για επικίνδυνες παρεμβάσεις στην οδική ασφάλεια και επικίνδυνη οδήγηση. Παράλληλα θα εφαρμοστούν και τα προβλεπόμενα διοικητικά πρόστιμα.

Η έρευνα συνεχίζεται για την ταυτοποίηση και άλλων συμμετεχόντων στο εν λόγω περιστατικό, ενώ με την ολοκλήρωση της προανακριτικής διαδικασίας, η σχηματισθείσα δικογραφία θα υποβληθεί στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Χαλκίδας.

Τι συνέβη

Υπενθυμίζεται ότι το απόγευμα της Κυριακής (9/11) στη Χαλκίδα σημειώθηκαν απίστευτα περιστατικά, όταν μια ομάδα νεαρών που οδηγούσε μοτοσικλέτες έκλεισε την Υψηλή Γέφυρα για να πραγματοποιήσει παράνομους αγώνες ταχύτητας, παρουσία δεκάδων θεατών που είχαν συγκεντρωθεί για να παρακολουθήσουν το επικίνδυνο θέαμα.

Σύμφωνα με πληροφορίες, δεκάδες οδηγοί αυτοκινήτων εγκλωβίστηκαν στην κυκλοφορία για περίπου δεκαπέντε λεπτά, καθώς η γέφυρα παρέμεινε κλειστή, προκαλώντας μεγάλη ταλαιπωρία και ουρές οχημάτων.

Πολλοί αγανακτισμένοι οδηγοί επικοινώνησαν με την Τροχαία Χαλκίδας ζητώντας άμεση επέμβαση, ωστόσο δεν υπήρξε καμία αστυνομική παρουσία ούτε πριν ούτε μετά το περιστατικό.