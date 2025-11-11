Χαλκίδα: Ταυτοποιήθηκαν 4 άτομα για τις κόντρες με μηχανές στην εθνική οδό – Βίντεο ντοκουμέντο
Πρόκειται για δύο άτομα, που συμμετείχαν ως οδηγοί μοτοσικλετών στις κόντρες καθώς και ακόμη δύο που συμμετείχαν ως θεατές στην εθνική οδό στη Χαλκίδα το μεσημέρι της Κυριακής
- Στη φυλακή ο 46χρονος ψευτοϊερέας και άλλοι τρεις κατηγορούμενοι για το κύκλωμα διακίνησης ναρκωτικών
- Η πρώτη δημόσια εμφάνιση του Σαρκοζί μετά την αποφυλάκιση – Καταχειροκροτήθηκε από τον κόσμο
- Μια χειραψία πυροδότησε εκ νέου φήμες για την υγεία του Πούτιν - Ερωτήματα για τις διογκωμένες φλέβες (βίντεο)
- Ποινική δικογραφία για πλαστογράφηση υπογραφών κατά την ίδρυση της «Φωνής Λογικής» της Λατινοπούλου
Ταυτοποιήθηκαν τέσσερα άτομα για τις κόντρες στην Εθνική Οδό Σχηματαρίου – Χαλκίδας, στη νέα γέφυρα.
Συγκεκριμένα σύμφωνα με την ανακοίνωση της Αστυνομίας από το Τμήμα Τροχαίας Αυτοκινητοδρόμων ΠΑΘΕ Βοιωτίας, έπειτα από συγκέντρωση, ανάλυση και αξιοποίηση προανακριτικού υλικού, στο πλαίσιο της ενδελεχούς προανακριτικής διαδικασίας, ταυτοποιήθηκαν τέσσερις ημεδαποί για την συμμετοχή τους στους αυτοσχέδιους αγώνες.
Βίντεο ντοκουμέντο
Συγκεκριμένα, πρόκειται για δύο ημεδαπούς, οι οποίοι, όπως προέκυψε, συμμετείχαν, ως οδηγοί δίκυκλων μοτοσικλετών, σε αυτοσχέδιο αγώνα, καθώς και ακόμη δύο ημεδαπούς, οι οποίοι συμμετείχαν ως θεατές.
Δικογραφία εις βάρος τους
Σε βάρος τους σχηματίσθηκε δικογραφία, -κατά περίπτωση- για επικίνδυνες παρεμβάσεις στην οδική ασφάλεια και επικίνδυνη οδήγηση. Παράλληλα θα εφαρμοστούν και τα προβλεπόμενα διοικητικά πρόστιμα.
Η έρευνα συνεχίζεται για την ταυτοποίηση και άλλων συμμετεχόντων στο εν λόγω περιστατικό, ενώ με την ολοκλήρωση της προανακριτικής διαδικασίας, η σχηματισθείσα δικογραφία θα υποβληθεί στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Χαλκίδας.
Τι συνέβη
Υπενθυμίζεται ότι το απόγευμα της Κυριακής (9/11) στη Χαλκίδα σημειώθηκαν απίστευτα περιστατικά, όταν μια ομάδα νεαρών που οδηγούσε μοτοσικλέτες έκλεισε την Υψηλή Γέφυρα για να πραγματοποιήσει παράνομους αγώνες ταχύτητας, παρουσία δεκάδων θεατών που είχαν συγκεντρωθεί για να παρακολουθήσουν το επικίνδυνο θέαμα.
Σύμφωνα με πληροφορίες, δεκάδες οδηγοί αυτοκινήτων εγκλωβίστηκαν στην κυκλοφορία για περίπου δεκαπέντε λεπτά, καθώς η γέφυρα παρέμεινε κλειστή, προκαλώντας μεγάλη ταλαιπωρία και ουρές οχημάτων.
Πολλοί αγανακτισμένοι οδηγοί επικοινώνησαν με την Τροχαία Χαλκίδας ζητώντας άμεση επέμβαση, ωστόσο δεν υπήρξε καμία αστυνομική παρουσία ούτε πριν ούτε μετά το περιστατικό.
- Χάποελ Τελ Αβίβ – Μπασκόνια 114-89: Θεαματική παράσταση η ομαδάρα του Ιτούδη που φιγουράρει στην πρώτη θέση
- Ιστορικό λεύκωμα – Νίνα Σιμόν, Mπόουϊ, Μέρκιουρι και όλη η βασιλική οικογένεια της μουσικής στο φακό του Μπάρι Γουέντζελ
- Ο ψυχρός πόλεμος της AI που επαναπροσδιορίζει τα πάντα
- Ο Δένδιας επικρίνει την ΕΕ: Άμυνα δεν είναι να μεταφέρουμε όπλα και χρήματα στην Ουκρανία
- Συγκλονιστικό βίντεο λίγα λεπτά πριν ανατραπεί η λέμβος με τους μετανάστες ανοιχτά της Γαύδου – Τρεις νεκροί
- Καρδίτσα – Οστάνδη 82-78: Πήραν τη νίκη και εξασφάλισαν τα play-in οι Θεσσαλοί
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις