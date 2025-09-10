Στον ανακριτή αναμένεται να απολογηθεί την Πέμπτη ο δεύτερος 20χρονος που συμμετείχε στον αυτοσχέδιο αγώνα ταχύτητας σε δρόμους της Αθήνας, ο οποίος ξεκίνησε από την Αττική Οδό στο Νέο Ηράκλειο και έφτασε μέχρι το Περιστέρι, όπου κατέληξε στην παράσυρση του αστυνομικού από τον άλλο 20χρονο με τη Mercedes.

Το βίντεο του MEGA όπου καταγράφεται η παράσυρση του αστυνομικού στο Περιστέρι σοκάρει. Ο 20χρονος οδηγός της Mercedes και γιος επιχειρηματία, την ώρα που το συμβατικό αλλά με φάρο της Αστυνομίας αυτοκίνητο σταματάει μπροστά του και ο αστυνομικός βγαίνει για να ελέγξει τους δύο οδηγούς, γκαζώνει και πέφτει επάνω του εκσφεντονίζοντάς τον στο απέναντι πεζοδρόμιο. Ως αποτέλεσμα, ο αστυνομικός τραυματίζεται σοβαρά στο κεφάλι και στο σώμα.

Ο έτερος 20χρονος που απολογείται αύριο, μετά την καταδίωξη συνελήφθη καθώς έμεινε στο σημείο και σύμφωνα με πληροφορίες συνεργάστηκε με τις Αρχές.

Ο άλλος νεαρός που παρέσυρε με το αυτοκίνητό του τον αστυνομικό εξακολουθεί να ισχυρίζεται ότι νόμιζε πως ήταν ληστές, αλλά ο ισχυρισμός αντικρούει στην προσπάθειά του να κρύψει τη Mercedes στον Άλιμο και κατόπιν, με τη βοήθεια των γονιών του, να το μεταφέρουν σε «πομπή» για να μη γίνονται ορατές οι πινακίδες.

Οι 20χρονοι είχαν «πειραγμένα οχήματα» και έφτασαν να τρέχουν στους δρόμους της Αθήνας με 190 χιλιόμετρα την ώρα

<br />

Το χρονικό

Ο 20χρονος γιος του επιχειρηματία είχε καταναλώσει αλκοόλ σε μπαρ στο Χαλάνδρι, όπου διασκέδαζε με την παρέα του – τρία αγόρια και δύο κορίτσια. Τα ξημερώματα της Κυριακής, επιβιβάστηκαν σε δύο αυτοκίνητα υψηλών ταχυτήτων και ξεκίνησαν να κάνουν επικίνδυνες κόντρες σε κεντρικούς δρόμους της Αθήνας.

Κάποια στιγμή οι δύο οδηγοί έπεσαν σε μπλόκο του Τμήματος Δίωξης Εκβιαστών της ομάδας ΔΙΑΣ, οι οποίοι τους έκαναν σήμα να σταματήσουν για έλεγχο.

Εκείνοι, ωστόσο, ανέπτυξαν ταχύτητα για να ξεφύγουν και άρχισαν να παραβιάζουν ερυθρούς σηματοδότες για να ξεφύγουν από τους αστυνομικούς που τους καταδίωκαν.

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι 20χρονοι είχαν «πειραγμένα οχήματα» και οδηγούσαν με ταχύτητα 190 χιλιομέτρων την ώρα, όταν αστυνομικοί της Δίωξης Εκβιαστών τους έκαναν σήμα να σταματήσουν.

Τελικά, στην οδό Αρκαδίας στο Περιστέρι τα δύο οχήματα ακινητοποιήθηκαν. Όμως, ο ένας από τους 20χρονους προσπάθησε να διαφύγει το μπλόκο και τον επικείμενο έλεγχο καταλήγοντας να χτυπήσει τον αστυνομικό και να φύγει.

Η ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ.

«Κατά την προσέγγιση των αστυνομικών και ενώ είχαν δηλώσει την ιδιότητά τους, ο οδηγός ενός εκ των δύο οχημάτων πραγματοποίησε επικίνδυνους ελιγμούς και διέφυγε, παρασύροντας με το εμπρόσθιο μέρος του αστυνομικό, ο οποίος εκσφενδονίστηκε με σφοδρότητα σε πεζοδρόμιο του αντίθετου ρεύματος κυκλοφορίας με αποτέλεσμα τον τραυματισμό του.

»Άμεσα ενημερώθηκε το Κέντρο Άμεσης Δράσης προκειμένου να αναζητηθεί το προαναφερόμενο όχημα, ενώ κλήθηκε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το οποίο παρέλαβε τον αστυνομικό και τον μετέφερε σε νοσοκομείο για να του παρασχεθούν οι πρώτες βοήθειες.

»Από τον έλεγχο που διενεργήθηκε στο έτερο αυτοκίνητο, διαπιστώθηκε η ταυτότητα του οδηγού, ενώ σε αυτό επέβαιναν και άλλα τρία άτομα, οι οποίοι ακινητοποιήθηκαν και οδηγήθηκαν στην έδρα της ανωτέρω Υπηρεσίας, όπου συνελήφθη ο οδηγός».