Την Πέμπτη απολογείται ο 20χρονος για τις κόντρες στο κέντρο της Αθήνας – Τι θα ισχυριστεί

Προθεσμία για να απολογηθεί την Πέμπτη, ζήτησε και έλαβε ο 20χρονος οδηγός του αυτοκινήτου, που φέρεται να συμμετείχε σε αυτοσχέδιο αγώνα ταχύτητας με αντίπαλο έναν άλλο 20χρονο οδηγό Mercedes.

Η καταδίωξη από τους αστυνομικούς του τμήματος Δίωξης Εκβιαστών της ομάδας ΔΙΑΣ, έγινε τα ξημερώματα της Κυριακής, όταν σύμφωνα με πληροφορίες, οι δύο οδηγοί δεν σταμάτησαν στο σήμα των αστυνομικών για έλεγχο, ανέπτυξαν ταχύτητα και άρχισαν να παραβιάζουν ερυθρούς σηματοδότες για να ξεφύγουν. Τελικά, στην οδό Αρκαδίας στο Περιστέρι, τα δύο οχήματα ακινητοποιήθηκαν.

Ο μεν 20χρονος οδηγός της Mercedes, σύμφωνα με πηγές της Ελληνικής Αστυνομίας προσπάθησε να διαφύγει και ανέπτυξε ξανά ταχύτητα και δεν δίστασε να χτυπήσει με το ΙΧ αυτοκίνητο του έναν αστυνομικό, τραυματίζοντας τον. Ο έτερος 20χρονος σύμφωνα με πληροφορίες, συνεργάστηκε με τους αστυνομικούς μετά τη σύλληψη.

Την εκπροσώπηση του δεύτερου 20χρονου, ανέλαβε ο γνωστός ποινικολόγος Απόστολος Λύτρας, ο οποίος ζήτησε και έλαβε προθεσμία ώστε ο εντολέας του να απολογηθεί την ερχόμενη Πέμπτη, και μέχρι τότε θα κρατείται.

Σύμφωνα με πληροφορίες στην απολογία του αναμένεται να ισχυριστεί, ότι δεν συμμετείχε σε αυτοσχέδιο αγώνα ταχύτητας – «κόντρες». Όσον αφορά τη σύγκρουση του αυτοκινήτου του άλλου οδηγού με τον αστυνομικό, ο 20χρονος θα ισχυριστεί ότι εκείνη τη στιγμή της σύγκρουσης και του τραυματισμού, ήταν ήδη σταματημένος και άρα δεν είχε καμία ανάμειξη σε αυτό.

Ο συνήγορος του 20χρονου δήλωσε στο in: «Ο οδηγός του δεύτερου αυτοκινήτου και εντολέας μου, δεν έχει καμία απολύτως σχέση με τον τραυματισμό του αστυνομικού. Όταν τον σταμάτησαν οι άντρες της ΕΛ.ΑΣ., συμμορφώθηκε. Αναμένει και ο ίδιος να απολογηθεί την Πέμπτη για τα αδικήματα για τα οποία κατηγορείται.»

Ο κατηγορούμενος αναμένεται να απολογηθεί, καταθέτοντας γραπτό υπόμνημα.