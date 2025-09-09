newspaper
Τρίτη 09 Σεπτεμβρίου 2025
Βίντεο ντοκουμέντα από την άγρια καταδίωξη: Η στιγμή που ο γιος του επιχειρηματία εκσφενδονίζει τον αστυνομικό
Ελλάδα 09 Σεπτεμβρίου 2025 | 18:13

Βίντεο ντοκουμέντα από την άγρια καταδίωξη: Η στιγμή που ο γιος του επιχειρηματία εκσφενδονίζει τον αστυνομικό

Ο 20χρονος γιος του επιχειρηματία υποστηρίζει από την πρώτη στιγμή πως πάτησε το γκάζι για να διαφύγει, επειδή όπως είπε πίστευε εκείνα τα δευτερόλεπτα, πως είχε να κάνει με ενέδρα ληστών.

Σύνταξη
Απαντήσεις σε μια σειρά από ερωτήματα για τις συνθήκες της παράσυρσης του νεαρού αστυνομικού στο Περιστέρι, όταν ο γιος επιχειρηματία και ένας φίλος του έκαναν κόντρες με τα αυτοκίνητά τους έρχονται να δώσουν βίντεο ντοκουμέντα.

Στα πλάνα στα πλάνα που κατέγραψαν κάμερες ασφαλείας αποτυπώνεται η στιγμή που το όχημα του 20χρονου επιταχύνει και εκσφενδονίζει τον αστυνομικό στο απέναντι πεζοδρόμιο.

Ο 20χρονος γιος του επιχειρηματία υποστηρίζει από την πρώτη στιγμή πως πάτησε το γκάζι για να διαφύγει, επειδή όπως είπε πίστευε εκείνα τα δευτερόλεπτα, πως είχε να κάνει με ενέδρα ληστών.

Τη στιγμή του τραυματισμού του έχει περιγράψει και ο άτυχος αστυνομικός, που μεταφέρθηκε για τις πρώτες βοήθειες σε νοσοκομείο. Από αυτή την κάμερα φαίνεται η στιγμή που δέχεται το χτύπημα από το όχημα του 20χρονου και στη συνέχεια τον τρόπο που του παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες μέχρι να φτάσει στο σημείο ασθενοφόρο.

«Είδα το όχημα να επιταχύνει προς το μέρος μου. Φώναξα δυνατά και καθαρά «αστυνομία» χωρίς ωστόσο ο οδηγός να σταματήσει. Με χτύπησε χωρίς να ελαττώσει ταχύτητα και εκσφενδονίστηκα αρκετά μέτρα μακριά. Χτύπησα στο σώμα και στο κεφάλι. Ήμουν ανήμπορος να κουνηθώ», είπε ο αστυνομικός.

Μέσα στο όχημα ήταν εκτός από τον 20χρονο οδηγό και δυο ανήλικες φίλες του.

«Σταμάτησαν μπροστά και πίσω μας δύο αυτοκίνητα. Είδα να αποβιβάζονται 4 άτομα και υποθέσαμε πως ήταν ληστές. Γι’ αυτό το λόγο ο οδηγός έκανε έναν απότομο ελιγμό και διέφυγε. Εγώ είχα σκύψει. Πήγαμε μαζί στο σπίτι του και εκεί η μητέρα του πιθανολόγησε πως ίσως αυτοί οι άντρες να ήταν αστυνομικοί», είπε η φίλη του 20χρονου.

Η δεύτερη ανήλικη που δήλωσε στους αστυνομικούς σύντροφος του κατηγορούμενου οδηγού, ανέφερε πως άφησαν το όχημα στα Νότια Προάστια, επειδή τελείωσαν τα καύσιμα.

«Σταματήσαμε στο συγκεκριμένο σημείο για να συνεννοηθούμε πού θα συνεχίσουμε τη νυχτερινή μας διασκέδαση. Όταν είδαμε τους ένοπλους άντρες να μας ζητούν να βγούμε, φύγαμε από το σημείο. 15 λεπτά αργότερα αφήσαμε το αυτοκίνητο σε ένα άγνωστο σε μένα σημείο, επειδή δεν είχε καύσιμα».

Κανείς δεν εξήγησε γιατί μετά τον τραυματισμό και την εγκατάλειψη του αστυνομικού, το όχημα κινήθηκε προς τα Νότια Προάστια αντί για το Μαρούσι. Γιατί κανείς δεν ειδοποίησε την αστυνομία, από τη στιγμή που πίστευαν όπως λένε, πως είχαν να κάνουν με ένοπλους ληστές;

Όλοι τους ανέφεραν πως δεν κατάλαβαν πως είχαν να κάνουν με αστυνομικούς. Και ας τους διαψεύδουν τα πλάνα.

Αποκαλύψεις για την άγρια καταδίωξη

Ο οδηγός του μαύρου Ford έδωσε τις δικές του εξηγήσεις. Ο ίδιος και τα άλλα 3 άτομα που ήταν μέσα στο όχημα, ανέφεραν πως αρχικά δεν κατάλαβαν την παρουσία αστυνομικών.

Τη στιγμή της παράσυρσης του αστυνομικού, ο οδηγός του μαύρου Ford δεν επιχείρησε να διαφύγει.

«Δεν είδα τη στιγμή της παράσυρσης του αστυνομικού. Κατάλαβα τι είχε συμβεί όταν άκουσα τους υπόλοιπους αστυνομικούς να λένε ότι είχε χτυπήσει συνάδελφός τους. Μετά τον είδα και εγώ χτυπημένο στο απέναντι πεζοδρόμιο με αίματα», είπε ο οδηγός του οχήματος.

Όλοι σύμφωνα με την αστυνομία, περιέγραψαν κυνικά τα όσα είχαν προηγηθεί.

«Άπαντες παραδέχτηκαν ότι οι δύο οδηγοί των αυτοκινήτων κινούνταν με μεγάλη ταχύτητα και πραγματοποιούσαν επικίνδυνους ελιγμούς συμμετέχοντας σε αυτοσχέδιους αγώνες ταχύτητας μεταξύ τους, έως την χρονική στιγμή που ακινητοποιήθηκαν τα οχήματα που επέβαιναν στο Περιστέρι», αναφέρεται στην έρευνα της αστυνομίας.

Από την εθνική οδό στο Περιστέρι με τις ταχύτητες να είναι διαρκώς εκτός ορίων και τις παρανομίες εγκληματικές.

«Δεν αντιλήφθηκα νωρίτερα τα φωτεινά σήματα των αστυνομικών που ακολουθούσαν στη λεωφόρο Κηφισού», είπε.

Τον οδηγό του Ford όμως αδειάζουν οι δύο ανήλικες που κάθονταν στο πίσω κάθισμα του αυτοκινήτου. Εκείνες όχι μόνο κατάλαβαν πως βρισκόταν σε εξέλιξη καταδίωξη από αστυνομικούς, αλλά όπως ανέφεραν, άκουσαν τον οδηγό να τους προειδοποιεί.

«Κάποια στιγμή άκουσα τον … (οδηγό) να λέει: «αστυνομικοί». Τότε γύρισα και είδα ότι μας ακολουθούσαν υπηρεσιακά συμβατικά αυτοκίνητα τα οποία έκαναν σήμα για να σταματήσουμε για έλεγχο», είπε μία από τις επιβάτιδες.

Συνοδηγός στο μαύρο Ford ήταν ένας φίλος του κατηγορούμενου οδηγού και στο πίσω κάθισμα οι δύο ανήλικες φίλες τους.

«Αντιλήφθηκα τον αστυνομικό έλεγχο και τους αστυνομικούς, όταν το όχημά τους έφτασε δίπλα στο δικό μας, με ενεργοποιημένο τον φάρο. Αποβιβάστηκαν ένοπλοι άντρες που κατάλαβα ότι ήταν αστυνομικοί».

Θέση στα όσα συνέβησαν πήρε από την πρώτη στιγμή και ο πατέρας του 20χρονου οδηγού. Ο επιχειρηματίας που βρίσκεται διαρκώς στο πλευρό του γιου του.

«Στις 08:33, 4 ώρες μετά το ερευνώμενο περιστατικό ο οδηγός της Mercedes βρέθηκε να έχει ποσοστό αλκοόλης 0,15 mg/l από το οποίο συμπεραίνεται ότι τη στιγμή της παράσυρσης του αστυνομικού ήταν υπό την επήρεια μέθης», αναφέρεται στην έρευνα της αστυνομίας.

Οι αστυνομικοί συμπληρώνουν πως σε σχετικές ερωτήσεις ο 20χρονος παραδέχτηκε πως είχε καταναλώσει αλκοόλ πριν πιάσει το τιμόνι του οχήματος.

«Παραδέχτηκε ότι είχε καταναλώσει αλκοόλ και δεν θυμόταν τι ακριβώς είχε συμβεί. Ο πατέρας του τότε παρενέβη ισχυριζόμενος πως «κάποιοι άντρες προσπάθησαν να ληστέψουν τον γιο του», αναφέρεται στην έρευνα της αστυνομίας.

Ουκρανία: Βήματα στις ενταξιακές διαπραγματεύσεις ζητά το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο
«Στρατηγικοί σύμμαχοι» 09.09.25

Βήματα στις ενταξιακές διαπραγματεύσεις ζητά το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο από την Ουκρανία

Το Ευρωκοινοβούλιο ενθαρρύνει την Ουκρανία να διατηρήσει τον ρυθμό υλοποίησης των ενταξιακών της μεταρρυθμίσεων και επιβεβαιώνει τη δέσμευση της ΕΕ για δίκαιη και διαρκή ειρήνη

Σύνταξη
Ιστορικό ματς στη Serie A: Με κάμερα σώματος διαιτητή ο αγώνας Γιουβέντους-Ιντερ
Ποδόσφαιρο 09.09.25

Ιστορικό ματς στη Serie A: Με κάμερα σώματος διαιτητή ο αγώνας Γιουβέντους-Ιντερ

Η Refcam θα χρησιμοποιηθεί στη διάρκεια της προθέρμανσης, ζωντανά κατά τη διάρκεια του αγώνα, κατά τη διάρκεια της προετοιμασίας για τα φάουλ και για την προβολή επαναλήψεων του ντέρμπι της Serie A

Βάιος Μπαλάφας
Νέα Δημοκρατία: «Fake News» η επιβολή μείωσης ΦΠΑ από ΕΕ
Πολιτική 09.09.25

«Fake News» κατά τη Νέα Δημοκρατία η επιβολή μείωσης ΦΠΑ από ΕΕ

«Δεν υπάρχει κανένα "κατηγορητήριο" ή "πρόστιμο" επειδή η Ελλάδα δεν μείωσε ΦΠΑ σε συγκεκριμένες κατηγορίες» αναφέρει η Νέα Δημοκρατία, δύο ημέρες μετά το «δεν γνωρίζω» του πρωθυπουργό στη Θεσσαλονίκη.

Σύνταξη
Γιώργος Χρανιώτης: «Χρωστάω μία συγγνώμη σε μία κοπέλα που δεν είναι πια στη ζωή»
«Το σθένος» 09.09.25

Γιώργος Χρανιώτης: «Χρωστάω μία συγγνώμη σε μία κοπέλα που δεν είναι πια στη ζωή»

Σε πρόσφατη συνέντευξή του, ο Γιώργος Χρανιώτης αναφέρθηκε σε μια συνεργάτιδα του, η οποία πλέον δεν βρίσκεται στη ζωή, αλλά και στον πόνο που νιώθει όταν βλέπει τα παιδιά να υποφέρουν.

Σύνταξη
Ο Φαραντούρης ζητεί «ρήτρα διαφυγής» για πολιτική προστασία και φυσικές καταστροφές
Ευρωβουλευτής ΣΥΡΙΖΑ 09.09.25

Ο Φαραντούρης ζητεί «ρήτρα διαφυγής» για πολιτική προστασία και φυσικές καταστροφές

Ο ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ - ΠΣ Νικόλας Φαραντούρης, επικαλέστηκε τις πρόσφατες καταστροφικές πυρκαγιές στην Ελλάδα και την υπόλοιπη Ευρώπη και άλλες θεομηνίες και φυσικές καταστροφές

Σύνταξη
Πάτρα: Νέα υπόθεση με ύποπτο θάνατο βρέφους – Τα σοκαριστικά στοιχεία κακοποίησης και η ιατροδικαστική έκθεση
Ελλάδα 09.09.25

Πάτρα: Νέα υπόθεση με ύποπτο θάνατο βρέφους – Τα σοκαριστικά στοιχεία κακοποίησης και η ιατροδικαστική έκθεση

Αποκαλύψεις που σοκάρουν παρουσίασε το Live News με τον θάνατο ενός βρέφους μόλις 2,5 μηνών που σύμφωνα με τον ιατροδικαστή πέθανε από παθολογικά αίτια αλλά τα στοιχεία δείχνουν άγρια κακοποίηση

Σύνταξη
«Η φάρμα των ζώων γράφτηκε και από τους δύο γονείς μου» – Ο γιος του Όργουελ βάζει τη μητέρα του στη θέση που της αξίζει
Μαρτυρία 09.09.25

«Η φάρμα των ζώων γράφτηκε και από τους δύο γονείς μου» - Ο γιος του Όργουελ βάζει τη μητέρα του στη θέση που της αξίζει

Ο Ρίτσαρντ Μπλερ, γιος του Τζορτζ Όργουελ και της Αϊλίν, μιλάει για τον ρόλο που έπαιξε η μητέρα του στην ανάπτυξη της πολιτικής παραβολής του 1945 και πώς παραλίγο να μην εκδοθεί.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
«Ο Άρης κατέθεσε πρόταση για τον Αλφαρέλα»
Ποδόσφαιρο 09.09.25

«Ο Άρης κατέθεσε πρόταση για τον Αλφαρέλα»

Δημοσίευμα στην Πολωνία θέλει τον Άρη να έχει καταθέσει πρόταση στη Λέγκια για τον δανεισμό του Γάλλου επιθετικού, ενώ πρότειναν και οψιόν ύψους 300.000 ευρώ για την αγορά των δικαιωμάτων του.

Σύνταξη
Τώρα θέλουμε (πολύ) και το τρίποντο
On Field 09.09.25

Τώρα θέλουμε (πολύ) και το τρίποντο

Οι Λιθουανοί θα προσπαθήσουν να περιορίσουν τον δρόμο του Γιάννη προς το καλάθι κι αυτό σημαίνει πως τα εύστοχα σουτ από τα 6.75 είναι κάτι παραπάνω από… απαραίτητα

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Ανδρουλάκης με δήμαρχο Βηθλεέμ: Προτεραιότητα για το ΠΑΣΟΚ, να σταματήσει άμεσα η εθνοκάθαρση στη Γάζα
Συνάντηση στη Βουλή 09.09.25

Ανδρουλάκης με δήμαρχο Βηθλεέμ: Προτεραιότητα για το ΠΑΣΟΚ, να σταματήσει άμεσα η εθνοκάθαρση στη Γάζα

«Επιτέλους να βρεθεί μια λύση βάσει των ψηφισμάτων του Οργανισμού των Ηνωμένων Εθνών για να υπάρχει ανεξάρτητο παλαιστινιακό κράτος», τόνισε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ - ΚΙΝΑΛ, Νίκος Ανδρουλάκης

Σύνταξη
«Νόμιζα ότι ήμουν αλεξίσφαιρη, δεν είμαι»: Η Τζούλιαν Μουρ για το ατύχημα, την υγεία και το Αλτσχάιμερ
Ουσία 09.09.25

«Νόμιζα ότι ήμουν αλεξίσφαιρη, δεν είμαι»: Η Τζούλιαν Μουρ για το ατύχημα, την υγεία και το Αλτσχάιμερ

Πώς μπορεί ένας τραυματισμός να σου αλλάξει τη ζωή και να σε κάνει να δεις τα πάντα αλλιώς; Η Τζούλιαν Μουρ αποκαλύπτει γιατί η φροντίδα για τη σωματική και πνευματική της υγεία είναι η απόλυτη προτεραιότητα

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
LIVE προημιτελικά Eurobasket 2025: Τουρκία – Πολωνία
Μπάσκετ 09.09.25

LIVE προημιτελικά Eurobasket 2025: Τουρκία – Πολωνία

LIVE: Τουρκία – Πολωνία. Παρακολουθήστε live στις 17:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Τουρκία – Πολωνία, με τον νικητή να αντιμετωπίζει στους «4» του Eurobasket την Ελλάδα αν ξεπεράσει τη Λιθουανία. Τηλεοπτικά από Nova Sports Start.

Σύνταξη
Χρηστίδης: Όποτε και αν γίνουν εκλογές, τα αποτελέσματα θα είναι πολύ διαφορετικά από τις δημοσκοπήσεις
ΠΑΣΟΚ 09.09.25

Χρηστίδης: Όποτε και αν γίνουν εκλογές, τα αποτελέσματα θα είναι πολύ διαφορετικά από τις δημοσκοπήσεις

«Ούτε η τρόικα, την πιο σκληρή περίοδο, δεν ζήτησε 13 ώρες εργασίας», υπογράμμισε ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος ΠΑΣΟΚ - Κινήματος Αλλαγής, Παύλος Χρηστίδης

Σύνταξη
Το πλάνο του Μεντιλίμπαρ για τον Ποντένσε και τους αγώνες με Πανσερραϊκό, Πάφο
Ποδόσφαιρο 09.09.25

Το πλάνο του Μεντιλίμπαρ για τον Ποντένσε και τους αγώνες με Πανσερραϊκό, Πάφο

Το απόγευμα της Δευτέρας ο Μεντιλίμπαρ περίμενε άπαντες (πλην διεθνών) στο Ρέντη, για να ξεκινήσει η δουλειά ενόψει Πανσερραϊκού. Τα δεδομένα για Ποντένσε, Στρεφέτσα και Μάνσα.

Νικόλαος Κώτσης
Νικόλαος Κώτσης
Η Τζίτζι Χαντίντ πέρασε από οντισιόν για πρωταγωνιστικό ρόλο – Και ο Μπράντλεϊ Κούπερ έχει ένα μερίδιο ευθύνης
«Μαλλιά Κουβάρια» 09.09.25

Η Τζίτζι Χαντίντ πέρασε από οντισιόν για πρωταγωνιστικό ρόλο – Και ο Μπράντλεϊ Κούπερ έχει ένα μερίδιο ευθύνης

Σύμφωνα με τη Vogue, η σχέση της Τζίτζι Χαντίντ με τον Μπράντλεϊ Κούπερ έχει τροφοδοτήσει τις δημιουργικές της φιλοδοξίες, με την υποκριτική να είναι μία από αυτές.

Σύνταξη
Mediterranean College: Εκεί όπου το ταλέντο συναντά την ευκαιρία!
Τα Νέα της Αγοράς 09.09.25

Mediterranean College: Εκεί όπου το ταλέντο συναντά την ευκαιρία!

Η Γενική Διευθύντρια Κατερίνα Ξυνή μιλά για τη στρατηγική franchise συνεργασία με το University of Derby, τις καινοτομίες στην εκπαίδευση και τις ευκαιρίες που προσφέρει το Mediterranean College στους φοιτητές του.

Σύνταξη
