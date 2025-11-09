Εύβοια: Καταγγελία ότι έκλεισαν την εθνική Οδό Χαλκίδας – Σχηματαρίου για να κάνουν κόντρες
Οδηγοί που βρέθηκαν στο σημείο κατήγγειλαν στα τοπικά ΜΜΕ ότι ομάδα περίπου 200 ατόμων έκλεισαν το ρεύμα της εθνικής οδού το απόγευμα της Κυριακής. Έγιναν κόντρες με αυτοκίνητα και μετά διαλύθηκαν.
Μια πολύ σοβαρή καταγγελία έγινε από οδηγούς το απόγευμα της Κυριακής. Λίγο μετά την υψηλή γέφυρα της Χαλκίδας, στην εθνική οδό Χαλκίδας-Σχηματαρίου και στο ρεύμα προς Σχηματάρι, περίπου 200 άτομα έκλεισαν τον δρόμο για να κάνουν κόντρες.
Οδηγοί που βρέθηκαν στο σημείο κατήγγειλαν στα τοπικά ΜΜΕ ότι ομάδα περίπου 200 ατόμων έκλεισαν το ρεύμα της εθνικής οδού. Εκεί βρίσκονταν αυτοκίνητα για να κάνουν κόντρες. Ανέφεραν επίσης ότι μόλις έγιναν οι κόντρες το πλήθος διαλύθηκε.
Οι εγκλωβισμένοι οδηγοί, αναφέρουν τα ευβοϊκά ΜΜΕ κάλεσαν την αστυνομία, ωστόσο οι εμπλεκόμενοι στο περιστατικό είχαν προλάβει να φύγουν.
