Ράιαν Ρέινολντς: Στο ριμέικ της θρυλικής κωμωδίας δράσης του 1974 «Thunderbolt & Lightfoot»

Η θρυλική κωμωδία δράσης του 1974 «Thunderbolt & Lightfoot» είχε πρωταγωνιστές τους Κλιντ Ίστγουντ και Τζεφ Μπρίτζες. Τώρα στη νέα version, o Ράιαν Ρέινολντς θα αναλάβει εκτός από τον πρωταγωνιστικό ρόλο, να βρίσκεται και στην παραγωγή μέσω της εταιρείας του, Maximum Effort.

Επίσης, ο Ράιαν Ρέινολντς θα συνεργαστεί στο σενάριο με τους Ένζο Μιλέτι και Σκοτ Γουίλσον, το δίδυμο που είναι ευρέως γνωστό για τη δουλειά του στην τέταρτη σεζόν της αστυνομικής κωμικής σειράς «Fargo».

Ο Σέιν Ριντ θα πραγματοποιήσει το σκηνοθετικό ντεμπούτο του έχοντας αναλάβει το μοντάζ της ταινίας «Deadpool & Wolverine».

«Thunderbolt & Lightfoot»: Το στόρι της πρώτης ταινίας

Σημειώνεται ότι στο «Thunderbolt & Lightfoot» ο Κλιντ Ίστγουντ υποδύεται έναν ληστή τραπεζών, ο οποίος έχει μεταμφιεστεί σε ιεροκήρυκα και βρίσκεται σε φυγή από την παλιά συμμορία του, η οποία πιστεύει ότι τους πρόδωσε.

Όταν συναντά τον Lightfoot, έναν μικροαπατεώνα του δρόμου, οι δύο άνδρες καταστρώνουν ένα σχέδιο να συνεργαστούν με την παλιά συμμορία για μία νέα ληστεία τράπεζας. Φυσικά, τίποτα δεν εξελίσσεται όπως το είχαν σχεδιάσει.

Η ταινία αποτέλεσε το σκηνοθετικό ντεμπούτο του Μάικλ Τσιμίνο (Michael Cimino), ο οποίος στη συνέχεια κέρδισε το Όσκαρ Σκηνοθεσίας για το δράμα «The Deer Hunter» (1978).

Επίσης, είχε αναλάβει και το σενάριο της ταινίας. Για την ερμηνεία του, ο Μπρίτζες έλαβε μία υποψηφιότητα για το Όσκαρ Β’ Ανδρικού Ρόλου.

Ράιαν Ρέινολντς: Τα επόμενα καλλιτεχνικά σχέδια του

Ο Ράιαν Ρέινολντς πριν από λίγες ημέρες συμφώνησε να πρωταγωνιστήσει ως ο βασικός «κακός» στη live-action μεταφορά του «Eloise» στο Netflix.

Η ταινία βασίζεται στη δημοφιλή παιδική σειρά βιβλίων της Κέι Τόμσον (Kay Thompson) με εικονογράφηση της Χίλαρι Νάιτ (Hilary Knight). Η Maximum Effort του διάσημου ηθοποιού Ράιαν Ρέινολντς θα είναι στη παραγωγή του πρότζεκτ.

Επίσης, ο σταρ, με τον ρόλο του παραγωγού, ανέλαβε το ντοκιμαντέρ για τον σπουδαίο κωμικό ηθοποιό Τζον Κάντι (John Candy) που πέθανε από καρδιακή προσβολή το 1994, σε ηλικία 43 ετών.

Το «John Candy: I Like Me», έκανε πρεμιέρα στο 50ό Φεστιβάλ Κινηματογράφου του Τορόντο και πλέον είναι διαθέσιμο για streaming στο Amazon Prime Video, σύμφωνα με το Hollywood Reporter.