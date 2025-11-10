magazin
Δευτέρα 10 Νοεμβρίου 2025
10.11.2025 | 13:24
Προσωρινές αλλαγές στη Γραμμή 2 του Μετρό από την Τρίτη λόγω έργων
Ράιαν Ρέινολντς: Στο ριμέικ της θρυλικής κωμωδίας δράσης του 1974 «Thunderbolt & Lightfoot»
The Good Life 10 Νοεμβρίου 2025 | 15:00

Ράιαν Ρέινολντς: Στο ριμέικ της θρυλικής κωμωδίας δράσης του 1974 «Thunderbolt & Lightfoot»

Ο Ράιαν Ρέινολντς και η Amazon MGM θα ενώσουν τις δυνάμεις τους για την παραγωγή της νέας ταινίας - Τα επόμενα καλλιτεχνικά του σχέδια

Θερμίδες: Πόσες να μειώσεις για να αποφύγεις καρδιακές παθήσεις και διαβήτη

Θερμίδες: Πόσες να μειώσεις για να αποφύγεις καρδιακές παθήσεις και διαβήτη

Spotlight

Η θρυλική κωμωδία δράσης του 1974 «Thunderbolt & Lightfoot» είχε πρωταγωνιστές τους Κλιντ Ίστγουντ και Τζεφ Μπρίτζες. Τώρα στη νέα version, o Ράιαν Ρέινολντς θα αναλάβει εκτός από τον πρωταγωνιστικό ρόλο, να βρίσκεται και στην παραγωγή μέσω της εταιρείας του, Maximum Effort.

Επίσης, ο Ράιαν Ρέινολντς θα συνεργαστεί στο σενάριο με τους Ένζο Μιλέτι και Σκοτ Γουίλσον, το δίδυμο που είναι ευρέως γνωστό για τη δουλειά του στην τέταρτη σεζόν της αστυνομικής κωμικής σειράς «Fargo».

Ο Σέιν Ριντ θα πραγματοποιήσει το σκηνοθετικό ντεμπούτο του έχοντας αναλάβει το μοντάζ της ταινίας «Deadpool & Wolverine».

«Thunderbolt & Lightfoot»: Το στόρι της πρώτης ταινίας

Σημειώνεται ότι στο «Thunderbolt & Lightfoot» ο Κλιντ Ίστγουντ υποδύεται έναν ληστή τραπεζών, ο οποίος έχει μεταμφιεστεί σε ιεροκήρυκα και βρίσκεται σε φυγή από την παλιά συμμορία του, η οποία πιστεύει ότι τους πρόδωσε.

Όταν συναντά τον Lightfoot, έναν μικροαπατεώνα του δρόμου, οι δύο άνδρες καταστρώνουν ένα σχέδιο να συνεργαστούν με την παλιά συμμορία για μία νέα ληστεία τράπεζας. Φυσικά, τίποτα δεν εξελίσσεται όπως το είχαν σχεδιάσει.

Η ταινία αποτέλεσε το σκηνοθετικό ντεμπούτο του Μάικλ Τσιμίνο (Michael Cimino), ο οποίος στη συνέχεια κέρδισε το Όσκαρ Σκηνοθεσίας για το δράμα «The Deer Hunter» (1978).

Επίσης, είχε αναλάβει και το σενάριο της ταινίας. Για την ερμηνεία του, ο Μπρίτζες έλαβε μία υποψηφιότητα για το Όσκαρ Β’ Ανδρικού Ρόλου.

Ράιαν Ρέινολντς: Τα επόμενα καλλιτεχνικά σχέδια του

Ο Ράιαν Ρέινολντς πριν από λίγες ημέρες συμφώνησε να πρωταγωνιστήσει ως ο βασικός «κακός» στη live-action μεταφορά του «Eloise» στο Netflix.

Η ταινία βασίζεται στη δημοφιλή παιδική σειρά βιβλίων της Κέι Τόμσον (Kay Thompson) με εικονογράφηση της Χίλαρι Νάιτ (Hilary Knight). Η Maximum Effort του διάσημου ηθοποιού Ράιαν Ρέινολντς θα είναι στη παραγωγή του πρότζεκτ.

Επίσης, ο σταρ, με τον ρόλο του παραγωγού, ανέλαβε το ντοκιμαντέρ για τον σπουδαίο κωμικό ηθοποιό Τζον Κάντι (John Candy) που πέθανε από καρδιακή προσβολή το 1994, σε ηλικία 43 ετών.

Το «John Candy: I Like Me», έκανε πρεμιέρα στο 50ό Φεστιβάλ Κινηματογράφου του Τορόντο και πλέον είναι διαθέσιμο για streaming στο Amazon Prime Video, σύμφωνα με το Hollywood Reporter.

Τράπεζες
Beta Securities: Ηπιότερες οι επιδόσεις των ελληνικών τραπεζών στο γ’ 3μηνο

Beta Securities: Ηπιότερες οι επιδόσεις των ελληνικών τραπεζών στο γ’ 3μηνο

«Η Λέλα και η Λέλα»: Μια κωμωδία – παιχνίδι εξουσίας ανάμεσα σε δύο γυναίκες, στο Θέατρο Φούρνος
inTickets 10.11.25

«Η Λέλα και η Λέλα»: Μια κωμωδία – παιχνίδι εξουσίας ανάμεσα σε δύο γυναίκες, στο Θέατρο Φούρνος

Στον κόσμο του έργου «Η Λέλα και η Λέλα» το μικρό τους δωμάτιο είναι η σκηνή τους, η σκηνή της διασκέδασης, της φθοράς, της αντίθεσης και της πλήρους ταύτισης.

Σύνταξη
Μέσα στη μαγική, χριστουγεννιάτικη «κατάληψη» του Royal Opera House του Λονδίνου από τον σχεδιαστή μόδας Paul Smith
Εσείς στολίσατε; 10.11.25

Μέσα στη μαγική, χριστουγεννιάτικη «κατάληψη» του Royal Opera House του Λονδίνου από τον σχεδιαστή μόδας Paul Smith

Ο Paul Smith σχεδίασε το χριστουγεννιάτικο δέντρο για το Royal Opera House, έναν ακόμα θεσμό του Covent Garden, ως «μια ματιά πίσω από τις κουρτίνες», με διακοσμήσεις εμπνευσμένες από τα παρασκήνια ενός θεάτρου.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Η σύζυγος του Τζίμι Κίμελ, Μόλι ΜακΝίρνι, νιώθει θυμό για τους «Τραμπικούς» συγγενείς της
«Πρόκληση» 10.11.25

Η σύζυγος του Τζίμι Κίμελ, Μόλι ΜακΝίρνι, νιώθει θυμό για τους «Τραμπικούς» συγγενείς της

«Το να ψηφίζουν [οι συγγενείς μου] τον Τραμπ σημαίνει ότι δεν επιλέγουν την οικογένειά μας», δήλωσε σε πρόσφατη συνέντευξη της, η Μόλι ΜακΝίρνι, αναφερόμενη στην κόντρα του Τζίμι Κίμελ με τον πρόεδρο των ΗΠΑ.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
«Η Λέλα και η Λέλα»: Μια κωμωδία – παιχνίδι εξουσίας ανάμεσα σε δύο γυναίκες, στο Θέατρο Φούρνος
inTickets 10.11.25

«Η Λέλα και η Λέλα»: Μια κωμωδία – παιχνίδι εξουσίας ανάμεσα σε δύο γυναίκες, στο Θέατρο Φούρνος

Στον κόσμο του έργου «Η Λέλα και η Λέλα» το μικρό τους δωμάτιο είναι η σκηνή τους, η σκηνή της διασκέδασης, της φθοράς, της αντίθεσης και της πλήρους ταύτισης.

Σύνταξη
Ο οίκος Christie's θα δημοπρατήσει έναν σπάνιο σκελετό δεινοσαύρου – Eνδέχεται να αγγίξει τα 6 εκατομμύρια δολάρια
Λονδίνο 09.11.25

Ο οίκος Christie’s θα δημοπρατήσει έναν σπάνιο σκελετό δεινοσαύρου – Eνδέχεται να αγγίξει τα 6 εκατομμύρια δολάρια

Ο «Spike» αναμένεται να πρωταγωνιστήσει στην δημοπρασία του οίκου Christie's με τίτλο «Groundbreakers: Icons of Our Time» που θα πραγματοποιηθεί τον Δεκέμβριο.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Michael: Σπάει κοντέρ το τρέιλερ της βιογραφίας του Μάικλ Τζάκσον – Ρεκόρ, ανιψιός, και στο βάθος, franchise 
30 εκατ. 09.11.25

Michael: Σπάει κοντέρ το τρέιλερ της βιογραφίας του Μάικλ Τζάκσον – Ρεκόρ, ανιψιός, και στο βάθος, franchise 

Η Lionsgate βλέπει δυναμική franchise στην ιστορία του Mάικλ Τζάκσον με το πρώτο τρέιλερ από την πολυαναμενόμενη κινηματογραφική βιογραφία να χτυπάει κόκκινο

Σύνταξη
Το 1850, ένας σκλάβος φιλοτέχνησε χιλιάδες κεραμικά – Tώρα, ένα μουσείο τα επιστρέφει στους απογόνους του
Αποκατάσταση της αδικίας 09.11.25

Το 1850, ένας σκλάβος φιλοτέχνησε χιλιάδες κεραμικά – Tώρα, ένα μουσείο τα επιστρέφει στους απογόνους του

«Ο προ-προ-προπάππους μας δεν κατάφερε ποτέ να αποκτήσει ούτε ένα από τα κεραμικά του έργα ούτε να τα κληροδοτήσει στα παιδιά και τα εγγόνια του», δήλωσε η απόγονος του Ντέιβιντ Ντρέικ, Πολίν Μπέικερ.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Δήλος: «Ζωντανεύει» ξανά με τη βοήθεια της επαυξημένης πραγματικότητας
Culture Live 09.11.25

Η Δήλος «ζωντανεύει» ξανά με τη βοήθεια της επαυξημένης πραγματικότητας

Με ένα απλό smartphone ή tablet, οι χρήστες της εφαρμογής μπορούν βιώσουν μια επαυξημένη εμπειρία: να «ζωντανέψουν» τα μνημεία της Δήλου, να τα δουν τρισδιάστατα και να περιηγηθούν γύρω τους

Σύνταξη
Θεσσαλονίκη: Ο Λευκός Πύργος στον κατάλογο των «Θησαυρών της Ευρωπαϊκής Κινηματογραφικής Κληρονομιάς»
InShorts 08.11.25

Ο Λευκός Πύργος στον κατάλογο των «Θησαυρών της Ευρωπαϊκής Κινηματογραφικής Κληρονομιάς»

Ο Λευκός Πύργος έγινε το πρώτο ελληνικό μνημείο που εντάσσεται στον κατάλογο με τους «Θησαυρούς της Ευρωπαϊκής Κινηματογραφικής Κληρονομιάς» - Γίνεται ένας φάρος μνήμης και πολιτισμού

Σύνταξη
Μίρα Ναΐρ: Πώς η σπουδαία κινηματογραφίστρια σμίλεψε τον γιο της Ζοράν Μαμντάνι – «Το οξυγόνο μου, το καύσιμο μου»
Μήλο και μηλιά 08.11.25

Μίρα Ναΐρ: Πώς η σπουδαία κινηματογραφίστρια σμίλεψε τον γιο της Ζοράν Μαμντάνι – «Το οξυγόνο μου, το καύσιμο μου»

Καθώς ο Ζοράν Μαμντάνι γράφει ιστορία στη Νέα Υόρκη, όλοι συμφωνούν σε ένα. Η μητέρα του Μίρα Ναΐρ και οι ταινίες της είναι γεμάτες από τις αξίες που ο απόγονος της έφερε με κρότο στην πολιτική σκηνή της καπιταλιστικής υπερδύναμης των ΗΠΑ

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
«All's Fair» – Η Κιμ Καρντάσιαν είναι η ιδανική, ξύλινη πρωταγωνίστρια για αυτό το κενό, ασυγχώρητα βαρετό δράμα
Όλα λάθος 08.11.25

«All’s Fair» - Η Κιμ Καρντάσιαν είναι η ιδανική, ξύλινη πρωταγωνίστρια για αυτό το κενό, ασυγχώρητα βαρετό δράμα

Οι Ναόμι Γουότς, Γκλεν Κλόουζ, Σάρα Πάλσον, Τεγιάνα Τέιλορ και Νίσι Νας-Μπετς συμπληρώνουν το καστ της σειράς All’s Fair, το οποίο αφορά μια γυναικεία εταιρεία δικηγόρων διαζυγίων που εκπροσωπούν αποκλειστικά γυναίκες πελάτισσες.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
